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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 27.
Атлетико Платенсе
1:1
Конец матча
Ланус
0'
0:1
20' Гол
Жозе Густаво Санд
26' Желтая карточка
Весприни Матиас
38' Желтая карточка
Ayrton Costa
62' Желтая карточка
Gaston Suso
75' Желтая карточка
Maximiliano Gonzalez
82' Желтая карточка
Vicente Taborda
1:1
86' Гол
Gaston Suso
90' Желтая карточка
Акоста Лаутаро
90'+5
22
Marcos
Ledesma
4
Nicolas
Morgantini
2
Ramiro
Hernandez
6
Gaston
Suso
79
Ayrton
Costa
11
Vicente
Taborda
32
Franco
Baldassarra
5
Carlos
Villalba
21
Ivan
Gomez
92
Бенитес
Хорхе
17
Sebastian
Guerrero
12
Де
Аморес
Гильермо
26
Ди
Пласидо
Леонель
22
Весприни
Матиас
33
Агилар
Фелипе
21
Паскини
Николас
15
Raul
Loaiza
30
Ivan
Cazal
8
Luciano
Boggio
7
Акоста
Лаутаро
20
Franco
Troyansky
9
Жозе
Густаво
Санд
Атлетико Платенсе
4-4-2
Ланус
4-1-4-1

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Ланус

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛП
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенитес Хорхе 3 0.11
Vicente Taborda 3 0.11
Сарате Мауро 3 (2) 0.11
Nicolas Morgantini 2 0.07
Juan Esquivel 2 0.07
Ayrton Costa 2 0.07
Rodrigo Contreras 1 0.04
Ivan Gomez 1 0.04
Alexis Sabella 1 0.04
Бергессио Гонсало 1 (1) 0.04
Mauro Bogado 1 0.04
Horacio Tijanovich 1 0.04
Ramiro Hernandez 1 0.04
Gaston Suso 1 0.04
Carlo Lattanzio 0 0
Juan Infante 0 0
Ignacio Schor 0 0
Sebastian Guerrero 0 0
Brandon Barbas 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жозе Густаво Санд 5 (2) 0.19
Акоста Лаутаро 4 0.15
Brian Leonel Blando 2 0.07
Braian Aguirre 2 0.07
Franco Orozco 1 0.04
Franco Troyansky 1 (1) 0.04
Весприни Матиас 1 0.04
Ди Пласидо Леонель 1 0.04
Victor Malcorra 1 0.04
Jonathan Cabral 1 0.04
Lucas Varaldo 1 0.04
Franco Ortellado 1 0.04
Mateo Sanabria 1 0.04
Tomas Belmonte 0 0
Luciano Boggio 0 0
Julian Aude 0 0
Samuel Careaga 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Suso 10 0
Carlos Villalba 7 1
Ayrton Costa 5 1
Rodrigo Contreras 6 0
Federico Gino 5 0
Ramiro Hernandez 3 1
Haibrany Ruiz Diaz 3 1
Сарате Мауро 4 0
Horacio Tijanovich 4 0
Vicente Taborda 3 0
Juan Pablo Pignani 3 0
Mauro Bogado 1 1
Бергессио Гонсало 2 0
Ivan Gomez 2 0
Ignacio Schor 2 0
Franco Baldassarra 2 0
Carlo Lattanzio 0 1
Бенитес Хорхе 1 0
Marcos Ledesma 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Juan Infante 1 0
Alexis Sabella 1 0
Juan Esquivel 1 0
Franco Camargo 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Весприни Матиас 8 1
Braian Aguirre 7 0
Julian Aude 3 2
Акоста Лаутаро 6 0
Tomas Belmonte 5 0
Maximiliano Gonzalez 3 1
Jonathan Cabral 4 0
Fernando Monetti 3 0
Ди Пласидо Леонель 3 0
Жозе Густаво Санд 3 0
Facundo Perez 3 0
Franco Ortellado 3 0
Brian Aguilar 1 1
Mateo Sanabria 1 1
Franco Troyansky 2 0
Brian Leonel Blando 2 0
Спинелли Клаудио 2 0
Luciano Boggio 2 0
Franco Orozco 2 0
Ignacio Cechi 2 0
Бернабей Александро 0 1
Брагьери Диего 1 0
Паскини Николас 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Агилар Фелипе 1 0
Lucas Varaldo 1 0
Samuel Careaga 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
12
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
29%
5
42%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
7
50%
3
25%
76-90

