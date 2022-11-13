Тур: 18. Стадион: Arena Francisc Neuman. Главный судья: Flueran Nicusor
Ход матча
2'
0:1
13'
1:1
Владение мячом
21
Эрико
18
Абейд
Али
19
Батха
Идриз
55
Поп
Рареш
71
Попа
Михай
16
Говеа
Омар
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 ЭрикоЗащитник
- Защитник
-
18 Абейд АлиЗащитник
- Полузащитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
-
55 Поп РарешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Якоб ФлоринВратарь
-
14 Антон ПаулПолузащитник
-
70 Штяу РаулПолузащитник
-
29 Стахл АлбертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Cibi
-
-
-
Главный тренер: Балинт Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Говеа ОмарПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
28 Ionut Andres
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
УТА Арад
Волунтари
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.25
0
Среднее время на гол
72
0
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.17
0.33
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
77
270
Бомбардиры внутри турнира
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Постолаки Вирджилиу
|4 (1)
|0.22
|Отеле Филип
|3
|0.17
|Микулеску Давид
|3
|0.17
|Каскини Баутиста
|2
|0.11
|Бенга Александру
|2
|0.11
|Кешерю Клаудиу
|1
|0.06
|Абейд Али
|1
|0.06
|Жобелло Уэсли
|0
|0
|Вукчевич Марко
|0
|0
|Антон Паул
|0
|0
|Якоб Флорин
|0
|0
|Батха Идриз
|0
|0
|Уббинк Корнелис
|0
|0
|Стахл Алберт
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|3 (1)
|0.17
|Домашкан Виталий
|3
|0.17
|Флоря Даниэль
|2 (1)
|0.11
|Говеа Омар
|1
|0.06
|Лопеш Марселу
|1
|0.06
|Дроппа Лукаш
|1
|0.06
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.06
|Аким Космин
|1
|0.06
|Раца Вадим
|0
|0
|Влад Александру
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
Карточки
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|6
|1
|Каскини Баутиста
|5
|0
|Киндриш Андрей
|5
|0
|Эрико
|3
|1
|Бенга Александру
|4
|0
|Отеле Филип
|4
|0
|Добреску Михай
|2
|1
|Штяу Раул
|2
|1
|Вукчевич Марко
|3
|0
|Ходжалари Эрион
|3
|0
|Антон Паул
|1
|1
|Исак Дамьян
|1
|1
|Постолаки Вирджилиу
|2
|0
|Жобелло Уэсли
|1
|0
|Матей Флорентин
|1
|0
|Якоб Флорин
|1
|0
|Уббинк Корнелис
|1
|0
|Абейд Али
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелеке Ульрих
|5
|0
|Раца Вадим
|4
|0
|Матрикарди Патрисио
|4
|0
|Рикардинью XI
|4
|0
|Армаш Игорь
|3
|0
|Тавареш Элдер
|3
|0
|Флоря Даниэль
|2
|0
|Дроппа Лукаш
|2
|0
|Костин Кристиан
|2
|0
|Алийи Насер
|0
|1
|Немец Адам
|1
|0
|Рэдуц Михай
|1
|0
|Говеа Омар
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Аким Космин
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Попа Михай
|1
|0
|Попеску Николай
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
Результаты матчей
УТА Арад
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Волунтари
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
4
УТА Арад
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Волунтари
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
6
Волевые поражения
3
7
УТА Арад
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Волунтари
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
7
Волевые поражения
8
11
Голы по времени матча
Забито
11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
40%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
4
50%
2
18%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
13%
4
36%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
14%
2
29%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
3
21%
2
29%
76-90
Забито
16
12
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 9
5
31%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
19%
5
42%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
3
25%
76-90
Пропущено
22
18
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
2
9%
2
11%
1-15
4
18%
2
11%
16-30
6
27%
2
11%
31-45
5
23%
4
22%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
4
18%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
УТА Арад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бузэу - УТА Арад 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Арджеш 0:1 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2
Стяуа - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Ботошани - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Миовени - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Университатя 2:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Волунтари - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0
Волунтари
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ботошани - Волунтари 0:1 Волунтари - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:3
Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Миовени 3:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Волунтари 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 Волунтари - Университатя 0:0 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Волунтари - Сепси 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 3:0 Волунтари - Ботошани 0:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4
Результаты матчей
УТА Арад
Волунтари
Точный счет
1:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
6 раз 67%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
УТА Арад
Волунтари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
36
35
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
62
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
98
413
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|33
|13
|8
|12
|37 - 38
|47
|2.
|Вииторул Констанца
|18
|12
|5
|1
|33 - 14
|41
|3.
|Рапид Бухарест
|18
|10
|3
|5
|22 - 16
|33
|4.
|ЧФР Клуж
|15
|10
|1
|4
|26 - 15
|31
|5.
|Германнштадт
|16
|7
|5
|4
|19 - 14
|26
|6.
|Петролул Плоешти
|18
|8
|2
|8
|17 - 20
|26
|7.
|Сепси
|18
|7
|4
|7
|28 - 14
|25
|8.
|Стяуа
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|9.
|Волунтари
|1:1
|18
|5
|6
|7
|14 - 18
|21
|10.
|Арджеш
|17
|6
|2
|9
|13 - 25
|20
|11.
|Киндия Тырговиште
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|12.
|Ботошани
|16
|4
|7
|5
|14 - 21
|19
|13.
|УТА Арад
|1:1
|18
|4
|5
|9
|16 - 24
|17
|14.
|Университатя
|17
|4
|5
|8
|12 - 18
|17
|15.
|Миовени
|17
|1
|5
|11
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|17
|10
|3
|4
|22 - 17
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|2
|0
|16 - 4
|23
|3.
|ЧФР Клуж
|9
|7
|0
|2
|18 - 8
|21
|4.
|Рапид Бухарест
|9
|6
|3
|0
|14 - 7
|21
|5.
|Стяуа
|8
|4
|4
|0
|16 - 11
|16
|6.
|Петролул Плоешти
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|Германнштадт
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Арджеш
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|9.
|УТА Арад
|1:1
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Университатя
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|11.
|Волунтари
|1:1
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|12.
|Сепси
|9
|3
|1
|5
|14 - 6
|10
|13.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|14.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|15.
|Миовени
|8
|0
|4
|4
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|2.
|Университатя Крайова
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|3.
|Сепси
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|4.
|Германнштадт
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|5.
|Петролул Плоешти
|9
|4
|0
|5
|8 - 11
|12
|6.
|Рапид Бухарест
|9
|4
|0
|5
|8 - 9
|12
|7.
|Киндия Тырговиште
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|8.
|ЧФР Клуж
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|9.
|Волунтари
|1:1
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|10.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|11.
|Стяуа
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Арджеш
|8
|2
|1
|5
|5 - 14
|7
|13.
|Университатя
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|УТА Арад
|1:1
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|15.
|Миовени
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|12
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|8 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|6 (2)
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6