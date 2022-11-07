35' Петрила Клаудиу не смог попасть в створ ударом издали

33' Г О О О О Л - Маня Кристьян забивает с правой ноги!

32' Lorenzo Paramatti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Andre Duarte выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Матч возобновится спорным мячом

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Бурка Андрей получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Бурка Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' ШТАНГА! Так было близко к голу - Кицу Аурелиан нанес удар в каркас ворот!

29' Жереми Хейгебарт выиграл воздушное противоборство у Emmanuel Yeboah.

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Аким Влад получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Аким Влад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Боатенг Бисмарк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Дяк Чиприан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' ШТАНГА! Так было близко к голу - Emmanuel Yeboah нанес удар в каркас ворот!

19' Петрила Клаудиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Emmanuel Yeboah наказан за толчок Lorenzo Paramatti

18' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Команда ЧФР Клуж забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

16' Emmanuel Yeboah сделал результативную передачу.

16' Г О О О О Л - Янга Рангело забивает с левой ноги!

16' Emmanuel Yeboah из команды ЧФР Клуж своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Ван Дурмен Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Аким Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Emmanuel Yeboah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' William Baeten не смог попасть в створ ударом издали

13' Аким Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Боатенг Бисмарк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Emmanuel Yeboah выиграл воздушное противоборство у Аким Влад

6' Lorenzo Paramatti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Ван Дурмен Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Emmanuel Yeboah оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Браун Кристофер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Ван Дурмен Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Петрила Клаудиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру