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Румыния: Суперлига

Тур: 18. Стадион: . Зрители: 9480 Главный судья: Петреску Раду
Университатя Крайова
0:2
Конец матча
Стяуа
0'
0:1
4' Гол
Попеску Октавиан
0:2
26' Гол
Дава Джойским
79' Желтая карточка
Оайдэ Рэзван
81' Желтая карточка
Jeremy Huyghebaert
90'+5
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
35
Andre
Duarte
3
Lorenzo
Paramatti
5
Jeremy
Huyghebaert
77
Асамоа
Самуэль
6
Аким
Влад
17
Ганя
Джордже
24
William
Baeten
28
Бахасса
Яссин
11
Кицу
Аурелиан
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
8
Шут
Адриан
26
Оайдэ
Рэзван
98
Кордя
Андрей
19
Омрани
Билель
10
Попеску
Октавиан
Университатя Крайова
Стяуа

История личных встреч

Университатя Крайова
Стяуа

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
136.4%
6 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

33 матча

12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 29 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 24 победы

44 матча

20.5%
13.6%
65.9%
9 побед 6 ничьих 29 побед

Первый тайм

13.6%
59.1%
27.3%
6 побед 26 ничьих 12 побед

Второй тайм

20.5%
25%
54.5%
9 побед 11 ничьих 24 победы

История матчей

С
2:1
С
1:2
С
1:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
Л1ГА
2:1
Л1ГА
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
0:2
Л1ГА
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:5
Л1
1:1
Л1ГА
3:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
3:1
ДА
0:1
ДА
2:1
ДА
2:0
ДА
1:2
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
1:2
ДА
1:0

Голы

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

0.79
0.91

Среднее время на гол

113
98

Всего голов

39
30

Голов в среднем за матч

1.95
1.43

Среднее время на гол

46
63

Всего голов

58
51

Голов в среднем за матч

1.32
1.16

Тотал матчей

2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
32
Больше 73%
Меньше 27%
12
20
Больше 45%
Меньше 55%
24
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

68
77

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Компаньо Андреа 12 (6) 0.35
Иван Андрей 4 (2) 0.12
Баярам Штефан 3 0.09
Крецу Александру 3 0.09
Сидибе Секу 3 0.09
Янку Габриэль 2 0.06
Ганя Джордже 2 0.06
Густаво Важенин 2 0.06
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.06
Маркович Йован 2 0.06
Нистор Дан 1 0.03
Ривалдиньо 1 0.03
Вэтэжелу Богдан 1 0.03
Аким Влад 1 0.03
Бахасса Яссин 1 0.03
Митря Богдан 1 (1) 0.03
Папп Пол 1 0.03
Кымпану Георге 1 0.03
William Baeten 1 0.03
Ханка Серджу 1 (1) 0.03
Бауса Хуан 0 0
Рогульич Анте 0 0
Банку Никусор 0 0
Эначе Габриэль 0 0
Марке Франсуа 0 0
Кольич Элвир 0 0
Раул Силва 0 0
Стяуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордя Андрей 5 0.31
Дава Джойским 3 0.19
Попеску Октавиан 2 0.13
Тамм Йоонас 2 0.13
Микулеску Давид 2 0.13
Эджума Малком 1 0.06
Коман Флоринел 1 0.06
Олару Дариус 1 0.06
Тэнасе Флорин 1 (1) 0.06
Пантя Александру 0 0
Русу Богдан 0 0
Омрани Билель 0 0
Шут Адриан 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 6 1
Пападопулос Кирьякос 5 0
William Baeten 5 0
Асамоа Самуэль 4 0
Jeremy Huyghebaert 4 0
Банку Никусор 4 0
Lorenzo Paramatti 4 0
Сидибе Секу 2 1
Нистор Дан 3 0
Крецу Александру 3 0
Ханка Серджу 3 0
Иван Андрей 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Ганя Джордже 3 0
Компаньо Андреа 3 0
Баярам Штефан 3 0
Матею Александру 1 1
Marius Croitoru 2 0
Арлаускис Гедрюс 2 0
Рэдой Мирел 2 0
Рогульич Анте 2 0
Лазар Давид 2 0
Аким Влад 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Бахасса Яссин 2 0
Radu Alexandru Negru 2 0
Andre Duarte 2 0
Vladislav Blanuta 0 1
Гэман Валеричэ 1 0
Эначе Габриэль 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Марке Франсуа 1 0
Янку Габриэль 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Ривалдиньо 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Бауса Хуан 1 0
Скречу Владимир 1 0
Кымпану Георге 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Стяуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оайдэ Рэзван 5 0
Дава Джойским 5 0
Крецу Валентин 4 0
Эджума Малком 2 1
Радунович Ристо 3 0
Коман Флоринел 3 0
Тамм Йоонас 2 0
Попеску Октавиан 2 0
Кордя Андрей 2 0
Николае Дикэ 1 0
Русу Богдан 1 0
Николов Бобан 1 0
Олару Дариус 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Шербан Сорин 1 0
Пантя Александру 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Стяуа
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

8
5
Университатя Крайова
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Стяуа
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
0

Волевые поражения

13
16
Университатя Крайова
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (9)
56% (19)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
35% (12)
29% (10)
Стяуа
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

19
0

Волевые поражения

21
21

Голы по времени матча

Забито

23
10
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 3
20 Не забивали 9
1
4%
1
10%
1-15
2
9%
1
10%
16-30
7
30%
2
20%
31-45
5
22%
2
20%
46-60
5
22%
2
20%
61-75
3
13%
2
20%
76-90

