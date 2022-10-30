Тур: 10. Стадион: Арена Львов.
0:0
Первый тайм: 10'
0'
19
Гармаш
Денис
55
Дибанго
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Диалло СамбаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Зотько ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|5
|0.63
|Ванат Владислав
|2
|0.25
|Цыганков Виктор
|1
|0.13
|Тымчик Александр
|1
|0.13
|Беседин Артём
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дебелко Роман
|2
|0.22
|Волошин Назар
|1
|0.11
|Хобленко Алексей
|1 (1)
|0.11
|Татарков Никита
|0
|0
|Микитишин Артур
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванат Владислав
|3
|0
|Забарный Илья
|1
|1
|Караваев Александр
|2
|0
|Шепелев Владимир
|2
|0
|Сирота Александр
|2
|0
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Попов Денис II
|1
|0
|Вивчаренко Костянтин
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татарков Никита
|2
|1
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|Банада Евгений
|3
|0
|Дибанго Иван
|1
|1
|Волошин Назар
|1
|1
|Зотько Иван
|2
|0
|Устименко Денис
|2
|0
|Семёнов Дмитрий II
|2
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Сарнавский Богдан
|1
|0
|Капич Рифет
|1
|0
|Стецков Тимур
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
43%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - Ренн 0:1
Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Минай - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1
Кривбасс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2
Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Нива Тернополь - Кривбасс 1:2 Олимпик Донецк - Кривбасс 0:2 Полесье - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Краматорск 3:0 ВПК-Агро - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Волынь 2:1 Оболонь-Бровар - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Металлист 0:5 Прикарпатье - Кривбасс 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|9
|8
|1
|0
|21 - 4
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|8
|6
|2
|0
|18 - 5
|20
|3.
|Заря
|9
|6
|1
|2
|20 - 13
|19
|4.
|Александрия
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|5.
|Металлист
|9
|4
|2
|3
|13 - 15
|14
|6.
|Верес
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|7.
|Колос Ковалёвка
|8
|3
|3
|2
|6 - 7
|12
|8.
|Ворскла
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|9.
|Динамо Киев
|0:0
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|10.
|Металлист-1925
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|11.
|Минай
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|12.
|Рух Львов
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|13.
|Кривбасс
|0:0
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|14.
|Львов
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|15.
|Ингулец
|8
|0
|4
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Черноморец Од
|9
|0
|3
|6
|5 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|2.
|Днепр-1
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|3.
|Колос Ковалёвка
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|4.
|Александрия
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Динамо Киев
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Металлист-1925
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|8.
|Ворскла
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|9.
|Кривбасс
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|Металлист
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|11.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|12.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Верес
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Черноморец Од
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|15.
|Львов
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|2.
|Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заря
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|4.
|Металлист
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Александрия
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Минай
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|8.
|Львов
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|Рух Львов
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|11.
|Ингулец
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|12.
|Динамо Киев
|0:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Металлист-1925
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|14.
|Черноморец Од
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|15.
|Кривбасс
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|16.
|Колос Ковалёвка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Днепр-1
|Довбик Артём
|6 (1)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|5 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5 (1)
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|4 (5)
|Минай
|Горин Олег
|6
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 4
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 3
|Рух Львов
|Слюсар Денис
|1 3
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 3
Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Кривбасс
Исход игры
Динамо Киев
96.6% (115)
Ничья
3.4% (4)
Кривбасс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.78% (40)
Меньше
65.22% (75)
Обе команды забьют
Да
26.09% (30)
Нет
73.91% (85)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
47.1% (56)
2:1 Динамо Киев
20.2% (24)
1:0 Динамо Киев
13.4% (16)
3:0 Динамо Киев
8.4% (10)
3:1 Динамо Киев
3.4% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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