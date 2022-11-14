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Румыния: Суперлига

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
Университатя
1:1
Второй тайм: 74'
Арджеш
0'
0:1
18' Гол
Гарита Пол
41' Желтая карточка
Бик Овидиу
53' Желтая карточка
Добросавлевичи Алин
56' Желтая карточка
Илиев Пламен
1:1
61' Гол
Martin Remacle
71' Желтая карточка
Яколиш Антонио
73' Желтая карточка
Греаб Александру
33
Andrei
Gorcea
2
Влэдою
Штефан
17
Пициан
Андрей
44
Denis
Ispas
5
Бричаг
Марьюс
94
Бик
Овидиу
16
Филип
Иоан
98
Симон
Габриэл
27
Кипчу
Александру
93
Тьям
Мамаду
80
Фюлёп
Лоран
1
Стратон
Кэтэлин
2
Тофан
Костинел
17
Добросавлевичи
Алин
92
Майк
Сестор
70
Яколиш
Антонио
4
Меца
Давид
6
Нжик
Тони
11
Исфан
Александру
10
Калкан
Андреас
27
Дониса
Жулио
14
Гарита
Пол
Университатя
Арджеш

История личных встреч

Университатя
Арджеш

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

С
3:1
ЛI
1:1
ЛI
1:0
ЛI
0:0
ЛI
2:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
150

Бомбардиры внутри турнира

Университатя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 4 0.22
Филип Иоан 2 0.11
Пирес Ромарио 1 (1) 0.06
Бричаг Марьюс 1 0.06
Эли Лопес 1 0.06
Тьям Мамаду 1 0.06
Фюлёп Лоран 1 0.06
Влэдою Штефан 0 0
Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарита Пол 6 0.33
Исфан Александру 3 0.17
Бертран Дориан 2 0.11
Калкан Андреас 2 0.11
Нжик Тони 0 0
Мариус Марсел Константин 0 0
Яколиш Антонио 0 0
Тофан Костинел 0 0

Карточки

Университатя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Ромарио 7 1
Кипчу Александру 6 1
Илие Флорин 2 1
Хоршия Овидиу 2 1
Пициан Андрей 3 0
Бричаг Марьюс 3 0
Denis Ispas 3 0
Пырвулеску Пауль 2 0
Филип Иоан 2 0
Эли Лопес 2 0
Ромеро Роберто 2 0
Симон Габриэл 2 0
Бик Овидиу 2 0
Andrei Gorcea 2 0
Пурече Флориан 1 0
Бэлан Адриан 1 0
Влэдою Штефан 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Фюлёп Лоран 1 0
Хайта Флориан 1 0
Albert Hofman 1 0
Eugen Neagoe 1 0
Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарита Пол 4 1
Альсё Бриан 4 1
Добросавлевичи Алин 4 0
Латовлевич Ясмин 3 0
Стратон Кэтэлин 3 0
Нжик Тони 3 0
Тофан Костинел 3 0
Вианна Фабио 3 0
Меца Давид 2 0
Майк Сестор 2 0
Райнов Мартин 2 0
Калкан Андреас 2 0
Сербан Ионут II 2 0
Препелицэ Андрей 1 0
Яколиш Антонио 1 0
Крету Джани 1 0
Исфан Александру 1 0
Челестине Энцо 1 0

Результаты матчей

Университатя
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Арджеш
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
2
Университатя
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Арджеш
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

3
8
Университатя
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Арджеш
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
9

Волевые поражения

5
10

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
3
20%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
1
13%
5
33%
76-90

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
13%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
6
55%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Забито

11
12
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
7 Не забивали 10
2
18%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
45%
1
8%
31-45
0
0%
6
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Пропущено

