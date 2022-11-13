Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Влад Александру получил желтую карточку от судьи

86' Антон Паул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Говеа Омар получил желтую карточку от судьи

85' Влад Александру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Cristian Costin нанес удар, но тот был заблокирован.

85' Алийи Насер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Абейд Али пробует нанести удар издали, но Mihai Popa держит все под контролем

82' Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удар от ворот произведет Волунтари

81' Mihai Popa делает важнейший сейв!

80' Постолаки Вирджилиу пробует нанести удар издали, но Mihai Popa держит все под контролем

79' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Бенга Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Мелеке Ульрих выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Отеле Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Удар от ворот произведет Волунтари

76' Матей Флорентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Матей Флорентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Домашкан Виталий нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

74' Cristian Costin из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Волунтари

73' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

69' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Тактическая замена. Лопеш Марселу уходит с поля и его заменяет Cristian Costin

67' Раца Вадим из команды Волунтари наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

67' Лопеш Марселу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Удар от ворот произведет Волунтари

64' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

63' Игрок из команды УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

63' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Тактическая замена. Rares Pop уходит с поля и его заменяет Штяу Раул

61' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Волунтари

60' Rares Pop нанес удар, но тот был заблокирован.

60' Mihai Popa делает важнейший сейв!

60' Хорошую попытку сделал Отеле Филип . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Rares Pop создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Немец Адам нанес удар головой, но Dragos Balauru спокойно отбил мяч.

58' Лопеш Марселу из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Мелеке Ульрих выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Эрико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Алийи Насер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

53' Эрико получил желтую карточку от судьи

52' Тавареш Элдер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Лопеш Марселу пробует нанести удар издали, но Dragos Balauru держит все под контролем

50' Удар от ворот произведет Волунтари

50' Уббинк Корнелис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Алийи Насер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Алийи Насер выиграл воздушное противоборство у Rares Pop.

46' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля