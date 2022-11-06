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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Стяуа
2:0
Перерыв
Рапид Бухарест
0'
1:0
14' Гол
Кордя Андрей
2:0
29' Гол
Компаньо Андреа

Ход матча

14'
Кордя Андрей
(Попеску Октавиан)
1:0
29'
Компаньо Андреа
(Шут Адриан)
2:0

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Стяуа
Ничья
Рапид Бухарест
2.21
3.30
3.65
Все Коэффициенты
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
6
Харуц
Денис
16
Тамм
Йоонас
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
8
Шут
Адриан
26
Оайдэ
Рэзван
98
Кордя
Андрей
96
Компаньо
Андреа
10
Попеску
Октавиан
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
13
Мораис
Жуниор
II
14
Кяйт
Маттиас
23
Албу
Кристиан
25
Эммерс
Сиан
7
Antonio
Sefer
42
Лукассен
Кевин
10
Ионицэ
Александру
II
Стяуа
Рапид Бухарест

История личных встреч

Стяуа
Рапид Бухарест

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

17 матчей

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ДА
0:0
ДА
0:1
К
0:1
ДА
0:0
ДА
5:1
ДА
1:1
ДА
1:2
ДА
0:0
ДА
0:3

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

0.86
1

Среднее время на гол

105
90

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.1
0.86

Среднее время на гол

81
105

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1
0.94

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

90
95

Бомбардиры внутри турнира

Стяуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордя Андрей 5 0.33
Дава Джойским 2 0.13
Тамм Йоонас 2 0.13
Микулеску Давид 2 0.13
Эджума Малком 1 0.07
Коман Флоринел 1 0.07
Олару Дариус 1 0.07
Тэнасе Флорин 1 (1) 0.07
Попеску Октавиан 0 0
Пантя Александру 0 0
Русу Богдан 0 0
Омрани Билель 0 0
Шут Адриан 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Antonio Sefer 5 0.29
Дуганджич Марко 4 (2) 0.24
Сэпунару Кристиан 3 (1) 0.18
Ионицэ Александру II 2 0.12
Мораис Жуниор II 2 0.12
Григоре Драгош 1 0.06
Лукассен Кевин 1 0.06
Эммерс Сиан 1 0.06
Костаче Ионуц 0 0
Чобану Андрей 0 0
Кяйт Маттиас 0 0
Штефан Флорин 0 0

Карточки

Стяуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 5 0
Оайдэ Рэзван 4 0
Эджума Малком 2 1
Радунович Ристо 3 0
Крецу Валентин 3 0
Коман Флоринел 3 0
Тамм Йоонас 2 0
Попеску Октавиан 2 0
Кордя Андрей 2 0
Николае Дикэ 1 0
Русу Богдан 1 0
Николов Бобан 1 0
Олару Дариус 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Шербан Сорин 1 0
Пантя Александру 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 6 1
Ионицэ Александру II 3 1
Кяйт Маттиас 3 0
Antonio Sefer 3 0
Сэпунару Кристиан 2 0
Лукассен Кевин 2 0
Црепуля Любян 2 0
Молдован Хорациу 2 0
Оня Рэзван 2 0
Папо Джейсон 2 0
Костаче Ионуц 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Албу Кристиан 1 0
Эммерс Сиан 1 0
Якоб Паул 1 0
Штефан Флорин 1 0

Результаты матчей

Стяуа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

5
1
Стяуа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Рапид Бухарест
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

4
13
Стяуа
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Рапид Бухарест
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

13
1

Волевые поражения

9
14

Голы по времени матча

Забито

13
7
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
5
38%
3
43%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
4
31%
1
14%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
10%
1
17%
1-15
3
30%
3
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

8
13
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
25%
4
31%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
2
25%
4
31%
76-90

Пропущено

9
4
8 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
50%
16-30
5
56%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

21
20
5 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
3
14%
5
25%
31-45
7
33%
4
20%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
6
29%
5
25%
76-90

