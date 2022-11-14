Тур: 18. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Andrei Chivulete
1:1
Второй тайм: 74'
0'
0:1
18' ГолГарита Пол
41' Желтая карточкаБик Овидиу
53' Желтая карточкаДобросавлевичи Алин
56' Желтая карточкаИлиев Пламен
1:1
61' ГолMartin Remacle
71' Желтая карточкаЯколиш Антонио
73' Желтая карточкаГреаб Александру
Ход матча
18'
0:1
41'
56'
61'
1:1
71'
73'
Владение мячом
44
Denis
Ispas
94
Бик
Овидиу
16
Филип
Иоан
93
Тьям
Мамаду
80
Фюлёп
Лоран
92
Майк
Сестор
27
Дониса
Жулио
14
Гарита
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Denis IspasЗащитник
- Защитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Тьям МамадуНападающий
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
- Запасные игроки
-
12 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дониса ЖулиоПолузащитник
-
14 Гарита ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
-
18 Крету ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Yanis Pirvu
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
История личных встреч
Университатя
Арджеш
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.4
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
150
Бомбардиры внутри турнира
Университатя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|4
|0.22
|Филип Иоан
|2
|0.11
|Пирес Ромарио
|1 (1)
|0.06
|Бричаг Марьюс
|1
|0.06
|Эли Лопес
|1
|0.06
|Тьям Мамаду
|1
|0.06
|Фюлёп Лоран
|1
|0.06
|Влэдою Штефан
|0
|0
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарита Пол
|6
|0.33
|Исфан Александру
|3
|0.17
|Бертран Дориан
|2
|0.11
|Калкан Андреас
|2
|0.11
|Нжик Тони
|0
|0
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|Яколиш Антонио
|0
|0
|Тофан Костинел
|0
|0
Карточки
Университатя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Ромарио
|7
|1
|Кипчу Александру
|6
|1
|Илие Флорин
|2
|1
|Хоршия Овидиу
|2
|1
|Пициан Андрей
|3
|0
|Бричаг Марьюс
|3
|0
|Denis Ispas
|3
|0
|Пырвулеску Пауль
|2
|0
|Филип Иоан
|2
|0
|Эли Лопес
|2
|0
|Ромеро Роберто
|2
|0
|Симон Габриэл
|2
|0
|Бик Овидиу
|2
|0
|Andrei Gorcea
|2
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Бэлан Адриан
|1
|0
|Влэдою Штефан
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Фюлёп Лоран
|1
|0
|Хайта Флориан
|1
|0
|Albert Hofman
|1
|0
|Eugen Neagoe
|1
|0
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарита Пол
|4
|1
|Альсё Бриан
|4
|1
|Добросавлевичи Алин
|4
|0
|Латовлевич Ясмин
|3
|0
|Стратон Кэтэлин
|3
|0
|Нжик Тони
|3
|0
|Тофан Костинел
|3
|0
|Вианна Фабио
|3
|0
|Меца Давид
|2
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Райнов Мартин
|2
|0
|Калкан Андреас
|2
|0
|Сербан Ионут II
|2
|0
|Препелицэ Андрей
|1
|0
|Яколиш Антонио
|1
|0
|Крету Джани
|1
|0
|Исфан Александру
|1
|0
|Челестине Энцо
|1
|0
Результаты матчей
Университатя
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Арджеш
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
2
Университатя
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Арджеш
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
3
8
Университатя
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Арджеш
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
10
9
Волевые поражения
5
10
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
3
20%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
1
13%
5
33%
76-90
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
13%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
6
55%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Забито
11
12
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
7 Не забивали 10
2
18%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
45%
1
8%
31-45
0
0%
6
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
17%
76-90
Пропущено
19
26
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
1
5%
5
19%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
3
16%
2
8%
31-45
7
37%
4
15%
46-60
2
11%
6
23%
61-75
3
16%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
CSM Alexandria - Университатя 0:4 Университатя Крайова - Университатя 1:0 Университатя - Стяуа 2:1 Университатя - ЧФР Клуж 1:2
Вииторул Констанца - Университатя 2:0 Университатя - Германнштадт 1:0 Ботошани - Университатя 1:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Университатя 0:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Волунтари - Университатя 0:0 Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0
Арджеш
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Сепси 0:5 УТА Арад - Арджеш 0:1 Петролул Плоешти - Арджеш 2:0
Арджеш - Волунтари 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Арджеш 3:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Арджеш - Германнштадт 0:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Миовени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2
Результаты матчей
Университатя
Арджеш
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
6 раз 35%
2
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Университатя
Арджеш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
45
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
89
116
413
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|34
|13
|8
|13
|37 - 40
|47
|2.
|Вииторул Констанца
|18
|12
|5
|1
|33 - 14
|41
|3.
|ЧФР Клуж
|16
|11
|1
|4
|27 - 15
|34
|4.
|Рапид Бухарест
|18
|10
|3
|5
|22 - 16
|33
|5.
|Германнштадт
|16
|7
|5
|4
|19 - 14
|26
|6.
|Стяуа
|16
|7
|5
|4
|25 - 21
|26
|7.
|Петролул Плоешти
|18
|8
|2
|8
|17 - 20
|26
|8.
|Сепси
|18
|7
|4
|7
|28 - 14
|25
|9.
|Арджеш
|1:1
|18
|6
|3
|9
|14 - 26
|21
|10.
|Волунтари
|18
|5
|6
|7
|14 - 18
|21
|11.
|Киндия Тырговиште
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|12.
|Ботошани
|16
|4
|7
|5
|14 - 21
|19
|13.
|Университатя
|1:1
|18
|4
|6
|8
|13 - 19
|18
|14.
|УТА Арад
|18
|4
|5
|9
|16 - 24
|17
|15.
|Миовени
|18
|1
|5
|12
|10 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|18
|10
|3
|5
|22 - 19
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|2
|0
|16 - 4
|23
|3.
|ЧФР Клуж
|9
|7
|0
|2
|18 - 8
|21
|4.
|Рапид Бухарест
|9
|6
|3
|0
|14 - 7
|21
|5.
|Стяуа
|8
|4
|4
|0
|16 - 11
|16
|6.
|Петролул Плоешти
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|Германнштадт
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Арджеш
|1:1
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|9.
|УТА Арад
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Университатя
|1:1
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|11.
|Волунтари
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|12.
|Сепси
|9
|3
|1
|5
|14 - 6
|10
|13.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|14.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|15.
|Миовени
|9
|0
|4
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|2.
|Университатя Крайова
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|3.
|Сепси
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|4.
|ЧФР Клуж
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|5.
|Германнштадт
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|6.
|Петролул Плоешти
|9
|4
|0
|5
|8 - 11
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|9
|4
|0
|5
|8 - 9
|12
|8.
|Киндия Тырговиште
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|9.
|Волунтари
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|10.
|Стяуа
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|11.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|12.
|Арджеш
|1:1
|9
|2
|2
|5
|6 - 15
|8
|13.
|Университатя
|1:1
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|УТА Арад
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|15.
|Миовени
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|12
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|8 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|6 (2)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 7
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6