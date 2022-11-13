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Румыния: Суперлига

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Horia Mladinovici
Миовени
0:0
Второй тайм: 67'
ЧФР Клуж
0'

Ход матча

46'
Daniel Toma
Vlad Pop
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Миовени
Ничья
ЧФР Клуж
5.50
3.35
2.30
Все Коэффициенты
22
Iustin
Popescu
25
Балаур
Ионуц
21
Alexandru
Iacob
27
Guilherme
Gomes
Garutti
26
Dorinel
Oancea
6
Ionut
Burnea
24
Vlad
Pop
23
Панаит
Андрей
31
Кырнац
Николае
16
Ionut
Radescu
9
Красники
Блерим
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
44
Матиас
Иури
3
Бурка
Андрей
47
Браун
Кристофер
8
Роджер
VII
21
Боатенг
Бисмарк
40
Цвек
Ловро
11
Петрила
Клаудиу
15
Йебоа
Эммануэль
32
Янга
Рангело
Миовени
ЧФР Клуж

История личных встреч

Миовени
ЧФР Клуж

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

С
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
3:4
ПЛ
0:5
ДА
3:0
ДА
0:0
К
0:3
ДА
1:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.6
0.5

Среднее время на гол

150
180

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

2.25
2.6

Среднее время на гол

40
34

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузьюк Александру 2 0.11
Красники Блерим 2 0.11
Русу Богдан 2 0.11
Скарлатаче Адриан 2 0.11
Балаур Ионуц 1 0.06
Кырнац Николае 1 0.06
Антал Ливиу 0 0
Stefan Blanaru 0 0
Daniel Toma 0 0
Ionut Radescu 0 0
Vlad Pop 0 0
Mihai Lixandru 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухар Карло 4 0.25
Дяк Чиприан 3 (2) 0.19
Йебоа Эммануэль 3 0.19
Малеле Сефас 2 (2) 0.13
Маня Кристьян 2 0.13
Матиас Иури 2 0.13
Дебелюх Габриэл 2 0.13
Хобан Овидиу 1 0.06
Боатенг Бисмарк 1 0.06
Петрила Клаудиу 1 0.06
Камора Мауру 1 0.06
Янга Рангело 1 0.06
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.06
Бетанкор Хефте 1 0.06
Паун-Александру Константин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Роджер VII 0 0

Карточки

Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vlad Pop 5 1
Балаур Ионуц 4 0
Daniel Toma 2 1
Dorinel Oancea 3 0
Mihai Lixandru 3 0
Szilard Veres 2 0
Скарлатаче Адриан 2 0
Ionut Burnea 2 0
Панаит Андрей 2 0
Guilherme Gomes Garutti 2 0
Антал Ливиу 1 0
Эне Корнел 1 0
Триф Разван 1 0
Stefan Blanaru 1 0
Сербаника Даниел 1 0
Красники Блерим 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йебоа Эммануэль 4 1
Дяк Чиприан 4 0
Камора Мауру 3 0
Малеле Сефас 3 0
Колингер Денис 3 0
Бурка Андрей 3 0
Бирлигея Даниэль 3 0
Дан Петреску 1 1
Хобан Овидиу 2 0
Боатенг Бисмарк 2 0
Матиас Иури 2 0
Мухар Карло 2 0
Петрила Клаудиу 2 0
Дебелюх Габриэл 0 1
Дуганджич Марко 1 0
Бручич Карло 1 0
Браун Кристофер 1 0
Скуффет Симоне 1 0
Бордеяну Михай 1 0

Результаты матчей

Миовени
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
ЧФР Клуж
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
3
Миовени
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
ЧФР Клуж
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

16
4

Волевые поражения

1
16
Миовени
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
ЧФР Клуж
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

16
5

Волевые поражения

5
19

Голы по времени матча

Забито

4
8
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 9
2
50%
1
13%
1-15
2
50%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Забито

