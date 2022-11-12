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Румыния: Суперлига

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Киндия Тырговиште
0:0
Первый тайм: 10'
Вииторул Констанца
0'

Владение мячом

33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
21
Ороско
Эстебан
6
Daniel
Celea
88
Ионицэ
Адриан
4
Пассалья
Хуан
Пабло
66
Ахматов
Расамбек
10
Негуц
Кристиан
59
Попадюк
Дору
80
Думитрашку
Денис
19
Попа
Даньел
12
Айоани
Михай
21
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
6
Балута
Тудор
24
Грамени
Константин
11
Торже
Андрей-Габриэль
7
Алибек
Денис
80
Питу
Алекси
Киндия Тырговиште
Вииторул Констанца

История личных встреч

Киндия Тырговиште
Вииторул Констанца

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

С
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
LIE
2:3
Л1ГБ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
Л1ГБ
4:1
Л1ГБ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.17
0.4

Среднее время на гол

77
225

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.4
1.33

Среднее время на гол

64
67

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.27
0.91

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

70
99

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попадюк Дору 7 0.44
Попа Даньел 4 0.25
Daniel Celea 2 0.13
Негуц Кристиан 1 0.06
Шербан Андрей 1 0.06
Ороско Эстебан 1 0.06
Михаю Андреас 1 0.06
Атанасе Космин 1 0.06
Купер Годберг 1 0.06
Шамед Нассер 0 0
Воробьев Модест 0 0
Грубац Сергей 0 0
Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 6 (2) 0.35
Питу Алекси 3 0.18
Мунтяну Луис 3 0.18
Грамени Константин 3 0.18
Торже Андрей-Габриэль 3 0.18
Артян Андрей 2 0.12
Морар Влад 2 (1) 0.12
Петре Адриан 2 (2) 0.12
Балута Тудор 1 0.06
Касап Карло 1 0.06
Дукуре Кевин Гробры 1 0.06
Попеску Михай 1 0.06
Молдовяну Роберт 1 0.06
Сали Энес 1 0.06
Борза Себастьян 1 0.06
Ларие Йонуц 1 (1) 0.06
Неделку Драгош 0 0
Сырбу Дан 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Негуц Кристиан 3 1
Болдор Деян 4 0
Ахматов Расамбек 4 0
Воробьев Модест 3 0
Думитрашку Денис 3 0
Anton Petrea 3 0
Кэпушэ Тибериу 1 1
Пассалья Хуан Пабло 2 0
Попадюк Дору 2 0
Попа Даньел 2 0
Ороско Эстебан 2 0
Ионицэ Адриан 2 0
Михаю Андреас 2 0
Шамед Нассер 1 0
Дулка Марко 1 0
Грубац Сергей 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Daniel Celea 1 0
Купер Годберг 1 0
Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торже Андрей-Габриэль 5 0
Алибек Денис 5 0
Попеску Михай 5 0
Кики Давид 4 0
Балута Тудор 3 0
Ларие Йонуц 2 0
Неделку Драгош 2 0
Касап Карло 2 0
Питу Алекси 2 0
Айоани Михай 2 0
Кориню Жереми 0 1
Морар Влад 1 0
Младен Себастьян 1 0
Артян Андрей 1 0
Петре Адриан 1 0
Ион Роберт 1 0
Грамени Константин 1 0
Сырбу Дан 1 0
Георге Хаджи 1 0

Результаты матчей

Киндия Тырговиште
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Вииторул Констанца
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

6
5
Киндия Тырговиште
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Вииторул Констанца
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

5
16
Киндия Тырговиште
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Вииторул Констанца
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

11
21

Голы по времени матча

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
3
33%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
11%
7
44%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
3
33%
3
19%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
18%
3
33%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

10
16
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
2
20%
2
13%
1-15
3
30%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
5
31%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
4
36%
1
25%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

