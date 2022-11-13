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Румыния: Суперлига

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Horia Mladinovici
Миовени
0:1
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
0:1
87' Гол
Малеле Сефас
90'+6
22
Iustin
Popescu
25
Балаур
Ионуц
21
Alexandru
Iacob
27
Guilherme
Gomes
Garutti
26
Dorinel
Oancea
6
Ionut
Burnea
24
Vlad
Pop
23
Панаит
Андрей
31
Кырнац
Николае
16
Ionut
Radescu
9
Красники
Блерим
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
44
Матиас
Иури
3
Бурка
Андрей
47
Браун
Кристофер
8
Роджер
VII
21
Боатенг
Бисмарк
40
Цвек
Ловро
11
Петрила
Клаудиу
15
Йебоа
Эммануэль
32
Янга
Рангело
Миовени
ЧФР Клуж

История личных встреч

Миовени
ЧФР Клуж

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

С
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
3:4
ПЛ
0:5
ДА
3:0
ДА
0:0
К
0:3
ДА
1:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.6
0.5

Среднее время на гол

150
180

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

2.25
2.6

Среднее время на гол

40
34

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузьюк Александру 2 0.11
Красники Блерим 2 0.11
Русу Богдан 2 0.11
Скарлатаче Адриан 2 0.11
Балаур Ионуц 1 0.06
Кырнац Николае 1 0.06
Антал Ливиу 0 0
Stefan Blanaru 0 0
Daniel Toma 0 0
Ionut Radescu 0 0
Vlad Pop 0 0
Mihai Lixandru 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухар Карло 4 0.25
Дяк Чиприан 3 (2) 0.19
Йебоа Эммануэль 3 0.19
Малеле Сефас 3 (2) 0.19
Маня Кристьян 2 0.13
Матиас Иури 2 0.13
Дебелюх Габриэл 2 0.13
Хобан Овидиу 1 0.06
Боатенг Бисмарк 1 0.06
Петрила Клаудиу 1 0.06
Камора Мауру 1 0.06
Янга Рангело 1 0.06
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.06
Бетанкор Хефте 1 0.06
Паун-Александру Константин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Роджер VII 0 0

Карточки

Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vlad Pop 5 1
Балаур Ионуц 4 0
Daniel Toma 2 1
Dorinel Oancea 3 0
Mihai Lixandru 3 0
Szilard Veres 2 0
Скарлатаче Адриан 2 0
Ionut Burnea 2 0
Панаит Андрей 2 0
Guilherme Gomes Garutti 2 0
Антал Ливиу 1 0
Эне Корнел 1 0
Триф Разван 1 0
Stefan Blanaru 1 0
Сербаника Даниел 1 0
Красники Блерим 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йебоа Эммануэль 4 1
Дяк Чиприан 4 0
Камора Мауру 3 0
Малеле Сефас 3 0
Колингер Денис 3 0
Бурка Андрей 3 0
Бирлигея Даниэль 3 0
Дан Петреску 1 1
Хобан Овидиу 2 0
Боатенг Бисмарк 2 0
Матиас Иури 2 0
Мухар Карло 2 0
Петрила Клаудиу 2 0
Дебелюх Габриэл 0 1
Дуганджич Марко 1 0
Бручич Карло 1 0
Браун Кристофер 1 0
Скуффет Симоне 1 0
Бордеяну Михай 1 0

Результаты матчей

Миовени
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
ЧФР Клуж
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
3
Миовени
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
ЧФР Клуж
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

16
4

Волевые поражения

1
16
Миовени
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
67% (12)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
ЧФР Клуж
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

16
5

Волевые поражения

5
19

Голы по времени матча

Забито

4
9
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 9
2
50%
1
11%
1-15
2
50%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
3
27%
2
29%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Забито

6
17
4 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 8
1
17%
1
6%
1-15
2
33%
3
18%
16-30
1
17%
6
35%
31-45
2
33%
1
6%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
6%
1
11%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
6
38%
2
22%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
3
19%
1
11%
76-90

Забито

10
26
8 В 1-м тайме 15
2 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 12
10 Не забивали 1
3
30%
2
8%
1-15
4
40%
5
19%
16-30
1
10%
8
31%
31-45
2
20%
2
8%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
0
0%
5
19%
76-90