6
17
4 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 7
1
17%
1
6%
1-15
2
33%
3
18%
16-30
1
17%
6
35%
31-45
2
33%
1
6%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
6%
1
11%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
6
38%
2
22%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
3
19%
1
11%
76-90

Забито

10
25
8 В 1-м тайме 15
2 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 11
9 Не забивали 1
3
30%
2
8%
1-15
4
40%
5
20%
16-30
1
10%
8
32%
31-45
2
20%
2
8%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
0
0%
4
16%
76-90

Пропущено

26
16
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
3
12%
1
6%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
8
31%
4
25%
31-45
4
15%
3
19%
46-60
4
15%
4
25%
61-75
5
19%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Миовени
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Миовени - Ботошани 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Миовени - Ботошани 0:0
Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Волунтари - Миовени 3:1 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Миовени - Университатя 0:1 Сепси - Миовени 0:1 Миовени - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Миовени - Арджеш 0:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Миовени - Стяуа 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 Стяуа - Миовени 1:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
CSC Думбрэвица - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - ФК Балкани 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:1
Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0 Университатя - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1

Результаты матчей

Миовени
ЧФР Клуж

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Миовени
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
8
1
1
7
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
1
8
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
14
1
2
15
1.5
7
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 33 13 8 12 37 - 38 47
2. Вииторул Констанца 18 12 5 1 33 - 14 41
3. Рапид Бухарест 18 10 3 5 22 - 16 33
4. ЧФР Клуж 0:0 16 10 2 4 26 - 15 32
5. Германнштадт 16 7 5 4 19 - 14 26
6. Петролул Плоешти 18 8 2 8 17 - 20 26
7. Сепси 18 7 4 7 28 - 14 25
8. Стяуа 15 6 5 4 23 - 21 23
9. Волунтари 18 5 6 7 14 - 18 21
10. Арджеш 17 6 2 9 13 - 25 20
11. Киндия Тырговиште 17 5 5 7 21 - 22 20
12. Ботошани 16 4 7 5 14 - 21 19
13. УТА Арад 18 4 5 9 16 - 24 17
14. Университатя 17 4 5 8 12 - 18 17
15. Миовени 0:0 18 1 6 11 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 17 10 3 4 22 - 17 33
2. Вииторул Констанца 9 7 2 0 16 - 4 23
3. ЧФР Клуж 0:0 9 7 0 2 18 - 8 21
4. Рапид Бухарест 9 6 3 0 14 - 7 21
5. Стяуа 8 4 4 0 16 - 11 16
6. Петролул Плоешти 9 4 2 3 9 - 9 14
7. Германнштадт 8 4 1 3 10 - 8 13
8. Арджеш 9 4 1 4 8 - 11 13
9. УТА Арад 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Университатя 8 3 2 3 7 - 7 11
11. Волунтари 9 3 2 4 7 - 7 11
12. Сепси 9 3 1 5 14 - 6 10
13. Ботошани 7 2 3 2 7 - 7 9
14. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 10 - 12 9
15. Миовени 0:0 9 0 5 4 4 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 9 5 3 1 17 - 10 18
2. Университатя Крайова 17 4 5 8 16 - 23 17
3. Сепси 9 4 3 2 14 - 8 15
4. Германнштадт 8 3 4 1 9 - 6 13
5. Петролул Плоешти 9 4 0 5 8 - 11 12
6. Рапид Бухарест 9 4 0 5 8 - 9 12
7. ЧФР Клуж 0:0 7 3 2 2 8 - 7 11
8. Киндия Тырговиште 9 3 2 4 11 - 10 11
9. Волунтари 9 2 4 3 7 - 11 10
10. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
11. Стяуа 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Арджеш 8 2 1 5 5 - 14 7
13. Университатя 9 1 3 5 5 - 11 6
14. УТА Арад 9 1 2 6 5 - 14 5
15. Миовени 0:0 9 1 1 7 6 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 12
Германнштадт Паращив Даниэль 8 (1)
Сепси Рондон Марио 8
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 7
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 67'
    Daniel Toma ослабляет давление, выбив мяч.
  • 66'
    Балаур Ионуц ослабляет давление, выбив мяч.
  • 66'
    Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 66'
    Матч возобновлен
  • 66'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 66'
    Александру Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 65'
    Роджер VII ослабляет давление, выбив мяч.
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    • 61'
      Миовени начинает контратаку
    • 61'
      Daniel Toma выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Контроль мяча: Миовени: 42%, ЧФР Клуж: 58%.
    • 60'
      Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе
    • 60'
      Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Цвек Ловро из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 59'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 58'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 58'
      Браун Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 58'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 57'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 57'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 57'
