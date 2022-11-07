  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: George Florin Главный судья: Андрей Флорин
ЧФР Клуж
3:1
Конец матча
Университатя Крайова
0'
1:0
16' Гол
Янга Рангело
2:0
33' Гол
Маня Кристьян
42' Желтая карточка
Бурка Андрей
45' Желтая карточка
Дяк Чиприан
60' Желтая карточка
Бауса Хуан
2:1
61' Гол
Ганя Джордже
3:1
67' Гол
Йебоа Эммануэль
69' Желтая карточка
Ганя Джордже
74' Желтая карточка
Radu Alexandru Negru
90'+4
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
44
Матиас
Иури
3
Бурка
Андрей
47
Браун
Кристофер
10
Дяк
Чиприан
21
Боатенг
Бисмарк
73
Мухар
Карло
15
Йебоа
Эммануэль
32
Янга
Рангело
11
Петрила
Клаудиу
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
35
Andre
Duarte
3
Lorenzo
Paramatti
5
Jeremy
Huyghebaert
77
Асамоа
Самуэль
6
Аким
Влад
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
11
Кицу
Аурелиан
ЧФР Клуж
Университатя Крайова

История личных встреч

ЧФР Клуж
Университатя Крайова

27 матчей

81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40.7%
51.9%
7.4%
11 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.3%
48.1%
16 побед 13 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

61.9%
38.1%
0 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

48 матчей

45.8%
22.9%
31.3%
22 победы 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

22.9%
56.3%
20.8%
11 побед 27 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
39.6%
27.1%
16 побед 19 ничьих 13 побед

История матчей

С
2:0
С
1:2
С
3:1
Л1ГА
2:1
Л1ГА
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
С
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1ГА
0:3
Л1ГА
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
КЛ
0:0
Л1ГБ
4:0
Л1ГБ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
2:3
ДА
2:0
К
0:1
ДА
4:1
ДА
1:1
ДА
4:1

Голы

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.33
1.29

Среднее время на гол

67
70

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.21
0.78

Среднее время на гол

74
115

Всего голов

61
48

Голов в среднем за матч

1.27
1

Тотал матчей

2.5
38
Больше 79%
Меньше 21%
10
32
Больше 67%
Меньше 33%
16
21
Больше 44%
Меньше 56%
27
11
Больше 23%
Меньше 77%
37
7
Больше 15%
Меньше 85%
41

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухар Карло 4 0.27
Дяк Чиприан 3 (2) 0.2
Йебоа Эммануэль 3 0.2
Малеле Сефас 2 (2) 0.13
Маня Кристьян 2 0.13
Матиас Иури 2 0.13
Дебелюх Габриэл 2 0.13
Хобан Овидиу 1 0.07
Боатенг Бисмарк 1 0.07
Петрила Клаудиу 1 0.07
Камора Мауру 1 0.07
Янга Рангело 1 0.07
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.07
Бетанкор Хефте 1 0.07
Паун-Александру Константин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Роджер VII 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Компаньо Андреа 6 (3) 0.19
Иван Андрей 4 (2) 0.13
Сидибе Секу 3 0.09
Янку Габриэль 2 0.06
Ганя Джордже 2 0.06
Баярам Штефан 2 0.06
Крецу Александру 2 0.06
Густаво Важенин 2 0.06
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.06
Маркович Йован 2 0.06
Нистор Дан 1 0.03
Вэтэжелу Богдан 1 0.03
Аким Влад 1 0.03
Бахасса Яссин 1 0.03
Митря Богдан 1 (1) 0.03
Папп Пол 1 0.03
Ривалдиньо 1 0.03
Кымпану Георге 1 0.03
William Baeten 1 0.03
Ханка Серджу 1 (1) 0.03
Бауса Хуан 0 0
Рогульич Анте 0 0
Банку Никусор 0 0
Эначе Габриэль 0 0
Марке Франсуа 0 0
Кольич Элвир 0 0
Раул Силва 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йебоа Эммануэль 4 1
Дяк Чиприан 4 0
Камора Мауру 3 0
Малеле Сефас 3 0
Колингер Денис 3 0
Бурка Андрей 3 0
Бирлигея Даниэль 3 0
Дан Петреску 1 1
Хобан Овидиу 2 0
Боатенг Бисмарк 2 0
Матиас Иури 2 0
Мухар Карло 2 0
Петрила Клаудиу 2 0
Дебелюх Габриэл 0 1
Дуганджич Марко 1 0
Бручич Карло 1 0
Браун Кристофер 1 0
Скуффет Симоне 1 0
Бордеяну Михай 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 6 1
Пападопулос Кирьякос 5 0
William Baeten 5 0
Асамоа Самуэль 4 0
Банку Никусор 4 0
Lorenzo Paramatti 4 0
Сидибе Секу 2 1
Jeremy Huyghebaert 3 0
Крецу Александру 3 0
Ханка Серджу 3 0
Иван Андрей 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Ганя Джордже 3 0
Баярам Штефан 3 0
Матею Александру 1 1
Marius Croitoru 2 0
Рэдой Мирел 2 0
Нистор Дан 2 0
Рогульич Анте 2 0
Лазар Давид 2 0
Аким Влад 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Компаньо Андреа 2 0
Бахасса Яссин 2 0
Radu Alexandru Negru 2 0
Andre Duarte 2 0
Vladislav Blanuta 0 1
Арлаускис Гедрюс 1 0
Гэман Валеричэ 1 0
Эначе Габриэль 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Марке Франсуа 1 0
Янку Габриэль 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Ривалдиньо 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Бауса Хуан 1 0
Скречу Владимир 1 0
Кымпану Георге 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Университатя Крайова
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

