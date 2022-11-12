Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Daniel Celea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

93' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

91' Г О О О О О Л - Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Mihai Aioani прыгнул не в ту сторону.

91' После проверки VAR судья изменил решение - Киндия Тырговиште пробьет пенальти!

82' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

81' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновится спорным мячом

79' Ох, нехорошо это выглядит. Алибек Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Алибек Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Грубац Сергей не смог попасть в створ ударом издали

77' Cristian Negut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

75' Esteban Orozco успешно блокирует удар.

74' Esteban Orozco выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Mihai Aioani из команды Вииторул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

73' Cristian Negut навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

71' Daniel Celea нанес удар головой, но Mihai Aioani спокойно отбил мяч.

71' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште подал угловой слева.

71' Пассалья Хуан Пабло пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

70' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Тактическая замена. Denis Dumitrascu уходит с поля и его заменяет Грубац Сергей

69' Esteban Orozco ослабляет давление, выбив мяч.

68' Команда Вииторул Констанца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

67' Г О О О О Л - Питу Алекси забивает с правой ноги!

67' Питу Алекси создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Daniel Celea ослабляет давление, выбив мяч.

66' Матч возобновлен

65' Cristian Negut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Артян Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Cristian Negut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Mihai Aioani из команды Вииторул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

61' Esteban Orozco возвращается на поле.

61' Матч возобновится спорным мячом

60' Esteban Orozco из команды Киндия Тырговиште покидает поле ради смены футболки.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Хорошую попытку сделал Алибек Денис . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Попадюк Дору оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Catalin Cabuz из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' Попадюк Дору нанес удар головой, но Mihai Aioani спокойно отбил мяч.

56' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Матч возобновлен

55' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

54' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

51' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Denis Dumitrascu возвращается на поле.

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Denis Dumitrascu получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Ох, нехорошо это выглядит. Ларие Йонуц получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Denis Dumitrascu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Ларие Йонуц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Denis Dumitrascu наказан за толчок Ларие Йонуц

46' Mihai Aioani из команды Вииторул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.