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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Horia Mladinovici
Германнштадт
0:1
Конец матча
Киндия Тырговиште
0'
15' Желтая карточка
Рэуцэ Александру
0:1
51' Гол
Daniel Celea
69' Желтая карточка
Опрут Рауль
79' Желтая карточка
Негуц Кристиан
90' Желтая карточка
Кабуз Каталин
90' Желтая карточка
Ионицэ Адриан
90'+6
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
6
Marius
Antoche
4
Стойка
Йонуц
98
Опрут
Рауль
13
Рэуцэ
Александру
96
Балауре
Сильвиу
29
Ciprian
Biceanu
8
Альхассан
Баба
51
Ороиан
Александру
30
Паращив
Даниэль
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
21
Ороско
Эстебан
6
Daniel
Celea
88
Ионицэ
Адриан
4
Пассалья
Хуан
Пабло
66
Ахматов
Расамбек
10
Негуц
Кристиан
59
Попадюк
Дору
80
Думитрашку
Денис
19
Попа
Даньел
Германнштадт
Киндия Тырговиште

История личных встреч

Германнштадт
Киндия Тырговиште

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:1
Л1ГБ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
Л1ГБ
0:1
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ЛI
1:1
ЛI
0:0

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1
0.9

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

90
100

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 8 0.5
Альхассан Баба 6 0.38
Стойка Йонуц 2 0.13
Бутян Михай 1 0.06
Ороиан Александру 1 0.06
Балауре Сильвиу 0 0
Петреску Петришор 0 0
Sota Mino 0 0
Ionut Nastasie 0 0
Бейян Флориан 0 0
Рэуцэ Александру 0 0
Попеску Кэлин 0 0
Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попадюк Дору 7 0.44
Попа Даньел 4 0.25
Daniel Celea 2 0.13
Негуц Кристиан 1 0.06
Шербан Андрей 1 0.06
Ороско Эстебан 1 0.06
Михаю Андреас 1 0.06
Атанасе Космин 1 0.06
Купер Годберг 1 0.06
Шамед Нассер 0 0
Воробьев Модест 0 0
Грубац Сергей 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опрут Рауль 6 0
Бутян Михай 4 0
Альхассан Баба 4 0
Бейян Флориан 3 0
Рэуцэ Александру 2 0
Балауре Сильвиу 2 0
Попеску Кэлин 2 0
Sota Mino 2 0
Илиев Пламен 1 0
Ionut Nastasie 1 0
Петреску Петришор 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Паращив Даниэль 1 0
Saeed Issah 1 0
Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Негуц Кристиан 3 1
Болдор Деян 4 0
Ахматов Расамбек 4 0
Воробьев Модест 3 0
Думитрашку Денис 3 0
Anton Petrea 3 0
Кэпушэ Тибериу 1 1
Пассалья Хуан Пабло 2 0
Попадюк Дору 2 0
Попа Даньел 2 0
Ороско Эстебан 2 0
Ионицэ Адриан 2 0
Михаю Андреас 2 0
Шамед Нассер 1 0
Дулка Марко 1 0
Грубац Сергей 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Daniel Celea 1 0
Купер Годберг 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Киндия Тырговиште
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
5
Германнштадт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Киндия Тырговиште
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
7

Волевые поражения

9
6
Германнштадт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
81% (13)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Киндия Тырговиште
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

11
11

Голы по времени матча

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
2
20%
1-15
2
22%
3
30%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
4
36%
46-60
3
33%
1
9%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
11%
3
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Забито

18
19
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
1
6%
5
26%
1-15
3
17%
3
16%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
3
17%
3
16%
46-60
4
22%
3
16%
61-75
4
22%
4
21%
76-90

Пропущено

15
22
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
13%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
2
13%
5
23%
31-45
2
13%
5
23%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
4
27%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Миовени - Германнштадт 0:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Университатя - Германнштадт 1:0
Германнштадт - Сепси 1:2 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Арджеш - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Германнштадт - Стяуа 0:0
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Ботошани 2:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1
Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Стяуа - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1

Результаты матчей

Германнштадт
Киндия Тырговиште

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
Киндия Тырговиште

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
3
4
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
5
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
6
10
1
15
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 31 13 7 11 34 - 33 46
2. Вииторул Констанца 17 12 4 1 32 - 13 40
3. Рапид Бухарест 16 10 2 4 19 - 11 32
4. ЧФР Клуж 14 9 1 4 23 - 14 28
5. Германнштадт 16 7 5 4 19 - 14 26
6. Петролул Плоешти 17 8 2 7 17 - 18 26
7. Сепси 17 6 4 7 26 - 14 22
8. Стяуа 14 5 5 4 20 - 20 20
9. Арджеш 17 6 2 9 13 - 25 20
10. Волунтари 17 5 5 7 13 - 17 20
11. Ботошани 16 4 7 5 14 - 21 19
12. Киндия Тырговиште 16 5 4 7 20 - 21 19
13. Университатя 17 4 5 8 12 - 18 17
14. УТА Арад 17 4 4 9 15 - 23 16
15. Миовени 17 1 5 11 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 17 10 3 4 22 - 17 33
2. Вииторул Констанца 9 7 2 0 16 - 4 23
3. Рапид Бухарест 8 6 2 0 12 - 5 20
4. ЧФР Клуж 8 6 0 2 15 - 7 18
5. Петролул Плоешти 9 4 2 3 9 - 9 14
6. Германнштадт 8 4 1 3 10 - 8 13
7. Стяуа 7 3 4 0 13 - 10 13
8. Арджеш 9 4 1 4 8 - 11 13
9. УТА Арад 8 3 2 3 10 - 9 11
10. Университатя 8 3 2 3 7 - 7 11
11. Волунтари 9 3 2 4 7 - 7 11
12. Ботошани 7 2 3 2 7 - 7 9
13. Киндия Тырговиште 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Сепси 8 2 1 5 12 - 6 7
15. Миовени 8 0 4 4 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 8 5 2 1 16 - 9 17
2. Университатя Крайова 15 4 4 7 13 - 18 16
3. Сепси 9 4 3 2 14 - 8 15
4. Германнштадт 8 3 4 1 9 - 6 13
5. Петролул Плоешти 8 4 0 4 8 - 9 12
6. Рапид Бухарест 8 4 0 4 7 - 6 12
7. Киндия Тырговиште 9 3 2 4 11 - 10 11
8. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
9. ЧФР Клуж 6 3 1 2 8 - 7 10
10. Волунтари 8 2 3 3 6 - 10 9
11. Стяуа 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Арджеш 8 2 1 5 5 - 14 7
13. Университатя 9 1 3 5 5 - 11 6
14. УТА Арад 9 1 2 6 5 - 14 5
15. Миовени 9 1 1 7 6 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 11
Германнштадт Паращив Даниэль 8 (1)
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 6 (2)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Весь список
  • Желтая карточка
    93'
    Судье надоело, что Catalin Cabuz тянет время и он наказал его горчичником
  • 93'
    Удар от ворот произведет Киндия Тырговиште
  • 92'
    Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Marius Antoche нанес удар головой, но Catalin Cabuz спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    92'
    Petrisor Petrescu из команды Германнштадт подал угловой справа.
  • 92'
    Sota Mino не смог попасть в створ ударом издали
  • 91'
    Esteban Orozco успешно блокирует удар.
  • 91'
    Dragos Petru Iancu нанес удар, но тот был заблокирован.
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