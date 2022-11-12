Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Ох, нехорошо это выглядит. Ривалдиньо получил травму и медбригада забирает его с поля.

90' Ривалдиньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Оооо... вот это был удар! Крецу Александру должен был забить с этой позиции.

88' Лукассен Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Чобану Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Игрок из команды Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

86' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Кяйт Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Хорошую попытку сделал Дуганджич Марко . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Рефери не любит споров - именно за это Арлаускис Гедрюс сейчас получил желтую

82' Оня Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Рефери не любит споров - именно за это Нистор Дан сейчас получил желтую

79' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Кяйт Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Матч возобновится спорным мячом

77' Ох, нехорошо это выглядит. Банку Никусор получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Банку Никусор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Ионицэ Александру II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Арлаускис Гедрюс взял и забрал мяч на выходе

72' Г О О О О Л - Дуганджич Марко забивает с правой ноги!

72' Ионицэ Александру II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Крецу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Нистор Дан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Чобану Андрей не смог попасть в створ ударом издали

64' Матч возобновлен

63' Florin Stefan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Албу Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Албу Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Ионицэ Александру II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Ионицэ Александру II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Матч возобновлен

56' Митря Богдан получает желтую карточку за неспортивное поведение

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Банку Никусор получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Банку Никусор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Дуганджич Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Stefan Panoiu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Stefan Panoiu не смог попасть в створ ударом издали

51' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Нистор Дан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Ривалдиньо нанес удар, но тот был заблокирован.

48' Скречу Владимир создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Ривалдиньо нанес удар головой, но Horatiu Moldovan спокойно отбил мяч.

47' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля