Тур: 18. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Бирсан Марсель
0:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаSota Mino
28' Желтая карточкаБоли Кевин
71' Желтая карточкаРоман Михай
77' Желтая карточкаЛетица Карло
77' Желтая карточкаАльхассан Баба
90' Желтая карточкаAndrei Dragu
90'+7
Ход матча
5'
28'
71'
77'
77'
90'
Владение мячом
44
Садику
Рияд
21
Боли
Кевин
77
Andrei
Dragu
99
Забу
Сирил
25
Летица
Карло
18
Медина
Паоло
17
Бутян
Михай
14
Sota
Mino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
-
21 Боли КевинЗащитник
-
77 Andrei DraguЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Забу СирилПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Роман МихайНападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Роман МихайПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Камара СекуНападающий
-
Главный тренер: Alin Bejan
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
18 Медина ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Бабич МаткоНападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
16 Saeed Issah
-
11 Petru Dragos
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
История личных встреч
Ботошани
Германнштадт
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
0.8
0.25
Среднее время на гол
112
360
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.11
0.78
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
81
115
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Секу
|3
|0.18
|Майлат Себастьян
|3 (2)
|0.18
|Роман Михай V
|2
|0.12
|Сно Саквилл
|2
|0.12
|Флореску Эдуард
|2 (1)
|0.12
|Цигэнашу Александр
|1
|0.06
|Terrence Tisdell
|1
|0.06
|Mateus Criciuma
|0
|0
|Боли Кевин
|0
|0
|Муссис Франко
|0
|0
|Патаке Андрей
|0
|0
|Тирковеану Андрей
|0
|0
|Elad Shahaf
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
|Victor Dican
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|8
|0.47
|Альхассан Баба
|6
|0.35
|Стойка Йонуц
|2
|0.12
|Бутян Михай
|1
|0.06
|Ороиан Александру
|1
|0.06
|Балауре Сильвиу
|0
|0
|Петреску Петришор
|0
|0
|Sota Mino
|0
|0
|Ionut Nastasie
|0
|0
|Бейян Флориан
|0
|0
|Рэуцэ Александру
|0
|0
|Попеску Кэлин
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateus Criciuma
|4
|1
|Сно Саквилл
|3
|1
|Victor Dican
|3
|1
|Цигэнашу Александр
|4
|0
|Майлат Себастьян
|4
|0
|Роман Михай
|3
|0
|Силла Якуба
|3
|0
|Шерони Алин
|3
|0
|Иванов Антоний
|3
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Пап Эдуард
|2
|0
|Садику Рияд
|2
|0
|Перяну Овидиу
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Боли Кевин
|1
|0
|Муссис Франко
|1
|0
|Петковски Петар
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Виргиль Пинсон
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Mihai Teja
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опрут Рауль
|6
|0
|Альхассан Баба
|5
|0
|Бутян Михай
|4
|0
|Бейян Флориан
|3
|0
|Sota Mino
|3
|0
|Рэуцэ Александру
|2
|0
|Балауре Сильвиу
|2
|0
|Попеску Кэлин
|2
|0
|Илиев Пламен
|1
|0
|Ionut Nastasie
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Петреску Петришор
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
|Saeed Issah
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Германнштадт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
4
Ботошани
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Германнштадт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
6
8
Ботошани
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Германнштадт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
82% (14)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
6
Волевые поражения
10
12
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
43%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
3
43%
1
11%
76-90
Пропущено
14
9
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
7%
1
11%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
4
29%
3
33%
61-75
5
36%
2
22%
76-90
Забито
15
18
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
4
27%
3
17%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
4
27%
4
22%
76-90
Пропущено
20
15
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
10%
2
13%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
5
25%
3
20%
61-75
5
25%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Миовени - Ботошани 1:0 Ботошани - Волунтари 0:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 2:2 Миовени - Ботошани 0:0
Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя 1:1 Сепси - Ботошани 7:0 Ботошани - УТА Арад 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1
Германнштадт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бая-Маре - Германнштадт 2:3 Германнштадт - Киндия Тырговиште 0:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1
Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Университатя - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Сепси 1:2 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Арджеш - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0
Результаты матчей
Ботошани
Германнштадт
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
6 раз 35%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ботошани
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
17
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
125
215
611
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|34
|13
|8
|13
|37 - 40
|47
|2.
|Вииторул Констанца
|18
|12
|5
|1
|33 - 14
|41
|3.
|ЧФР Клуж
|16
|11
|1
|4
|27 - 15
|34
|4.
|Рапид Бухарест
|18
|10
|3
|5
|22 - 16
|33
|5.
|Германнштадт
|17
|7
|6
|4
|19 - 14
|27
|6.
|Стяуа
|16
|7
|5
|4
|25 - 21
|26
|7.
|Петролул Плоешти
|18
|8
|2
|8
|17 - 20
|26
|8.
|Сепси
|18
|7
|4
|7
|28 - 14
|25
|9.
|Арджеш
|18
|6
|3
|9
|14 - 26
|21
|10.
|Волунтари
|18
|5
|6
|7
|14 - 18
|21
|11.
|Ботошани
|17
|4
|8
|5
|14 - 21
|20
|12.
|Киндия Тырговиште
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|13.
|Университатя
|18
|4
|6
|8
|13 - 19
|18
|14.
|УТА Арад
|18
|4
|5
|9
|16 - 24
|17
|15.
|Миовени
|18
|1
|5
|12
|10 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|18
|10
|3
|5
|22 - 19
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|2
|0
|16 - 4
|23
|3.
|ЧФР Клуж
|9
|7
|0
|2
|18 - 8
|21
|4.
|Рапид Бухарест
|9
|6
|3
|0
|14 - 7
|21
|5.
|Стяуа
|8
|4
|4
|0
|16 - 11
|16
|6.
|Петролул Плоешти
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|Германнштадт
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Арджеш
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|9.
|УТА Арад
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Университатя
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|11.
|Волунтари
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|12.
|Сепси
|9
|3
|1
|5
|14 - 6
|10
|13.
|Ботошани
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|14.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|15.
|Миовени
|9
|0
|4
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|2.
|Университатя Крайова
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|3.
|Сепси
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|4.
|Германнштадт
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|5.
|ЧФР Клуж
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|6.
|Петролул Плоешти
|9
|4
|0
|5
|8 - 11
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|9
|4
|0
|5
|8 - 9
|12
|8.
|Киндия Тырговиште
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|9.
|Волунтари
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|10.
|Стяуа
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|11.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|12.
|Арджеш
|9
|2
|2
|5
|6 - 15
|8
|13.
|Университатя
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|УТА Арад
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|15.
|Миовени
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|12
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|8 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|6 (2)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 7
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6