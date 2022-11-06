Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Daniel Celea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Г О О О О Л - Daniel Celea первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Попадюк Дору пробует нанести удар издали, но Карло Летица держит все под контролем

46' Попадюк Дору пробует нанести удар издали, но Карло Летица держит все под контролем

45' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

45' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Denis Dumitrascu получил травму и заменен. Шамед Нассер выходит на поле.

42' Cristian Negut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

42' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

42' Esteban Orozco из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Adrian Ionita ослабляет давление, выбив мяч.

40' Рэуцэ Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Балауре Сильвиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Esteban Orozco наказан за толчок Рэуцэ Александру

37' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Cristian Negut навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

35' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Esteban Orozco наказан за толчок Паращив Даниэль

32' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

29' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Германнштадт

27' Удар от ворот произведет Германнштадт

26' Кэпушэ Тибериу не смог попасть в створ ударом издали

25' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Германнштадт

23' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Германнштадт

20' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

19' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

18' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Германнштадт

17' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Матч возобновлен

15' Рэуцэ Александру получил желтую карточку от судьи

15' Попадюк Дору на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

11' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Германнштадт

10' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Балауре Сильвиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Хорошую попытку сделал Ороиан Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Опрут Рауль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Попадюк Дору пробует нанести удар издали, но Карло Летица держит все под контролем

6' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

5' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Германнштадт

3' Пассалья Хуан Пабло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Хорошую попытку сделал Попадюк Дору . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Ахматов Расамбек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Германнштадт начинает с центра поля