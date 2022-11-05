Тур: 17. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Калин Юлиан
1:0
Конец матча
0'
0:0
28' Не забитый пенальтиМитря Богдан
51' Желтая карточкаПапп Пол
1:0
60' ГолКрецу Александру
76' Желтая карточкаКипчу Александру
81' Желтая карточкаAlbert Hofman
90' Желтая карточкаПициан Андрей
90' Вторая желтая карточкаКипчу Александру
90'+5
Ход матча
28'
0:0
51'
60'
76'
81'
90'
90'
Владение мячом
2
Папп
Пол
16
Нистор
Дан
17
Ривалдиньо
12
Илиев
Пламен
44
Denis
Ispas
16
Филип
Иоан
80
Фюлёп
Лоран
94
Бик
Овидиу
93
Тьям
Мамаду
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 РивалдиньоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Мартич ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рэдой Мирел
- Основной состав
-
12 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Denis IspasЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранПолузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Тьям МамадуНападающий
- Запасные игроки
-
18 Илие ФлоринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Matei Moraru
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Университатя Крайова
Университатя
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
12 матчей
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.67
0.89
Среднее время на гол
54
101
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Среднее время на гол
67
270
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Компаньо Андреа
|6 (3)
|0.19
|Иван Андрей
|4 (2)
|0.13
|Сидибе Секу
|3
|0.1
|Янку Габриэль
|2
|0.06
|Баярам Штефан
|2
|0.06
|Крецу Александру
|2
|0.06
|Густаво Важенин
|2
|0.06
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.06
|Маркович Йован
|2
|0.06
|Нистор Дан
|1
|0.03
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0.03
|Аким Влад
|1
|0.03
|Ганя Джордже
|1
|0.03
|Митря Богдан
|1 (1)
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Ривалдиньо
|1
|0.03
|Кымпану Георге
|1
|0.03
|Бахасса Яссин
|1
|0.03
|William Baeten
|1
|0.03
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.03
|Бауса Хуан
|0
|0
|Рогульич Анте
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
|Эначе Габриэль
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Кольич Элвир
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
Университатя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|4
|0.24
|Филип Иоан
|2
|0.12
|Пирес Ромарио
|1 (1)
|0.06
|Бричаг Марьюс
|1
|0.06
|Эли Лопес
|1
|0.06
|Тьям Мамаду
|1
|0.06
|Фюлёп Лоран
|1
|0.06
|Влэдою Штефан
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|6
|1
|Пападопулос Кирьякос
|5
|0
|William Baeten
|5
|0
|Асамоа Самуэль
|4
|0
|Банку Никусор
|4
|0
|Lorenzo Paramatti
|4
|0
|Сидибе Секу
|2
|1
|Jeremy Huyghebaert
|3
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Ханка Серджу
|3
|0
|Иван Андрей
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Матею Александру
|1
|1
|Marius Croitoru
|2
|0
|Рэдой Мирел
|2
|0
|Нистор Дан
|2
|0
|Рогульич Анте
|2
|0
|Лазар Давид
|2
|0
|Аким Влад
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Ганя Джордже
|2
|0
|Компаньо Андреа
|2
|0
|Бахасса Яссин
|2
|0
|Andre Duarte
|2
|0
|Vladislav Blanuta
|0
|1
|Арлаускис Гедрюс
|1
|0
|Гэман Валеричэ
|1
|0
|Эначе Габриэль
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Марке Франсуа
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Скречу Владимир
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Radu Alexandru Negru
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
Университатя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Ромарио
|7
|1
|Кипчу Александру
|6
|1
|Илие Флорин
|2
|1
|Хоршия Овидиу
|2
|1
|Пициан Андрей
|3
|0
|Бричаг Марьюс
|3
|0
|Denis Ispas
|3
|0
|Пырвулеску Пауль
|2
|0
|Филип Иоан
|2
|0
|Эли Лопес
|2
|0
|Ромеро Роберто
|2
|0
|Симон Габриэл
|2
|0
|Andrei Gorcea
|2
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Бэлан Адриан
|1
|0
|Влэдою Штефан
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Бик Овидиу
|1
|0
|Фюлёп Лоран
|1
|0
|Хайта Флориан
|1
|0
|Albert Hofman
|1
|0
|Eugen Neagoe
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Университатя
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
8
4
Университатя Крайова
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Университатя
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
11
5
Университатя Крайова
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (8)
61% (19)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)
Университатя
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
16
4
Волевые поражения
19
9
Голы по времени матча
Забито
23
5
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 1
10 Забивали первыми 3
17 Не забивали 12
1
4%
1
20%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
7
30%
3
60%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
5
22%
1
20%
61-75
3
13%
0
0%
