Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Арджеш имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Калкан Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Университатя

47' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Tony Njike выиграл воздушное противоборство у Филип Иоан

46' Матч возобновлен

44' Стратон Кэтэлин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Удар от ворот произведет Арджеш

41' Бик Овидиу совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' Удар от ворот произведет Арджеш

40' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

40' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

40' Кипчу Александру не смог попасть в створ ударом издали

39' Оооо... вот это был удар! Фюлёп Лоран должен был забить с этой позиции.

39' ШТАНГА! Так было близко к голу - Фюлёп Лоран нанес удар в каркас ворот!

39' Филип Иоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Тьям Мамаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Бричаг Марьюс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Влэдою Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Меца Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Бричаг Марьюс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет Университатя

32' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Арджеш

31' Оооо... вот это был удар! Тьям Мамаду должен был забить с этой позиции.

31' Тьям Мамаду оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Denis Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Арджеш

28' Кипчу Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Тьям Мамаду создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Гарита Пол создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Хорошую попытку сделал Фюлёп Лоран . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Влэдою Штефан из команды Университатя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Кипчу Александру пробует нанести удар издали, но Catalin Straton держит все под контролем

24' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Калкан Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Игрок из команды Университатя вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Команда Арджеш забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

18' Г О О О О Л - Гарита Пол забивает с правой ноги!

18' Исфан Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Бричаг Марьюс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Влэдою Штефан из команды Университатя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Симон Габриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Влэдою Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Университатя

11' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Фюлёп Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Университатя

10' Бричаг Марьюс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Влэдою Штефан из команды Университатя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Меца Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Влэдою Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе

3' Хорошую попытку сделал Тьям Мамаду . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Denis Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Начался туман, и видимость стала плохой

1' Арджеш начинает с центра поля