Тур: 18. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Петреску Раду
0:0
Первый тайм: 4'
0'
35
Andre
Duarte
17
Ганя
Джордже
16
Тамм
Йоонас
27
Олару
Дариус
26
Оайдэ
Рэзван
98
Кордя
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Andre DuarteЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ганя ДжорджеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
-
20 Ionut Zanfir
-
-
-
Главный тренер: Nicolo Napoli
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mihai Pintilii
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Университатя Крайова
Стяуа
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
136.4%
6 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
33 матча
12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 29 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 24 победы
44 матча
20.5%
13.6%
65.9%
9 побед 6 ничьих 29 побед
Первый тайм
13.6%
59.1%
27.3%
6 побед 26 ничьих 12 побед
Второй тайм
20.5%
25%
54.5%
9 побед 11 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
0.79
0.91
Среднее время на гол
113
98
Всего голов
39
30
Голов в среднем за матч
1.95
1.43
Среднее время на гол
46
63
Всего голов
58
51
Голов в среднем за матч
1.32
1.16
Тотал матчей
2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
32
Больше 73%
Меньше 27%
12
20
Больше 45%
Меньше 55%
24
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
68
77
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Компаньо Андреа
|12 (6)
|0.36
|Иван Андрей
|4 (2)
|0.12
|Баярам Штефан
|3
|0.09
|Крецу Александру
|3
|0.09
|Сидибе Секу
|3
|0.09
|Янку Габриэль
|2
|0.06
|Ганя Джордже
|2
|0.06
|Густаво Важенин
|2
|0.06
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.06
|Маркович Йован
|2
|0.06
|Нистор Дан
|1
|0.03
|Ривалдиньо
|1
|0.03
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0.03
|Аким Влад
|1
|0.03
|Бахасса Яссин
|1
|0.03
|Митря Богдан
|1 (1)
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Кымпану Георге
|1
|0.03
|William Baeten
|1
|0.03
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.03
|Бауса Хуан
|0
|0
|Рогульич Анте
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
|Эначе Габриэль
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Кольич Элвир
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
Стяуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордя Андрей
|5
|0.33
|Дава Джойским
|2
|0.13
|Тамм Йоонас
|2
|0.13
|Микулеску Давид
|2
|0.13
|Попеску Октавиан
|1
|0.07
|Эджума Малком
|1
|0.07
|Коман Флоринел
|1
|0.07
|Олару Дариус
|1
|0.07
|Тэнасе Флорин
|1 (1)
|0.07
|Пантя Александру
|0
|0
|Русу Богдан
|0
|0
|Омрани Билель
|0
|0
|Шут Адриан
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|6
|1
|Пападопулос Кирьякос
|5
|0
|William Baeten
|5
|0
|Асамоа Самуэль
|4
|0
|Банку Никусор
|4
|0
|Lorenzo Paramatti
|4
|0
|Сидибе Секу
|2
|1
|Нистор Дан
|3
|0
|Jeremy Huyghebaert
|3
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Ханка Серджу
|3
|0
|Иван Андрей
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Ганя Джордже
|3
|0
|Компаньо Андреа
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Матею Александру
|1
|1
|Marius Croitoru
|2
|0
|Арлаускис Гедрюс
|2
|0
|Рэдой Мирел
|2
|0
|Рогульич Анте
|2
|0
|Лазар Давид
|2
|0
|Аким Влад
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Бахасса Яссин
|2
|0
|Radu Alexandru Negru
|2
|0
|Andre Duarte
|2
|0
|Vladislav Blanuta
|0
|1
|Гэман Валеричэ
|1
|0
|Эначе Габриэль
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Марке Франсуа
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Скречу Владимир
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
Стяуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|5
|0
|Крецу Валентин
|4
|0
|Оайдэ Рэзван
|4
|0
|Эджума Малком
|2
|1
|Радунович Ристо
|3
|0
|Коман Флоринел
|3
|0
|Тамм Йоонас
|2
|0
|Попеску Октавиан
|2
|0
|Кордя Андрей
|2
|0
|Николае Дикэ
|1
|0
|Русу Богдан
|1
|0
|Николов Бобан
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Шербан Сорин
|1
|0
|Пантя Александру
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Стяуа
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
8
5
Университатя Крайова
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Стяуа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
0
Волевые поражения
13
16
Университатя Крайова
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (9)
58% (19)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
33% (11)
30% (10)
Стяуа
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
19
0
Волевые поражения
21
21
Голы по времени матча
Забито
23
8
10 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 2
19 Не забивали 9
1
4%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
7
30%
2
25%
31-45
5
22%
2
25%
46-60
5
22%
2
25%
61-75
3
13%
2
25%
76-90
Пропущено
16
9
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
5
31%
5
56%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
1
11%
76-90
Забито
17
16