Пропущено

6
22
3 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 12
1
17%
3
14%
1-15
2
33%
5
23%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
1
17%
2
9%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
2
33%
3
14%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Пропущено

17
17
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
18%
1
6%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
4
24%
3
18%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
3
18%
5
29%
29%
61-75
2
12%
5
29%
29%
76-90

Забито

25
23
8 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 12
11 Не забивали 9
1
4%
2
9%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
6
24%
8
35%
31-45
4
16%
3
13%
46-60
5
20%
2
9%
61-75
8
32%
5
22%
76-90

Пропущено

23
39
13 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 22
4
17%
4
10%
1-15
5
22%
6
15%
16-30
4
17%
7
18%
31-45
3
13%
4
10%
46-60
3
13%
10
26%
61-75
4
17%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Уракан - Атлетико Платенсе 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:1
Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Патронато Парана - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Ланус
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Ланус - Патронато Парана 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 3:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:4
Тальерес Кордоба - Ланус 0:1 Ланус - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Ланус 1:2 Ланус - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Ланус 2:0 Ланус - Тигре 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Ланус - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ланус 2:1 Ланус - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 27 16 4 7 34 - 28 52
2. Расинг Авельянеда 27 14 8 5 41 - 24 50
3. Уракан 27 12 11 4 35 - 21 47
4. Ривер Плейт 27 14 5 8 43 - 22 47
5. Атлетико Тукуман 27 12 10 5 32 - 22 46
6. Сан-Лоренсо 27 10 13 4 33 - 23 43
7. Тигре 27 11 10 6 41 - 32 43
8. Аргентинос Хуниорс 27 12 6 9 33 - 24 42
9. Химнасия Ла-Плата 27 11 8 8 26 - 18 41
10. Дефенса и Хустисия 27 10 10 7 29 - 27 40
11. Патронато Парана 27 11 7 9 31 - 27 40
12. Ньюэллс Олд Бойз 27 11 7 9 26 - 22 40
13. Индепендьенте Авельянеда 27 9 8 10 31 - 31 35
14. Тальерес Кордоба 27 9 8 10 28 - 26 35
15. Годой Крус 27 9 8 10 25 - 29 35
16. Сентраль Кордоба Росарио 27 10 4 13 34 - 37 34
17. Барракас Централь 27 8 10 9 31 - 37 34
18. Эстудиантес Ла Плата 27 9 6 12 28 - 40 33
19. Атлетико Платенсе 27 7 11 9 23 - 25 32
20. Росарио Сентраль 27 7 11 9 24 - 28 32
21. Унион Санта-Фе 27 8 8 11 28 - 36 32
22. Сармиенто 27 8 8 11 27 - 32 32
23. Арсенал Саранди 27 6 12 9 28 - 29 30
24. Банфилд 27 7 9 11 23 - 29 30
25. Колон 27 7 8 12 24 - 36 29
26. Велес Сарсфилд 27 6 10 11 30 - 33 28
27. Ланус 27 5 6 16 22 - 40 21
28. Альдосиви 27 4 4 19 16 - 48 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 14 9 3 2 26 - 12 30