      Ionut Burnea из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Браун Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 56'
      Dorinel Oancea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Бурка Андрей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 55'
      Цвек Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Ionut Burnea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Контроль мяча: Миовени: 40%, ЧФР Клуж: 60%.
    • 54'
      Guilherme Gomes Garutti выиграл воздушное противоборство у Янга Рангело.
    • 54'
      ЧФР Клуж контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      53'
      Янга Рангело из команды ЧФР Клуж опасно и грубо сыграл. Iustin Popescu пострадал.
    • 53'
      Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
    • 52'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      52'
      Daniel Toma из команды Миовени толкнул локтем оппонента. Это Цвек Ловро заработал фол
    • 51'
      Браун Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Миовени начинает контратаку
    • 51'
      Emmanuel Yeboah выиграл воздушное противоборство у Балаур Ионуц.
    • 51'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 51'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 50'
      Контроль мяча: Миовени: 39%, ЧФР Клуж: 61%.
    • 50'
      Матиас Иури из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 49'
      Панаит Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Маня Кристьян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      ЧФР Клуж контролирует мяч.
    • 48'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 48'
      Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе
    • 47'
      Миовени пытается что-то создать.
    • 47'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 47'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 46'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Миовени пытается что-то создать.
    • 46'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Тактическая замена. Vlad Pop уходит с поля и его заменяет Daniel Toma
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      Контроль мяча: Миовени: 37%, ЧФР Клуж: 63%.
    • 46'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 46'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • Фол, нарушение
      45'
      Судья сигнализирует, что Панаит Андрей из команды Миовени поставил подножку. Пострадал Петрила Клаудиу
    • 45'
      Матиас Иури ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Миовени: 39%, ЧФР Клуж: 61%.
    • Офсайд
      44'
      Боатенг Бисмарк из команды ЧФР Клуж в офсайде
    • 44'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      ЧФР Клуж контролирует мяч.
    • 42'
      Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
    • 42'
      ЧФР Клуж контролирует мяч.
    • 42'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 42'
      Миовени контролирует мяч.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 41'
      Матч возобновлен
    • 41'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 40'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Миовени: 38%, ЧФР Клуж: 62%.
    • 39'
      Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Александру Якоб из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Ionut Radescu пробует нанести удар издали, но Симоне Скуффет держит все под контролем
    • 38'
      Красники Блерим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Миовени начинает контратаку
    • 38'
      Балаур Ионуц из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Балаур Ионуц ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 37'
      Ionut Radescu ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 35'
      Матиас Иури из команды ЧФР Клуж наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      35'
      Бурка Андрей из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
    • 35'
      Контроль мяча: Миовени: 43%, ЧФР Клуж: 57%.
    • 34'
      Ionut Burnea ослабляет давление, выбив мяч.
    • Офсайд
      34'
      Ionut Radescu из команды Миовени в офсайде
    • 33'
      Маня Кристьян выиграл воздушное противоборство у Кырнац Николае.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 33'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 32'
      Панаит Андрей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 31'
      Александру Якоб из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Петрила Клаудиу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
    • 30'
      Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
    • 30'
      Миовени пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Миовени: 42%, ЧФР Клуж: 58%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 29'
      Браун Кристофер не смог попасть в створ ударом издали
    • 29'
      Балаур Ионуц ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Роджер VII выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Боатенг Бисмарк выиграл воздушное противоборство у Панаит Андрей.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 28'
