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  3. Финляндия: Veikkausliiga ECL: Плей-офф: 1/2 финала
Стадион: .
Оулу
0:0
Первый тайм: 27'
ВПС
0'
Лучшие коэффициенты
Оулу
Ничья
ВПС
3.32
3.60
2.45
Все Коэффициенты
35
Уорд
Каллум
6
Riku
Selander
3
Коскела
Миика
70
Mehdi
Hetemaj
24
Rafael
Floro
30
Noah
Pallas
20
Лииматта
Отсо
15
Каллинен
Йере
44
Magnus
Breitenmoser
7
Карялайнен
Расмус
10
Lucas
Morais
1
Форсман
Оскари
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
20
Рид
Тайлер
25
Samuel
Lindeman
23
Ниеми
Мийка
21
Prosper
Ahiabu
13
Мурильо
Луис-Карлос
30
Вахтера
Йонас
14
Tete
Yengi
17
kalle
Multanen
Оулу
ВПС

История личных встреч

Оулу
ВПС

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

В
2:1
В
0:6
В
2:2
И
1:2
И
1:0
К
2:2
КС
2:1
КЛ
2:3
В
1:1
В
2:0
КЛ
1:0

Результаты последних матчей

Оулу
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Оулу - Ильвес 0:2 ВПС - Оулу 2:1 Оулу - Лахти 2:1
Мариехамн - Оулу 2:4 Оулу - ХИФК 4:1 ХИФК - Оулу 1:6 Оулу - Лахти 0:0 Хонка - Оулу 2:2 Оулу - Интер Турку 1:0 Хака - Оулу 3:2 Оулу - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Оулу - Мариехамн 3:1 Ильвес - Оулу 0:2 Оулу - ВПС 0:6 КуПС - Оулу 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ЯПС - Оулу 2:1 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:0
ВПС
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Интер Турку - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 2:2 ВПС - Оулу 2:1 ВПС - ХИФК 4:0
Лахти - ВПС 0:2 Ильвес - ВПС 2:3 ВПС - КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:0 ВПС - ХИФК 1:1 ВПС - Лахти 2:3 Интер Турку - ВПС 1:1 ВПС - Ильвес 3:0 Хонка - ВПС 4:0 ВПС - Хака 3:3 ХИК - ВПС 3:1 ВПС - Мариехамн 1:3 Оулу - ВПС 0:6 ВПС - Хонка 0:1 ХИФК - ВПС 1:5 ВПС - ХИК 0:0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Оулу
Ничья
ВПС
3.32
3.60
2.45
Все Коэффициенты
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