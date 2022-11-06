Тур: 17. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Главный судья: Колтеску Себастьян
2:0
Перерыв
Ход матча
14'
1:0
29'
2:0
Владение мячом
16
Тамм
Йоонас
27
Олару
Дариус
26
Оайдэ
Рэзван
98
Кордя
Андрей
19
Оня
Рэзван
14
Кяйт
Маттиас
25
Эммерс
Сиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
-
29 Буэнна РашидЗащитник
-
22 Раду БобокЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mihai Pintilii
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
71 Войтуш ЯкубНападающий
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
История личных встреч
Стяуа
Рапид Бухарест
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
17 матчей
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
0.86
1
Среднее время на гол
105
90
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.1
0.86
Среднее время на гол
81
105
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1
0.94
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
90
95
Бомбардиры внутри турнира
Стяуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордя Андрей
|5
|0.33
|Дава Джойским
|2
|0.13
|Тамм Йоонас
|2
|0.13
|Микулеску Давид
|2
|0.13
|Эджума Малком
|1
|0.07
|Коман Флоринел
|1
|0.07
|Олару Дариус
|1
|0.07
|Тэнасе Флорин
|1 (1)
|0.07
|Попеску Октавиан
|0
|0
|Пантя Александру
|0
|0
|Русу Богдан
|0
|0
|Омрани Билель
|0
|0
|Шут Адриан
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Antonio Sefer
|5
|0.29
|Дуганджич Марко
|4 (2)
|0.24
|Сэпунару Кристиан
|3 (1)
|0.18
|Ионицэ Александру II
|2
|0.12
|Мораис Жуниор II
|2
|0.12
|Григоре Драгош
|1
|0.06
|Лукассен Кевин
|1
|0.06
|Эммерс Сиан
|1
|0.06
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Чобану Андрей
|0
|0
|Кяйт Маттиас
|0
|0
|Штефан Флорин
|0
|0
Карточки
Стяуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|5
|0
|Оайдэ Рэзван
|4
|0
|Эджума Малком
|2
|1
|Радунович Ристо
|3
|0
|Крецу Валентин
|3
|0
|Коман Флоринел
|3
|0
|Тамм Йоонас
|2
|0
|Попеску Октавиан
|2
|0
|Кордя Андрей
|2
|0
|Николае Дикэ
|1
|0
|Русу Богдан
|1
|0
|Николов Бобан
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Шербан Сорин
|1
|0
|Пантя Александру
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григоре Драгош
|6
|1
|Ионицэ Александру II
|3
|1
|Кяйт Маттиас
|3
|0
|Antonio Sefer
|3
|0
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Црепуля Любян
|2
|0
|Молдован Хорациу
|2
|0
|Оня Рэзван
|2
|0
|Папо Джейсон
|2
|0
|Костаче Ионуц
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Албу Кристиан
|1
|0
|Эммерс Сиан
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Штефан Флорин
|1
|0
Результаты матчей
Стяуа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
5
1
Стяуа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Рапид Бухарест
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
4
13
Стяуа
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Рапид Бухарест
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
13
1
Волевые поражения
9
14
Голы по времени матча
Забито
13
7
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
5
38%
3
43%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
4
31%
1
14%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
10%
1
17%
1-15
3
30%
3
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
8
13
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
25%
4
31%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
2
25%
4
31%
76-90
Пропущено
9
4
8 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
50%
16-30
5
56%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
21
20
5 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
3
14%
5
25%
31-45
7
33%
4
20%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
6
29%
5
25%
76-90
Пропущено
19
10
13 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
1
5%
1
10%
1-15
6
32%
5
50%
16-30
6
32%
1
10%
31-45
1
5%
3
30%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Стяуа
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Стяуа - Вест Хэм 0:3 Университатя - Стяуа 2:1 Энергетицианал - Стяуа 4:3 Андерлехт - Стяуа 2:2
Стяуа - Оцелул 1:0 Сепси - Стяуа 0:1 Прогресул Спартак - Стяуа 0:3 Стяуа - УТА Арад 2:1 Стяуа - Силькеборг 0:5 Стяуа - Униря Констанца 5:0 Петролул Плоешти - Стяуа 0:2 Стяуа - АСУ Политехнича 3:1 Силькеборг - Стяуа 5:0 Стяуа - Арджеш 3:2 Виторул Селимбар - Стяуа 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 2:1 Стяуа - Андерлехт 0:0 Стяуа - Волунтари 1:1 Динамо Бухарест - Стяуа 1:2 Вест Хэм - Стяуа 3:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1
Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Стяуа 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2
Результаты матчей
Стяуа
Рапид Бухарест
Точный счет
1:1
3 раза 43%
3:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
4 раза 50%
2
4 раза 50%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 31%
2:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Стяуа
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
44
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
133
59
610
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|31
|13
|7
|11
|34 - 33
|46
|2.
|Вииторул Констанца
|17
|12
|4
|1
|32 - 13
|40
|3.
|Рапид Бухарест
|0:2
|17
|10
|2
|5
|19 - 13
|32
|4.
|ЧФР Клуж
|14
|9
|1
|4
|23 - 14
|28
|5.
|Германнштадт
|16
|7
|5
|4
|19 - 14
|26
|6.
|Петролул Плоешти
|17
|8
|2
|7
|17 - 18
|26
|7.
|Стяуа
|2:0
|15
|6
|5
|4
|22 - 20
|23
|8.
|Сепси
|17
|6
|4
|7
|26 - 14
|22
|9.
|Арджеш
|17
|6
|2
|9
|13 - 25
|20
|10.
|Волунтари
|17
|5
|5
|7
|13 - 17
|20
|11.
|Ботошани
|16
|4
|7
|5
|14 - 21
|19
|12.
|Киндия Тырговиште
|16
|5
|4
|7
|20 - 21
|19
|13.
|Университатя
|17
|4
|5
|8
|12 - 18
|17
|14.
|УТА Арад
|17
|4
|4
|9
|15 - 23
|16
|15.
|Миовени
|17
|1
|5
|11
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|17
|10
|3
|4
|22 - 17
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|2
|0
|16 - 4
|23
|3.
|Рапид Бухарест
|0:2
|8
|6
|2
|0
|12 - 5
|20
|4.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|15 - 7
|18
|5.
|Стяуа
|2:0
|8
|4
|4
|0
|15 - 10
|16
|6.
|Петролул Плоешти
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|Германнштадт
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Арджеш
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|9.
|УТА Арад
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|10.
|Университатя
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|11.
|Волунтари
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|12.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|13.
|Киндия Тырговиште
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|14.
|Сепси
|8
|2
|1
|5
|12 - 6
|7
|15.
|Миовени
|8
|0
|4
|4
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|2.
|Университатя Крайова
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|3.
|Сепси
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|4.
|Германнштадт
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|5.
|Петролул Плоешти
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|6.
|Рапид Бухарест
|0:2
|9
|4
|0
|5
|7 - 8
|12
|7.
|Киндия Тырговиште
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|8.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|9.
|ЧФР Клуж
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|10.
|Волунтари
|8
|2
|3
|3
|6 - 10
|9
|11.
|Стяуа
|2:0
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Арджеш
|8
|2
|1
|5
|5 - 14
|7
|13.
|Университатя
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|УТА Арад
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|15.
|Миовени
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|12
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|8 (1)
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|6 (2)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6