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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
Университатя Крайова
0:0
Первый тайм: 4'
Стяуа
0'
Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Стяуа
3.70
3.60
2.05
Все Коэффициенты
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
35
Andre
Duarte
3
Lorenzo
Paramatti
5
Jeremy
Huyghebaert
77
Асамоа
Самуэль
6
Аким
Влад
17
Ганя
Джордже
24
William
Baeten
28
Бахасса
Яссин
11
Кицу
Аурелиан
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
8
Шут
Адриан
26
Оайдэ
Рэзван
98
Кордя
Андрей
19
Омрани
Билель
10
Попеску
Октавиан
Университатя Крайова
Стяуа

История личных встреч

Университатя Крайова
Стяуа

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
136.4%
6 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

33 матча

12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 29 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 24 победы

44 матча

20.5%
13.6%
65.9%
9 побед 6 ничьих 29 побед

Первый тайм

13.6%
59.1%
27.3%
6 побед 26 ничьих 12 побед

Второй тайм

20.5%
25%
54.5%
9 побед 11 ничьих 24 победы

История матчей

С
2:1
С
1:2
С
1:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
Л1ГА
2:1
Л1ГА
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
0:2
Л1ГА
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:5
Л1
1:1
Л1ГА
3:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
3:1
ДА
0:1
ДА
2:1
ДА
2:0
ДА
1:2
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
1:2
ДА
1:0

Голы

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

0.79
0.91

Среднее время на гол

113
98

Всего голов

39
30

Голов в среднем за матч

1.95
1.43

Среднее время на гол

46
63

Всего голов

58
51

Голов в среднем за матч

1.32
1.16

Тотал матчей

2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
32
Больше 73%
Меньше 27%
12
20
Больше 45%
Меньше 55%
24
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

68
77

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Компаньо Андреа 12 (6) 0.36
Иван Андрей 4 (2) 0.12
Баярам Штефан 3 0.09
Крецу Александру 3 0.09
Сидибе Секу 3 0.09
Янку Габриэль 2 0.06
Ганя Джордже 2 0.06
Густаво Важенин 2 0.06
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.06
Маркович Йован 2 0.06
Нистор Дан 1 0.03
Ривалдиньо 1 0.03
Вэтэжелу Богдан 1 0.03
Аким Влад 1 0.03
Бахасса Яссин 1 0.03
Митря Богдан 1 (1) 0.03
Папп Пол 1 0.03
Кымпану Георге 1 0.03
William Baeten 1 0.03
Ханка Серджу 1 (1) 0.03
Бауса Хуан 0 0
Рогульич Анте 0 0
Банку Никусор 0 0
Эначе Габриэль 0 0
Марке Франсуа 0 0
Кольич Элвир 0 0
Раул Силва 0 0
Стяуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордя Андрей 5 0.33
Дава Джойским 2 0.13
Тамм Йоонас 2 0.13
Микулеску Давид 2 0.13
Попеску Октавиан 1 0.07
Эджума Малком 1 0.07
Коман Флоринел 1 0.07
Олару Дариус 1 0.07
Тэнасе Флорин 1 (1) 0.07
Пантя Александру 0 0
Русу Богдан 0 0
Омрани Билель 0 0
Шут Адриан 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 6 1
Пападопулос Кирьякос 5 0
William Baeten 5 0
Асамоа Самуэль 4 0
Банку Никусор 4 0
Lorenzo Paramatti 4 0
Сидибе Секу 2 1
Нистор Дан 3 0
Jeremy Huyghebaert 3 0
Крецу Александру 3 0
Ханка Серджу 3 0
Иван Андрей 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Ганя Джордже 3 0
Компаньо Андреа 3 0
Баярам Штефан 3 0
Матею Александру 1 1
Marius Croitoru 2 0
Арлаускис Гедрюс 2 0
Рэдой Мирел 2 0
Рогульич Анте 2 0
Лазар Давид 2 0
Аким Влад 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Бахасса Яссин 2 0
Radu Alexandru Negru 2 0
Andre Duarte 2 0
Vladislav Blanuta 0 1
Гэман Валеричэ 1 0
Эначе Габриэль 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Марке Франсуа 1 0
Янку Габриэль 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Ривалдиньо 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Бауса Хуан 1 0
Скречу Владимир 1 0
Кымпану Георге 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Стяуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 5 0
Крецу Валентин 4 0
Оайдэ Рэзван 4 0
Эджума Малком 2 1
Радунович Ристо 3 0
Коман Флоринел 3 0
Тамм Йоонас 2 0
Попеску Октавиан 2 0
Кордя Андрей 2 0
Николае Дикэ 1 0
Русу Богдан 1 0
Николов Бобан 1 0
Олару Дариус 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Шербан Сорин 1 0
Пантя Александру 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Стяуа
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

8
5
Университатя Крайова
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Стяуа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
0

Волевые поражения

13
16
Университатя Крайова
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (9)
58% (19)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
33% (11)
30% (10)
Стяуа
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

19
0

Волевые поражения

21
21

Голы по времени матча

Забито

23
8
10 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 2
19 Не забивали 9
1
4%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
7
30%
2
25%
31-45
5
22%
2
25%
46-60
5
22%
2
25%
61-75
3
13%
2
25%
76-90

