Тур: 17. Стадион: Стадион Николая Добрина. Главный судья: Ковач Иштван
0'
0:1
28' ПенальтиМатей Космин
0:2
37' ПенальтиМатей Космин
0:3
52' ГолРондон Марио
0:4
68' ГолШафранко Павол
0:5
89' ГолТудорие Александру
90'+2
Ход матча
28'
0:1
37'
0:2
52'
0:3
68'
89'
Владение мячом
92
Майк
Сестор
21
Альсё
Бриан
14
Гарита
Пол
44
Бэлаша
Михай
13
Матей
Космин
99
Рондон
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Нападающий
-
14 Гарита ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Крету ДжаниПолузащитник
-
27 Дониса ЖулиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Yanis Pirvu
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ахабар АнассПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
97 Варга РоландНападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
История личных встреч
Арджеш
Сепси
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарита Пол
|5
|0.29
|Исфан Александру
|3
|0.18
|Бертран Дориан
|2
|0.12
|Калкан Андреас
|2
|0.12
|Нжик Тони
|0
|0
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|Яколиш Антонио
|0
|0
|Тофан Костинел
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондон Марио
|6 (2)
|0.35
|Тудорие Александру
|4
|0.24
|Матей Космин
|3 (3)
|0.18
|Шафранко Павол
|2
|0.12
|Георге Ион
|2 (1)
|0.12
|Головфка Кэтэлин
|2
|0.12
|Чоботарю Денис
|2
|0.12
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.06
|Ахабар Анасс
|1
|0.06
|Паун Николае
|1
|0.06
|Митря Богдан
|1
|0.06
|Домашкан Виталий
|1
|0.06
|Аганович Аднан
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
Карточки
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарита Пол
|4
|1
|Альсё Бриан
|4
|1
|Латовлевич Ясмин
|3
|0
|Стратон Кэтэлин
|3
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Нжик Тони
|3
|0
|Тофан Костинел
|3
|0
|Вианна Фабио
|3
|0
|Меца Давид
|2
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Райнов Мартин
|2
|0
|Калкан Андреас
|2
|0
|Сербан Ионут II
|2
|0
|Препелицэ Андрей
|1
|0
|Яколиш Антонио
|1
|0
|Крету Джани
|1
|0
|Исфан Александру
|1
|0
|Челестине Энцо
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|5
|1
|Ниняй Бранислав
|5
|0
|Аганович Аднан
|4
|0
|Рондон Марио
|3
|0
|Бэрбуц Кристиан
|3
|0
|Cristiano Bergodi
|1
|1
|Матей Космин
|2
|0
|Бэлаша Михай
|2
|0
|Митря Богдан
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Думитреску Андрес
|2
|0
|Димитров Радослав
|1
|0
|Тамаш Марк
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Штефэнеску Мариус
|1
|0
|Родригес Хонатан II
|1
|0
Результаты матчей
Арджеш
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сепси
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
0
4
Арджеш
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сепси
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
15
6
Волевые поражения
2
11
Арджеш
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Сепси
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
17
8
Волевые поражения
2
15
Голы по времени матча
Забито
8
14
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
5
63%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
13%
5
36%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
4
50%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
25%
3
25%
76-90
Пропущено
15
6
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
7%
2
33%
31-45
3
20%
3
50%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Забито
12
26
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
4
15%
16-30
1
8%
3
12%
31-45
6
50%
4
15%
46-60
0
0%
7
27%
61-75
2
17%
8
31%
76-90
Пропущено
26
14
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
5
19%
0
0%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
2
8%
6
43%
31-45
4
15%
4
29%
46-60
6
23%
1
7%
61-75
7
27%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Арджеш
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
УТА Арад - Арджеш 0:1 Петролул Плоешти - Арджеш 2:0 Арджеш - Волунтари 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 1:0
Стяуа - Арджеш 3:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Арджеш - Германнштадт 0:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Миовени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1
Сепси
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сепси - Университатя Крайова 0:1 Сепси - Стяуа 0:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Вииторул Констанца 0:1
Германнштадт - Сепси 1:2 Сепси - Ботошани 7:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Сепси 0:1 Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2
Результаты матчей
Арджеш
Сепси
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
5 раз 29%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Арджеш
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
35
36
26
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
72
17
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
107
413
611
116
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|30
|12
|7
|11
|33 - 33
|43
|2.
|Вииторул Констанца
|17
|12
|4
|1
|32 - 13
|40
|3.
|Рапид Бухарест
|16
|10
|2
|4
|19 - 11
|32
|4.
|ЧФР Клуж
|14
|9
|1
|4
|23 - 14
|28
|5.
|Германнштадт
|15
|7
|5
|3
|19 - 13
|26
|6.
|Петролул Плоешти
|16
|7
|2
|7
|15 - 17
|23
|7.
|Сепси
|17
|6
|4
|7
|26 - 14
|22
|8.
|Стяуа
|14
|5
|5
|4
|20 - 20
|20
|9.
|Арджеш
|17
|6
|2
|9
|13 - 25
|20
|10.
|Волунтари
|17
|5
|5
|7
|13 - 17
|20
|11.
|Ботошани
|16
|4
|7
|5
|14 - 21
|19
|12.
|Университатя
|16
|4
|5
|7
|12 - 17
|17
|13.
|Киндия Тырговиште
|15
|4
|4
|7
|19 - 21
|16
|14.
|УТА Арад
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|15.
|Миовени
|17
|1
|5
|11
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|16
|9
|3
|4
|21 - 17
|30
|2.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|2
|0
|16 - 4
|23
|3.
|Рапид Бухарест
|8
|6
|2
|0
|12 - 5
|20
|4.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|15 - 7
|18
|5.
|Германнштадт
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|6.
|Стяуа
|7
|3
|4
|0
|13 - 10
|13
|7.
|Арджеш
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|8.
|УТА Арад
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|9.
|Петролул Плоешти
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|10.
|Университатя
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|11.
|Волунтари
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|12.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|13.
|Киндия Тырговиште
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|14.
|Сепси
|8
|2
|1
|5
|12 - 6
|7
|15.
|Миовени
|8
|0
|4
|4
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|2.
|Университатя Крайова
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|3.
|Сепси
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|4.
|Германнштадт
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|5.
|Петролул Плоешти
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|6.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|0
|4
|7 - 6
|12
|7.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|8.
|ЧФР Клуж
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|9.
|Волунтари
|8
|2
|3
|3
|6 - 10
|9
|10.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|11.
|Стяуа
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Арджеш
|8
|2
|1
|5
|5 - 14
|7
|13.
|Университатя
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|14.
|УТА Арад
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|15.
|Миовени
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|11
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|8 (1)
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|6 (2)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 5
|Сепси
|Паун Николае
|1 5