Пропущено

27
16
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 10
3
11%
1
6%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
8
30%
30%
4
25%
31-45
4
15%
3
19%
46-60
4
15%
4
25%
61-75
6
22%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Миовени
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Миовени - Ботошани 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Миовени - Ботошани 0:0
Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Волунтари - Миовени 3:1 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Миовени - Университатя 0:1 Сепси - Миовени 0:1 Миовени - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Миовени - Арджеш 0:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Миовени - Стяуа 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 Стяуа - Миовени 1:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
CSC Думбрэвица - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - ФК Балкани 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:1
Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0 Университатя - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1

Результаты матчей

Миовени
ЧФР Клуж

Точный счет

0:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Миовени
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
8
1
1
8
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
1
8
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
10
0.5
Больше Меньше
15
1
2
16
1.5
7
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 34 13 9 12 37 - 38 48
2. Вииторул Констанца 18 12 5 1 33 - 14 41
3. ЧФР Клуж 16 11 1 4 27 - 15 34
4. Рапид Бухарест 18 10 3 5 22 - 16 33
5. Германнштадт 16 7 5 4 19 - 14 26
6. Петролул Плоешти 18 8 2 8 17 - 20 26
7. Сепси 18 7 4 7 28 - 14 25
8. Стяуа 0:0 16 6 6 4 23 - 21 24
9. Волунтари 18 5 6 7 14 - 18 21
10. Арджеш 17 6 2 9 13 - 25 20
11. Киндия Тырговиште 17 5 5 7 21 - 22 20
12. Ботошани 16 4 7 5 14 - 21 19
13. УТА Арад 18 4 5 9 16 - 24 17
14. Университатя 17 4 5 8 12 - 18 17
15. Миовени 18 1 5 12 10 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 18 10 4 4 22 - 17 34
2. Вииторул Констанца 9 7 2 0 16 - 4 23
3. ЧФР Клуж 9 7 0 2 18 - 8 21
4. Рапид Бухарест 9 6 3 0 14 - 7 21
5. Стяуа 0:0 8 4 4 0 16 - 11 16
6. Петролул Плоешти 9 4 2 3 9 - 9 14
7. Германнштадт 8 4 1 3 10 - 8 13
8. Арджеш 9 4 1 4 8 - 11 13
9. УТА Арад 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Университатя 8 3 2 3 7 - 7 11
11. Волунтари 9 3 2 4 7 - 7 11
12. Сепси 9 3 1 5 14 - 6 10
13. Ботошани 7 2 3 2 7 - 7 9
14. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 10 - 12 9
15. Миовени 9 0 4 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 9 5 3 1 17 - 10 18
2. Университатя Крайова 0:0 17 4 5 8 16 - 23 17
3. Сепси 9 4 3 2 14 - 8 15
4. ЧФР Клуж 7 4 1 2 9 - 7 13
5. Германнштадт 8 3 4 1 9 - 6 13
6. Петролул Плоешти 9 4 0 5 8 - 11 12
7. Рапид Бухарест 9 4 0 5 8 - 9 12
8. Киндия Тырговиште 9 3 2 4 11 - 10 11
9. Волунтари 9 2 4 3 7 - 11 10
10. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
11. Стяуа 0:0 8 2 2 4 7 - 10 8
12. Арджеш 8 2 1 5 5 - 14 7
13. Университатя 9 1 3 5 5 - 11 6
14. УТА Арад 9 1 2 6 5 - 14 5
15. Миовени 9 1 1 7 6 - 16 4
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 12
Германнштадт Паращив Даниэль 8 (1)
Сепси Рондон Марио 8
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 7
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      Контроль мяча: Миовени: 37%, ЧФР Клуж: 63%.
    • 46'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 46'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • Фол, нарушение
      45'
      Судья сигнализирует, что Панаит Андрей из команды Миовени поставил подножку. Пострадал Петрила Клаудиу
    • 45'
      Матиас Иури ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Миовени: 39%, ЧФР Клуж: 61%.
    • Офсайд
      44'
      Боатенг Бисмарк из команды ЧФР Клуж в офсайде
    • 44'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      ЧФР Клуж контролирует мяч.
    • 42'
      Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
    • 42'
      ЧФР Клуж контролирует мяч.
    • 42'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 42'
      Миовени контролирует мяч.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 41'
      Матч возобновлен
    • 41'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 40'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Миовени: 38%, ЧФР Клуж: 62%.
    • 39'
      Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Александру Якоб из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Ionut Radescu пробует нанести удар издали, но Симоне Скуффет держит все под контролем
    • 38'
      Красники Блерим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Миовени начинает контратаку
    • 38'
      Балаур Ионуц из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Балаур Ионуц ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 37'
      Ionut Radescu ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 35'
      Матиас Иури из команды ЧФР Клуж наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      35'
      Роджер VII из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
    • 35'
      Контроль мяча: Миовени: 43%, ЧФР Клуж: 57%.
    • 34'
      Ionut Burnea ослабляет давление, выбив мяч.
    • Офсайд
      34'
      Ionut Radescu из команды Миовени в офсайде
    • 33'
      Маня Кристьян выиграл воздушное противоборство у Кырнац Николае.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 33'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 32'
      Панаит Андрей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 31'
