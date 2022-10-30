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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Днепр-1
1:0
Конец матча
Черноморец Од
0'
19' Желтая карточка
Сваток Александр
1:0
23' Гол
Пихалёнок Александр
40' Желтая карточка
Бадибанга Зигей
43' Желтая карточка
Гладкий Александр
72' Желтая карточка
Сарапий Эдуард
90'+5
93
Макс
Валеф
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
6
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
18
Бабенко
Руслан
29
Назаренко
Александр
8
Пихалёнок
Александр
22
Валентин
Рубчинский
13
Хамаче
Янис
7
Довбик
Артём
12
Непогодов
Дмитрий
9
Путря
Илья
6
Манджрекар
Джеймс
3
Ермаков
Виталий
33
Селин
Евгений
14
Кравченко
Сергей
89
Политыло
Сергей
39
Бадибанга
Зигей
21
Бобко
Иван
45
Брагару
Максим
20
Гладкий
Александр
Днепр-1
Черноморец Од

История личных встреч

Днепр-1
Черноморец Од

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
К
0:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
3

Среднее время на гол

60
30

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 6 (1) 0.67
Пихалёнок Александр 3 0.33
Гуцуляк Алексей 3 0.33
Адамюк Владимир 3 0.33
Хамаче Янис 1 0.11
Когут Игорь 1 0.11
Громов Артём 1 0.11
Логинов Сергей 1 0.11
Сарапий Эдуард 1 0.11
Валентин Рубчинский 1 0.11
Горбунов Сергей Олегович 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Бланко Доминго 0 0
Назаренко Александр 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брагару Максим 2 0.22
Селин Евгений 1 0.11
Бобко Иван 1 0.11
Манджрекар Джеймс 1 0.11
Кравченко Сергей 0 0
Политыло Сергей 0 0
Наумец Владислав 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 3 0
Сваток Александр 3 0
Танчик Владимир 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Назаренко Александр 2 0
Сарапий Эдуард 2 0
Бланко Доминго 1 0
Гуцуляк Алексей 1 0
Когут Игорь 1 0
Хамаче Янис 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Никита Кононов 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 3 0
Кравченко Сергей 1 1
Гладкий Александр 2 0
Путря Илья 2 0
Фили Реалдо 2 0
Манджрекар Джеймс 2 0
Брагару Максим 2 0
Непогодов Дмитрий 0 1
Селин Евгений 1 0
Бадибанга Зигей 1 0
Юсов Дмитрий 1 0
Кузык Орест 1 0
Наумец Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
4
40%
1
50%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

21
5
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
10%
1
20%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
4
19%
1
20%
46-60
4
19%
1
20%
61-75
5
24%
1
20%
76-90

Пропущено

4
14
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
2
50%
1
7%
46-60
1
25%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Днепр-1 - Аполлон 1:0 Металлист - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Ингулец 2:2 Рух Львов - Днепр-1 2:3
Вадуц - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Заря 3:0 Днепр-1 - Вадуц 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0
Черноморец Од
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Заря 0:4 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Александрия 1:2
Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Obolon - Черноморец Од 0:0 Дачия-Буюканы - Черноморец Од 0:2 Зимбру - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Десна 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Черноморец Од - Львов 1:1 Черноморец Од - Верес 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 9 8 1 0 21 - 4 25
2. Шахтёр Донецк 8 6 2 0 18 - 5 20
3. Заря 9 6 1 2 20 - 13 19
4. Александрия 8 5 2 1 13 - 8 17
5. Металлист 9 4 2 3 13 - 15 14
6. Верес 9 4 2 3 11 - 10 14
7. Колос Ковалёвка 8 3 3 2 6 - 7 12
8. Ворскла 10 3 2 5 12 - 14 11
9. Динамо Киев 7 3 1 3 9 - 10 10
10. Металлист-1925 9 2 4 3 8 - 12 10
11. Минай 9 2 3 4 6 - 9 9
12. Рух Львов 9 2 2 5 10 - 15 8
13. Кривбасс 8 1 3 4 4 - 8 6
14. Львов 9 1 3 5 7 - 15 6
15. Ингулец 8 0 4 4 7 - 11 4
16. Черноморец Од 9 0 3 6 5 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 6 4 2 0 11 - 4 14
2. Днепр-1 5 4 1 0 11 - 2 13
3. Колос Ковалёвка 5 3 2 0 5 - 1 11
4. Александрия 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Металлист-1925 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
7. Ворскла 5 2 1 2 5 - 4 7
8. Динамо Киев 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Кривбасс 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Металлист 4 1 1 2 5 - 10 4
11. Рух Львов 5 1 1 3 7 - 8 4
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Черноморец Од 4 0 1 3 2 - 8 1
15. Львов 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Днепр-1 4 4 0 0 10 - 2 12
3. Заря 6 4 0 2 12 - 8 12
4. Металлист 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Александрия 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Минай 5 2 1 2 4 - 5 7
7. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Львов 5 1 2 2 3 - 5 5
9. Рух Львов 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ворскла 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Ингулец 5 0 4 1 5 - 6 4
12. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Металлист-1925 3 0 2 1 1 - 4 2
14. Черноморец Од 5 0 2 3 3 - 6 2
15. Колос Ковалёвка 3 0 1 2 1 - 6 1
16. Кривбасс 4 0 1 3 2 - 6 1
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Топ бомбардиров
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Днепр-1 Довбик Артём 6 (1)
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 5 (1)
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 6
Верес Пасич Геннадий 1 4
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Рух Львов Слюсар Денис 1 3
Рух Львов Vitaliy Roman 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 115
    Днепр-1 85.2% (98)
    X 9.6% (11)
    Черноморец Од 5.2% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Днепр-1 1:0 Черноморец Од онлайн

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    Прогнозы на матч Днепр-1 1:0 Черноморец Од

    Исход игры
    Днепр-1
    85.2% (98)
    Ничья
    9.6% (11)
    Черноморец Од
    5.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.44% (46)
    Меньше
    58.56% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    37.84% (42)
    Нет
    62.16% (69)
    Популярный счёт
    2:0 Днепр-1
    32.2% (37)
    2:1 Днепр-1
    20% (23)
    1:0 Днепр-1
    16.5% (19)
    3:0 Днепр-1
    9.6% (11)
    1:1 Ничья
    6.1% (7)
    1:2 Черноморец Од
    4.3% (5)
    3:1 Днепр-1
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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