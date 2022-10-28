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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Металлист-1925
0:3
Конец матча
Заря
0'
10' Желтая карточка
Бичек Константин
0:1
38' Гол
Чурко Вячеслав
0:2
45' Гол
Нагнойный Денис
56' Желтая карточка
Жичиков Максим
0:3
58' Гол
Имереков Максим
82' Желтая карточка
Михайленко Николай
90'+3
37
Мозиль
Олег
29
Жичиков
Максим
30
Безуглый
Никита
17
Курило
Игорь
2
Капинус
Дмитрий
8
Мартынюк
Ярослав
11
Ременюк
Андрей
28
Габелок
Артём
27
Кравченко
Дмитрий
22
Дмитренко
Владислав
21
Бичек
Константин
53
Мацапура
Дмитрий
77
Данченко
Олег
32
Имереков
Максим
44
Батагов
Арсений
2
Бутко
Богдан
5
Бражко
Владимир
10
Булеца
Сергей
20
Чурко
Вячеслав
70
Кирюханцев
Игорь
17
Нагнойный
Денис
31
Русин
Назарий
Металлист-1925
Заря

История личных встреч

Металлист-1925
Заря

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:6

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартынюк Ярослав 2 (2) 0.22
Борячук Андрей 2 0.22
Русин Ростислав 2 0.22
Дмитренко Владислав 1 0.11
Жичиков Максим 0 0
Курило Игорь 0 0
Ременюк Андрей 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кирюханцев Игорь 3 0.33
Русин Назарий 3 0.33
Безбородько Денис 2 0.22
Мишнёв Дмитрий 2 0.22
Булеца Сергей 1 0.11
Чурко Вячеслав 1 0.11
Шахов Евгений 1 0.11
Имереков Максим 1 0.11
Нагнойный Денис 1 0.11
Антюх Денис 1 0.11
Вантух Роман 1 0.11
Алефиренко Даниил 1 0.11
Бражко Владимир 1 0.11
Назарина Егор 1 (1) 0.11
Фагундес Кристиан 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Бутко Богдан 0 0
Данченко Олег 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынюк Ярослав 3 1
Курило Игорь 3 0
Капинус Дмитрий 1 1
Борячук Андрей 2 0
Бичек Константин 2 0
Жичиков Максим 1 0
Мозиль Олег 1 0
Ременюк Андрей 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имереков Максим 3 0
Назарина Егор 3 0
Вантух Роман 1 1
Шахов Евгений 2 0
Данченко Олег 2 0
Фагундес Кристиан 1 0
Русин Назарий 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Алефиренко Даниил 1 0
Нагнойный Денис 1 0
Михайленко Николай 1 0
Бражко Владимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
2
25%
1
8%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

8
20
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
6 Не забивали 1
2
25%
3
15%
1-15
2
25%
5
25%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
13%
4
20%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
2
25%
2
10%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
8%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
3
25%
4
31%
61-75
3
25%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Минай 0:1 Металлист-1925 - Львов 2:2 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0
Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Александрия - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Металлист-1925 - Минай 1:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0
Заря
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Верес - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:4 Днепр-1 - Заря 3:0 Заря - Кривбасс 2:2
Заря - Александрия 1:1 Рух Львов - Заря 3:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Львов - Заря 2:3 Заря - Ворскла 3:1 Университатя Крайова - Заря 3:0 Заря - Университатя Крайова 1:0 Висла Плоцк - Заря 2:3 Корона Кельце - Заря 1:4 Легионово - Заря 1:4 Легия - Заря 2:1 Заря - Оденсе 3:2 Динамо Киев - Заря 1:1 Заря - Будё-Глимт 1:1 Заря - Ингулец 1:0 Александрия - Заря 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 8 7 1 0 20 - 4 22
2. Шахтёр Донецк 7 6 1 0 16 - 3 19
3. Заря 9 6 1 2 20 - 13 19
4. Александрия 7 5 1 1 11 - 6 16
5. Верес 9 4 2 3 11 - 10 14
6. Металлист 8 4 1 3 12 - 14 13
7. Колос Ковалёвка 8 3 3 2 6 - 7 12
8. Динамо Киев 7 3 1 3 9 - 10 10
9. Металлист-1925 9 2 4 3 8 - 12 10
10. Минай 8 2 3 3 6 - 7 9
11. Рух Львов 9 2 2 5 10 - 15 8
12. Ворскла 9 2 2 5 10 - 14 8
13. Кривбасс 8 1 3 4 4 - 8 6
14. Львов 8 1 2 5 6 - 14 5
15. Ингулец 8 0 4 4 7 - 11 4
16. Черноморец Од 8 0 3 5 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Колос Ковалёвка 5 3 2 0 5 - 1 11
3. Днепр-1 4 3 1 0 10 - 2 10
4. Александрия 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Металлист-1925 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
7. Динамо Киев 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Кривбасс 4 1 2 1 2 - 2 5
9. Металлист 4 1 1 2 5 - 10 4
10. Рух Львов 5 1 1 3 7 - 8 4
11. Ворскла 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Черноморец Од 4 0 1 3 2 - 8 1
15. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
16. Львов 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Днепр-1 4 4 0 0 10 - 2 12
3. Заря 6 4 0 2 12 - 8 12
4. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Минай 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Львов 5 1 2 2 3 - 5 5
9. Рух Львов 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ворскла 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Ингулец 5 0 4 1 5 - 6 4
12. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Металлист-1925 3 0 2 1 1 - 4 2
14. Черноморец Од 4 0 2 2 3 - 5 2
15. Колос Ковалёвка 3 0 1 2 1 - 6 1
16. Кривбасс 4 0 1 3 2 - 6 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 7 (1)
Металлист Прядун Максим 5 (2)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 5 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 4
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 4
Минай Горин Олег 5
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Рух Львов Слюсар Денис 1 3
Рух Львов Vitaliy Roman 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Нагнойный Денис бьет в цель!
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Чурко Вячеслав бьет в цель!
    • Желтая карточка
      10'
      Бичек Константин получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Металлист-1925 0:3 Заря онлайн

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