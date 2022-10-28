Тур: 10. Стадион: Олимпийский (Киев).
0:3
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаБичек Константин
0:1
38' ГолЧурко Вячеслав
0:2
45' ГолНагнойный Денис
56' Желтая карточкаЖичиков Максим
0:3
58' ГолИмереков Максим
82' Желтая карточкаМихайленко Николай
90'+3
Ход матча
10'
38'
0:1
45'
56'
58'
0:3
37
Мозиль
Олег
17
Курило
Игорь
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Дудик АртёмНападающий
-
19 Зубков ИльяНападающий
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
38 Смиян МаксимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хлань МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
История личных встреч
Металлист-1925
Заря
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартынюк Ярослав
|2 (2)
|0.22
|Борячук Андрей
|2
|0.22
|Русин Ростислав
|2
|0.22
|Дмитренко Владислав
|1
|0.11
|Жичиков Максим
|0
|0
|Курило Игорь
|0
|0
|Ременюк Андрей
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кирюханцев Игорь
|3
|0.33
|Русин Назарий
|3
|0.33
|Безбородько Денис
|2
|0.22
|Мишнёв Дмитрий
|2
|0.22
|Булеца Сергей
|1
|0.11
|Чурко Вячеслав
|1
|0.11
|Шахов Евгений
|1
|0.11
|Имереков Максим
|1
|0.11
|Нагнойный Денис
|1
|0.11
|Антюх Денис
|1
|0.11
|Вантух Роман
|1
|0.11
|Алефиренко Даниил
|1
|0.11
|Бражко Владимир
|1
|0.11
|Назарина Егор
|1 (1)
|0.11
|Фагундес Кристиан
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Бутко Богдан
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынюк Ярослав
|3
|1
|Курило Игорь
|3
|0
|Капинус Дмитрий
|1
|1
|Борячук Андрей
|2
|0
|Бичек Константин
|2
|0
|Жичиков Максим
|1
|0
|Мозиль Олег
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имереков Максим
|3
|0
|Назарина Егор
|3
|0
|Вантух Роман
|1
|1
|Шахов Евгений
|2
|0
|Данченко Олег
|2
|0
|Фагундес Кристиан
|1
|0
|Русин Назарий
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Алефиренко Даниил
|1
|0
|Нагнойный Денис
|1
|0
|Михайленко Николай
|1
|0
|Бражко Владимир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
2
25%
1
8%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
2
17%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
8
20
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
6 Не забивали 1
2
25%
3
15%
1-15
2
25%
5
25%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
13%
4
20%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
2
25%
2
10%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
8%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
3
25%
4
31%
61-75
3
25%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Минай 0:1 Металлист-1925 - Львов 2:2 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0
Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Александрия - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Металлист-1925 - Минай 1:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0
Заря
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Верес - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:4 Днепр-1 - Заря 3:0 Заря - Кривбасс 2:2
Заря - Александрия 1:1 Рух Львов - Заря 3:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Львов - Заря 2:3 Заря - Ворскла 3:1 Университатя Крайова - Заря 3:0 Заря - Университатя Крайова 1:0 Висла Плоцк - Заря 2:3 Корона Кельце - Заря 1:4 Легионово - Заря 1:4 Легия - Заря 2:1 Заря - Оденсе 3:2 Динамо Киев - Заря 1:1 Заря - Будё-Глимт 1:1 Заря - Ингулец 1:0 Александрия - Заря 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|8
|7
|1
|0
|20 - 4
|22
|2.
|Шахтёр Донецк
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|3.
|Заря
|9
|6
|1
|2
|20 - 13
|19
|4.
|Александрия
|7
|5
|1
|1
|11 - 6
|16
|5.
|Верес
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|6.
|Металлист
|8
|4
|1
|3
|12 - 14
|13
|7.
|Колос Ковалёвка
|8
|3
|3
|2
|6 - 7
|12
|8.
|Динамо Киев
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|9.
|Металлист-1925
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|10.
|Минай
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|11.
|Рух Львов
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|12.
|Ворскла
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|13.
|Кривбасс
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|14.
|Львов
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Ингулец
|8
|0
|4
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Черноморец Од
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Колос Ковалёвка
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|3.
|Днепр-1
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|4.
|Александрия
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Металлист-1925
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|7.
|Динамо Киев
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Кривбасс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|Металлист
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|10.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|11.
|Ворскла
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Верес
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Черноморец Од
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|15.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|16.
|Львов
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|2.
|Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заря
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|4.
|Металлист
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Александрия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Минай
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|8.
|Львов
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|Рух Львов
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|11.
|Ингулец
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|12.
|Динамо Киев
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Металлист-1925
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|14.
|Черноморец Од
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|15.
|Колос Ковалёвка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|7 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|5 (2)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|4
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 4
|Минай
|Горин Олег
|5
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 3
|Рух Львов
|Слюсар Денис
|1 3
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 3