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
21 Не забивали 7
3
18%
2
13%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
5
29%
29%
6
38%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Пропущено
19
11
13 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
5
26%
1
9%
1-15
5
26%
3
27%
16-30
3
16%
1
9%
31-45
3
16%
1
9%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
1
5%
4
36%
76-90
Забито
40
24
19 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 6
7 Не забивали 1
4
10%
2
8%
1-15
5
13%
2
8%
16-30
10
25%
3
13%
31-45
10
25%
8
33%
46-60
8
20%
3
13%
61-75
3
8%
6
25%
76-90
Пропущено
35
20
20 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 7
19 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 13
7
20%
1
5%
1-15
5
14%
6
30%
16-30
8
23%
6
30%
31-45
7
20%
1
5%
46-60
5
14%
1
5%
61-75
3
9%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ocna Mures - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1
Университатя Крайова - Университатя 1:0 Сепси - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 2:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3
Стяуа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Конкордия Кьяжна - Стяуа 0:1 Оцелул - Стяуа 0:0 Стяуа - ФК Униря Деж 2:0 Стяуа - Рапид Бухарест 3:1
Стяуа - Вест Хэм 0:3 Университатя - Стяуа 2:1 Энергетицианал - Стяуа 4:3 Андерлехт - Стяуа 2:2 Стяуа - Оцелул 1:0 Сепси - Стяуа 0:1 Прогресул Спартак - Стяуа 0:3 Стяуа - УТА Арад 2:1 Стяуа - Силькеборг 0:5 Стяуа - Униря Констанца 5:0 Петролул Плоешти - Стяуа 0:2 Стяуа - АСУ Политехнича 3:1 Силькеборг - Стяуа 5:0 Стяуа - Арджеш 3:2 Виторул Селимбар - Стяуа 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 2:1
Результаты матчей
Университатя Крайова
Стяуа
Точный счет
1:0
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 38%
3:2
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
9 раз 27%
1:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
16 раз 48%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Стяуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
512
53
215
35
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
61
412
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
141
924
69
231
312
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|34
|13
|9
|12
|37 - 38
|48
|2.
|Вииторул Констанца
|18
|12
|5
|1
|33 - 14
|41
|3.
|ЧФР Клуж
|16
|11
|1
|4
|27 - 15
|34
|4.
|Рапид Бухарест
|18
|10
|3
|5
|22 - 16
|33
|5.
|Германнштадт
|16
|7
|5
|4
|19 - 14
|26
|6.
|Петролул Плоешти
|18
|8
|2
|8
|17 - 20
|26
|7.
|Сепси
|18
|7
|4
|7
|28 - 14
|25
|8.
|Стяуа
|0:0
|16
|6
|6
|4
|23 - 21
|24
|9.
|Волунтари
|18
|5
|6
|7
|14 - 18
|21
|10.
|Арджеш
|17
|6
|2
|9
|13 - 25
|20
|11.
|Киндия Тырговиште
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|12.
|Ботошани
|16
|4
|7
|5
|14 - 21
|19
|13.
|УТА Арад
|18
|4
|5
|9
|16 - 24
|17
|14.
|Университатя
|17
|4
|5
|8
|12 - 18
|17
|15.
|Миовени
|18
|1
|5
|12
|10 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|18
|10
|4
|4
|22 - 17
|34
|2.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|2
|0
|16 - 4
|23
|3.
|ЧФР Клуж
|9
|7
|0
|2
|18 - 8
|21
|4.
|Рапид Бухарест
|9
|6
|3
|0
|14 - 7
|21
|5.
|Стяуа
|0:0
|8
|4
|4
|0
|16 - 11
|16
|6.
|Петролул Плоешти
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|Германнштадт
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Арджеш
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|9.
|УТА Арад
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Университатя
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|11.
|Волунтари
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|12.
|Сепси
|9
|3
|1
|5
|14 - 6
|10
|13.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|14.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|15.
|Миовени
|9
|0
|4
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|2.
|Университатя Крайова
|0:0
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|3.
|Сепси
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|4.
|ЧФР Клуж
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|5.
|Германнштадт
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|6.
|Петролул Плоешти
|9
|4
|0
|5
|8 - 11
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|9
|4
|0
|5
|8 - 9
|12
|8.
|Киндия Тырговиште
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|9.
|Волунтари
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|10.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|11.
|Стяуа
|0:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|12.
|Арджеш
|8
|2
|1
|5
|5 - 14
|7
|13.
|Университатя
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|УТА Арад
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|15.
|Миовени
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|12
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|8 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|6 (2)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 7
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6