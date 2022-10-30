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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Львов
1:1
Конец матча
Металлист
0'
0:1
9' Гол
Прядун Максим
38' Желтая карточка
Прядун Максим
48' Желтая карточка
Муравский Назарий
62' Вторая желтая карточка
Прядун Максим
65' Желтая карточка
Грисьо Максим
76' Желтая карточка
1:1
78' Гол
Ременяк Артур
90'+6
31
Ильющенков
Александр
77
Грисьо
Максим
26
Никитюк
Андрей
3
Муравский
Назарий
28
Полегенько
Павел
33
Мильченко
Артём
73
Васильев
Александр
Андреевич
15
Крушиньский
Борис
7
Мышенко
Богдан
99
Нич
Назарий
11
Бугай
Владислав
99
Костик
Орест
27
Шопин
Владимир
2
Oleksandr
Mizyuk
6
Ралюченко
Андрей
26
Каплиенко
Александр
4
Чайковский
Игорь
12
Yevgen
Pidlepenets
17
Демченко
Егор
29
Танковский
Вячеслав
11
Картушов
Егор
9
Прядун
Максим
Львов
Металлист

История личных встреч

Львов
Металлист

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бугай Владислав 2 0.22
Бойко Виталий 1 0.11
Васильев Александр Андреевич 1 0.11
Нич Назарий 1 0.11
Ременяк Артур 1 0.11
Шишка Михаил 0 0
Полегенько Павел 0 0
Никитюк Андрей 0 0
Мильченко Артём 0 0
Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 6 0.67
Каплиенко Александр 2 0.22
Yevgen Pidlepenets 1 0.11
Панасенко Сергей 1 0.11
Oleksandr Mizyuk 1 0.11
Aleks Chidomere 1 0.11
Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.11
Картушов Егор 0 0
Чайковский Игорь 0 0
Ралюченко Андрей 0 0
Демченко Егор 0 0

Карточки

Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бусько Андрей 4 0
Шишка Михаил 2 1
Грисьо Максим 2 1
Васильев Александр Андреевич 3 0
Муравский Назарий 3 0
Мильченко Артём 2 0
Вовкун Артем 2 0
Крушиньский Борис 2 0
Мышенко Богдан 1 0
Полегенько Павел 1 0
Никитюк Андрей 1 0
Якимив Андрей 1 0
Нич Назарий 1 0
Roman Mykhailiv 1 0
Ivan Ponomarenko 1 0
Металлист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каплиенко Александр 2 1
Романюк Юрий 3 0
Прядун Максим 1 1
Танковский Вячеслав 2 0
Ралюченко Андрей 2 0
Aleks Chidomere 2 0
Кныш Данило 0 1
Bogdan Porokh 0 1
Рыбка Александр 1 0
Федорив Виталий 1 0
Чайковский Игорь 1 0
Коркишко Дмитрий 1 0
Клименчук Егор 1 0
Демченко Егор 1 0
Панасенко Сергей 1 0
Oleksandr Mizyuk 1 0
Yevgen Pidlepenets 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

5
12
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
3
60%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
4
27%
3
21%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Львов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Александрия - Львов 2:0 Львов - Верес 1:3 Металлист-1925 - Львов 2:2 Львов - Днепр-1 0:3
Минай - Львов 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Кривбасс - Львов 0:0 Львов - Заря 2:3 Рух Львов - Львов 0:1 Минай - Львов 2:2 Хартберг - Львов 0:0 Львов - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Мариуполь - Львов 0:1 Львов - Заря 2:1 Львов - Десна 0:2 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Альянс - Львов 1:1 Черноморец Од - Львов 1:1 Львов - Динамо Киев 1:4
Металлист
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Металлист - Днепр-1 0:1 Металлист - Ворскла 3:2 Верес - Металлист 1:2 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6
Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Александрия - Металлист 1:3 Металлист - Ингулец 1:1 Рух Львов - Металлист 1:2 Депортиво - Металлист 4:2 Металлист - Денизлиспор 0:0 Бодрумспор - Металлист 0:1 Антальяспор - Металлист 0:1 Башакшехир - Металлист 3:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2 Оболонь-Бровар - Металлист 1:2 Металлист - Олимпик Донецк 3:0 Металлист - Прикарпатье 4:0 Ужгород - Металлист 0:2 Металлист - Альянс 2:0 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 9 8 1 0 21 - 4 25
2. Шахтёр Донецк 8 6 2 0 18 - 5 20
3. Заря 9 6 1 2 20 - 13 19
4. Александрия 8 5 2 1 13 - 8 17
5. Металлист 9 4 2 3 13 - 15 14
6. Верес 9 4 2 3 11 - 10 14
7. Колос Ковалёвка 8 3 3 2 6 - 7 12
8. Ворскла 10 3 2 5 12 - 14 11
9. Динамо Киев 7 3 1 3 9 - 10 10
10. Металлист-1925 9 2 4 3 8 - 12 10
11. Минай 9 2 3 4 6 - 9 9
12. Рух Львов 9 2 2 5 10 - 15 8
13. Кривбасс 8 1 3 4 4 - 8 6
14. Львов 9 1 3 5 7 - 15 6
15. Ингулец 8 0 4 4 7 - 11 4
16. Черноморец Од 9 0 3 6 5 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 6 4 2 0 11 - 4 14
2. Днепр-1 5 4 1 0 11 - 2 13
3. Колос Ковалёвка 5 3 2 0 5 - 1 11
4. Александрия 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Металлист-1925 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
7. Ворскла 5 2 1 2 5 - 4 7
8. Динамо Киев 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Кривбасс 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Металлист 4 1 1 2 5 - 10 4
11. Рух Львов 5 1 1 3 7 - 8 4
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Черноморец Од 4 0 1 3 2 - 8 1
15. Львов 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Днепр-1 4 4 0 0 10 - 2 12
3. Заря 6 4 0 2 12 - 8 12
4. Металлист 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Александрия 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Минай 5 2 1 2 4 - 5 7
7. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Львов 5 1 2 2 3 - 5 5
9. Рух Львов 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ворскла 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Ингулец 5 0 4 1 5 - 6 4
12. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Металлист-1925 3 0 2 1 1 - 4 2
14. Черноморец Од 5 0 2 3 3 - 6 2
15. Колос Ковалёвка 3 0 1 2 1 - 6 1
16. Кривбасс 4 0 1 3 2 - 6 1
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Днепр-1 Довбик Артём 6 (1)
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 5 (1)
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 6
Верес Пасич Геннадий 1 4
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Рух Львов Слюсар Денис 1 3
Рух Львов Vitaliy Roman 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Прядун Максим получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 114
    Львов 15.8% (18)
    X 29.8% (34)
    Металлист 54.4% (62)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Львов 1:1 Металлист

    Исход игры
    Львов
    15.8% (18)
    Ничья
    29.8% (34)
    Металлист
    54.4% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.44% (46)
    Меньше
    58.56% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    70.27% (78)
    Нет
    29.73% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Металлист
    28.1% (32)
    1:1 Ничья
    28.1% (32)
    0:1 Металлист
    14.9% (17)
    2:1 Львов
    7.9% (9)
    1:0 Львов
    7% (8)
    0:2 Металлист
    5.3% (6)
    1:3 Металлист
    4.4% (5)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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