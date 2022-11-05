Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Университатя почти не владела мячом в первой половине.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Бик Овидиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Фюлёп Лоран создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Бик Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Denis Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Ривалдиньо нанес удар, но тот был заблокирован.

39' Удар от ворот произведет Университатя

38' Вэтэжелу Богдан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Бик Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Университатя

34' Удар от ворот произведет Университатя

33' Бик Овидиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Удар от ворот произведет Университатя

31' Университатя Крайова нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

31' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Университатя

30' Хорошую попытку сделал Ривалдиньо . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Хорошую попытку сделал Вэтэжелу Богдан . Удар в створ, но вратарь начеку

28' СПАСЕНО - Митря Богдан пробил пенальти, но Пламен Илиев отбивает!

26' После проверки VAR судья изменил решение - Университатя Крайова пробьет пенальти!

25' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

25' Нистор Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Игра в одни ворота сейчас. Университатя Крайова доминирует и владеет мячом

23' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Ривалдиньо пробует нанести удар издали, но Пламен Илиев держит все под контролем

21' Удар от ворот произведет Университатя

21' Вэтэжелу Богдан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Хорошую попытку сделал Баярам Штефан . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Крецу Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Папп Пол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Симон Габриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Denis Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Университатя

16' Вэтэжелу Богдан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Матч возобновлен

15' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Папп Пол выиграл воздушное противоборство у Ovidiu Horsia.

13' Удар от ворот произведет Университатя

12' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

10' Банку Никусор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Бик Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Университатя

6' Удар от ворот произведет Университатя

5' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Бик Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Банку Никусор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Кэпэцынэ Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Симон Габриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Вэтэжелу Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Университатя

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру