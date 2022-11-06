Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

87' Сегодняшная посещаемость составляет 33000 болельщиков

85' Матч возобновлен

84' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

84' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

84' Олару Дариус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Кяйт Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Adrian Sut выиграл воздушное противоборство у Дуганджич Марко

80' Удар от ворот произведет Стяуа

80' Матч возобновлен

80' Оайдэ Рэзван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

78' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Stefan Panoiu пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

77' Чобану Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Г О О О О О Л - Дуганджич Марко из команды Рапид Бухарест забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Stefan Tarnovanu прыгнул не в ту сторону.

74' Крецу Валентин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

74' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Албу Кристиан пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

73' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Тактическая замена. Лукассен Кевин уходит с поля и его заменяет Florin Stefan

70' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Мораис Жуниор II оказался удален с поля

69' Олару Дариус решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

69' Матч возобновлен

68' Кордя Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Удар от ворот произведет Стяуа

67' Матч возобновлен

67' Эммерс Сиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Ох, нехорошо это выглядит. Крецу Валентин получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Крецу Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Octavian Popescu получил травму и заменен. Микулеску Давид выходит на поле.

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Octavian Popescu получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Оня Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Крецу Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Албу Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Octavian Popescu возвращается на поле.

61' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Octavian Popescu получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Octavian Popescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Г О О О О Л - Octavian Popescu забивает с правой ноги!

57' Кордя Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' Octavian Popescu бьет со штрафного в створ, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

55' Octavian Popescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Харуц Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

51' Удар от ворот произведет Стяуа

50' Ионицэ Александру II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

46' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля