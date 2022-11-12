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Румыния: Суперлига

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Adrian Cojocaru
Рапид Бухарест
1:2
Первый тайм: 25'
Университатя Крайова

Ход матча

5'
0:1
Крецу Александру
(Ривалдиньо)
19'
0:2
Баярам Штефан
(Ривалдиньо)
24'
Албу Кристиан
(Сэпунару Кристиан)
1:2

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Рапид Бухарест
Ничья
Университатя Крайова
3.15
3.24
2.45
Все Коэффициенты
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
3
Штефан
Флорин
14
Кяйт
Маттиас
23
Албу
Кристиан
17
Stefan
Panoiu
10
Ионицэ
Александру
II
45
Дуганджич
Марко
7
Antonio
Sefer
87
Арлаускис
Гедрюс
2
Папп
Пол
3
Митря
Богдан
6
Скречу
Владимир
5
Вэтэжелу
Богдан
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
23
Кэпэцынэ
Михай
16
Нистор
Дан
17
Ривалдиньо
10
Баярам
Штефан
Рапид Бухарест
Университатя Крайова

История личных встреч

Рапид Бухарест
Университатя Крайова

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

22 матча

9.1%
22.7%
68.2%
2 победы 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

9.1%
59.1%
31.8%
2 победы 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

9.1%
36.4%
54.5%
2 победы 8 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:0
С
1:2
С
0:1
Л1ГБ
2:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ЛIГЛ
1:3
ЛIГЛ
1:0
ЛI
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ДА
0:0
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
3:4
ДА
0:3
ДА
0:0
ДА
1:1

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.63
0.82

Среднее время на гол

144
110

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.64

Среднее время на гол

60
55

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

1.18
1.23

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

76
73

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуганджич Марко 5 (3) 0.28
Antonio Sefer 5 0.28
Сэпунару Кристиан 3 (1) 0.17
Ионицэ Александру II 2 0.11
Мораис Жуниор II 2 0.11
Григоре Драгош 1 0.06
Лукассен Кевин 1 0.06
Эммерс Сиан 1 0.06
Костаче Ионуц 0 0
Чобану Андрей 0 0
Кяйт Маттиас 0 0
Штефан Флорин 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Компаньо Андреа 7 (3) 0.21
Иван Андрей 4 (2) 0.12
Крецу Александру 3 0.09
Сидибе Секу 3 0.09
Янку Габриэль 2 0.06
Ганя Джордже 2 0.06
Баярам Штефан 2 0.06
Густаво Важенин 2 0.06
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.06
Маркович Йован 2 0.06
Нистор Дан 1 0.03
Вэтэжелу Богдан 1 0.03
Аким Влад 1 0.03
Ривалдиньо 1 0.03
Бахасса Яссин 1 0.03
Митря Богдан 1 (1) 0.03
Папп Пол 1 0.03
Кымпану Георге 1 0.03
William Baeten 1 0.03
Ханка Серджу 1 (1) 0.03
Бауса Хуан 0 0
Рогульич Анте 0 0
Банку Никусор 0 0
Эначе Габриэль 0 0
Марке Франсуа 0 0
Кольич Элвир 0 0
Раул Силва 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 6 1
Ионицэ Александру II 3 1
Мораис Жуниор II 2 1
Кяйт Маттиас 3 0
Antonio Sefer 3 0
Сэпунару Кристиан 2 0
Лукассен Кевин 2 0
Црепуля Любян 2 0
Молдован Хорациу 2 0
Оня Рэзван 2 0
Папо Джейсон 2 0
Костаче Ионуц 1 0
Албу Кристиан 1 0
Эммерс Сиан 1 0
Якоб Паул 1 0
Штефан Флорин 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 6 1
Пападопулос Кирьякос 5 0
William Baeten 5 0
Асамоа Самуэль 4 0
Банку Никусор 4 0
Lorenzo Paramatti 4 0
Сидибе Секу 2 1
Jeremy Huyghebaert 3 0
Крецу Александру 3 0
Ханка Серджу 3 0
Иван Андрей 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Ганя Джордже 3 0
Баярам Штефан 3 0
Матею Александру 1 1
Marius Croitoru 2 0
Рэдой Мирел 2 0
Нистор Дан 2 0
Рогульич Анте 2 0
Лазар Давид 2 0
Аким Влад 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Компаньо Андреа 2 0
Бахасса Яссин 2 0
Radu Alexandru Negru 2 0
Andre Duarte 2 0
Vladislav Blanuta 0 1
Арлаускис Гедрюс 1 0
Гэман Валеричэ 1 0
Эначе Габриэль 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Марке Франсуа 1 0
Янку Габриэль 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Ривалдиньо 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Бауса Хуан 1 0
Скречу Владимир 1 0
Кымпану Георге 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Университатя Крайова
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
10
Рапид Бухарест
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Университатя Крайова
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

