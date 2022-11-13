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Румыния: Суперлига

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Flueran Nicusor
УТА Арад
1:1
Первый тайм: 19'
Волунтари

Ход матча

2'
0:1
Домашкан Виталий
13'
Кешерю Клаудиу
1:1

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
УТА Арад
Ничья
Волунтари
2.43
3.15
3.35
Все Коэффициенты
33
Балауру
Драгош
3
Добреску
Михай
21
Эрико
4
Бенга
Александру
18
Абейд
Али
20
Уббинк
Корнелис
19
Батха
Идриз
55
Поп
Рареш
28
Кешерю
Клаудиу
7
Отеле
Филип
17
Постолаки
Вирджилиу
71
Попа
Михай
3
Мелеке
Ульрих
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
14
Лопеш
Марселу
7
Алийи
Насер
18
Тавареш
Элдер
16
Говеа
Омар
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
9
Домашкан
Виталий
УТА Арад
Волунтари

История личных встреч

УТА Арад
Волунтари

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
Л1ГБ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.25
0

Среднее время на гол

72
0

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.17
0.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

77
270

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Постолаки Вирджилиу 4 (1) 0.22
Отеле Филип 3 0.17
Микулеску Давид 3 0.17
Каскини Баутиста 2 0.11
Бенга Александру 2 0.11
Кешерю Клаудиу 1 0.06
Абейд Али 1 0.06
Жобелло Уэсли 0 0
Вукчевич Марко 0 0
Антон Паул 0 0
Якоб Флорин 0 0
Батха Идриз 0 0
Уббинк Корнелис 0 0
Стахл Алберт 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 3 (1) 0.17
Домашкан Виталий 3 0.17
Флоря Даниэль 2 (1) 0.11
Говеа Омар 1 0.06
Лопеш Марселу 1 0.06
Дроппа Лукаш 1 0.06
Матрикарди Патрисио 1 0.06
Аким Космин 1 0.06
Раца Вадим 0 0
Влад Александру 0 0
Алийи Насер 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батха Идриз 6 1
Каскини Баутиста 5 0
Киндриш Андрей 5 0
Эрико 3 1
Бенга Александру 4 0
Отеле Филип 4 0
Добреску Михай 2 1
Штяу Раул 2 1
Вукчевич Марко 3 0
Ходжалари Эрион 3 0
Антон Паул 1 1
Исак Дамьян 1 1
Постолаки Вирджилиу 2 0
Жобелло Уэсли 1 0
Матей Флорентин 1 0
Якоб Флорин 1 0
Уббинк Корнелис 1 0
Абейд Али 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелеке Ульрих 5 0
Раца Вадим 4 0
Матрикарди Патрисио 4 0
Рикардинью XI 4 0
Армаш Игорь 3 0
Тавареш Элдер 3 0
Флоря Даниэль 2 0
Дроппа Лукаш 2 0
Костин Кристиан 2 0
Алийи Насер 0 1
Немец Адам 1 0
Рэдуц Михай 1 0
Говеа Омар 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Аким Космин 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Попа Михай 1 0
Попеску Николай 1 0
Roberto Voican 1 0

Результаты матчей

УТА Арад
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Волунтари
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
4
УТА Арад
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Волунтари
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

3
7
УТА Арад
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Волунтари
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

8
11

Голы по времени матча

Забито

11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
40%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
4
50%
2
18%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
13%
4
36%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
14%
2
29%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
3
21%
2
29%
76-90

Забито

16
12
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 9
5
31%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
19%
5
42%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
3
25%
76-90

Пропущено

22
18
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
2
9%
2
11%
1-15
4
18%
2
11%
16-30
6
27%
2
11%
31-45
5
23%
4
22%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
4
18%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бузэу - УТА Арад 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Арджеш 0:1 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2
Стяуа - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Ботошани - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Миовени - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Университатя 2:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Волунтари - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0
Волунтари
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ботошани - Волунтари 0:1 Волунтари - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:3
Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Миовени 3:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Волунтари 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 Волунтари - Университатя 0:0 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Волунтари - Сепси 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 3:0 Волунтари - Ботошани 0:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4

Результаты матчей

УТА Арад
Волунтари

Точный счет

1:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
6 раз 67%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

УТА Арад
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
6
3
5
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
2
1
8
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
9
8
4
13
1.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 33 13 8 12 37 - 38 47
2. Вииторул Констанца 18 12 5 1 33 - 14 41
3. Рапид Бухарест 18 10 3 5 22 - 16 33
4. ЧФР Клуж 15 10 1 4 26 - 15 31
5. Германнштадт 16 7 5 4 19 - 14 26
6. Петролул Плоешти 18 8 2 8 17 - 20 26
7. Сепси 18 7 4 7 28 - 14 25
8. Стяуа 15 6 5 4 23 - 21 23
9. Волунтари 1:1 18 5 6 7 14 - 18 21
10. Арджеш 17 6 2 9 13 - 25 20
11. Киндия Тырговиште 17 5 5 7 21 - 22 20
12. Ботошани 16 4 7 5 14 - 21 19
13. УТА Арад 1:1 18 4 5 9 16 - 24 17
14. Университатя 17 4 5 8 12 - 18 17
15. Миовени 17 1 5 11 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 17 10 3 4 22 - 17 33
2. Вииторул Констанца 9 7 2 0 16 - 4 23
3. ЧФР Клуж 9 7 0 2 18 - 8 21
4. Рапид Бухарест 9 6 3 0 14 - 7 21
5. Стяуа 8 4 4 0 16 - 11 16
6. Петролул Плоешти 9 4 2 3 9 - 9 14
7. Германнштадт 8 4 1 3 10 - 8 13
8. Арджеш 9 4 1 4 8 - 11 13
9. УТА Арад 1:1 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Университатя 8 3 2 3 7 - 7 11
11. Волунтари 1:1 9 3 2 4 7 - 7 11
12. Сепси 9 3 1 5 14 - 6 10
13. Ботошани 7 2 3 2 7 - 7 9
14. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 10 - 12 9
15. Миовени 8 0 4 4 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 9 5 3 1 17 - 10 18
2. Университатя Крайова 17 4 5 8 16 - 23 17
3. Сепси 9 4 3 2 14 - 8 15
4. Германнштадт 8 3 4 1 9 - 6 13
5. Петролул Плоешти 9 4 0 5 8 - 11 12
6. Рапид Бухарест 9 4 0 5 8 - 9 12
7. Киндия Тырговиште 9 3 2 4 11 - 10 11
8. ЧФР Клуж 6 3 1 2 8 - 7 10
9. Волунтари 1:1 9 2 4 3 7 - 11 10
10. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
11. Стяуа 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Арджеш 8 2 1 5 5 - 14 7
13. Университатя 9 1 3 5 5 - 11 6
14. УТА Арад 1:1 9 1 2 6 5 - 14 5
15. Миовени 9 1 1 7 6 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 12
Германнштадт Паращив Даниэль 8 (1)
Сепси Рондон Марио 8
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
УТА Арад Батха Идриз 1 6
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    Лучшие коэффициенты
    УТА Арад
    Ничья
    Волунтари
    2.43
    3.15
    3.35
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