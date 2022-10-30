Тур: 10. Стадион: Авангард (Ужгород).
1:0
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаСваток Александр
1:0
23' ГолПихалёнок Александр
40' Желтая карточкаБадибанга Зигей
43' Желтая карточкаГладкий Александр
72' Желтая карточкаСарапий Эдуард
90'+5
Ход матча
19'
40'
72'
93
Макс
Валеф
13
Хамаче
Янис
21
Бобко
Иван
- Основной состав
-
93 Макс ВалефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Хамаче ЯнисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
-
10 Балули ФаресПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Кучер Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бобко ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Кузык ОрестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
История личных встреч
Днепр-1
Черноморец Од
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
3
Среднее время на гол
60
30
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|6 (1)
|0.67
|Пихалёнок Александр
|3
|0.33
|Гуцуляк Алексей
|3
|0.33
|Адамюк Владимир
|3
|0.33
|Хамаче Янис
|1
|0.11
|Когут Игорь
|1
|0.11
|Громов Артём
|1
|0.11
|Логинов Сергей
|1
|0.11
|Сарапий Эдуард
|1
|0.11
|Валентин Рубчинский
|1
|0.11
|Горбунов Сергей Олегович
|0
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Бланко Доминго
|0
|0
|Назаренко Александр
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брагару Максим
|2
|0.22
|Селин Евгений
|1
|0.11
|Бобко Иван
|1
|0.11
|Манджрекар Джеймс
|1
|0.11
|Кравченко Сергей
|0
|0
|Политыло Сергей
|0
|0
|Наумец Владислав
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабенко Руслан
|3
|0
|Сваток Александр
|3
|0
|Танчик Владимир
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Назаренко Александр
|2
|0
|Сарапий Эдуард
|2
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|Когут Игорь
|1
|0
|Хамаче Янис
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Никита Кононов
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|3
|0
|Кравченко Сергей
|1
|1
|Гладкий Александр
|2
|0
|Путря Илья
|2
|0
|Фили Реалдо
|2
|0
|Манджрекар Джеймс
|2
|0
|Брагару Максим
|2
|0
|Непогодов Дмитрий
|0
|1
|Селин Евгений
|1
|0
|Бадибанга Зигей
|1
|0
|Юсов Дмитрий
|1
|0
|Кузык Орест
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
4
40%
1
50%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
21
5
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
10%
1
20%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
4
19%
1
20%
46-60
4
19%
1
20%
61-75
5
24%
1
20%
76-90
Пропущено
4
14
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
2
50%
1
7%
46-60
1
25%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Днепр-1 - Аполлон 1:0 Металлист - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Ингулец 2:2 Рух Львов - Днепр-1 2:3
Вадуц - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Заря 3:0 Днепр-1 - Вадуц 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0
Черноморец Од
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Заря 0:4 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Александрия 1:2
Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Obolon - Черноморец Од 0:0 Дачия-Буюканы - Черноморец Од 0:2 Зимбру - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Десна 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Черноморец Од - Львов 1:1 Черноморец Од - Верес 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|9
|8
|1
|0
|21 - 4
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|8
|6
|2
|0
|18 - 5
|20
|3.
|Заря
|9
|6
|1
|2
|20 - 13
|19
|4.
|Александрия
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|5.
|Металлист
|9
|4
|2
|3
|13 - 15
|14
|6.
|Верес
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|7.
|Колос Ковалёвка
|8
|3
|3
|2
|6 - 7
|12
|8.
|Ворскла
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|9.
|Динамо Киев
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|10.
|Металлист-1925
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|11.
|Минай
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|12.
|Рух Львов
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|13.
|Кривбасс
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|14.
|Львов
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|15.
|Ингулец
|8
|0
|4
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Черноморец Од
|9
|0
|3
|6
|5 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|2.
|Днепр-1
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|3.
|Колос Ковалёвка
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|4.
|Александрия
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Металлист-1925
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|7.
|Ворскла
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|8.
|Динамо Киев
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Кривбасс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|Металлист
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|11.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|12.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Верес
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Черноморец Од
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|15.
|Львов
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|2.
|Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заря
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|4.
|Металлист
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Александрия
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Минай
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|8.
|Львов
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|Рух Львов
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|11.
|Ингулец
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|12.
|Динамо Киев
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Металлист-1925
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|14.
|Черноморец Од
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|15.
|Колос Ковалёвка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
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|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Днепр-1
|Довбик Артём
|6 (1)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|5 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5 (1)
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|4 (5)
|Минай
|Горин Олег
|6
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 4
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 3
|Рух Львов
|Слюсар Денис
|1 3
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 3
Прогнозы на матч Днепр-1 1:0 Черноморец Од
Исход игры
Днепр-1
85.2% (98)
Ничья
9.6% (11)
Черноморец Од
5.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
41.44% (46)
Меньше
58.56% (65)
Обе команды забьют
Да
37.84% (42)
Нет
62.16% (69)
Популярный счёт
2:0 Днепр-1
32.2% (37)
2:1 Днепр-1
20% (23)
1:0 Днепр-1
16.5% (19)
3:0 Днепр-1
9.6% (11)
1:1 Ничья
6.1% (7)
1:2 Черноморец Од
4.3% (5)
3:1 Днепр-1
3.5% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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