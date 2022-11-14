Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

90' Andrei Dragu тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

89' Ionut Stoica возвращается на поле.

89' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Ionut Stoica получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Ionut Stoica на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Хорошую попытку сделал Роман Михай V . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

87' Удар от ворот произведет Германнштадт

87' Оооо... вот это был удар! Роман Михай должен был забить с этой позиции.

87' Роман Михай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

86' Медина Паоло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт в офсайде

84' Ороиан Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Petrisor Petrescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Andrei Dragu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Удар от ворот произведет Ботошани

83' Petrisor Petrescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удар от ворот произведет Германнштадт

81' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Садику Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

81' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Тактическая замена. Балауре Сильвиу уходит с поля и его заменяет Petrisor Petrescu

77' Рефери не любит споров - именно за это Альхассан Баба сейчас получил желтую

77' Рефери не любит споров - именно за это Летица Карло сейчас получил желтую

76' Роман Михай V создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

76' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Балауре Сильвиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Петковски Петар получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Петковски Петар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Удар от ворот произведет Ботошани

72' Альхассан Баба решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

71' Роман Михай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

71' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Удар от ворот произведет Ботошани

67' Удар от ворот произведет Германнштадт

66' Хорошую попытку сделал Петковски Петар . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Медина Паоло из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Хорошую попытку сделал Роман Михай V . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Рэуцэ Александру нанес удар головой, но Eduard Pap спокойно отбил мяч.

62' Медина Паоло из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Бутян Михай пробил со штрафного прямо в стенку

60' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

58' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Патаке Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Иванов Антоний выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Германнштадт

55' Петковски Петар не смог попасть в створ ударом издали

55' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Удар от ворот произведет Ботошани

54' Паращив Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Медина Паоло из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Паращив Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Victor Dican пробует нанести удар издали, но Карло Летица держит все под контролем

53' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Роман Михай V выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Паращив Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Германнштадт

50' Иванов Антоний выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Ботошани

49' Ороиан Александру из команды Германнштадт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

49' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Victor Dican выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Паращив Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.