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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Калин Юлиан
Университатя Крайова
1:0
Конец матча
Университатя
0'
0:0
28' Не забитый пенальти
Митря Богдан
51' Желтая карточка
Папп Пол
1:0
60' Гол
Крецу Александру
76' Желтая карточка
Кипчу Александру
81' Желтая карточка
Albert Hofman
90' Желтая карточка
Пициан Андрей
90' Вторая желтая карточка
Кипчу Александру
90'+5
1
Лазар
Давид
2
Папп
Пол
3
Митря
Богдан
6
Скречу
Владимир
5
Вэтэжелу
Богдан
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
16
Нистор
Дан
23
Кэпэцынэ
Михай
17
Ривалдиньо
10
Баярам
Штефан
12
Илиев
Пламен
27
Кипчу
Александру
17
Пициан
Андрей
44
Denis
Ispas
5
Бричаг
Марьюс
98
Симон
Габриэл
16
Филип
Иоан
80
Фюлёп
Лоран
94
Бик
Овидиу
30
Хоршия
Овидиу
93
Тьям
Мамаду
Университатя Крайова
Университатя

История личных встреч

Университатя Крайова
Университатя

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:1
С
1:2
С
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ЛI
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ДА
3:0
ДА
3:0
ДА
2:0
ДА
1:1

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
0.89

Среднее время на гол

54
101

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Среднее время на гол

67
270

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
4
Больше 33%
Меньше 67%
8

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Компаньо Андреа 6 (3) 0.19
Иван Андрей 4 (2) 0.13
Сидибе Секу 3 0.1
Янку Габриэль 2 0.06
Баярам Штефан 2 0.06
Крецу Александру 2 0.06
Густаво Важенин 2 0.06
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.06
Маркович Йован 2 0.06
Нистор Дан 1 0.03
Вэтэжелу Богдан 1 0.03
Аким Влад 1 0.03
Ганя Джордже 1 0.03
Митря Богдан 1 (1) 0.03
Папп Пол 1 0.03
Ривалдиньо 1 0.03
Кымпану Георге 1 0.03
Бахасса Яссин 1 0.03
William Baeten 1 0.03
Ханка Серджу 1 (1) 0.03
Бауса Хуан 0 0
Рогульич Анте 0 0
Банку Никусор 0 0
Эначе Габриэль 0 0
Марке Франсуа 0 0
Кольич Элвир 0 0
Раул Силва 0 0
Университатя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 4 0.24
Филип Иоан 2 0.12
Пирес Ромарио 1 (1) 0.06
Бричаг Марьюс 1 0.06
Эли Лопес 1 0.06
Тьям Мамаду 1 0.06
Фюлёп Лоран 1 0.06
Влэдою Штефан 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 6 1
Пападопулос Кирьякос 5 0
William Baeten 5 0
Асамоа Самуэль 4 0
Банку Никусор 4 0
Lorenzo Paramatti 4 0
Сидибе Секу 2 1
Jeremy Huyghebaert 3 0
Крецу Александру 3 0
Ханка Серджу 3 0
Иван Андрей 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Баярам Штефан 3 0
Матею Александру 1 1
Marius Croitoru 2 0
Рэдой Мирел 2 0
Нистор Дан 2 0
Рогульич Анте 2 0
Лазар Давид 2 0
Аким Влад 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Ганя Джордже 2 0
Компаньо Андреа 2 0
Бахасса Яссин 2 0
Andre Duarte 2 0
Vladislav Blanuta 0 1
Арлаускис Гедрюс 1 0
Гэман Валеричэ 1 0
Эначе Габриэль 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Марке Франсуа 1 0
Янку Габриэль 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Ривалдиньо 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Скречу Владимир 1 0
Кымпану Георге 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Radu Alexandru Negru 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Университатя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Ромарио 7 1
Кипчу Александру 6 1
Илие Флорин 2 1
Хоршия Овидиу 2 1
Пициан Андрей 3 0
Бричаг Марьюс 3 0
Denis Ispas 3 0
Пырвулеску Пауль 2 0
Филип Иоан 2 0
Эли Лопес 2 0
Ромеро Роберто 2 0
Симон Габриэл 2 0
Andrei Gorcea 2 0
Пурече Флориан 1 0
Бэлан Адриан 1 0
Влэдою Штефан 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Бик Овидиу 1 0
Фюлёп Лоран 1 0
Хайта Флориан 1 0
Albert Hofman 1 0
Eugen Neagoe 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Университатя
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

8
4
Университатя Крайова
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Университатя
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

