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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Ботошани
0:0
Первый тайм: 45'
Германнштадт
0'
5' Желтая карточка
Sota Mino
28' Желтая карточка
Боли Кевин

Ход матча

5'
 
Sota Mino
28'
Боли Кевин
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ботошани
Ничья
Германнштадт
3.10
2.80
2.70
Все Коэффициенты
1
Пап
Эдуард
19
Патаке
Андрей
44
Садику
Рияд
21
Боли
Кевин
77
Andrei
Dragu
6
Victor
Dican
7
Петковски
Петар
4
Иванов
Антоний
99
Забу
Сирил
9
Mateus
Criciuma
20
Роман
Михай
V
25
Летица
Карло
18
Медина
Паоло
6
Marius
Antoche
4
Стойка
Йонуц
17
Бутян
Михай
13
Рэуцэ
Александру
14
Sota
Mino
29
Ciprian
Biceanu
96
Балауре
Сильвиу
30
Паращив
Даниэль
51
Ороиан
Александру
Ботошани
Германнштадт

История личных встреч

Ботошани
Германнштадт

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
Л1ГБ
0:2
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.8
0.25

Среднее время на гол

112
360

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.11
0.78

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

81
115

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Секу 3 0.18
Майлат Себастьян 3 (2) 0.18
Роман Михай V 2 0.12
Сно Саквилл 2 0.12
Флореску Эдуард 2 (1) 0.12
Цигэнашу Александр 1 0.06
Terrence Tisdell 1 0.06
Mateus Criciuma 0 0
Боли Кевин 0 0
Муссис Франко 0 0
Патаке Андрей 0 0
Тирковеану Андрей 0 0
Elad Shahaf 0 0
Andrei Dragu 0 0
Victor Dican 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 8 0.47
Альхассан Баба 6 0.35
Стойка Йонуц 2 0.12
Бутян Михай 1 0.06
Ороиан Александру 1 0.06
Балауре Сильвиу 0 0
Петреску Петришор 0 0
Sota Mino 0 0
Ionut Nastasie 0 0
Бейян Флориан 0 0
Рэуцэ Александру 0 0
Попеску Кэлин 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateus Criciuma 4 1
Сно Саквилл 3 1
Victor Dican 3 1
Цигэнашу Александр 4 0
Майлат Себастьян 4 0
Силла Якуба 3 0
Шерони Алин 3 0
Иванов Антоний 3 0
Роман Михай 2 0
Камара Секу 2 0
Пап Эдуард 2 0
Садику Рияд 2 0
Перяну Овидиу 2 0
Боли Кевин 1 0
Муссис Франко 1 0
Петковски Петар 1 0
Роман Михай V 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Виргиль Пинсон 1 0
Забу Сирил 1 0
Andrei Dragu 1 0
Mihai Teja 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опрут Рауль 6 0
Бутян Михай 4 0
Альхассан Баба 4 0
Бейян Флориан 3 0
Sota Mino 3 0
Рэуцэ Александру 2 0
Балауре Сильвиу 2 0
Попеску Кэлин 2 0
Илиев Пламен 1 0
Ionut Nastasie 1 0
Петреску Петришор 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Паращив Даниэль 1 0
Saeed Issah 1 0

Результаты матчей

Ботошани
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Германнштадт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
4
Ботошани
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Германнштадт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

6
8
Ботошани
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Германнштадт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
81% (13)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

10
12

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
43%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
3
43%
1
11%
76-90

Пропущено

14
9
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
7%
1
11%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
4
29%
3
33%
61-75
5
36%
2
22%
76-90

Забито

15
18
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
4
27%
3
17%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
4
27%
4
22%
76-90

Пропущено

20
15
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
10%
2
13%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
5
25%
3
20%
61-75
5
25%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Миовени - Ботошани 1:0 Ботошани - Волунтари 0:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 2:2 Миовени - Ботошани 0:0
Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя 1:1 Сепси - Ботошани 7:0 Ботошани - УТА Арад 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1
Германнштадт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бая-Маре - Германнштадт 2:3 Германнштадт - Киндия Тырговиште 0:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1
Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Университатя - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Сепси 1:2 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Арджеш - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0

Результаты матчей

Ботошани
Германнштадт

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ботошани
Германнштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
1
6
1.5
3
5
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
2
1
8
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
4
2
14
1.5
6
10
1
15
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 34 13 8 13 37 - 40 47
2. Вииторул Констанца 18 12 5 1 33 - 14 41
3. ЧФР Клуж 16 11 1 4 27 - 15 34
4. Рапид Бухарест 18 10 3 5 22 - 16 33
5. Германнштадт 0:0 17 7 6 4 19 - 14 27
6. Стяуа 16 7 5 4 25 - 21 26
7. Петролул Плоешти 18 8 2 8 17 - 20 26
8. Сепси 18 7 4 7 28 - 14 25
9. Арджеш 18 6 3 9 14 - 26 21
10. Волунтари 18 5 6 7 14 - 18 21
11. Ботошани 0:0 17 4 8 5 14 - 21 20
12. Киндия Тырговиште 17 5 5 7 21 - 22 20
13. Университатя 18 4 6 8 13 - 19 18
14. УТА Арад 18 4 5 9 16 - 24 17
15. Миовени 18 1 5 12 10 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 18 10 3 5 22 - 19 33
2. Вииторул Констанца 9 7 2 0 16 - 4 23
3. ЧФР Клуж 9 7 0 2 18 - 8 21
4. Рапид Бухарест 9 6 3 0 14 - 7 21
5. Стяуа 8 4 4 0 16 - 11 16
6. Петролул Плоешти 9 4 2 3 9 - 9 14
7. Германнштадт 0:0 8 4 1 3 10 - 8 13
8. Арджеш 9 4 1 4 8 - 11 13
9. УТА Арад 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Университатя 9 3 3 3 8 - 8 12
11. Волунтари 9 3 2 4 7 - 7 11
12. Сепси 9 3 1 5 14 - 6 10
13. Ботошани 0:0 8 2 4 2 7 - 7 10
14. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 10 - 12 9
15. Миовени 9 0 4 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 9 5 3 1 17 - 10 18
2. Университатя Крайова 17 4 5 8 16 - 23 17
3. Сепси 9 4 3 2 14 - 8 15
4. Германнштадт 0:0 9 3 5 1 9 - 6 14
5. ЧФР Клуж 7 4 1 2 9 - 7 13
6. Петролул Плоешти 9 4 0 5 8 - 11 12
7. Рапид Бухарест 9 4 0 5 8 - 9 12
8. Киндия Тырговиште 9 3 2 4 11 - 10 11
9. Волунтари 9 2 4 3 7 - 11 10
10. Стяуа 8 3 1 4 9 - 10 10
11. Ботошани 0:0 9 2 4 3 7 - 14 10
12. Арджеш 9 2 2 5 6 - 15 8
13. Университатя 9 1 3 5 5 - 11 6
14. УТА Арад 9 1 2 6 5 - 14 5
15. Миовени 9 1 1 7 6 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 12
Германнштадт Паращив Даниэль 8 (1)
Сепси Рондон Марио 8
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 7
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 44'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    44'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ionut Stoica получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    44'
    Ionut Stoica на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 44'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 43'
    Летица Карло из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Фол, нарушение
    43'
    Рэуцэ Александру наказан за толчок Иванов Антоний
  • Офсайд
    42'
    Бутян Михай из команды Германнштадт в офсайде
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Ботошани
    Ничья
    Германнштадт
    3.10
    2.80
    2.70
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