      Кырнац Николае нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • Угловой
      28'
      Ionut Radescu из команды Миовени подал угловой справа.
    • 27'
      Янга Рангело из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что Матиас Иури из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Ionut Radescu
    • 26'
      Цвек Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 25'
      ЧФР Клуж контролирует мяч.
    • Травма, повреждение
      25'
      Emmanuel Yeboah возвращается на поле.
    • 25'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 25'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Контроль мяча: Миовени: 42%, ЧФР Клуж: 58%.
    • Травма, повреждение
      25'
      Ох, нехорошо это выглядит. Emmanuel Yeboah получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 24'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • Травма, повреждение
      23'
      Emmanuel Yeboah на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 23'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 23'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе
    • 22'
      Ionut Burnea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      Guilherme Gomes Garutti ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 20'
      Контроль мяча: Миовени: 45%, ЧФР Клуж: 55%.
    • 20'
      Ionut Burnea ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
    • 19'
      Vlad Pop оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 19'
      Кырнац Николае создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 19'
      Миовени начинает контратаку
    • 19'
      Матиас Иури ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Ionut Burnea из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      18'
      Панаит Андрей из команды Миовени фолит на Боатенг Бисмарк, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 18'
      Бурка Андрей ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      17'
      Панаит Андрей из команды Миовени заходит слишком далеко, он валит Emmanuel Yeboah.
    • Фол, нарушение
      17'
      Браун Кристофер из команды ЧФР Клуж опасно и грубо сыграл. Dorinel Oancea пострадал.
    • 16'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Угловой
      16'
      Ionut Radescu из команды Миовени подал угловой слева.
    • 15'
      Бурка Андрей из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Миовени: 38%, ЧФР Клуж: 62%.
    • Фол, нарушение
      14'
      Браун Кристофер наказан за толчок Ionut Radescu
    • 14'
      Хорошую попытку сделал Балаур Ионуц. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 14'
      Миовени начинает контратаку
    • 13'
      Ionut Radescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 12'
      ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Цвек Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Балаур Ионуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Цвек Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Ionut Burnea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Кырнац Николае выиграл воздушное противоборство у Боатенг Бисмарк.
    • Фол, нарушение
      11'
      Кырнац Николае из команды Миовени толкнул локтем оппонента. Это Маня Кристьян заработал фол
    • 10'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Миовени: 32%, ЧФР Клуж: 68%.
    • 10'
      Боатенг Бисмарк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Матч возобновлен
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 8'
      Ionut Burnea выиграл воздушное противоборство у Emmanuel Yeboah.
    • 8'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 7'
      Vlad Pop ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Роджер VII из команды ЧФР Клуж своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 5'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Миовени: 35%, ЧФР Клуж: 65%.
    • 5'
      Роджер VII выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Боатенг Бисмарк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 3'
      Шанс! Янга Рангело из команды ЧФР Клуж пробил головой, но мимо
    • 3'
      ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Guilherme Gomes Garutti выиграл воздушное противоборство у Янга Рангело.
    • 3'
      Guilherme Gomes Garutti выиграл воздушное противоборство у Emmanuel Yeboah.
    • 2'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Бурка Андрей из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      2'
      Боатенг Бисмарк из команды ЧФР Клуж опасно и грубо сыграл. Ionut Burnea пострадал.
    • 1'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Браун Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Миовени начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Orasenesc. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Миовени
    Ничья
    ЧФР Клуж
    5.50
    3.35
    2.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Миовени 0:0 ЧФР Клуж онлайн

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    ЧФР Клуж
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