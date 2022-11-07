Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

87' Emmanuel Yeboah на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Бурка Андрей нанес удар головой, но Robert Dimitrie Popa спокойно отбил мяч.

85' Daniel Birligea создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Lorenzo Paramatti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Emmanuel Yeboah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Цвек Ловро не смог попасть в створ ударом издали

80' Роджер VII навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Хорошую попытку сделал Маня Кристьян . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Daniel Birligea создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Daniel Birligea выиграл воздушное противоборство у Жереми Хейгебарт

77' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Тактическая замена. Петрила Клаудиу уходит с поля и его заменяет Daniel Birligea

74' Emmanuel Yeboah выиграл воздушное противоборство у Andre Duarte

72' Роджер VII навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Lorenzo Paramatti выиграл воздушное противоборство у Emmanuel Yeboah.

71' Янку Габриэль нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

70' Andre Duarte выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

69' Рефери не любит споров - именно за это Ганя Джордже сейчас получил желтую

68' Асамоа Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Г О О О О Л - Emmanuel Yeboah забивает с правой ноги!

66' Дяк Чиприан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

63' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Забив гол, Университатя Крайова сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

61' Yassine Bahassa сделал результативную передачу.

61' Yassine Bahassa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Бауса Хуан получает желтую карточку за неспортивное поведение

60' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Хорошую попытку сделал Цвек Ловро . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Yassine Bahassa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Emmanuel Yeboah выиграл воздушное противоборство у Yassine Bahassa.

56' Хорошую попытку сделал William Baeten . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Yassine Bahassa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Lorenzo Paramatti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Маня Кристьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Emmanuel Yeboah выиграл воздушное противоборство у Andre Duarte

52' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Emmanuel Yeboah оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Петрила Клаудиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Аким Влад уходит с поля и его заменяет Yassine Bahassa