Пропущено

19
10
13 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
1
5%
1
10%
1-15
6
32%
5
50%
16-30
6
32%
1
10%
31-45
1
5%
3
30%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
21%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Стяуа
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Стяуа - Вест Хэм 0:3 Университатя - Стяуа 2:1 Энергетицианал - Стяуа 4:3 Андерлехт - Стяуа 2:2
Стяуа - Оцелул 1:0 Сепси - Стяуа 0:1 Прогресул Спартак - Стяуа 0:3 Стяуа - УТА Арад 2:1 Стяуа - Силькеборг 0:5 Стяуа - Униря Констанца 5:0 Петролул Плоешти - Стяуа 0:2 Стяуа - АСУ Политехнича 3:1 Силькеборг - Стяуа 5:0 Стяуа - Арджеш 3:2 Виторул Селимбар - Стяуа 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 2:1 Стяуа - Андерлехт 0:0 Стяуа - Волунтари 1:1 Динамо Бухарест - Стяуа 1:2 Вест Хэм - Стяуа 3:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1
Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Стяуа 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2

Результаты матчей

Стяуа
Рапид Бухарест

Точный счет

1:1
3 раза 43%
3:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
4 раза 50%
2
4 раза 50%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 31%
2:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Стяуа
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
4
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
3
5
9
1.5
6
10
2
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 31 13 7 11 34 - 33 46
2. Вииторул Констанца 17 12 4 1 32 - 13 40
3. Рапид Бухарест 0:2 17 10 2 5 19 - 13 32
4. ЧФР Клуж 14 9 1 4 23 - 14 28
5. Германнштадт 16 7 5 4 19 - 14 26
6. Петролул Плоешти 17 8 2 7 17 - 18 26
7. Стяуа 2:0 15 6 5 4 22 - 20 23
8. Сепси 17 6 4 7 26 - 14 22
9. Арджеш 17 6 2 9 13 - 25 20
10. Волунтари 17 5 5 7 13 - 17 20
11. Ботошани 16 4 7 5 14 - 21 19
12. Киндия Тырговиште 16 5 4 7 20 - 21 19
13. Университатя 17 4 5 8 12 - 18 17
14. УТА Арад 17 4 4 9 15 - 23 16
15. Миовени 17 1 5 11 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 17 10 3 4 22 - 17 33
2. Вииторул Констанца 9 7 2 0 16 - 4 23
3. Рапид Бухарест 0:2 8 6 2 0 12 - 5 20
4. ЧФР Клуж 8 6 0 2 15 - 7 18
5. Стяуа 2:0 8 4 4 0 15 - 10 16
6. Петролул Плоешти 9 4 2 3 9 - 9 14
7. Германнштадт 8 4 1 3 10 - 8 13
8. Арджеш 9 4 1 4 8 - 11 13
9. УТА Арад 8 3 2 3 10 - 9 11
10. Университатя 8 3 2 3 7 - 7 11
11. Волунтари 9 3 2 4 7 - 7 11
12. Ботошани 7 2 3 2 7 - 7 9
13. Киндия Тырговиште 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Сепси 8 2 1 5 12 - 6 7
15. Миовени 8 0 4 4 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 8 5 2 1 16 - 9 17
2. Университатя Крайова 15 4 4 7 13 - 18 16
3. Сепси 9 4 3 2 14 - 8 15
4. Германнштадт 8 3 4 1 9 - 6 13
5. Петролул Плоешти 8 4 0 4 8 - 9 12
6. Рапид Бухарест 0:2 9 4 0 5 7 - 8 12
7. Киндия Тырговиште 9 3 2 4 11 - 10 11
8. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
9. ЧФР Клуж 6 3 1 2 8 - 7 10
10. Волунтари 8 2 3 3 6 - 10 9
11. Стяуа 2:0 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Арджеш 8 2 1 5 5 - 14 7
13. Университатя 9 1 3 5 5 - 11 6
14. УТА Арад 9 1 2 6 5 - 14 5
15. Миовени 9 1 1 7 6 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 12
Германнштадт Паращив Даниэль 8 (1)
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 6 (2)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
УТА Арад Батха Идриз 1 6
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    Стяуа
    Ничья
    Рапид Бухарест
    2.21
    3.30
    3.65
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