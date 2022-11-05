Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Г О О О О Л - [player1] забивает с правой ноги!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Marius Stefanescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Marius Stefanescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

52' Команда Сепси играла лучше в этом тайме.

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Рондон Марио нанес удар головой, но Catalin Straton спокойно отбил мяч.

49' Матей Космин из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Бэлаша Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Арджеш

45' Рондон Марио не смог попасть в створ ударом издали

45' Marius Stefanescu наказан за толчок Тофан Костинел

44' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Альсё Бриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Калкан Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Рондон Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удар от ворот произведет Арджеш

40' Думитреску Андрес не смог попасть в створ ударом издали

40' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Г О О О О О Л - Матей Космин из команды Сепси забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Catalin Straton прыгнул не в ту сторону.

37' После проверки VAR судья не изменил решения - Сепси пробьет пенальти!

35' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

34' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Исфан Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Г О О О О О Л - Матей Космин из команды Сепси забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Catalin Straton прыгнул не в ту сторону.

27' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Матей Космин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Латовлевич Ясмин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Родригес Хонатан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Думитреску Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Сепси

19' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Арджеш

18' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Marius Stefanescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Калкан Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Арджеш

13' Шафранко Павол оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Матч возобновлен

13' Marius Stefanescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Удар от ворот произведет Арджеш

10' Паун Николае нанес удар головой, но Catalin Straton спокойно отбил мяч.

10' Marius Stefanescu из команды Сепси разыграл угловой с правого угла.

9' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Удар от ворот произведет Арджеш

9' Marius Stefanescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Паун Николае навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Латовлевич Ясмин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сепси начинает с центра поля