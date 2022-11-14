Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ionut Stoica на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. Ionut Stoica получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Рэуцэ Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Victor Dican выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

33' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

30' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

30' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Рэуцэ Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Рэуцэ Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Andrei Dragu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Патаке Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Медина Паоло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Медина Паоло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Забу Сирил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Боли Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Ботошани

22' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Балауре Сильвиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Садику Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Andrei Dragu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

20' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

19' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Медина Паоло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Ботошани

15' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Иванов Антоний выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Забу Сирил пробует нанести удар издали, но Карло Летица держит все под контролем

12' Боли Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Германнштадт

7' Mateus Criciuma из команды Ботошани не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

5' Sota Mino совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

5' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

4' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

4' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

3' Петковски Петар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Германнштадт начинает с центра поля