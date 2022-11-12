Тур: 18. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Колтеску Себастьян
1:1
Конец матча
Ход матча
67'
0:1
90'
1:1
Владение мячом
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
12
Айоани
Михай
21
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
80
Питу
Алекси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
78 Costel Avram
-
-
Главный тренер: Петря Антон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
21 Сырбу ДанЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
79 Мбоко АйртонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сали ЭнесПолузащитник
-
10 Морар ВладНападающий
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Киндия Тырговиште
Вииторул Констанца
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.17
0.4
Среднее время на гол
77
225
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.4
1.33
Среднее время на гол
64
67
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.27
0.91
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
70
99
Бомбардиры внутри турнира
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попадюк Дору
|7
|0.41
|Попа Даньел
|4
|0.24
|Негуц Кристиан
|2 (1)
|0.12
|Daniel Celea
|2
|0.12
|Шербан Андрей
|1
|0.06
|Ороско Эстебан
|1
|0.06
|Михаю Андреас
|1
|0.06
|Атанасе Космин
|1
|0.06
|Купер Годберг
|1
|0.06
|Шамед Нассер
|0
|0
|Воробьев Модест
|0
|0
|Грубац Сергей
|0
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алибек Денис
|6 (2)
|0.33
|Питу Алекси
|4
|0.22
|Мунтяну Луис
|3
|0.17
|Грамени Константин
|3
|0.17
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0.17
|Артян Андрей
|2
|0.11
|Морар Влад
|2 (1)
|0.11
|Петре Адриан
|2 (2)
|0.11
|Балута Тудор
|1
|0.06
|Касап Карло
|1
|0.06
|Борза Себастьян
|1
|0.06
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0.06
|Попеску Михай
|1
|0.06
|Молдовяну Роберт
|1
|0.06
|Сали Энес
|1
|0.06
|Ларие Йонуц
|1 (1)
|0.06
|Неделку Драгош
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
Карточки
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Негуц Кристиан
|3
|1
|Болдор Деян
|4
|0
|Ахматов Расамбек
|4
|0
|Воробьев Модест
|3
|0
|Думитрашку Денис
|3
|0
|Anton Petrea
|3
|0
|Кэпушэ Тибериу
|1
|1
|Пассалья Хуан Пабло
|2
|0
|Попадюк Дору
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Ороско Эстебан
|2
|0
|Ионицэ Адриан
|2
|0
|Михаю Андреас
|2
|0
|Шамед Нассер
|1
|0
|Дулка Марко
|1
|0
|Грубац Сергей
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Купер Годберг
|1
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торже Андрей-Габриэль
|5
|0
|Алибек Денис
|5
|0
|Попеску Михай
|5
|0
|Кики Давид
|4
|0
|Балута Тудор
|3
|0
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Касап Карло
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Айоани Михай
|2
|0
|Кориню Жереми
|0
|1
|Морар Влад
|1
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Артян Андрей
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Ион Роберт
|1
|0
|Грамени Константин
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
Результаты матчей
Киндия Тырговиште
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Вииторул Констанца
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
7
6
Киндия Тырговиште
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Вииторул Констанца
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
5
16
Киндия Тырговиште
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Вииторул Констанца
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
12
22
Голы по времени матча
Забито
10
17
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
3
30%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
10%
7
41%
31-45
1
10%
2
12%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
4
40%
3
18%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
17%
3
30%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
3
25%
1
10%
76-90
Забито
10
16
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
2
20%
2
13%
1-15
3
30%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
5
31%
76-90
Пропущено
11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
4
36%
1
25%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
20
33
9 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
5
25%
4
12%
1-15
3
15%
5
15%
16-30
1
5%
9
27%
31-45
3
15%
5
15%
46-60
3
15%
2
6%
61-75
5
25%
8
24%
76-90
Пропущено
23
14
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
3
13%
3
21%
1-15
3
13%
2
14%
16-30
5
22%
2
14%
31-45
5
22%
3
21%
46-60
2
9%
3
21%
61-75
5
22%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Германнштадт - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 2:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:3
Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Стяуа - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0
Вииторул Констанца
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1
Вииторул Констанца - Университатя 2:0 Сепси - Вииторул Констанца 0:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Вииторул Констанца - Стяуа 3:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0
Результаты матчей
Киндия Тырговиште
Вииторул Констанца
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
3:2
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
2
7 раз 39%
3
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Киндия Тырговиште
Вииторул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
35
72
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
36
54
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
162
611
126
116
513
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|2:0
|33
|14
|7
|12
|37 - 36
|49
|2.
|Вииторул Констанца
|18
|12
|5
|1
|33 - 14
|41
|3.
|Рапид Бухарест
|0:2
|18
|10
|2
|6
|20 - 16
|32
|4.
|ЧФР Клуж
|15
|10
|1
|4
|26 - 15
|31
|5.
|Германнштадт
|16
|7
|5
|4
|19 - 14
|26
|6.
|Петролул Плоешти
|18
|8
|2
|8
|17 - 20
|26
|7.
|Сепси
|18
|7
|4
|7
|28 - 14
|25
|8.
|Стяуа
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|9.
|Арджеш
|17
|6
|2
|9
|13 - 25
|20
|10.
|Киндия Тырговиште
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|11.
|Волунтари
|17
|5
|5
|7
|13 - 17
|20
|12.
|Ботошани
|16
|4
|7
|5
|14 - 21
|19
|13.
|Университатя
|17
|4
|5
|8
|12 - 18
|17
|14.
|УТА Арад
|17
|4
|4
|9
|15 - 23
|16
|15.
|Миовени
|17
|1
|5
|11
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|2:0
|17
|10
|3
|4
|22 - 17
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|2
|0
|16 - 4
|23
|3.
|ЧФР Клуж
|9
|7
|0
|2
|18 - 8
|21
|4.
|Рапид Бухарест
|0:2
|9
|6
|2
|1
|12 - 7
|20
|5.
|Стяуа
|8
|4
|4
|0
|16 - 11
|16
|6.
|Петролул Плоешти
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|Германнштадт
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Арджеш
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|9.
|УТА Арад
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|10.
|Университатя
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|11.
|Волунтари
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|12.
|Сепси
|9
|3
|1
|5
|14 - 6
|10
|13.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|14.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|15.
|Миовени
|8
|0
|4
|4
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|2:0
|17
|5
|4
|8
|16 - 21
|19
|2.
|Вииторул Констанца
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|3.
|Сепси
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|4.
|Германнштадт
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|5.
|Петролул Плоешти
|9
|4
|0
|5
|8 - 11
|12
|6.
|Рапид Бухарест
|0:2
|9
|4
|0
|5
|8 - 9
|12
|7.
|Киндия Тырговиште
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|8.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|9.
|ЧФР Клуж
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|10.
|Волунтари
|8
|2
|3
|3
|6 - 10
|9
|11.
|Стяуа
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Арджеш
|8
|2
|1
|5
|5 - 14
|7
|13.
|Университатя
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|УТА Арад
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|15.
|Миовени
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|12
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|8 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|6 (2)
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6