Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

41' Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Хорошую попытку сделал Лукассен Кевин . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Ионицэ Александру II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Стяуа

37' Ионицэ Александру II не смог попасть в створ ударом издали

36' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Ионицэ Александру II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Матч возобновлен

34' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Стяуа будет все-таки засчитан.

30' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

29' Adrian Sut сделал результативную передачу.

29' Г О О О О Л - Компаньо Андреа забивает с левой ноги!

29' Кордя Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Стяуа

27' Удар от ворот произведет Стяуа

27' Матч возобновлен

26' Крецу Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Лукассен Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Олару Дариус пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

23' Octavian Popescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Албу Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Олару Дариус из команды Стяуа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

20' Кордя Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Стяуа

18' Antonio Sefer оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Оня Рэзван плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

15' Команда Стяуа забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

14' Octavian Popescu сделал результативную передачу.

14' Octavian Popescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Ионицэ Александру II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Octavian Popescu не смог попасть в створ ударом издали

8' Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

7' Ионицэ Александру II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Кяйт Маттиас пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

3' Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Octavian Popescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Олару Дариус из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру