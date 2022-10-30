Тур: 10. Стадион: Skif Stadium.
0'
0:1
9' ГолПрядун Максим
38' Желтая карточкаПрядун Максим
48' Желтая карточкаМуравский Назарий
62' Вторая желтая карточкаПрядун Максим
65' Желтая карточкаГрисьо Максим
1:1
78' ГолРеменяк Артур
90'+6
Ход матча
9'
38'
62'
65'
76'
78'
99
Нич
Назарий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Нич НазарийНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
- Основной состав
-
99 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Oleg Ratiy
История личных встреч
Львов
Металлист
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бугай Владислав
|2
|0.22
|Бойко Виталий
|1
|0.11
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0.11
|Нич Назарий
|1
|0.11
|Ременяк Артур
|1
|0.11
|Шишка Михаил
|0
|0
|Полегенько Павел
|0
|0
|Никитюк Андрей
|0
|0
|Мильченко Артём
|0
|0
Металлист
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прядун Максим
|6
|0.67
|Каплиенко Александр
|2
|0.22
|Yevgen Pidlepenets
|1
|0.11
|Панасенко Сергей
|1
|0.11
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0.11
|Aleks Chidomere
|1
|0.11
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.11
|Картушов Егор
|0
|0
|Чайковский Игорь
|0
|0
|Ралюченко Андрей
|0
|0
|Демченко Егор
|0
|0
Карточки
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бусько Андрей
|4
|0
|Шишка Михаил
|2
|1
|Грисьо Максим
|2
|1
|Васильев Александр Андреевич
|3
|0
|Муравский Назарий
|3
|0
|Мильченко Артём
|2
|0
|Вовкун Артем
|2
|0
|Крушиньский Борис
|2
|0
|Мышенко Богдан
|1
|0
|Полегенько Павел
|1
|0
|Никитюк Андрей
|1
|0
|Якимив Андрей
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Roman Mykhailiv
|1
|0
|Ivan Ponomarenko
|1
|0
Металлист
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каплиенко Александр
|2
|1
|Романюк Юрий
|3
|0
|Прядун Максим
|1
|1
|Танковский Вячеслав
|2
|0
|Ралюченко Андрей
|2
|0
|Aleks Chidomere
|2
|0
|Кныш Данило
|0
|1
|Bogdan Porokh
|0
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Федорив Виталий
|1
|0
|Чайковский Игорь
|1
|0
|Коркишко Дмитрий
|1
|0
|Клименчук Егор
|1
|0
|Демченко Егор
|1
|0
|Панасенко Сергей
|1
|0
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0
|Yevgen Pidlepenets
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
5
12
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
3
60%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Пропущено
15
14
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
4
27%
3
21%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
2
13%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Львов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Александрия - Львов 2:0 Львов - Верес 1:3 Металлист-1925 - Львов 2:2 Львов - Днепр-1 0:3
Минай - Львов 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Кривбасс - Львов 0:0 Львов - Заря 2:3 Рух Львов - Львов 0:1 Минай - Львов 2:2 Хартберг - Львов 0:0 Львов - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Мариуполь - Львов 0:1 Львов - Заря 2:1 Львов - Десна 0:2 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Альянс - Львов 1:1 Черноморец Од - Львов 1:1 Львов - Динамо Киев 1:4
Металлист
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Металлист - Днепр-1 0:1 Металлист - Ворскла 3:2 Верес - Металлист 1:2 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6
Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Александрия - Металлист 1:3 Металлист - Ингулец 1:1 Рух Львов - Металлист 1:2 Депортиво - Металлист 4:2 Металлист - Денизлиспор 0:0 Бодрумспор - Металлист 0:1 Антальяспор - Металлист 0:1 Башакшехир - Металлист 3:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2 Оболонь-Бровар - Металлист 1:2 Металлист - Олимпик Донецк 3:0 Металлист - Прикарпатье 4:0 Ужгород - Металлист 0:2 Металлист - Альянс 2:0 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|9
|8
|1
|0
|21 - 4
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|8
|6
|2
|0
|18 - 5
|20
|3.
|Заря
|9
|6
|1
|2
|20 - 13
|19
|4.
|Александрия
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|5.
|Металлист
|9
|4
|2
|3
|13 - 15
|14
|6.
|Верес
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|7.
|Колос Ковалёвка
|8
|3
|3
|2
|6 - 7
|12
|8.
|Ворскла
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|9.
|Динамо Киев
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|10.
|Металлист-1925
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|11.
|Минай
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|12.
|Рух Львов
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|13.
|Кривбасс
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|14.
|Львов
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|15.
|Ингулец
|8
|0
|4
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Черноморец Од
|9
|0
|3
|6
|5 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|2.
|Днепр-1
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|3.
|Колос Ковалёвка
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|4.
|Александрия
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Металлист-1925
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|7.
|Ворскла
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|8.
|Динамо Киев
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Кривбасс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|Металлист
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|11.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|12.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Верес
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Черноморец Од
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|15.
|Львов
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|2.
|Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заря
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|4.
|Металлист
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Александрия
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Минай
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|8.
|Львов
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|Рух Львов
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|11.
|Ингулец
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|12.
|Динамо Киев
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Металлист-1925
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|14.
|Черноморец Од
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|15.
|Колос Ковалёвка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
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- — Вылет в Первую лигу
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Днепр-1
|Довбик Артём
|6 (1)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|5 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5 (1)
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|4 (5)
|Минай
|Горин Олег
|6
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 4
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 3
|Рух Львов
|Слюсар Денис
|1 3
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 3
Прогнозы на матч Львов 1:1 Металлист
Исход игры
Львов
15.8% (18)
Ничья
29.8% (34)
Металлист
54.4% (62)
Тотал 2.5
Больше
41.44% (46)
Меньше
58.56% (65)
Обе команды забьют
Да
70.27% (78)
Нет
29.73% (33)
Популярный счёт
1:2 Металлист
28.1% (32)
1:1 Ничья
28.1% (32)
0:1 Металлист
14.9% (17)
2:1 Львов
7.9% (9)
1:0 Львов
7% (8)
0:2 Металлист
5.3% (6)
1:3 Металлист
4.4% (5)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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