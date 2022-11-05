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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
Петролул Плоешти
2:0
Второй тайм: 70'
УТА Арад
0'
28' Желтая карточка
Добреску Михай
37' Желтая карточка
Борца Флорин
40' Желтая карточка
Постолаки Вирджилиу
45' Желтая карточка
Киндриш Андрей
1:0
52' Пенальти
Жаир
2:0
67' Гол
Иробисо Кристиан Окечукву
31
Вылчану
Октавиан
13
Felix
Mathaus
3
Мейхерс
Барт
2
Хужа
Мариан
Фернандо
99
Борца
Флорин
5
Тичу
Валентин
Константин
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
7
Грозав
Георге-Теодор
9
Иробисо
Кристиан
Окечукву
24
Чиоу
Мариус
Лулиан
93
Якоб
Флорин
18
Абейд
Али
6
Киндриш
Андрей
22
Ходжалари
Эрион
3
Добреску
Михай
14
Антон
Паул
19
Батха
Идриз
29
Стахл
Алберт
55
Поп
Рареш
7
Отеле
Филип
17
Постолаки
Вирджилиу
Петролул Плоешти
УТА Арад

История личных встреч

Петролул Плоешти
УТА Арад

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:0
ЛIГЛ
1:1
ЛI
3:0
ЛI
0:3
ЛI
2:4
ЛI
2:2
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.63
1.63

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
55

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грозав Георге-Теодор 5 0.29
Иробисо Кристиан Окечукву 4 0.24
Тамаш Габриэль 2 0.12
Думитриу Лучан 2 0.12
Жаир 1 0.06
Будеску Константин 1 (1) 0.06
Ивановски Мирко 0 0
Хужа Мариан Фернандо 0 0
Тичу Валентин Константин 0 0
Борца Флорин 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Постолаки Вирджилиу 4 (1) 0.24
Каскини Баутиста 2 0.12
Бенга Александру 2 0.12
Отеле Филип 2 0.12
Микулеску Давид 2 0.12
Кешерю Клаудиу 1 0.06
Абейд Али 1 0.06
Жобелло Уэсли 0 0
Вукчевич Марко 0 0
Антон Паул 0 0
Якоб Флорин 0 0
Батха Идриз 0 0
Уббинк Корнелис 0 0
Стахл Алберт 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ивановски Мирко 3 1
Иробисо Кристиан Окечукву 3 1
Хужа Мариан Фернандо 4 0
Тамаш Габриэль 3 0
Мейхерс Барт 3 0
Тичу Валентин Константин 3 0
Nicolae Constantin 1 1
Жаир 2 0
Борца Флорин 2 0
Сэто Такаюки 1 0
Ляйтнер Андреас 1 0
Манзала Хариссон 1 0
Simon Mazarache 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батха Идриз 6 1
Каскини Баутиста 5 0
Киндриш Андрей 5 0
Эрико 3 1
Бенга Александру 4 0
Отеле Филип 4 0
Добреску Михай 2 1
Штяу Раул 2 1
Вукчевич Марко 3 0
Ходжалари Эрион 3 0
Антон Паул 1 1
Исак Дамьян 1 1
Постолаки Вирджилиу 2 0
Жобелло Уэсли 1 0
Матей Флорентин 1 0
Якоб Флорин 1 0
Уббинк Корнелис 1 0
Абейд Али 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
УТА Арад
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
2
Петролул Плоешти
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
УТА Арад
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

6
9
Петролул Плоешти
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
УТА Арад
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

8
11

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
1
14%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
3
25%
76-90

Забито

9
11
7 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
3
33%
4
36%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
11%
2
18%
76-90

Пропущено

8
8
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
5
63%
1
13%
76-90

Забито

16
15
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
4
25%
5
33%
1-15
5
31%
2
13%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Пропущено

16
20
4 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
2
13%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
2
13%
6
30%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
9
56%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Волунтари - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Арджеш 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Стяуа 0:2
ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1
УТА Арад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
УТА Арад - Арджеш 0:1 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Стяуа - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1
Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Ботошани - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Миовени - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Университатя 2:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Волунтари - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0 Войводина - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Марица Пловдив 5:1

Результаты матчей

Петролул Плоешти
УТА Арад

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
УТА Арад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1
7
1.5
1
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
3
13
1.5
4
12
1
15
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 30 12 7 11 33 - 33 43
2. Вииторул Констанца 17 12 4 1 32 - 13 40
3. Рапид Бухарест 16 10 2 4 19 - 11 32
4. ЧФР Клуж 14 9 1 4 23 - 14 28
5. Германнштадт 15 7 5 3 19 - 13 26
6. Петролул Плоешти 2:0 17 8 2 7 17 - 17 26
7. Сепси 17 6 4 7 26 - 14 22
8. Стяуа 14 5 5 4 20 - 20 20
9. Арджеш 17 6 2 9 13 - 25 20
10. Волунтари 17 5 5 7 13 - 17 20
11. Ботошани 16 4 7 5 14 - 21 19
12. Университатя 16 4 5 7 12 - 17 17
13. Киндия Тырговиште 15 4 4 7 19 - 21 16
14. УТА Арад 0:2 17 4 4 9 14 - 23 16
15. Миовени 17 1 5 11 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 16 9 3 4 21 - 17 30
2. Вииторул Констанца 9 7 2 0 16 - 4 23
3. Рапид Бухарест 8 6 2 0 12 - 5 20
4. ЧФР Клуж 8 6 0 2 15 - 7 18
5. Петролул Плоешти 2:0 9 4 2 3 9 - 8 14
6. Германнштадт 7 4 1 2 10 - 7 13
7. Стяуа 7 3 4 0 13 - 10 13
8. Арджеш 9 4 1 4 8 - 11 13
9. УТА Арад 0:2 8 3 2 3 10 - 9 11
10. Университатя 8 3 2 3 7 - 7 11
11. Волунтари 9 3 2 4 7 - 7 11
12. Ботошани 7 2 3 2 7 - 7 9
13. Киндия Тырговиште 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Сепси 8 2 1 5 12 - 6 7
15. Миовени 8 0 4 4 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 8 5 2 1 16 - 9 17
2. Университатя Крайова 15 4 4 7 13 - 18 16
3. Сепси 9 4 3 2 14 - 8 15
4. Германнштадт 8 3 4 1 9 - 6 13
5. Петролул Плоешти 2:0 8 4 0 4 8 - 9 12
6. Рапид Бухарест 8 4 0 4 7 - 6 12
7. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
8. ЧФР Клуж 6 3 1 2 8 - 7 10
9. Волунтари 8 2 3 3 6 - 10 9
10. Киндия Тырговиште 8 2 2 4 10 - 10 8
11. Стяуа 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Арджеш 8 2 1 5 5 - 14 7
13. Университатя 8 1 3 4 5 - 10 6
14. УТА Арад 0:2 9 1 2 6 4 - 14 5
15. Миовени 9 1 1 7 6 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 11
Германнштадт Паращив Даниэль 8 (1)
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 6 (2)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 5
Сепси Паун Николае 1 5
Весь список
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    Петролул Плоешти
    Ничья
    УТА Арад
    2.61
    3.05
    2.90
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