2. Уракан 13 9 3 1 22 - 7 30
3. Атлетико Тукуман 14 8 6 0 22 - 8 30
4. Бока Хуниорс 14 9 3 2 22 - 15 30
5. Патронато Парана 14 8 4 2 18 - 9 28
6. Эстудиантес Ла Плата 14 8 3 3 20 - 14 27
7. Аргентинос Хуниорс 14 8 2 4 18 - 14 26
8. Дефенса и Хустисия 14 6 7 1 18 - 12 25
9. Тальерес Кордоба 14 7 3 4 19 - 14 24
10. Химнасия Ла-Плата 13 7 3 3 15 - 6 24
11. Тигре 13 6 5 2 20 - 12 23
12. Годой Крус 13 6 5 2 13 - 7 23
13. Барракас Централь 14 6 5 3 20 - 16 23
14. Сан-Лоренсо 14 5 8 1 19 - 12 23
15. Ривер Плейт 13 7 1 5 22 - 12 22
16. Велес Сарсфилд 13 6 4 3 18 - 10 22
17. Росарио Сентраль 14 5 6 3 11 - 10 21
18. Атлетико Платенсе 14 4 8 2 12 - 8 20
19. Индепендьенте Авельянеда 13 5 4 4 14 - 12 19
20. Арсенал Саранди 13 4 6 3 16 - 13 18
21. Сармиенто 13 5 3 5 18 - 17 18
22. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 5 4 11 - 9 17
23. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 2 6 15 - 17 17
24. Унион Санта-Фе 13 5 2 6 12 - 17 17
25. Колон 14 4 4 6 12 - 20 16
26. Ланус 13 3 3 7 11 - 17 12
27. Банфилд 14 2 6 6 13 - 19 12
28. Альдосиви 13 3 1 9 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 14 7 4 3 21 - 10 25
2. Ньюэллс Олд Бойз 14 7 2 5 15 - 13 23
3. Бока Хуниорс 13 7 1 5 12 - 13 22
4. Сан-Лоренсо 13 5 5 3 14 - 11 20
5. Тигре 14 5 5 4 21 - 20 20
6. Расинг Авельянеда 13 5 5 3 15 - 12 20
7. Банфилд 13 5 3 5 10 - 10 18
8. Сентраль Кордоба Росарио 14 5 2 7 19 - 20 17
9. Химнасия Ла-Плата 14 4 5 5 11 - 12 17
10. Уракан 14 3 8 3 13 - 14 17
11. Атлетико Тукуман 13 4 4 5 10 - 14 16
12. Аргентинос Хуниорс 13 4 4 5 15 - 10 16
13. Индепендьенте Авельянеда 14 4 4 6 17 - 19 16
14. Унион Санта-Фе 14 3 6 5 16 - 19 15
15. Дефенса и Хустисия 13 4 3 6 11 - 15 15
16. Сармиенто 14 3 5 6 9 - 15 14
17. Колон 13 3 4 6 12 - 16 13
18. Патронато Парана 13 3 3 7 13 - 18 12
19. Атлетико Платенсе 13 3 3 7 11 - 17 12
20. Арсенал Саранди 14 2 6 6 12 - 16 12
21. Годой Крус 14 3 3 8 12 - 22 12
22. Тальерес Кордоба 13 2 5 6 9 - 12 11
23. Росарио Сентраль 13 2 5 6 13 - 18 11
24. Барракас Централь 13 2 5 6 11 - 21 11
25. Ланус 14 2 3 9 11 - 23 9
26. Эстудиантес Ла Плата 13 1 3 9 8 - 26 6
27. Альдосиви 14 1 3 10 6 - 28 6
28. Велес Сарсфилд 14 0 6 8 12 - 23 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 25 (2)
Уракан Кристальдо Франко 22 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 11 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 13 (2)
Сентраль Кордоба Росарио Renzo Lopez 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 12
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 9
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 9
Велес Сарсфилд Valentin Gomez 2 7
Весь список
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    • Желтая карточка
      26'
      Матиас Перес получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Жозе Густаво Санд бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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