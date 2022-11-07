Тур: 17. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: George Florin Главный судья: Андрей Флорин
3:1
Конец матча
0'
1:0
16' ГолЯнга Рангело
2:0
33' ГолМаня Кристьян
42' Желтая карточкаБурка Андрей
45' Желтая карточкаДяк Чиприан
60' Желтая карточкаБауса Хуан
2:1
61' ГолГаня Джордже
3:1
67' ГолЙебоа Эммануэль
69' Желтая карточкаГаня Джордже
74' Желтая карточкаRadu Alexandru Negru
90'+4
Ход матча
16'
1:0
33'
2:0
42'
45'
60'
61'
2:1
67'
3:1
69'
Владение мячом
44
Матиас
Иури
10
Дяк
Чиприан
73
Мухар
Карло
32
Янга
Рангело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Нападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Бэлан РаресЗащитник
- Защитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Andre DuarteЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ганя ДжорджеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dan Vasilica
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ЧФР Клуж
Университатя Крайова
27 матчей
81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40.7%
51.9%
7.4%
11 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.3%
48.1%
16 побед 13 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
61.9%
38.1%
0 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
48 матчей
45.8%
22.9%
31.3%
22 победы 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
22.9%
56.3%
20.8%
11 побед 27 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
39.6%
27.1%
16 побед 19 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.33
1.29
Среднее время на гол
67
70
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.21
0.78
Среднее время на гол
74
115
Всего голов
61
48
Голов в среднем за матч
1.27
1
Тотал матчей
2.5
38
Больше 79%
Меньше 21%
10
32
Больше 67%
Меньше 33%
16
21
Больше 44%
Меньше 56%
27
11
Больше 23%
Меньше 77%
37
7
Больше 15%
Меньше 85%
41
Среднее время на гол
70
90
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухар Карло
|4
|0.27
|Дяк Чиприан
|3 (2)
|0.2
|Йебоа Эммануэль
|3
|0.2
|Малеле Сефас
|2 (2)
|0.13
|Маня Кристьян
|2
|0.13
|Матиас Иури
|2
|0.13
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.13
|Хобан Овидиу
|1
|0.07
|Боатенг Бисмарк
|1
|0.07
|Петрила Клаудиу
|1
|0.07
|Камора Мауру
|1
|0.07
|Янга Рангело
|1
|0.07
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.07
|Бетанкор Хефте
|1
|0.07
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Роджер VII
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Компаньо Андреа
|6 (3)
|0.19
|Иван Андрей
|4 (2)
|0.13
|Сидибе Секу
|3
|0.09
|Янку Габриэль
|2
|0.06
|Ганя Джордже
|2
|0.06
|Баярам Штефан
|2
|0.06
|Крецу Александру
|2
|0.06
|Густаво Важенин
|2
|0.06
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.06
|Маркович Йован
|2
|0.06
|Нистор Дан
|1
|0.03
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0.03
|Аким Влад
|1
|0.03
|Бахасса Яссин
|1
|0.03
|Митря Богдан
|1 (1)
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Ривалдиньо
|1
|0.03
|Кымпану Георге
|1
|0.03
|William Baeten
|1
|0.03
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.03
|Бауса Хуан
|0
|0
|Рогульич Анте
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
|Эначе Габриэль
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Кольич Элвир
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йебоа Эммануэль
|4
|1
|Дяк Чиприан
|4
|0
|Камора Мауру
|3
|0
|Малеле Сефас
|3
|0
|Колингер Денис
|3
|0
|Бурка Андрей
|3
|0
|Бирлигея Даниэль
|3
|0
|Дан Петреску
|1
|1
|Хобан Овидиу
|2
|0
|Боатенг Бисмарк
|2
|0
|Матиас Иури
|2
|0
|Мухар Карло
|2
|0
|Петрила Клаудиу
|2
|0
|Дебелюх Габриэл
|0
|1
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Бручич Карло
|1
|0
|Браун Кристофер
|1
|0
|Скуффет Симоне
|1
|0
|Бордеяну Михай
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|6
|1
|Пападопулос Кирьякос
|5
|0
|William Baeten
|5
|0
|Асамоа Самуэль
|4
|0
|Банку Никусор
|4
|0
|Lorenzo Paramatti
|4
|0
|Сидибе Секу
|2
|1
|Jeremy Huyghebaert
|3
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Ханка Серджу
|3
|0
|Иван Андрей
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Ганя Джордже
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Матею Александру
|1
|1
|Marius Croitoru
|2
|0
|Рэдой Мирел
|2
|0
|Нистор Дан
|2
|0
|Рогульич Анте
|2
|0
|Лазар Давид
|2
|0
|Аким Влад
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Компаньо Андреа
|2
|0
|Бахасса Яссин
|2
|0
|Radu Alexandru Negru
|2
|0
|Andre Duarte
|2
|0
|Vladislav Blanuta
|0
|1
|Арлаускис Гедрюс
|1
|0
|Гэман Валеричэ
|1
|0
|Эначе Габриэль
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Марке Франсуа
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Скречу Владимир
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Университатя Крайова
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
1
10
ЧФР Клуж
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Университатя Крайова
