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Румыния: Суперлига

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Арджеш
0:5
Конец матча
Сепси
0'
0:1
28' Пенальти
Матей Космин
0:2
37' Пенальти
Матей Космин
0:3
52' Гол
Рондон Марио
0:4
68' Гол
Шафранко Павол
0:5
89' Гол
Тудорие Александру
90'+2
1
Стратон
Кэтэлин
2
Тофан
Костинел
17
Добросавлевичи
Алин
92
Майк
Сестор
3
Латовлевич
Ясмин
7
Райнов
Мартин
8
Сербан
Ионут
II
21
Альсё
Бриан
11
Исфан
Александру
14
Гарита
Пол
10
Калкан
Андреас
33
Никзули
Роланд
82
Ниняй
Бранислав
44
Бэлаша
Михай
4
Тамаш
Марк
20
Думитреску
Андрес
5
Родригес
Хонатан
II
6
Паун
Николае
13
Матей
Космин
99
Рондон
Марио
18
Шафранко
Павол
11
Штефэнеску
Мариус
Арджеш
Сепси

История личных встреч

Арджеш
Сепси

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

С
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарита Пол 5 0.29
Исфан Александру 3 0.18
Бертран Дориан 2 0.12
Калкан Андреас 2 0.12
Нжик Тони 0 0
Мариус Марсел Константин 0 0
Яколиш Антонио 0 0
Тофан Костинел 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Марио 6 (2) 0.35
Тудорие Александру 4 0.24
Матей Космин 3 (3) 0.18
Шафранко Павол 2 0.12
Георге Ион 2 (1) 0.12
Головфка Кэтэлин 2 0.12
Чоботарю Денис 2 0.12
Штефэнеску Мариус 1 0.06
Ахабар Анасс 1 0.06
Паун Николае 1 0.06
Митря Богдан 1 0.06
Домашкан Виталий 1 0.06
Аганович Аднан 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Димитров Радослав 0 0

Карточки

Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарита Пол 4 1
Альсё Бриан 4 1
Латовлевич Ясмин 3 0
Стратон Кэтэлин 3 0
Добросавлевичи Алин 3 0
Нжик Тони 3 0
Тофан Костинел 3 0
Вианна Фабио 3 0
Меца Давид 2 0
Майк Сестор 2 0
Райнов Мартин 2 0
Калкан Андреас 2 0
Сербан Ионут II 2 0
Препелицэ Андрей 1 0
Яколиш Антонио 1 0
Крету Джани 1 0
Исфан Александру 1 0
Челестине Энцо 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 5 1
Ниняй Бранислав 5 0
Аганович Аднан 4 0
Рондон Марио 3 0
Бэрбуц Кристиан 3 0
Cristiano Bergodi 1 1
Матей Космин 2 0
Бэлаша Михай 2 0
Митря Богдан 2 0
Чоботарю Денис 2 0
Думитреску Андрес 2 0
Димитров Радослав 1 0
Тамаш Марк 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Штефэнеску Мариус 1 0
Родригес Хонатан II 1 0

Результаты матчей

Арджеш
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сепси
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
4
Арджеш
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сепси
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

15
6

Волевые поражения

2
11
Арджеш
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Сепси
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

17
8

Волевые поражения

2
15

Голы по времени матча

Забито

8
14
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
5
63%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
13%
5
36%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
4
50%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
25%
3
25%
76-90

Пропущено

15
6
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
7%
2
33%
31-45
3
20%
3
50%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Забито

12
26
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
4
15%
16-30
1
8%
3
12%
31-45
6
50%
4
15%
46-60
0
0%
7
27%
61-75
2
17%
8
31%
76-90

Пропущено

26
14
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
5
19%
0
0%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
2
8%
6
43%
31-45
4
15%
4
29%
46-60
6
23%
1
7%
61-75
7
27%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Арджеш
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
УТА Арад - Арджеш 0:1 Петролул Плоешти - Арджеш 2:0 Арджеш - Волунтари 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 1:0
Стяуа - Арджеш 3:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Арджеш - Германнштадт 0:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Миовени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1
Сепси
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сепси - Университатя Крайова 0:1 Сепси - Стяуа 0:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Вииторул Констанца 0:1
Германнштадт - Сепси 1:2 Сепси - Ботошани 7:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Сепси 0:1 Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2

