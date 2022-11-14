Тур: 18. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Бирсан Марсель
0:0
Первый тайм: 45'
Ход матча
5'
28'
Владение мячом
44
Садику
Рияд
21
Боли
Кевин
77
Andrei
Dragu
99
Забу
Сирил
25
Летица
Карло
18
Медина
Паоло
17
Бутян
Михай
14
Sota
Mino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
-
21 Боли КевинЗащитник
-
77 Andrei DraguЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Забу СирилПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Роман МихайНападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Роман МихайПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Камара СекуНападающий
-
Главный тренер: Alin Bejan
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
18 Медина ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Бабич МаткоНападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
16 Saeed Issah
-
11 Petru Dragos
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
История личных встреч
Ботошани
Германнштадт
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
0.8
0.25
Среднее время на гол
112
360
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.11
0.78
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
81
115
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Секу
|3
|0.18
|Майлат Себастьян
|3 (2)
|0.18
|Роман Михай V
|2
|0.12
|Сно Саквилл
|2
|0.12
|Флореску Эдуард
|2 (1)
|0.12
|Цигэнашу Александр
|1
|0.06
|Terrence Tisdell
|1
|0.06
|Mateus Criciuma
|0
|0
|Боли Кевин
|0
|0
|Муссис Франко
|0
|0
|Патаке Андрей
|0
|0
|Тирковеану Андрей
|0
|0
|Elad Shahaf
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
|Victor Dican
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|8
|0.47
|Альхассан Баба
|6
|0.35
|Стойка Йонуц
|2
|0.12
|Бутян Михай
|1
|0.06
|Ороиан Александру
|1
|0.06
|Балауре Сильвиу
|0
|0
|Петреску Петришор
|0
|0
|Sota Mino
|0
|0
|Ionut Nastasie
|0
|0
|Бейян Флориан
|0
|0
|Рэуцэ Александру
|0
|0
|Попеску Кэлин
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateus Criciuma
|4
|1
|Сно Саквилл
|3
|1
|Victor Dican
|3
|1
|Цигэнашу Александр
|4
|0
|Майлат Себастьян
|4
|0
|Силла Якуба
|3
|0
|Шерони Алин
|3
|0
|Иванов Антоний
|3
|0
|Роман Михай
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Пап Эдуард
|2
|0
|Садику Рияд
|2
|0
|Перяну Овидиу
|2
|0
|Боли Кевин
|1
|0
|Муссис Франко
|1
|0
|Петковски Петар
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Виргиль Пинсон
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Andrei Dragu
|1
|0
|Mihai Teja
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опрут Рауль
|6
|0
|Бутян Михай
|4
|0
|Альхассан Баба
|4
|0
|Бейян Флориан
|3
|0
|Sota Mino
|3
|0
|Рэуцэ Александру
|2
|0
|Балауре Сильвиу
|2
|0
|Попеску Кэлин
|2
|0
|Илиев Пламен
|1
|0
|Ionut Nastasie
|1
|0
|Петреску Петришор
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
|Saeed Issah
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Германнштадт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
4
Ботошани
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Германнштадт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
6
8
Ботошани
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Германнштадт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
81% (13)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
6
Волевые поражения
10
12
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
43%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
3
43%
1
11%
76-90
Пропущено
14
9
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
7%
1
11%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
4
29%
3
33%
61-75
5
36%
2
22%
76-90
Забито
15
18
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
4
27%
3
17%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
4
27%
4
22%
76-90
Пропущено
20
15
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
10%
2
13%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
5
25%
3
20%
61-75
5
25%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Миовени - Ботошани 1:0 Ботошани - Волунтари 0:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 2:2 Миовени - Ботошани 0:0
Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя 1:1 Сепси - Ботошани 7:0 Ботошани - УТА Арад 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1
Германнштадт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бая-Маре - Германнштадт 2:3 Германнштадт - Киндия Тырговиште 0:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1
Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Университатя - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Сепси 1:2 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Арджеш - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0
Результаты матчей
Ботошани
Германнштадт
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ботошани
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
16
35
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
62
18
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
124
214
610
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|34
|13
|8
|13
|37 - 40
|47
|2.
|Вииторул Констанца
|18
|12
|5
|1
|33 - 14
|41
|3.
|ЧФР Клуж
|16
|11
|1
|4
|27 - 15
|34
|4.
|Рапид Бухарест
|18
|10
|3
|5
|22 - 16
|33
|5.
|Германнштадт
|0:0
|17
|7
|6
|4
|19 - 14
|27
|6.
|Стяуа
|16
|7
|5
|4
|25 - 21
|26
|7.
|Петролул Плоешти
|18
|8
|2
|8
|17 - 20
|26
|8.
|Сепси
|18
|7
|4
|7
|28 - 14
|25
|9.
|Арджеш
|18
|6
|3
|9
|14 - 26
|21
|10.
|Волунтари
|18
|5
|6
|7
|14 - 18
|21
|11.
|Ботошани
|0:0
|17
|4
|8
|5
|14 - 21
|20
|12.
|Киндия Тырговиште
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|13.
|Университатя
|18
|4
|6
|8
|13 - 19
|18
|14.
|УТА Арад
|18
|4
|5
|9
|16 - 24
|17
|15.
|Миовени
|18
|1
|5
|12
|10 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|18
|10
|3
|5
|22 - 19
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|2
|0
|16 - 4
|23
|3.
|ЧФР Клуж
|9
|7
|0
|2
|18 - 8
|21
|4.
|Рапид Бухарест
|9
|6
|3
|0
|14 - 7
|21
|5.
|Стяуа
|8
|4
|4
|0
|16 - 11
|16
|6.
|Петролул Плоешти
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|Германнштадт
|0:0
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Арджеш
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|9.
|УТА Арад
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Университатя
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|11.
|Волунтари
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|12.
|Сепси
|9
|3
|1
|5
|14 - 6
|10
|13.
|Ботошани
|0:0
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|14.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|15.
|Миовени
|9
|0
|4
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|2.
|Университатя Крайова
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|3.
|Сепси
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|4.
|Германнштадт
|0:0
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|5.
|ЧФР Клуж
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|6.
|Петролул Плоешти
|9
|4
|0
|5
|8 - 11
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|9
|4
|0
|5
|8 - 9
|12
|8.
|Киндия Тырговиште
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|9.
|Волунтари
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|10.
|Стяуа
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|11.
|Ботошани
|0:0
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|12.
|Арджеш
|9
|2
|2
|5
|6 - 15
|8
|13.
|Университатя
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|УТА Арад
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|15.
|Миовени
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|12
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|8 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|6 (2)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 7
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6