Пропущено

18
9
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 1
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 5
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
3
33%
16-30
5
28%
5
56%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
1
11%
76-90

Забито

17
16
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
22 Не забивали 8
3
18%
2
13%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
5
29%
29%
6
38%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Пропущено

19
11
13 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
5
26%
1
9%
1-15
5
26%
3
27%
16-30
3
16%
1
9%
31-45
3
16%
1
9%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
1
5%
4
36%
76-90

Забито

40
26
19 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 7
8 Не забивали 1
4
10%
3
12%
1-15
5
13%
3
12%
16-30
10
25%
3
12%
31-45
10
25%
8
31%
46-60
8
20%
3
12%
61-75
3
8%
6
23%
76-90

Пропущено

37
20
22 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 7
20 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 13
8
22%
1
5%
1-15
6
16%
6
30%
16-30
8
22%
6
30%
31-45
7
19%
1
5%
46-60
5
14%
1
5%
61-75
3
8%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ocna Mures - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1
Университатя Крайова - Университатя 1:0 Сепси - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 2:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3
Стяуа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Конкордия Кьяжна - Стяуа 0:1 Оцелул - Стяуа 0:0 Стяуа - ФК Униря Деж 2:0 Стяуа - Рапид Бухарест 3:1
Стяуа - Вест Хэм 0:3 Университатя - Стяуа 2:1 Энергетицианал - Стяуа 4:3 Андерлехт - Стяуа 2:2 Стяуа - Оцелул 1:0 Сепси - Стяуа 0:1 Прогресул Спартак - Стяуа 0:3 Стяуа - УТА Арад 2:1 Стяуа - Силькеборг 0:5 Стяуа - Униря Констанца 5:0 Петролул Плоешти - Стяуа 0:2 Стяуа - АСУ Политехнича 3:1 Силькеборг - Стяуа 5:0 Стяуа - Арджеш 3:2 Виторул Селимбар - Стяуа 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 2:1

Результаты матчей

Университатя Крайова
Стяуа

Точный счет

1:0
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 38%
3:2
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:0
9 раз 26%
1:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
16 раз 47%
0
9 раз 26%
2
7 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Стяуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
5
13
1.5
5
3
2
16
2.5
3
5
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
7
1
4
12
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
9
0.5
Больше Меньше
15
1
9
25
1.5
7
9
2
32
2.5
3
13
1
33
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 34 13 8 13 37 - 40 47
2. Вииторул Констанца 18 12 5 1 33 - 14 41
3. ЧФР Клуж 16 11 1 4 27 - 15 34
4. Рапид Бухарест 18 10 3 5 22 - 16 33
5. Германнштадт 16 7 5 4 19 - 14 26
6. Стяуа 16 7 5 4 25 - 21 26
7. Петролул Плоешти 18 8 2 8 17 - 20 26
8. Сепси 18 7 4 7 28 - 14 25
9. Волунтари 18 5 6 7 14 - 18 21
10. Арджеш 17 6 2 9 13 - 25 20
11. Киндия Тырговиште 17 5 5 7 21 - 22 20
12. Ботошани 16 4 7 5 14 - 21 19
13. УТА Арад 18 4 5 9 16 - 24 17
14. Университатя 17 4 5 8 12 - 18 17
15. Миовени 18 1 5 12 10 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 18 10 3 5 22 - 19 33
2. Вииторул Констанца 9 7 2 0 16 - 4 23
3. ЧФР Клуж 9 7 0 2 18 - 8 21
4. Рапид Бухарест 9 6 3 0 14 - 7 21
5. Стяуа 8 4 4 0 16 - 11 16
6. Петролул Плоешти 9 4 2 3 9 - 9 14
7. Германнштадт 8 4 1 3 10 - 8 13
8. Арджеш 9 4 1 4 8 - 11 13
9. УТА Арад 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Университатя 8 3 2 3 7 - 7 11
11. Волунтари 9 3 2 4 7 - 7 11
12. Сепси 9 3 1 5 14 - 6 10
13. Ботошани 7 2 3 2 7 - 7 9
14. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 10 - 12 9
15. Миовени 9 0 4 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 9 5 3 1 17 - 10 18
2. Университатя Крайова 17 4 5 8 16 - 23 17
3. Сепси 9 4 3 2 14 - 8 15
4. ЧФР Клуж 7 4 1 2 9 - 7 13
5. Германнштадт 8 3 4 1 9 - 6 13
6. Петролул Плоешти 9 4 0 5 8 - 11 12
7. Рапид Бухарест 9 4 0 5 8 - 9 12
8. Киндия Тырговиште 9 3 2 4 11 - 10 11
9. Волунтари 9 2 4 3 7 - 11 10
10. Стяуа 8 3 1 4 9 - 10 10
11. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
12. Арджеш 8 2 1 5 5 - 14 7
13. Университатя 9 1 3 5 5 - 11 6
14. УТА Арад 9 1 2 6 5 - 14 5
15. Миовени 9 1 1 7 6 - 16 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 12
Германнштадт Паращив Даниэль 8 (1)
Сепси Рондон Марио 8
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 7
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
Весь список
  • 93'
    Эджума Малком из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Университатя Крайова пытается что-то создать.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Университатя Крайова
  • 92'
    Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Lorenzo Paramatti пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем
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