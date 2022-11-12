Тур: 18. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Adrian Cojocaru
2:2
Конец матча
0'
0:1
5' ГолКрецу Александру
0:2
19' ГолБаярам Штефан
1:2
24' ГолАлбу Кристиан
36' Желтая карточкаСэпунару Кристиан
41' Желтая карточкаОня Рэзван
56' Желтая карточкаМитря Богдан
2:2
72' ГолДуганджич Марко
81' Желтая карточкаНистор Дан
84' Желтая карточкаАрлаускис Гедрюс
90'+7
Ход матча
5'
0:1
19'
0:2
24'
41'
56'
72'
81'
84'
Владение мячом
19
Оня
Рэзван
14
Кяйт
Маттиас
2
Папп
Пол
16
Нистор
Дан
17
Ривалдиньо
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Белу КлаудиуЗащитник
- Полузащитник
-
71 Войтуш ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
-
17 РивалдиньоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Мартич ИванЗащитник
-
32 Бенга ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рэдой Мирел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Рапид Бухарест
Университатя Крайова
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
22 матча
9.1%
22.7%
68.2%
2 победы 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
9.1%
59.1%
31.8%
2 победы 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
9.1%
36.4%
54.5%
2 победы 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.63
0.82
Среднее время на гол
144
110
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.5
1.64
Среднее время на гол
60
55
Всего голов
26
27
Голов в среднем за матч
1.18
1.23
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
76
73
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуганджич Марко
|6 (3)
|0.33
|Antonio Sefer
|5
|0.28
|Сэпунару Кристиан
|3 (1)
|0.17
|Ионицэ Александру II
|2
|0.11
|Мораис Жуниор II
|2
|0.11
|Григоре Драгош
|1
|0.06
|Лукассен Кевин
|1
|0.06
|Албу Кристиан
|1
|0.06
|Эммерс Сиан
|1
|0.06
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Чобану Андрей
|0
|0
|Кяйт Маттиас
|0
|0
|Штефан Флорин
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Компаньо Андреа
|7 (3)
|0.21
|Иван Андрей
|4 (2)
|0.12
|Баярам Штефан
|3
|0.09
|Крецу Александру
|3
|0.09
|Сидибе Секу
|3
|0.09
|Янку Габриэль
|2
|0.06
|Ганя Джордже
|2
|0.06
|Густаво Важенин
|2
|0.06
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.06
|Маркович Йован
|2
|0.06
|Нистор Дан
|1
|0.03
|Ривалдиньо
|1
|0.03
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0.03
|Аким Влад
|1
|0.03
|Бахасса Яссин
|1
|0.03
|Митря Богдан
|1 (1)
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Кымпану Георге
|1
|0.03
|William Baeten
|1
|0.03
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.03
|Бауса Хуан
|0
|0
|Рогульич Анте
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
|Эначе Габриэль
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Кольич Элвир
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григоре Драгош
|6
|1
|Ионицэ Александру II
|3
|1
|Мораис Жуниор II
|2
|1
|Сэпунару Кристиан
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|3
|0
|Оня Рэзван
|3
|0
|Antonio Sefer
|3
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Црепуля Любян
|2
|0
|Молдован Хорациу
|2
|0
|Папо Джейсон
|2
|0
|Костаче Ионуц
|1
|0
|Албу Кристиан
|1
|0
|Эммерс Сиан
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Штефан Флорин
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|6
|1
|Пападопулос Кирьякос
|5
|0
|William Baeten
|5
|0
|Асамоа Самуэль
|4
|0
|Банку Никусор
|4
|0
|Lorenzo Paramatti
|4
|0
|Сидибе Секу
|2
|1
|Нистор Дан
|3
|0
|Jeremy Huyghebaert
|3
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Ханка Серджу
|3
|0
|Иван Андрей
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Ганя Джордже
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Матею Александру
|1
|1
|Marius Croitoru
|2
|0
|Арлаускис Гедрюс
|2
|0
|Рэдой Мирел
|2
|0
|Рогульич Анте
|2
|0
|Лазар Давид
|2
|0
|Аким Влад
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Компаньо Андреа
|2
|0
|Бахасса Яссин
|2
|0
|Radu Alexandru Negru
|2
|0
|Andre Duarte
|2
|0
|Vladislav Blanuta
|0
|1
|Гэман Валеричэ
|1
|0
|Эначе Габриэль
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Марке Франсуа
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Скречу Владимир
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Университатя Крайова
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
12
Рапид Бухарест
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Университатя Крайова
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
6
19
Рапид Бухарест
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Университатя Крайова
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
15% (5)
58% (19)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
33% (11)
36% (12)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
10
6
Волевые поражения
10
31
Голы по времени матча
Забито
15
17
