Тур: 18. Стадион: Орашенеч. Главный судья: Horia Mladinovici
0'
Ход матча
46'
Владение мячом
25
Балаур
Ионуц
24
Vlad
Pop
44
Матиас
Иури
40
Цвек
Ловро
32
Янга
Рангело
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Vlad PopПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Триф РазванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marius Stoica
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Бэлан РаресЗащитник
- Защитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Джыдя АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Миовени
ЧФР Клуж
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.6
0.5
Среднее время на гол
150
180
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
2.25
2.6
Среднее время на гол
40
34
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузьюк Александру
|2
|0.11
|Красники Блерим
|2
|0.11
|Русу Богдан
|2
|0.11
|Скарлатаче Адриан
|2
|0.11
|Балаур Ионуц
|1
|0.06
|Кырнац Николае
|1
|0.06
|Антал Ливиу
|0
|0
|Stefan Blanaru
|0
|0
|Daniel Toma
|0
|0
|Ionut Radescu
|0
|0
|Vlad Pop
|0
|0
|Mihai Lixandru
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухар Карло
|4
|0.25
|Дяк Чиприан
|3 (2)
|0.19
|Йебоа Эммануэль
|3
|0.19
|Малеле Сефас
|2 (2)
|0.13
|Маня Кристьян
|2
|0.13
|Матиас Иури
|2
|0.13
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.13
|Хобан Овидиу
|1
|0.06
|Боатенг Бисмарк
|1
|0.06
|Петрила Клаудиу
|1
|0.06
|Камора Мауру
|1
|0.06
|Янга Рангело
|1
|0.06
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.06
|Бетанкор Хефте
|1
|0.06
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Роджер VII
|0
|0
Карточки
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vlad Pop
|5
|1
|Балаур Ионуц
|4
|0
|Daniel Toma
|2
|1
|Dorinel Oancea
|3
|0
|Mihai Lixandru
|3
|0
|Szilard Veres
|2
|0
|Скарлатаче Адриан
|2
|0
|Ionut Burnea
|2
|0
|Панаит Андрей
|2
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|2
|0
|Антал Ливиу
|1
|0
|Эне Корнел
|1
|0
|Триф Разван
|1
|0
|Stefan Blanaru
|1
|0
|Сербаника Даниел
|1
|0
|Красники Блерим
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йебоа Эммануэль
|4
|1
|Дяк Чиприан
|4
|0
|Камора Мауру
|3
|0
|Малеле Сефас
|3
|0
|Колингер Денис
|3
|0
|Бурка Андрей
|3
|0
|Бирлигея Даниэль
|3
|0
|Дан Петреску
|1
|1
|Хобан Овидиу
|2
|0
|Боатенг Бисмарк
|2
|0
|Матиас Иури
|2
|0
|Мухар Карло
|2
|0
|Петрила Клаудиу
|2
|0
|Дебелюх Габриэл
|0
|1
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Бручич Карло
|1
|0
|Браун Кристофер
|1
|0
|Скуффет Симоне
|1
|0
|Бордеяну Михай
|1
|0
Результаты матчей
Миовени
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
ЧФР Клуж
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
3
Миовени
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
ЧФР Клуж
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
16
4
Волевые поражения
1
16
Миовени
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
ЧФР Клуж
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
16
5
Волевые поражения
5
19
Голы по времени матча
Забито
4
8
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 9
2
50%
1
13%
1-15
2
50%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Забито
6
17
4 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 7
1
17%
1
6%
1-15
2
33%
3
18%
16-30
1
17%
6
35%
31-45
2
33%
1
6%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Пропущено
16
9
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
6%
1
11%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
6
38%
2
22%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
3
19%
1
11%
76-90
Забито
10
25
8 В 1-м тайме 15
2 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 11
9 Не забивали 1
3
30%
2
8%
1-15
4
40%
5
20%
16-30
1
10%
8
32%
31-45
2
20%
2
8%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
0
0%
4
16%
76-90
Пропущено
26
16
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
3
12%
1
6%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
8
31%
4
25%
31-45
4
15%
3
19%
46-60
4
15%
4
25%
61-75
5
19%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Миовени
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Миовени - Ботошани 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Миовени - Ботошани 0:0
Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Волунтари - Миовени 3:1 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Миовени - Университатя 0:1 Сепси - Миовени 0:1 Миовени - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Миовени - Арджеш 0:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Миовени - Стяуа 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 Стяуа - Миовени 1:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
CSC Думбрэвица - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - ФК Балкани 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:1
Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0 Университатя - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1
Результаты матчей
Миовени
ЧФР Клуж
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Миовени
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
81
17
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
18
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
141
215
78
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|33
|13
|8
|12
|37 - 38
|47
|2.
|Вииторул Констанца
|18
|12
|5
|1
|33 - 14
|41
|3.
|Рапид Бухарест
|18
|10
|3
|5
|22 - 16
|33
|4.
|ЧФР Клуж
|0:0
|16
|10
|2
|4
|26 - 15
|32
|5.
|Германнштадт
|16
|7
|5
|4
|19 - 14
|26
|6.
|Петролул Плоешти
|18
|8
|2
|8
|17 - 20
|26
|7.
|Сепси
|18
|7
|4
|7
|28 - 14
|25
|8.
|Стяуа
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|9.
|Волунтари
|18
|5
|6
|7
|14 - 18
|21
|10.
|Арджеш
|17
|6
|2
|9
|13 - 25
|20
|11.
|Киндия Тырговиште
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|12.
|Ботошани
|16
|4
|7
|5
|14 - 21
|19
|13.
|УТА Арад
|18
|4
|5
|9
|16 - 24
|17
|14.
|Университатя
|17
|4
|5
|8
|12 - 18
|17
|15.
|Миовени
|0:0
|18
|1
|6
|11
|10 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|17
|10
|3
|4
|22 - 17
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|2
|0
|16 - 4
|23
|3.
|ЧФР Клуж
|0:0
|9
|7
|0
|2
|18 - 8
|21
|4.
|Рапид Бухарест
|9
|6
|3
|0
|14 - 7
|21
|5.
|Стяуа
|8
|4
|4
|0
|16 - 11
|16
|6.
|Петролул Плоешти
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|Германнштадт
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Арджеш
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|9.
|УТА Арад
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Университатя
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|11.
|Волунтари
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|12.
|Сепси
|9
|3
|1
|5
|14 - 6
|10
|13.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|14.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|15.
|Миовени
|0:0
|9
|0
|5
|4
|4 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|2.
|Университатя Крайова
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|3.
|Сепси
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|4.
|Германнштадт
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|5.
|Петролул Плоешти
|9
|4
|0
|5
|8 - 11
|12
|6.
|Рапид Бухарест
|9
|4
|0
|5
|8 - 9
|12
|7.
|ЧФР Клуж
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|Киндия Тырговиште
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|9.
|Волунтари
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|10.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|11.
|Стяуа
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Арджеш
|8
|2
|1
|5
|5 - 14
|7
|13.
|Университатя
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|УТА Арад
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|15.
|Миовени
|0:0
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|12
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|8 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|6 (2)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 7
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6