      Александру Якоб из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Петрила Клаудиу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
    • 30'
      Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
    • 30'
      Миовени пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Миовени: 42%, ЧФР Клуж: 58%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 29'
      Браун Кристофер не смог попасть в створ ударом издали
    • 29'
      Балаур Ионуц ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Роджер VII выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Боатенг Бисмарк выиграл воздушное противоборство у Панаит Андрей.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 28'
      Кырнац Николае нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • Угловой
      28'
      Ionut Radescu из команды Миовени подал угловой справа.
    • 27'
      Янга Рангело из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что Матиас Иури из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Ionut Radescu
    • 26'
      Цвек Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 25'
      ЧФР Клуж контролирует мяч.
    • Травма, повреждение
      25'
      Emmanuel Yeboah возвращается на поле.
    • 25'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 25'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Контроль мяча: Миовени: 42%, ЧФР Клуж: 58%.
    • Травма, повреждение
      25'
      Ох, нехорошо это выглядит. Emmanuel Yeboah получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 24'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • Травма, повреждение
      23'
      Emmanuel Yeboah на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 23'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 23'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе
    • 22'
      Ionut Burnea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      Guilherme Gomes Garutti ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 20'
      Контроль мяча: Миовени: 45%, ЧФР Клуж: 55%.
    • 20'
      Ionut Burnea ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
    • 19'
      Vlad Pop оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 19'
      Кырнац Николае создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 19'
      Миовени начинает контратаку
    • 19'
      Матиас Иури ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Ionut Burnea из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      18'
      Панаит Андрей из команды Миовени фолит на Боатенг Бисмарк, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 18'
      Бурка Андрей ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      17'
      Панаит Андрей из команды Миовени заходит слишком далеко, он валит Emmanuel Yeboah.
    • Фол, нарушение
      17'
      Браун Кристофер из команды ЧФР Клуж опасно и грубо сыграл. Dorinel Oancea пострадал.
    • 16'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Угловой
      16'
      Ionut Radescu из команды Миовени подал угловой слева.
    • 15'
      Бурка Андрей из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Миовени: 38%, ЧФР Клуж: 62%.
    • Фол, нарушение
      14'
      Браун Кристофер наказан за толчок Ionut Radescu
    • 14'
      Хорошую попытку сделал Балаур Ионуц. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 14'
      Миовени начинает контратаку
    • 13'
      Ionut Radescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 12'
      ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Цвек Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Балаур Ионуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Цвек Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Ionut Burnea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Кырнац Николае выиграл воздушное противоборство у Боатенг Бисмарк.
    • Фол, нарушение
      11'
      Кырнац Николае из команды Миовени толкнул локтем оппонента. Это Маня Кристьян заработал фол
    • 10'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Миовени: 32%, ЧФР Клуж: 68%.
    • 10'
      Боатенг Бисмарк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Матч возобновлен
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 8'
      Ionut Burnea выиграл воздушное противоборство у Emmanuel Yeboah.
    • 8'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 7'
      Vlad Pop ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Роджер VII из команды ЧФР Клуж своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 5'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Миовени: 35%, ЧФР Клуж: 65%.
    • 5'
      Роджер VII выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Боатенг Бисмарк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 3'
      Шанс! Янга Рангело из команды ЧФР Клуж пробил головой, но мимо
    • 3'
      ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Guilherme Gomes Garutti выиграл воздушное противоборство у Янга Рангело.
    • 3'
      Guilherme Gomes Garutti выиграл воздушное противоборство у Emmanuel Yeboah.
    • 2'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Бурка Андрей из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      2'
      Боатенг Бисмарк из команды ЧФР Клуж опасно и грубо сыграл. Ionut Burnea пострадал.
    • 1'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Браун Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Миовени начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Orasenesc. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Миовени 0:1 ЧФР Клуж онлайн

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