Тур: 17. Стадион: Газ Метан. Главный судья: Horia Mladinovici
0:1
Второй тайм: 57'
Ход матча
15'
51'
0:1
Владение мячом
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
98
Опрут
Рауль
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Медина ПаолоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Бабич МаткоНападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
14 Sota Mino
-
11 Petru Dragos
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Болдор ДеянЗащитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
-
17 Шамед НассерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петря Антон
История личных встреч
Германнштадт
Киндия Тырговиште
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1
0.9
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
90
100
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|8
|0.5
|Альхассан Баба
|6
|0.38
|Стойка Йонуц
|2
|0.13
|Бутян Михай
|1
|0.06
|Ороиан Александру
|1
|0.06
|Балауре Сильвиу
|0
|0
|Петреску Петришор
|0
|0
|Sota Mino
|0
|0
|Ionut Nastasie
|0
|0
|Бейян Флориан
|0
|0
|Рэуцэ Александру
|0
|0
|Попеску Кэлин
|0
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попадюк Дору
|7
|0.44
|Попа Даньел
|4
|0.25
|Негуц Кристиан
|1
|0.06
|Шербан Андрей
|1
|0.06
|Ороско Эстебан
|1
|0.06
|Михаю Андреас
|1
|0.06
|Daniel Celea
|1
|0.06
|Атанасе Космин
|1
|0.06
|Купер Годберг
|1
|0.06
|Шамед Нассер
|0
|0
|Воробьев Модест
|0
|0
|Грубац Сергей
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опрут Рауль
|5
|0
|Бутян Михай
|4
|0
|Альхассан Баба
|4
|0
|Бейян Флориан
|3
|0
|Рэуцэ Александру
|2
|0
|Балауре Сильвиу
|2
|0
|Попеску Кэлин
|2
|0
|Sota Mino
|2
|0
|Илиев Пламен
|1
|0
|Ionut Nastasie
|1
|0
|Петреску Петришор
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
|Saeed Issah
|1
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болдор Деян
|4
|0
|Ахматов Расамбек
|4
|0
|Негуц Кристиан
|2
|1
|Воробьев Модест
|3
|0
|Думитрашку Денис
|3
|0
|Anton Petrea
|3
|0
|Кэпушэ Тибериу
|1
|1
|Пассалья Хуан Пабло
|2
|0
|Попадюк Дору
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Ороско Эстебан
|2
|0
|Михаю Андреас
|2
|0
|Шамед Нассер
|1
|0
|Дулка Марко
|1
|0
|Грубац Сергей
|1
|0
|Ионицэ Адриан
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Купер Годберг
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Киндия Тырговиште
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
5
Германнштадт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Киндия Тырговиште
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
7
Волевые поражения
9
6
Германнштадт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
80% (12)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Киндия Тырговиште
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
11
11
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
2
22%
1-15
2
22%
3
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
3
38%
1
9%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
11%
3
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
27%
76-90
Забито
18
18
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
1
6%
5
28%
1-15
3
17%
3
17%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
3
17%
2
11%
46-60
4
22%
3
17%
61-75
4
22%
4
22%
76-90
Пропущено
14
22
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
14%
3
14%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
2
14%
5
23%
31-45
1
7%
5
23%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
4
29%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Миовени - Германнштадт 0:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Университатя - Германнштадт 1:0
Германнштадт - Сепси 1:2 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Арджеш - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Германнштадт - Стяуа 0:0
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Ботошани 2:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1
Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Стяуа - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1
Результаты матчей
Германнштадт
Киндия Тырговиште
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
Киндия Тырговиште
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
35
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
69
69
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|31
|13
|7
|11
|34 - 33
|46
|2.
|Вииторул Констанца
|17
|12
|4
|1
|32 - 13
|40
|3.
|Рапид Бухарест
|16
|10
|2
|4
|19 - 11
|32
|4.
|ЧФР Клуж
|14
|9
|1
|4
|23 - 14
|28
|5.
|Германнштадт
|0:1
|16
|7
|5
|4
|19 - 14
|26
|6.
|Петролул Плоешти
|17
|8
|2
|7
|17 - 18
|26
|7.
|Сепси
|17
|6
|4
|7
|26 - 14
|22
|8.
|Стяуа
|14
|5
|5
|4
|20 - 20
|20
|9.
|Арджеш
|17
|6
|2
|9
|13 - 25
|20
|10.
|Волунтари
|17
|5
|5
|7
|13 - 17
|20
|11.
|Ботошани
|16
|4
|7
|5
|14 - 21
|19
|12.
|Киндия Тырговиште
|1:0
|16
|5
|4
|7
|20 - 21
|19
|13.
|Университатя
|17
|4
|5
|8
|12 - 18
|17
|14.
|УТА Арад
|17
|4
|4
|9
|15 - 23
|16
|15.
|Миовени
|17
|1
|5
|11
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|17
|10
|3
|4
|22 - 17
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|2
|0
|16 - 4
|23
|3.
|Рапид Бухарест
|8
|6
|2
|0
|12 - 5
|20
|4.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|15 - 7
|18
|5.
|Петролул Плоешти
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|6.
|Германнштадт
|0:1
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|7.
|Стяуа
|7
|3
|4
|0
|13 - 10
|13
|8.
|Арджеш
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|9.
|УТА Арад
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|10.
|Университатя
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|11.
|Волунтари
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|12.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|13.
|Киндия Тырговиште
|1:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|14.
|Сепси
|8
|2
|1
|5
|12 - 6
|7
|15.
|Миовени
|8
|0
|4
|4
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|2.
|Университатя Крайова
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|3.
|Сепси
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|4.
|Германнштадт
|0:1
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|5.
|Петролул Плоешти
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|6.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|0
|4
|7 - 6
|12
|7.
|Киндия Тырговиште
|1:0
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|8.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|9.
|ЧФР Клуж
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|10.
|Волунтари
|8
|2
|3
|3
|6 - 10
|9
|11.
|Стяуа
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Арджеш
|8
|2
|1
|5
|5 - 14
|7
|13.
|Университатя
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|УТА Арад
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|15.
|Миовени
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|11
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|8 (1)
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|6 (2)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6