76-90
Пропущено
16
11
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
2
13%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
31%
2
18%
31-45
4
25%
6
55%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Забито
14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
21 Не забивали 12
2
14%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
33%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
14
8
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
5
36%
0
0%
1-15
3
21%
3
38%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
7%
1
13%
76-90
Забито
37
11
17 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 4
13 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
3
8%
2
18%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
10
27%
5
45%
31-45
10
27%
0
0%
46-60
7
19%
2
18%
61-75
3
8%
2
18%
76-90
Пропущено
30
19
17 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
18 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 13
7
23%
1
5%
1-15
3
10%
3
16%
16-30
7
23%
3
16%
31-45
7
23%
7
37%
46-60
3
10%
2
11%
61-75
3
10%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сепси - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 2:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1
Университатя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Университатя - Стяуа 2:1 Университатя - ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца - Университатя 2:0 Университатя - Германнштадт 1:0
Ботошани - Университатя 1:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Университатя 0:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Волунтари - Университатя 0:0 Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0
Результаты матчей
Университатя Крайова
Университатя
Точный счет
1:0
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
Точный счет
1:0
9 раз 29%
1:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
15 раз 48%
0
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
10 раз 59%
0
6 раз 35%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Университатя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
62
512
17
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
54
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
116
823
116
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|31
|13
|7
|11
|34 - 33
|46
|2.
|Вииторул Констанца
|17
|12
|4
|1
|32 - 13
|40
|3.
|Рапид Бухарест
|16
|10
|2
|4
|19 - 11
|32
|4.
|ЧФР Клуж
|14
|9
|1
|4
|23 - 14
|28
|5.
|Германнштадт
|15
|7
|5
|3
|19 - 13
|26
|6.
|Петролул Плоешти
|17
|8
|2
|7
|17 - 18
|26
|7.
|Сепси
|17
|6
|4
|7
|26 - 14
|22
|8.
|Стяуа
|14
|5
|5
|4
|20 - 20
|20
|9.
|Арджеш
|17
|6
|2
|9
|13 - 25
|20
|10.
|Волунтари
|17
|5
|5
|7
|13 - 17
|20
|11.
|Ботошани
|16
|4
|7
|5
|14 - 21
|19
|12.
|Университатя
|17
|4
|5
|8
|12 - 18
|17
|13.
|Киндия Тырговиште
|15
|4
|4
|7
|19 - 21
|16
|14.
|УТА Арад
|17
|4
|4
|9
|15 - 23
|16
|15.
|Миовени
|17
|1
|5
|11
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|17
|10
|3
|4
|22 - 17
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|2
|0
|16 - 4
|23
|3.
|Рапид Бухарест
|8
|6
|2
|0
|12 - 5
|20
|4.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|15 - 7
|18
|5.
|Петролул Плоешти
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|6.
|Германнштадт
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|7.
|Стяуа
|7
|3
|4
|0
|13 - 10
|13
|8.
|Арджеш
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|9.
|УТА Арад
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|10.
|Университатя
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|11.
|Волунтари
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|12.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|13.
|Киндия Тырговиште
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|14.
|Сепси
|8
|2
|1
|5
|12 - 6
|7
|15.
|Миовени
|8
|0
|4
|4
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|2.
|Университатя Крайова
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|3.
|Сепси
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|4.
|Германнштадт
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|5.
|Петролул Плоешти
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|6.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|0
|4
|7 - 6
|12
|7.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|8.
|ЧФР Клуж
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|9.
|Волунтари
|8
|2
|3
|3
|6 - 10
|9
|10.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|11.
|Стяуа
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Арджеш
|8
|2
|1
|5
|5 - 14
|7
|13.
|Университатя
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|УТА Арад
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|15.
|Миовени
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|11
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|8 (1)
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|6 (2)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6