Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Судье надоело, что Catalin Cabuz тянет время и он наказал его горчичником

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

87' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Паращив Даниэль выиграл воздушное противоборство у Esteban Orozco.

84' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

84' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Adrian Ionita ослабляет давление, выбив мяч.

83' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Petrisor Petrescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

81' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Тактическая замена. Cristian Negut уходит с поля и его заменяет Болдор Деян

79' Cristian Negut получил желтую карточку от судьи

77' Хорошую попытку сделал Petrisor Petrescu. Удар в створ, но вратарь начеку

77' Опрут Рауль из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Cristian Negut возвращается на поле.

74' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Cristian Negut получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Cristian Negut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Судья сигнализирует, что Petrisor Petrescu из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Cristian Negut

71' Esteban Orozco ослабляет давление, выбив мяч.

71' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

71' Petrisor Petrescu не смог попасть в створ ударом издали

69' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

69' Опрут Рауль получил желтую карточку от судьи

68' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Тактическая замена. Ciprian Biceanu уходит с поля и его заменяет Petrisor Petrescu

66' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Cristian Negut и попал в перекладину!

66' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Adrian Ionita ослабляет давление, выбив мяч.

61' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Балауре Сильвиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Esteban Orozco из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

59' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Пассалья Хуан Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

57' Esteban Orozco ослабляет давление, выбив мяч.

57' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Esteban Orozco из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Adrian Ionita из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' Балауре Сильвиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Матч возобновлен

56' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

55' Хорошую попытку сделал Ороиан Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

52' Команда Киндия Тырговиште забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

51' Г О О О О Л - Daniel Celea первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

51' Кэпушэ Тибериу нанес удар головой, но Карло Летица спокойно отбил мяч.

51' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.

50' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

50' Adrian Ionita успешно блокирует удар.

49' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Daniel Celea наказан за толчок Альхассан Баба

49' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Паращив Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Daniel Celea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Marius Antoche выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.