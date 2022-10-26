Тур: 27.
1:1
Конец матча
0'
0:1
20' ГолЖозе Густаво Санд
26' Желтая карточкаВесприни Матиас
38' Желтая карточкаAyrton Costa
62' Желтая карточкаGaston Suso
75' Желтая карточкаMaximiliano Gonzalez
82' Желтая карточкаVicente Taborda
1:1
86' ГолGaston Suso
90' Желтая карточкаАкоста Лаутаро
90'+5
Ход матча
20'
26'
38'
62'
82'
86'
1:1
90'
79
Ayrton
Costa
21
Ivan
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
-
30 Ivan CazalПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Ланус
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенитес Хорхе
|3
|0.11
|Vicente Taborda
|3
|0.11
|Сарате Мауро
|3 (2)
|0.11
|Nicolas Morgantini
|2
|0.07
|Juan Esquivel
|2
|0.07
|Ayrton Costa
|2
|0.07
|Rodrigo Contreras
|1
|0.04
|Ivan Gomez
|1
|0.04
|Alexis Sabella
|1
|0.04
|Бергессио Гонсало
|1 (1)
|0.04
|Mauro Bogado
|1
|0.04
|Horacio Tijanovich
|1
|0.04
|Ramiro Hernandez
|1
|0.04
|Gaston Suso
|1
|0.04
|Carlo Lattanzio
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Schor
|0
|0
|Sebastian Guerrero
|0
|0
|Brandon Barbas
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозе Густаво Санд
|5 (2)
|0.19
|Акоста Лаутаро
|4
|0.15
|Brian Leonel Blando
|2
|0.07
|Braian Aguirre
|2
|0.07
|Franco Orozco
|1
|0.04
|Franco Troyansky
|1 (1)
|0.04
|Весприни Матиас
|1
|0.04
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0.04
|Victor Malcorra
|1
|0.04
|Jonathan Cabral
|1
|0.04
|Lucas Varaldo
|1
|0.04
|Franco Ortellado
|1
|0.04
|Mateo Sanabria
|1
|0.04
|Tomas Belmonte
|0
|0
|Luciano Boggio
|0
|0
|Julian Aude
|0
|0
|Samuel Careaga
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Suso
|10
|0
|Carlos Villalba
|7
|1
|Ayrton Costa
|5
|1
|Rodrigo Contreras
|6
|0
|Federico Gino
|5
|0
|Ramiro Hernandez
|3
|1
|Haibrany Ruiz Diaz
|3
|1
|Сарате Мауро
|4
|0
|Horacio Tijanovich
|4
|0
|Vicente Taborda
|3
|0
|Juan Pablo Pignani
|3
|0
|Mauro Bogado
|1
|1
|Бергессио Гонсало
|2
|0
|Ivan Gomez
|2
|0
|Ignacio Schor
|2
|0
|Franco Baldassarra
|2
|0
|Carlo Lattanzio
|0
|1
|Бенитес Хорхе
|1
|0
|Marcos Ledesma
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
|Juan Esquivel
|1
|0
|Franco Camargo
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Весприни Матиас
|8
|1
|Braian Aguirre
|7
|0
|Julian Aude
|3
|2
|Акоста Лаутаро
|6
|0
|Tomas Belmonte
|5
|0
|Maximiliano Gonzalez
|3
|1
|Jonathan Cabral
|4
|0
|Fernando Monetti
|3
|0
|Ди Пласидо Леонель
|3
|0
|Жозе Густаво Санд
|3
|0
|Facundo Perez
|3
|0
|Franco Ortellado
|3
|0
|Brian Aguilar
|1
|1
|Mateo Sanabria
|1
|1
|Franco Troyansky
|2
|0
|Brian Leonel Blando
|2
|0
|Спинелли Клаудио
|2
|0
|Luciano Boggio
|2
|0
|Franco Orozco
|2
|0
|Ignacio Cechi
|2
|0
|Бернабей Александро
|0
|1
|Брагьери Диего
|1
|0
|Паскини Николас
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|Lucas Varaldo
|1
|0
|Samuel Careaga
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
12
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
29%
5
42%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
7
50%
3
25%
76-90
Пропущено
6
22
3 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 12
1
17%
3
14%
1-15
2
33%
5
23%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
1
17%
2
9%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
2
33%
3
14%
76-90
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
1
9%
2
18%
76-90
Пропущено
17
17
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
18%
1
6%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
4
24%
3
18%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
3
18%
5
29%
29%
61-75
2
12%
5
29%
29%
76-90
Забито
25
23
8 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 12
11 Не забивали 9
1
4%
2
9%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
6
24%
8
35%
31-45
4
16%
3
13%
46-60
5
20%
2
9%
61-75
8
32%
5
22%
76-90
Пропущено
23
39
13 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 22
4
17%
4
10%
1-15
5
22%
6
15%
16-30
4
17%
7
18%
31-45
3
13%
4
10%
46-60
3
13%
10
26%
61-75
4
17%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Уракан - Атлетико Платенсе 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:1
Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Патронато Парана - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Ланус
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Ланус - Патронато Парана 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 3:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:4
Тальерес Кордоба - Ланус 0:1 Ланус - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Ланус 1:2 Ланус - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Ланус 2:0 Ланус - Тигре 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Ланус - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ланус 2:1 Ланус - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|27
|16
|4
|7
|34 - 28
|52
|2.
|Расинг Авельянеда
|27
|14
|8
|5
|41 - 24
|50
|3.
|Уракан
|27
|12
|11
|4
|35 - 21
|47
|4.
|Ривер Плейт
|27
|14
|5
|8
|43 - 22
|47
|5.
|Атлетико Тукуман
|27
|12
|10
|5
|32 - 22
|46
|6.