11
5
Университатя Крайова
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (8)
61% (19)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)
Университатя
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

16
4

Волевые поражения

19
9

Голы по времени матча

Забито

23
5
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 1
10 Забивали первыми 3
17 Не забивали 12
1
4%
1
20%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
7
30%
3
60%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
5
22%
1
20%
61-75
3
13%
0
0%
76-90

Пропущено

16
11
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
2
13%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
31%
2
18%
31-45
4
25%
6
55%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Забито

14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
21 Не забивали 12
2
14%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
33%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

14
8
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
5
36%
0
0%
1-15
3
21%
3
38%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
7%
1
13%
76-90

Забито

37
11
17 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 4
13 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
3
8%
2
18%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
10
27%
5
45%
31-45
10
27%
0
0%
46-60
7
19%
2
18%
61-75
3
8%
2
18%
76-90

Пропущено

30
19
17 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
18 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 13
7
23%
1
5%
1-15
3
10%
3
16%
16-30
7
23%
3
16%
31-45
7
23%
7
37%
46-60
3
10%
2
11%
61-75
3
10%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сепси - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 2:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1
Университатя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Университатя - Стяуа 2:1 Университатя - ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца - Университатя 2:0 Университатя - Германнштадт 1:0
Ботошани - Университатя 1:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Университатя 0:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Волунтари - Университатя 0:0 Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0

Результаты матчей

Университатя Крайова
Университатя

Точный счет

1:0
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%

Точный счет

1:0
9 раз 29%
1:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
15 раз 48%
0
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
10 раз 59%
0
6 раз 35%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Университатя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
6
2
5
12
1.5
1
7
2
15
2.5
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
5
4
3
11
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
11
6
8
23
1.5
1
16
2
29
2.5
1
30
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 31 13 7 11 34 - 33 46
2. Вииторул Констанца 17 12 4 1 32 - 13 40
3. Рапид Бухарест 16 10 2 4 19 - 11 32
4. ЧФР Клуж 14 9 1 4 23 - 14 28
5. Германнштадт 15 7 5 3 19 - 13 26
6. Петролул Плоешти 17 8 2 7 17 - 18 26
7. Сепси 17 6 4 7 26 - 14 22
8. Стяуа 14 5 5 4 20 - 20 20
9. Арджеш 17 6 2 9 13 - 25 20
10. Волунтари 17 5 5 7 13 - 17 20
11. Ботошани 16 4 7 5 14 - 21 19
12. Университатя 17 4 5 8 12 - 18 17
13. Киндия Тырговиште 15 4 4 7 19 - 21 16
14. УТА Арад 17 4 4 9 15 - 23 16
15. Миовени 17 1 5 11 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 17 10 3 4 22 - 17 33
2. Вииторул Констанца 9 7 2 0 16 - 4 23
3. Рапид Бухарест 8 6 2 0 12 - 5 20
4. ЧФР Клуж 8 6 0 2 15 - 7 18
5. Петролул Плоешти 9 4 2 3 9 - 9 14
6. Германнштадт 7 4 1 2 10 - 7 13
7. Стяуа 7 3 4 0 13 - 10 13
8. Арджеш 9 4 1 4 8 - 11 13
9. УТА Арад 8 3 2 3 10 - 9 11
10. Университатя 8 3 2 3 7 - 7 11
11. Волунтари 9 3 2 4 7 - 7 11
12. Ботошани 7 2 3 2 7 - 7 9
13. Киндия Тырговиште 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Сепси 8 2 1 5 12 - 6 7
15. Миовени 8 0 4 4 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 8 5 2 1 16 - 9 17
2. Университатя Крайова 15 4 4 7 13 - 18 16
3. Сепси 9 4 3 2 14 - 8 15
4. Германнштадт 8 3 4 1 9 - 6 13
5. Петролул Плоешти 8 4 0 4 8 - 9 12
6. Рапид Бухарест 8 4 0 4 7 - 6 12
7. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
8. ЧФР Клуж 6 3 1 2 8 - 7 10
9. Волунтари 8 2 3 3 6 - 10 9
10. Киндия Тырговиште 8 2 2 4 10 - 10 8
11. Стяуа 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Арджеш 8 2 1 5 5 - 14 7
13. Университатя 9 1 3 5 5 - 11 6
14. УТА Арад 9 1 2 6 5 - 14 5
15. Миовени 9 1 1 7 6 - 16 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 11
Германнштадт Паращив Даниэль 8 (1)
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 6 (2)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
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Топ нарушителей
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
УТА Арад Батха Идриз 1 6
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