19
26
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
1
5%
5
19%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
3
16%
2
8%
31-45
7
37%
4
15%
46-60
2
11%
6
23%
61-75
3
16%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
CSM Alexandria - Университатя 0:4 Университатя Крайова - Университатя 1:0 Университатя - Стяуа 2:1 Университатя - ЧФР Клуж 1:2
Вииторул Констанца - Университатя 2:0 Университатя - Германнштадт 1:0 Ботошани - Университатя 1:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Университатя 0:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Волунтари - Университатя 0:0 Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0
Арджеш
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Сепси 0:5 УТА Арад - Арджеш 0:1 Петролул Плоешти - Арджеш 2:0
Арджеш - Волунтари 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Арджеш 3:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Арджеш - Германнштадт 0:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Миовени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2

Результаты матчей

Университатя
Арджеш

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
6 раз 35%
2
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Университатя
Арджеш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
5
1
7
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
8
9
1
16
1.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 34 13 8 13 37 - 40 47
2. Вииторул Констанца 18 12 5 1 33 - 14 41
3. ЧФР Клуж 16 11 1 4 27 - 15 34
4. Рапид Бухарест 18 10 3 5 22 - 16 33
5. Германнштадт 16 7 5 4 19 - 14 26
6. Стяуа 16 7 5 4 25 - 21 26
7. Петролул Плоешти 18 8 2 8 17 - 20 26
8. Сепси 18 7 4 7 28 - 14 25
9. Арджеш 1:1 18 6 3 9 14 - 26 21
10. Волунтари 18 5 6 7 14 - 18 21
11. Киндия Тырговиште 17 5 5 7 21 - 22 20
12. Ботошани 16 4 7 5 14 - 21 19
13. Университатя 1:1 18 4 6 8 13 - 19 18
14. УТА Арад 18 4 5 9 16 - 24 17
15. Миовени 18 1 5 12 10 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 18 10 3 5 22 - 19 33
2. Вииторул Констанца 9 7 2 0 16 - 4 23
3. ЧФР Клуж 9 7 0 2 18 - 8 21
4. Рапид Бухарест 9 6 3 0 14 - 7 21
5. Стяуа 8 4 4 0 16 - 11 16
6. Петролул Плоешти 9 4 2 3 9 - 9 14
7. Германнштадт 8 4 1 3 10 - 8 13
8. Арджеш 1:1 9 4 1 4 8 - 11 13
9. УТА Арад 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Университатя 1:1 9 3 3 3 8 - 8 12
11. Волунтари 9 3 2 4 7 - 7 11
12. Сепси 9 3 1 5 14 - 6 10
13. Ботошани 7 2 3 2 7 - 7 9
14. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 10 - 12 9
15. Миовени 9 0 4 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 9 5 3 1 17 - 10 18
2. Университатя Крайова 17 4 5 8 16 - 23 17
3. Сепси 9 4 3 2 14 - 8 15
4. ЧФР Клуж 7 4 1 2 9 - 7 13
5. Германнштадт 8 3 4 1 9 - 6 13
6. Петролул Плоешти 9 4 0 5 8 - 11 12
7. Рапид Бухарест 9 4 0 5 8 - 9 12
8. Киндия Тырговиште 9 3 2 4 11 - 10 11
9. Волунтари 9 2 4 3 7 - 11 10
10. Стяуа 8 3 1 4 9 - 10 10
11. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
12. Арджеш 1:1 9 2 2 5 6 - 15 8
13. Университатя 1:1 9 1 3 5 5 - 11 6
14. УТА Арад 9 1 2 6 5 - 14 5
15. Миовени 9 1 1 7 6 - 16 4
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 12
Германнштадт Паращив Даниэль 8 (1)
Сепси Рондон Марио 8
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 7
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 68'
      Майк Сестор из команды Арджеш перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 67'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      67'
      Martin Remacle на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 67'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 66'
      Тьям Мамаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 65'
      Denis Ispas ослабляет давление, выбив мяч.
    • 65'
      Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 65'
      Контроль мяча: Университатя: 55%, Арджеш: 45%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cluj Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Университатя
    Ничья
    Арджеш
    2.65
    3.30
    5.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Университатя 1:1 Арджеш онлайн

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