|Сан-Лоренсо
|27
|10
|13
|4
|33 - 23
|43
|7.
|Тигре
|27
|11
|10
|6
|41 - 32
|43
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|27
|12
|6
|9
|33 - 24
|42
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|27
|11
|8
|8
|26 - 18
|41
|10.
|Дефенса и Хустисия
|27
|10
|10
|7
|29 - 27
|40
|11.
|Патронато Парана
|27
|11
|7
|9
|31 - 27
|40
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|27
|11
|7
|9
|26 - 22
|40
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|27
|9
|8
|10
|31 - 31
|35
|14.
|Тальерес Кордоба
|27
|9
|8
|10
|28 - 26
|35
|15.
|Годой Крус
|27
|9
|8
|10
|25 - 29
|35
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|27
|10
|4
|13
|34 - 37
|34
|17.
|Барракас Централь
|27
|8
|10
|9
|31 - 37
|34
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|27
|9
|6
|12
|28 - 40
|33
|19.
|Атлетико Платенсе
|27
|7
|11
|9
|23 - 25
|32
|20.
|Росарио Сентраль
|27
|7
|11
|9
|24 - 28
|32
|21.
|Унион Санта-Фе
|27
|8
|8
|11
|28 - 36
|32
|22.
|Сармиенто
|27
|8
|8
|11
|27 - 32
|32
|23.
|Арсенал Саранди
|27
|6
|12
|9
|28 - 29
|30
|24.
|Банфилд
|27
|7
|9
|11
|23 - 29
|30
|25.
|Колон
|27
|7
|8
|12
|24 - 36
|29
|26.
|Велес Сарсфилд
|27
|6
|10
|11
|30 - 33
|28
|27.
|Ланус
|27
|5
|6
|16
|22 - 40
|21
|28.
|Альдосиви
|27
|4
|4
|19
|16 - 48
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|14
|9
|3
|2
|26 - 12
|30
|2.
|Уракан
|13
|9
|3
|1
|22 - 7
|30
|3.
|Атлетико Тукуман
|14
|8
|6
|0
|22 - 8
|30
|4.
|Бока Хуниорс
|14
|9
|3
|2
|22 - 15
|30
|5.
|Патронато Парана
|14
|8
|4
|2
|18 - 9
|28
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|14
|8
|3
|3
|20 - 14
|27
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|8
|2
|4
|18 - 14
|26
|8.
|Дефенса и Хустисия
|14
|6
|7
|1
|18 - 12
|25
|9.
|Тальерес Кордоба
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|24
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|7
|3
|3
|15 - 6
|24
|11.
|Тигре
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|12.
|Годой Крус
|13
|6
|5
|2
|13 - 7
|23
|13.
|Барракас Централь
|14
|6
|5
|3
|20 - 16
|23
|14.
|Сан-Лоренсо
|14
|5
|8
|1
|19 - 12
|23
|15.
|Ривер Плейт
|13
|7
|1
|5
|22 - 12
|22
|16.
|Велес Сарсфилд
|13
|6
|4
|3
|18 - 10
|22
|17.
|Росарио Сентраль
|14
|5
|6
|3
|11 - 10
|21
|18.
|Атлетико Платенсе
|14
|4
|8
|2
|12 - 8
|20
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|20.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|16 - 13
|18
|21.
|Сармиенто
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|5
|4
|11 - 9
|17
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|2
|6
|15 - 17
|17
|24.
|Унион Санта-Фе
|13
|5
|2
|6
|12 - 17
|17
|25.
|Колон
|14
|4
|4
|6
|12 - 20
|16
|26.
|Ланус
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|27.
|Банфилд
|14
|2
|6
|6
|13 - 19
|12
|28.
|Альдосиви
|13
|3
|1
|9
|10 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|14
|7
|4
|3
|21 - 10
|25
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|7
|2
|5
|15 - 13
|23
|3.
|Бока Хуниорс
|13
|7
|1
|5
|12 - 13
|22
|4.
|Сан-Лоренсо
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|5.
|Тигре
|14
|5
|5
|4
|21 - 20
|20
|6.
|Расинг Авельянеда
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|7.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|14
|5
|2
|7
|19 - 20
|17
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|4
|5
|5
|11 - 12
|17
|10.
|Уракан
|14
|3
|8
|3
|13 - 14
|17
|11.
|Атлетико Тукуман
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|4
|4
|5
|15 - 10
|16
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|4
|4
|6
|17 - 19
|16
|14.
|Унион Санта-Фе
|14
|3
|6
|5
|16 - 19
|15
|15.
|Дефенса и Хустисия
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|16.
|Сармиенто
|14
|3
|5
|6
|9 - 15
|14
|17.
|Колон
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|18.
|Патронато Парана
|13
|3
|3
|7
|13 - 18
|12
|19.
|Атлетико Платенсе
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|20.
|Арсенал Саранди
|14
|2
|6
|6
|12 - 16
|12
|21.
|Годой Крус
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|22.
|Тальерес Кордоба
|13
|2
|5
|6
|9 - 12
|11
|23.
|Росарио Сентраль
|13
|2
|5
|6
|13 - 18
|11
|24.
|Барракас Централь
|13
|2
|5
|6
|11 - 21
|11
|25.
|Ланус
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
|27.
|Альдосиви
|14
|1
|3
|10
|6 - 28
|6
|28.
|Велес Сарсфилд
|14
|0
|6
|8
|12 - 23
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|25 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|22 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|11 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|13 (2)
|Сентраль Кордоба Росарио
|Renzo Lopez
|9 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|12
|Уракан
|Lucas Merolla
|11
|Атлетико Тукуман
|Bruno Felix Bianchi
|1 9
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 9
|Велес Сарсфилд
|Valentin Gomez
|2 7