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 21
0
0%
3
18%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
4
27%
3
18%
31-45
1
7%
5
29%
29%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
6
19
5 В 1-м тайме 13
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 12
5 Не пропускали 13
1
17%
5
26%
1-15
3
50%
5
26%
16-30
1
17%
3
16%
31-45
1
17%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
1
5%
76-90
Забито
8
23
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 10
12 Не забивали 19
0
0%
1
4%
1-15
1
13%
2
9%
16-30
1
13%
7
30%
31-45
3
38%
5
22%
46-60
1
13%
5
22%
61-75
2
25%
3
13%
76-90
Пропущено
9
16
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
2
22%
2
13%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
3
33%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
23
40
9 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 14
3 Не забивали 7
0
0%
4
10%
1-15
4
17%
5
13%
16-30
5
22%
10
25%
31-45
4
17%
10
25%
46-60
4
17%
8
20%
61-75
6
26%
3
8%
76-90
Пропущено
15
35
11 В 1-м тайме 20
4 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 19
11 Не пропускали 24
3
20%
7
20%
1-15
7
47%
5
14%
16-30
1
7%
8
23%
31-45
4
27%
7
20%
46-60
0
0%
5
14%
61-75
0
0%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Стяуа - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1
Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Стяуа 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ocna Mures - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1 Университатя Крайова - Университатя 1:0
Сепси - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 2:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Университатя - Университатя Крайова 1:1
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Университатя Крайова
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
4 раза 44%
1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
Точный счет
1:0
5 раз 28%
2:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
9 раз 27%
1:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
7 раз 39%
0
3 раза 17%
1
16 раз 48%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
115
27
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
258
711
924
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|33
|13
|8
|12
|37 - 38
|47
|2.
|Вииторул Констанца
|18
|12
|5
|1
|33 - 14
|41
|3.
|Рапид Бухарест
|18
|10
|3
|5
|22 - 16
|33
|4.
|ЧФР Клуж
|15
|10
|1
|4
|26 - 15
|31
|5.
|Германнштадт
|16
|7
|5
|4
|19 - 14
|26
|6.
|Петролул Плоешти
|18
|8
|2
|8
|17 - 20
|26
|7.
|Сепси
|18
|7
|4
|7
|28 - 14
|25
|8.
|Стяуа
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|9.
|Арджеш
|17
|6
|2
|9
|13 - 25
|20
|10.
|Киндия Тырговиште
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|11.
|Волунтари
|17
|5
|5
|7
|13 - 17
|20
|12.
|Ботошани
|16
|4
|7
|5
|14 - 21
|19
|13.
|Университатя
|17
|4
|5
|8
|12 - 18
|17
|14.
|УТА Арад
|17
|4
|4
|9
|15 - 23
|16
|15.
|Миовени
|17
|1
|5
|11
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|17
|10
|3
|4
|22 - 17
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|2
|0
|16 - 4
|23
|3.
|ЧФР Клуж
|9
|7
|0
|2
|18 - 8
|21
|4.
|Рапид Бухарест
|9
|6
|3
|0
|14 - 7
|21
|5.
|Стяуа
|8
|4
|4
|0
|16 - 11
|16
|6.
|Петролул Плоешти
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|Германнштадт
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Арджеш
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|9.
|УТА Арад
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|10.
|Университатя
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|11.
|Волунтари
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|12.
|Сепси
|9
|3
|1
|5
|14 - 6
|10
|13.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|14.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|15.
|Миовени
|8
|0
|4
|4
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|2.
|Университатя Крайова
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|3.
|Сепси
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|4.
|Германнштадт
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|5.
|Петролул Плоешти
|9
|4
|0
|5
|8 - 11
|12
|6.
|Рапид Бухарест
|9
|4
|0
|5
|8 - 9
|12
|7.
|Киндия Тырговиште
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|8.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|9.
|ЧФР Клуж
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|10.
|Волунтари
|8
|2
|3
|3
|6 - 10
|9
|11.
|Стяуа
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Арджеш
|8
|2
|1
|5
|5 - 14
|7
|13.
|Университатя
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|УТА Арад
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|15.
|Миовени
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|12
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|8 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|6 (2)
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6