Пропущено

16
9
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
5
31%
5
56%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
1
11%
76-90

Забито

17
16
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
21 Не забивали 7
3
18%
2
13%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
5
29%
29%
6
38%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Пропущено

19
11
13 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
5
26%
1
9%
1-15
5
26%
3
27%
16-30
3
16%
1
9%
31-45
3
16%
1
9%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
1
5%
4
36%
76-90

Забито

40
24
19 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 6
7 Не забивали 1
4
10%
2
8%
1-15
5
13%
2
8%
16-30
10
25%
3
13%
31-45
10
25%
8
33%
46-60
8
20%
3
13%
61-75
3
8%
6
25%
76-90

Пропущено

35
20
20 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 7
19 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 13
7
20%
1
5%
1-15
5
14%
6
30%
16-30
8
23%
6
30%
31-45
7
20%
1
5%
46-60
5
14%
1
5%
61-75
3
9%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ocna Mures - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1
Университатя Крайова - Университатя 1:0 Сепси - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 2:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3
Стяуа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Конкордия Кьяжна - Стяуа 0:1 Оцелул - Стяуа 0:0 Стяуа - ФК Униря Деж 2:0 Стяуа - Рапид Бухарест 3:1
Стяуа - Вест Хэм 0:3 Университатя - Стяуа 2:1 Энергетицианал - Стяуа 4:3 Андерлехт - Стяуа 2:2 Стяуа - Оцелул 1:0 Сепси - Стяуа 0:1 Прогресул Спартак - Стяуа 0:3 Стяуа - УТА Арад 2:1 Стяуа - Силькеборг 0:5 Стяуа - Униря Констанца 5:0 Петролул Плоешти - Стяуа 0:2 Стяуа - АСУ Политехнича 3:1 Силькеборг - Стяуа 5:0 Стяуа - Арджеш 3:2 Виторул Селимбар - Стяуа 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 2:1

Результаты матчей

Университатя Крайова
Стяуа

Точный счет

1:0
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 38%
3:2
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
9 раз 27%
1:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
16 раз 48%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Стяуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
5
12
1.5
5
3
2
15
2.5
3
5
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
6
1
4
12
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
14
1
9
24
1.5
6
9
2
31
2.5
3
12
1
32
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 34 13 9 12 37 - 38 48
2. Вииторул Констанца 18 12 5 1 33 - 14 41
3. ЧФР Клуж 16 11 1 4 27 - 15 34
4. Рапид Бухарест 18 10 3 5 22 - 16 33
5. Германнштадт 16 7 5 4 19 - 14 26
6. Петролул Плоешти 18 8 2 8 17 - 20 26
7. Сепси 18 7 4 7 28 - 14 25
8. Стяуа 0:0 16 6 6 4 23 - 21 24
9. Волунтари 18 5 6 7 14 - 18 21
10. Арджеш 17 6 2 9 13 - 25 20
11. Киндия Тырговиште 17 5 5 7 21 - 22 20
12. Ботошани 16 4 7 5 14 - 21 19
13. УТА Арад 18 4 5 9 16 - 24 17
14. Университатя 17 4 5 8 12 - 18 17
15. Миовени 18 1 5 12 10 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 18 10 4 4 22 - 17 34
2. Вииторул Констанца 9 7 2 0 16 - 4 23
3. ЧФР Клуж 9 7 0 2 18 - 8 21
4. Рапид Бухарест 9 6 3 0 14 - 7 21
5. Стяуа 0:0 8 4 4 0 16 - 11 16
6. Петролул Плоешти 9 4 2 3 9 - 9 14
7. Германнштадт 8 4 1 3 10 - 8 13
8. Арджеш 9 4 1 4 8 - 11 13
9. УТА Арад 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Университатя 8 3 2 3 7 - 7 11
11. Волунтари 9 3 2 4 7 - 7 11
12. Сепси 9 3 1 5 14 - 6 10
13. Ботошани 7 2 3 2 7 - 7 9
14. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 10 - 12 9
15. Миовени 9 0 4 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 9 5 3 1 17 - 10 18
2. Университатя Крайова 0:0 17 4 5 8 16 - 23 17
3. Сепси 9 4 3 2 14 - 8 15
4. ЧФР Клуж 7 4 1 2 9 - 7 13
5. Германнштадт 8 3 4 1 9 - 6 13
6. Петролул Плоешти 9 4 0 5 8 - 11 12
7. Рапид Бухарест 9 4 0 5 8 - 9 12
8. Киндия Тырговиште 9 3 2 4 11 - 10 11
9. Волунтари 9 2 4 3 7 - 11 10
10. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
11. Стяуа 0:0 8 2 2 4 7 - 10 8
12. Арджеш 8 2 1 5 5 - 14 7
13. Университатя 9 1 3 5 5 - 11 6
14. УТА Арад 9 1 2 6 5 - 14 5
15. Миовени 9 1 1 7 6 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 12
Германнштадт Паращив Даниэль 8 (1)
Сепси Рондон Марио 8
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 7
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
Весь список
  • 1'
    Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Университатя Крайова начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Стяуа
3.70
3.60
2.05
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