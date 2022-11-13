Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

42' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Миовени

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Ionut Radescu пробует нанести удар издали, но Симоне Скуффет держит все под контролем

38' Красники Блерим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

37' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Миовени

33' Удар от ворот произведет Миовени

31' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

30' Удар от ворот произведет Миовени

29' Браун Кристофер не смог попасть в створ ударом издали

29' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Роджер VII выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Миовени

26' Цвек Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Emmanuel Yeboah возвращается на поле.

25' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Emmanuel Yeboah получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

23' Emmanuel Yeboah на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

22' Ionut Burnea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

20' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Vlad Pop оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Кырнац Николае создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Ionut Burnea из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Хорошую попытку сделал Балаур Ионуц . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Ionut Radescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Миовени

12' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Цвек Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Балаур Ионуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Цвек Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Ionut Burnea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Боатенг Бисмарк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Ionut Burnea выиграл воздушное противоборство у Emmanuel Yeboah.

8' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Миовени

5' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Роджер VII выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Боатенг Бисмарк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Миовени

3' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Миовени начинает с центра поля