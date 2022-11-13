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Румыния: Суперлига

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Flueran Nicusor
УТА Арад
1:1
Конец матча
Волунтари
0'
0:1
2' Гол
Домашкан Виталий
1:1
13' Гол
Кешерю Клаудиу
32' Желтая карточка
Уббинк Корнелис
38' Желтая карточка
Батха Идриз
53' Желтая карточка
Эрико
85' Желтая карточка
Говеа Омар
87' Желтая карточка
Влад Александру
88' Желтая карточка
Алийи Насер
90'+5
33
Балауру
Драгош
3
Добреску
Михай
21
Эрико
4
Бенга
Александру
18
Абейд
Али
20
Уббинк
Корнелис
19
Батха
Идриз
55
Поп
Рареш
28
Кешерю
Клаудиу
7
Отеле
Филип
17
Постолаки
Вирджилиу
71
Попа
Михай
3
Мелеке
Ульрих
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
14
Лопеш
Марселу
7
Алийи
Насер
18
Тавареш
Элдер
16
Говеа
Омар
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
9
Домашкан
Виталий
УТА Арад
Волунтари

История личных встреч

УТА Арад
Волунтари

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
Л1ГБ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.25
0

Среднее время на гол

72
0

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.17
0.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

77
270

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Постолаки Вирджилиу 4 (1) 0.22
Отеле Филип 3 0.17
Микулеску Давид 3 0.17
Каскини Баутиста 2 0.11
Кешерю Клаудиу 2 0.11
Бенга Александру 2 0.11
Абейд Али 1 0.06
Жобелло Уэсли 0 0
Вукчевич Марко 0 0
Антон Паул 0 0
Якоб Флорин 0 0
Батха Идриз 0 0
Уббинк Корнелис 0 0
Стахл Алберт 0 0
Поп Рареш 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 3 (1) 0.17
Домашкан Виталий 3 0.17
Флоря Даниэль 2 (1) 0.11
Говеа Омар 1 0.06
Лопеш Марселу 1 0.06
Дроппа Лукаш 1 0.06
Матрикарди Патрисио 1 0.06
Аким Космин 1 0.06
Раца Вадим 0 0
Влад Александру 0 0
Алийи Насер 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батха Идриз 7 1
Эрико 4 1
Каскини Баутиста 5 0
Киндриш Андрей 5 0
Бенга Александру 4 0
Отеле Филип 4 0
Добреску Михай 2 1
Штяу Раул 2 1
Вукчевич Марко 3 0
Ходжалари Эрион 3 0
Антон Паул 1 1
Исак Дамьян 1 1
Уббинк Корнелис 2 0
Постолаки Вирджилиу 2 0
Жобелло Уэсли 1 0
Матей Флорентин 1 0
Якоб Флорин 1 0
Абейд Али 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелеке Ульрих 5 0
Раца Вадим 4 0
Матрикарди Патрисио 4 0
Рикардинью XI 4 0
Армаш Игорь 3 0
Тавареш Элдер 3 0
Алийи Насер 1 1
Флоря Даниэль 2 0
Дроппа Лукаш 2 0
Говеа Омар 2 0
Костин Кристиан 2 0
Немец Адам 1 0
Рэдуц Михай 1 0
Влад Александру 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Аким Космин 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Попа Михай 1 0
Попеску Николай 1 0
Roberto Voican 1 0

Результаты матчей

УТА Арад
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Волунтари
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

6
5
УТА Арад
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Волунтари
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

3
7
УТА Арад
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Волунтари
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

9
12

Голы по времени матча

Забито

12
6
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
5
42%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
2
33%
76-90

Пропущено

9
12
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
4
44%
2
17%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
11%
4
33%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
14%
2
29%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
3
21%
2
29%
76-90

Забито

17
13
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 9
6
35%
2
15%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
3
18%
5
38%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
3
23%
76-90

Пропущено

23
19
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
3
13%
3
16%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
6
26%
2
11%
31-45
5
22%
4
21%
46-60
1
4%
2
11%
61-75
4
17%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бузэу - УТА Арад 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Арджеш 0:1 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2
Стяуа - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Ботошани - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Миовени - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Университатя 2:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Волунтари - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0
Волунтари
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ботошани - Волунтари 0:1 Волунтари - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:3
Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Миовени 3:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Волунтари 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 Волунтари - Университатя 0:0 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Волунтари - Сепси 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 3:0 Волунтари - Ботошани 0:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4

Результаты матчей

УТА Арад
Волунтари

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
6 раз 67%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
7 раз 78%
0
2 раза 22%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
0
8 раз 44%
1
8 раз 44%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

УТА Арад
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
6
3
6
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
10
8
4
14
1.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 33 13 8 12 37 - 38 47
2. Вииторул Констанца 18 12 5 1 33 - 14 41
3. Рапид Бухарест 18 10 3 5 22 - 16 33
4. ЧФР Клуж 0:0 16 10 2 4 26 - 15 32
5. Германнштадт 16 7 5 4 19 - 14 26
6. Петролул Плоешти 18 8 2 8 17 - 20 26
7. Сепси 18 7 4 7 28 - 14 25
8. Стяуа 15 6 5 4 23 - 21 23
9. Волунтари 18 5 6 7 14 - 18 21
10. Арджеш 17 6 2 9 13 - 25 20
11. Киндия Тырговиште 17 5 5 7 21 - 22 20
12. Ботошани 16 4 7 5 14 - 21 19
13. УТА Арад 18 4 5 9 16 - 24 17
14. Университатя 17 4 5 8 12 - 18 17
15. Миовени 0:0 18 1 6 11 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 17 10 3 4 22 - 17 33
2. Вииторул Констанца 9 7 2 0 16 - 4 23
3. ЧФР Клуж 0:0 9 7 0 2 18 - 8 21
4. Рапид Бухарест 9 6 3 0 14 - 7 21
5. Стяуа 8 4 4 0 16 - 11 16
6. Петролул Плоешти 9 4 2 3 9 - 9 14
7. Германнштадт 8 4 1 3 10 - 8 13
8. Арджеш 9 4 1 4 8 - 11 13
9. УТА Арад 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Университатя 8 3 2 3 7 - 7 11
11. Волунтари 9 3 2 4 7 - 7 11
12. Сепси 9 3 1 5 14 - 6 10
13. Ботошани 7 2 3 2 7 - 7 9
14. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 10 - 12 9
15. Миовени 0:0 9 0 5 4 4 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 9 5 3 1 17 - 10 18
2. Университатя Крайова 17 4 5 8 16 - 23 17
3. Сепси 9 4 3 2 14 - 8 15
4. Германнштадт 8 3 4 1 9 - 6 13
5. Петролул Плоешти 9 4 0 5 8 - 11 12
6. Рапид Бухарест 9 4 0 5 8 - 9 12
7. ЧФР Клуж 0:0 7 3 2 2 8 - 7 11
8. Киндия Тырговиште 9 3 2 4 11 - 10 11
9. Волунтари 9 2 4 3 7 - 11 10
10. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
11. Стяуа 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Арджеш 8 2 1 5 5 - 14 7
13. Университатя 9 1 3 5 5 - 11 6
14. УТА Арад 9 1 2 6 5 - 14 5
15. Миовени 0:0 9 1 1 7 6 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 12
Германнштадт Паращив Даниэль 8 (1)
Сепси Рондон Марио 8
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 7
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: УТА Арад: 57%, Волунтари: 43%.
  • 95'
    Армаш Игорь ослабляет давление, выбив мяч.
  • Угловой
    95'
    Матей Флорентин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 95'
    Cristian Costin из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    УТА Арад пытается что-то создать.
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