Результаты матчей

Арджеш
Сепси

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
5 раз 29%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Арджеш
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
3
5
3
6
1.5
2
6
1
8
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
2
1
7
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
10
7
4
13
1.5
6
11
1
16
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 30 12 7 11 33 - 33 43
2. Вииторул Констанца 17 12 4 1 32 - 13 40
3. Рапид Бухарест 16 10 2 4 19 - 11 32
4. ЧФР Клуж 14 9 1 4 23 - 14 28
5. Германнштадт 15 7 5 3 19 - 13 26
6. Петролул Плоешти 16 7 2 7 15 - 17 23
7. Сепси 17 6 4 7 26 - 14 22
8. Стяуа 14 5 5 4 20 - 20 20
9. Арджеш 17 6 2 9 13 - 25 20
10. Волунтари 17 5 5 7 13 - 17 20
11. Ботошани 16 4 7 5 14 - 21 19
12. Университатя 16 4 5 7 12 - 17 17
13. Киндия Тырговиште 15 4 4 7 19 - 21 16
14. УТА Арад 16 4 4 8 14 - 21 16
15. Миовени 17 1 5 11 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 16 9 3 4 21 - 17 30
2. Вииторул Констанца 9 7 2 0 16 - 4 23
3. Рапид Бухарест 8 6 2 0 12 - 5 20
4. ЧФР Клуж 8 6 0 2 15 - 7 18
5. Германнштадт 7 4 1 2 10 - 7 13
6. Стяуа 7 3 4 0 13 - 10 13
7. Арджеш 9 4 1 4 8 - 11 13
8. УТА Арад 8 3 2 3 10 - 9 11
9. Петролул Плоешти 8 3 2 3 7 - 8 11
10. Университатя 8 3 2 3 7 - 7 11
11. Волунтари 9 3 2 4 7 - 7 11
12. Ботошани 7 2 3 2 7 - 7 9
13. Киндия Тырговиште 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Сепси 8 2 1 5 12 - 6 7
15. Миовени 8 0 4 4 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 8 5 2 1 16 - 9 17
2. Университатя Крайова 15 4 4 7 13 - 18 16
3. Сепси 9 4 3 2 14 - 8 15
4. Германнштадт 8 3 4 1 9 - 6 13
5. Петролул Плоешти 8 4 0 4 8 - 9 12
6. Рапид Бухарест 8 4 0 4 7 - 6 12
7. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
8. ЧФР Клуж 6 3 1 2 8 - 7 10
9. Волунтари 8 2 3 3 6 - 10 9
10. Киндия Тырговиште 8 2 2 4 10 - 10 8
11. Стяуа 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Арджеш 8 2 1 5 5 - 14 7
13. Университатя 8 1 3 4 5 - 10 6
14. УТА Арад 8 1 2 5 4 - 12 5
15. Миовени 9 1 1 7 6 - 16 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 11
Германнштадт Паращив Даниэль 8 (1)
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 6 (2)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 5
Сепси Паун Николае 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 92'
    Сепси заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    92'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Контроль мяча: Арджеш: 48%, Сепси: 52%.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Арджеш: 47%, Сепси: 53%.
  • 90'
    Думитреску Андрес сделал ключевой пас для гола!
  • 89'
    Паун Николае сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 86'
      Крету Джани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 86'
      Паун Николае пробует нанести удар издали, но Catalin Straton держит все под контролем
    • 86'
      Сепси пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      85'
      Судья сигнализирует, что Матей Космин из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Майк Сестор
    • 85'
      Добросавлевичи Алин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Контроль мяча: Арджеш: 48%, Сепси: 52%.
    • 85'
      Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 84'
      Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 84'
      Удар от ворот произведет Арджеш
    • 84'
      Сепси пытается что-то создать.
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Арджеш 0:5 Сепси онлайн

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