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
6
19
ЧФР Клуж
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Университатя Крайова
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
13% (4)
59% (19)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
10
6
Волевые поражения
7
29
Голы по времени матча
Забито
17
15
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 21
1
6%
2
13%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
6
35%
3
20%
31-45
1
6%
5
33%
46-60
2
12%
3
20%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Пропущено
9
17
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 12
6 Не пропускали 12
1
11%
5
29%
29%
1-15
2
22%
4
24%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
1
11%
1
6%
76-90
Забито
8
23
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 10
9 Не забивали 18
1
13%
1
4%
1-15
2
25%
2
9%
16-30
2
25%
7
30%
31-45
1
13%
5
22%
46-60
2
25%
5
22%
61-75
0
0%
3
13%
76-90
Пропущено
7
16
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 11
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
5
31%
31-45
2
29%
4
25%
46-60
2
29%
3
19%
61-75
1
14%
2
13%
76-90
Забито
25
38
15 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 13
1 Не забивали 7
2
8%
3
8%
1-15
5
20%
4
11%
16-30
8
32%
10
26%
31-45
2
8%
10
26%
46-60
4
16%
8
21%
61-75
4
16%
3
8%
76-90
Пропущено
16
33
7 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 19
10 Не пропускали 23
1
6%
7
21%
1-15
2
13%
4
12%
16-30
4
25%
8
24%
31-45
3
19%
7
21%
46-60
4
25%
4
12%
61-75
2
13%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ЧФР Клуж - ФК Балкани 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:1 Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0 Университатя - ЧФР Клуж 1:2
ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Университатя Крайова - Университатя 1:0 Сепси - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2
Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 2:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Университатя Крайова
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
9 раз 28%
1:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
16 раз 50%
0
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
143
54
512
36
215
27
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
248
78
824
312
230
213
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|32
|13
|7
|12
|35 - 36
|46
|2.
|Вииторул Констанца
|17
|12
|4
|1
|32 - 13
|40
|3.
|Рапид Бухарест
|17
|10
|2
|5
|20 - 14
|32
|4.
|ЧФР Клуж
|15
|10
|1
|4
|26 - 15
|31
|5.
|Германнштадт
|16
|7
|5
|4
|19 - 14
|26
|6.
|Петролул Плоешти
|17
|8
|2
|7
|17 - 18
|26
|7.
|Стяуа
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|8.
|Сепси
|17
|6
|4
|7
|26 - 14
|22
|9.
|Арджеш
|17
|6
|2
|9
|13 - 25
|20
|10.
|Волунтари
|17
|5
|5
|7
|13 - 17
|20
|11.
|Ботошани
|16
|4
|7
|5
|14 - 21
|19
|12.
|Киндия Тырговиште
|16
|5
|4
|7
|20 - 21
|19
|13.
|Университатя
|17
|4
|5
|8
|12 - 18
|17
|14.
|УТА Арад
|17
|4
|4
|9
|15 - 23
|16
|15.
|Миовени
|17
|1
|5
|11
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|17
|10
|3
|4
|22 - 17
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|2
|0
|16 - 4
|23
|3.
|ЧФР Клуж
|9
|7
|0
|2
|18 - 8
|21
|4.
|Рапид Бухарест
|8
|6
|2
|0
|12 - 5
|20
|5.
|Стяуа
|8
|4
|4
|0
|16 - 11
|16
|6.
|Петролул Плоешти
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|Германнштадт
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Арджеш
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|9.
|УТА Арад
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|10.
|Университатя
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|11.
|Волунтари
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|12.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|13.
|Киндия Тырговиште
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|14.
|Сепси
|8
|2
|1
|5
|12 - 6
|7
|15.
|Миовени
|8
|0
|4
|4
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|2.
|Университатя Крайова
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|3.
|Сепси
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|4.
|Германнштадт
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|5.
|Петролул Плоешти
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|6.
|Рапид Бухарест
|9
|4
|0
|5
|8 - 9
|12
|7.
|Киндия Тырговиште
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|8.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|9.
|ЧФР Клуж
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|10.
|Волунтари
|8
|2
|3
|3
|6 - 10
|9
|11.
|Стяуа
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Арджеш
|8
|2
|1
|5
|5 - 14
|7
|13.
|Университатя
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|УТА Арад
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|15.
|Миовени
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|12
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|8 (1)
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|6 (2)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6