1
10
ЧФР Клуж
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Университатя Крайова
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

6
19
ЧФР Клуж
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Университатя Крайова
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
13% (4)
59% (19)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

7
29

Голы по времени матча

Забито

17
15
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 21
1
6%
2
13%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
6
35%
3
20%
31-45
1
6%
5
33%
46-60
2
12%
3
20%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Пропущено

9
17
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 12
6 Не пропускали 12
1
11%
5
29%
29%
1-15
2
22%
4
24%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
1
11%
1
6%
76-90

Забито

8
23
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 10
9 Не забивали 18
1
13%
1
4%
1-15
2
25%
2
9%
16-30
2
25%
7
30%
31-45
1
13%
5
22%
46-60
2
25%
5
22%
61-75
0
0%
3
13%
76-90

Пропущено

7
16
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 11
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
5
31%
31-45
2
29%
4
25%
46-60
2
29%
3
19%
61-75
1
14%
2
13%
76-90

Забито

25
38
15 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 13
1 Не забивали 7
2
8%
3
8%
1-15
5
20%
4
11%
16-30
8
32%
10
26%
31-45
2
8%
10
26%
46-60
4
16%
8
21%
61-75
4
16%
3
8%
76-90

Пропущено

16
33
7 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 19
10 Не пропускали 23
1
6%
7
21%
1-15
2
13%
4
12%
16-30
4
25%
8
24%
31-45
3
19%
7
21%
46-60
4
25%
4
12%
61-75
2
13%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ЧФР Клуж - ФК Балкани 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:1 Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0 Университатя - ЧФР Клуж 1:2
ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Университатя Крайова - Университатя 1:0 Сепси - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2
Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 2:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
Университатя Крайова

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
9 раз 28%
1:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
16 раз 50%
0
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
14
3
5
4
1.5
5
12
3
6
2.5
2
15
2
7
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
24
8
7
8
1.5
8
24
3
12
2.5
2
30
2
13
3.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 32 13 7 12 35 - 36 46
2. Вииторул Констанца 17 12 4 1 32 - 13 40
3. Рапид Бухарест 17 10 2 5 20 - 14 32
4. ЧФР Клуж 15 10 1 4 26 - 15 31
5. Германнштадт 16 7 5 4 19 - 14 26
6. Петролул Плоешти 17 8 2 7 17 - 18 26
7. Стяуа 15 6 5 4 23 - 21 23
8. Сепси 17 6 4 7 26 - 14 22
9. Арджеш 17 6 2 9 13 - 25 20
10. Волунтари 17 5 5 7 13 - 17 20
11. Ботошани 16 4 7 5 14 - 21 19
12. Киндия Тырговиште 16 5 4 7 20 - 21 19
13. Университатя 17 4 5 8 12 - 18 17
14. УТА Арад 17 4 4 9 15 - 23 16
15. Миовени 17 1 5 11 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 17 10 3 4 22 - 17 33
2. Вииторул Констанца 9 7 2 0 16 - 4 23
3. ЧФР Клуж 9 7 0 2 18 - 8 21
4. Рапид Бухарест 8 6 2 0 12 - 5 20
5. Стяуа 8 4 4 0 16 - 11 16
6. Петролул Плоешти 9 4 2 3 9 - 9 14
7. Германнштадт 8 4 1 3 10 - 8 13
8. Арджеш 9 4 1 4 8 - 11 13
9. УТА Арад 8 3 2 3 10 - 9 11
10. Университатя 8 3 2 3 7 - 7 11
11. Волунтари 9 3 2 4 7 - 7 11
12. Ботошани 7 2 3 2 7 - 7 9
13. Киндия Тырговиште 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Сепси 8 2 1 5 12 - 6 7
15. Миовени 8 0 4 4 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 8 5 2 1 16 - 9 17
2. Университатя Крайова 16 4 4 8 14 - 21 16
3. Сепси 9 4 3 2 14 - 8 15
4. Германнштадт 8 3 4 1 9 - 6 13
5. Петролул Плоешти 8 4 0 4 8 - 9 12
6. Рапид Бухарест 9 4 0 5 8 - 9 12
7. Киндия Тырговиште 9 3 2 4 11 - 10 11
8. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
9. ЧФР Клуж 6 3 1 2 8 - 7 10
10. Волунтари 8 2 3 3 6 - 10 9
11. Стяуа 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Арджеш 8 2 1 5 5 - 14 7
13. Университатя 9 1 3 5 5 - 11 6
14. УТА Арад 9 1 2 6 5 - 14 5
15. Миовени 9 1 1 7 6 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 12
Германнштадт Паращив Даниэль 8 (1)
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 6 (2)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч ЧФР Клуж 3:1 Университатя Крайова онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     