Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Сегодняшная посещаемость составляет 9480 болельщиков

86' Удар от ворот произведет Стяуа

85' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

84' Янку Габриэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Adrian Sut ослабляет давление, выбив мяч.

83' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Жереми Хейгебарт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Жереми Хейгебарт - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

80' Octavian Popescu получил травму и заменен. Эджума Малком выходит на поле.

79' Оайдэ Рэзван совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

79' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Удар от ворот произведет Стяуа

78' Yassine Bahassa нанес удар, но промахнулся очень сильно.

77' Удар от ворот произведет Стяуа

76' ШТАНГА! Так было близко к голу - Сидибе Секу нанес удар в каркас ворот!

76' Ван Дурмен Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Матч возобновлен

74' Пантя Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Микулеску Давид не смог попасть в створ ударом издали

70' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Удар от ворот произведет Стяуа

66' Кордя Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Adrian Sut создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Удар от ворот произведет Стяуа

65' Бауса Хуан не смог попасть в створ ударом издали

64' Удар от ворот произведет Стяуа

64' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Yassine Bahassa наказан за толчок Пантя Александру

60' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Матч возобновится спорным мячом

60' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

60' Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Удар от ворот произведет Стяуа

59' William Baeten решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

57' Yassine Bahassa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Аким Влад навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Оайдэ Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Стяуа

51' Хорошую попытку сделал Yassine Bahassa. Удар в створ, но вратарь начеку

49' Удар от ворот произведет Стяуа

49' Кицу Аурелиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Стяуа

48' Yassine Bahassa нанес удар, но тот был заблокирован.

47' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.