19
32
9 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
4 Не забивали 2
5
26%
4
13%
1-15
3
16%
5
16%
16-30
1
5%
9
28%
31-45
3
16%
5
16%
46-60
3
16%
1
3%
61-75
4
21%
8
25%
76-90

Пропущено

22
13
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
14%
3
23%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
5
23%
2
15%
31-45
5
23%
3
23%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
5
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Киндия Тырговиште
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Германнштадт - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 2:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:3
Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Стяуа - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0
Вииторул Констанца
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1
Вииторул Констанца - Университатя 2:0 Сепси - Вииторул Констанца 0:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Вииторул Констанца - Стяуа 3:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0

Результаты матчей

Киндия Тырговиште
Вииторул Констанца

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

3:2
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
2
7 раз 41%
3
5 раз 29%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Киндия Тырговиште
Вииторул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
2
3
4
1.5
7
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
5
3
1
8
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
15
2
6
10
1.5
12
5
1
15
2.5
5
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 32 13 7 12 35 - 36 46
2. Вииторул Констанца 0:0 18 12 5 1 32 - 13 41
3. Рапид Бухарест 17 10 2 5 20 - 14 32
4. ЧФР Клуж 15 10 1 4 26 - 15 31
5. Германнштадт 16 7 5 4 19 - 14 26
6. Петролул Плоешти 18 8 2 8 17 - 20 26
7. Сепси 18 7 4 7 28 - 14 25
8. Стяуа 15 6 5 4 23 - 21 23
9. Арджеш 17 6 2 9 13 - 25 20
10. Киндия Тырговиште 0:0 17 5 5 7 20 - 21 20
11. Волунтари 17 5 5 7 13 - 17 20
12. Ботошани 16 4 7 5 14 - 21 19
13. Университатя 17 4 5 8 12 - 18 17
14. УТА Арад 17 4 4 9 15 - 23 16
15. Миовени 17 1 5 11 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 17 10 3 4 22 - 17 33
2. Вииторул Констанца 0:0 9 7 2 0 16 - 4 23
3. ЧФР Клуж 9 7 0 2 18 - 8 21
4. Рапид Бухарест 8 6 2 0 12 - 5 20
5. Стяуа 8 4 4 0 16 - 11 16
6. Петролул Плоешти 9 4 2 3 9 - 9 14
7. Германнштадт 8 4 1 3 10 - 8 13
8. Арджеш 9 4 1 4 8 - 11 13
9. УТА Арад 8 3 2 3 10 - 9 11
10. Университатя 8 3 2 3 7 - 7 11
11. Волунтари 9 3 2 4 7 - 7 11
12. Сепси 9 3 1 5 14 - 6 10
13. Ботошани 7 2 3 2 7 - 7 9
14. Киндия Тырговиште 0:0 8 2 3 3 9 - 11 9
15. Миовени 8 0 4 4 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 0:0 9 5 3 1 16 - 9 18
2. Университатя Крайова 16 4 4 8 14 - 21 16
3. Сепси 9 4 3 2 14 - 8 15
4. Германнштадт 8 3 4 1 9 - 6 13
5. Петролул Плоешти 9 4 0 5 8 - 11 12
6. Рапид Бухарест 9 4 0 5 8 - 9 12
7. Киндия Тырговиште 0:0 9 3 2 4 11 - 10 11
8. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
9. ЧФР Клуж 6 3 1 2 8 - 7 10
10. Волунтари 8 2 3 3 6 - 10 9
11. Стяуа 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Арджеш 8 2 1 5 5 - 14 7
13. Университатя 9 1 3 5 5 - 11 6
14. УТА Арад 9 1 2 6 5 - 14 5
15. Миовени 9 1 1 7 6 - 16 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 12
Германнштадт Паращив Даниэль 8 (1)
Сепси Рондон Марио 8
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
УТА Арад Батха Идриз 1 6
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    Киндия Тырговиште
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