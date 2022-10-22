Стадион: Raatin stadion.
0'
35
Уорд
Каллум
24
Rafael
Floro
30
Noah
Pallas
10
Lucas
Morais
20
Рид
Тайлер
23
Ниеми
Мийка
14
Tete
Yengi
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Rafael FloroЗащитник
-
30 Noah PallasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Lucas MoraisНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 РафиньяЗащитник
- Защитник
-
16 Секаджа ИбраПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Рид ТайлерЗащитник
- Полузащитник
-
23 Ниеми МийкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Tete YengiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Мозес КаримЗащитник
- Полузащитник
-
77 Аланко СамуНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
Оулу
ВПС
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Оулу
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Оулу - Ильвес 0:2 ВПС - Оулу 2:1 Оулу - Лахти 2:1
Мариехамн - Оулу 2:4 Оулу - ХИФК 4:1 ХИФК - Оулу 1:6 Оулу - Лахти 0:0 Хонка - Оулу 2:2 Оулу - Интер Турку 1:0 Хака - Оулу 3:2 Оулу - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Оулу - Мариехамн 3:1 Ильвес - Оулу 0:2 Оулу - ВПС 0:6 КуПС - Оулу 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ЯПС - Оулу 2:1 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:0
ВПС
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Интер Турку - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 2:2 ВПС - Оулу 2:1 ВПС - ХИФК 4:0
Лахти - ВПС 0:2 Ильвес - ВПС 2:3 ВПС - КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:0 ВПС - ХИФК 1:1 ВПС - Лахти 2:3 Интер Турку - ВПС 1:1 ВПС - Ильвес 3:0 Хонка - ВПС 4:0 ВПС - Хака 3:3 ХИК - ВПС 3:1 ВПС - Мариехамн 1:3 Оулу - ВПС 0:6 ВПС - Хонка 0:1 ХИФК - ВПС 1:5 ВПС - ХИК 0:0