6
19
Рапид Бухарест
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Университатя Крайова
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
13% (4)
59% (19)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

8
29

Голы по времени матча

Забито

13
15
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 21
0
0%
2
13%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
4
31%
3
20%
31-45
1
8%
5
33%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

4
17
3 В 1-м тайме 12
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 12
4 Не пропускали 12
0
0%
5
29%
29%
1-15
2
50%
4
24%
16-30
1
25%
3
18%
31-45
1
25%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Забито

8
23
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 10
11 Не забивали 18
0
0%
1
4%
1-15
1
13%
2
9%
16-30
1
13%
7
30%
31-45
3
38%
5
22%
46-60
1
13%
5
22%
61-75
2
25%
3
13%
76-90

Пропущено

9
16
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
2
22%
2
13%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
3
33%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

21
38
8 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 13
3 Не забивали 7
0
0%
3
8%
1-15
3
14%
4
11%
16-30
5
24%
10
26%
31-45
4
19%
10
26%
46-60
3
14%
8
21%
61-75
6
29%
3
8%
76-90

Пропущено

13
33
9 В 1-м тайме 19
4 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 19
10 Не пропускали 23
2
15%
7
21%
1-15
6
46%
4
12%
16-30
1
8%
8
24%
31-45
4
31%
7
21%
46-60
0
0%
4
12%
61-75
0
0%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Стяуа - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1
Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Стяуа 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ocna Mures - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1 Университатя Крайова - Университатя 1:0
Сепси - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 2:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Университатя - Университатя Крайова 1:1

Результаты матчей

Рапид Бухарест
Университатя Крайова

Точный счет

2:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
1:0
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
4 раза 50%
1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Точный счет

1:0
5 раз 29%
2:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
9 раз 28%
1:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
1
16 раз 50%
0
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
10
5
2
7
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
24
8
6
11
1.5
8
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 2:1 33 14 7 12 37 - 37 49
2. Вииторул Констанца 18 12 5 1 33 - 14 41
3. Рапид Бухарест 1:2 18 10 2 6 21 - 16 32
4. ЧФР Клуж 15 10 1 4 26 - 15 31
5. Германнштадт 16 7 5 4 19 - 14 26
6. Петролул Плоешти 18 8 2 8 17 - 20 26
7. Сепси 18 7 4 7 28 - 14 25
8. Стяуа 15 6 5 4 23 - 21 23
9. Арджеш 17 6 2 9 13 - 25 20
10. Киндия Тырговиште 17 5 5 7 21 - 22 20
11. Волунтари 17 5 5 7 13 - 17 20
12. Ботошани 16 4 7 5 14 - 21 19
13. Университатя 17 4 5 8 12 - 18 17
14. УТА Арад 17 4 4 9 15 - 23 16
15. Миовени 17 1 5 11 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 2:1 17 10 3 4 22 - 17 33
2. Вииторул Констанца 9 7 2 0 16 - 4 23
3. ЧФР Клуж 9 7 0 2 18 - 8 21
4. Рапид Бухарест 1:2 9 6 2 1 13 - 7 20
5. Стяуа 8 4 4 0 16 - 11 16
6. Петролул Плоешти 9 4 2 3 9 - 9 14
7. Германнштадт 8 4 1 3 10 - 8 13
8. Арджеш 9 4 1 4 8 - 11 13
9. УТА Арад 8 3 2 3 10 - 9 11
10. Университатя 8 3 2 3 7 - 7 11
11. Волунтари 9 3 2 4 7 - 7 11
12. Сепси 9 3 1 5 14 - 6 10
13. Ботошани 7 2 3 2 7 - 7 9
14. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 10 - 12 9
15. Миовени 8 0 4 4 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 2:1 17 5 4 8 16 - 22 19
2. Вииторул Констанца 9 5 3 1 17 - 10 18
3. Сепси 9 4 3 2 14 - 8 15
4. Германнштадт 8 3 4 1 9 - 6 13
5. Петролул Плоешти 9 4 0 5 8 - 11 12
6. Рапид Бухарест 1:2 9 4 0 5 8 - 9 12
7. Киндия Тырговиште 9 3 2 4 11 - 10 11
8. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
9. ЧФР Клуж 6 3 1 2 8 - 7 10
10. Волунтари 8 2 3 3 6 - 10 9
11. Стяуа 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Арджеш 8 2 1 5 5 - 14 7
13. Университатя 9 1 3 5 5 - 11 6
14. УТА Арад 9 1 2 6 5 - 14 5
15. Миовени 9 1 1 7 6 - 16 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 12
Германнштадт Паращив Даниэль 8 (1)
Сепси Рондон Марио 8
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 6 (2)
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Топ нарушителей
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Рапид Бухарест
    Ничья
    Университатя Крайова
    3.15
    3.24
    2.45
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