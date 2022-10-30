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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Динамо Киев
0:0
Первый тайм: 10'
Кривбасс
0'
Прогнозы 118
Динамо Киев 96.6% (114)
X 3.4% (4)
Кривбасс 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Кривбасс
1.34
6.20
9.70
Все Коэффициенты
35
Нещерет
Руслан
24
Тымчик
Александр
25
Забарный
Илья
4
Попов
Денис
II
20
Караваев
Александр
5
Сидорчук
Сергей
15
Цыганков
Виктор
29
Буяльский
Виталий
19
Гармаш
Денис
7
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
23
Сарнавский
Богдан
24
Якимец
Владимир
25
Ловрич
Драган
50
Семёнов
Дмитрий
II
55
Дибанго
Иван
8
Капич
Рифет
44
Банада
Евгений
11
Татарков
Никита
94
Задерака
Максим
10
Хомченовский
Дмитрий
27
Дебелко
Роман
Динамо Киев
Кривбасс

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 5 0.63
Ванат Владислав 2 0.25
Цыганков Виктор 1 0.13
Тымчик Александр 1 0.13
Беседин Артём 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелко Роман 2 0.22
Волошин Назар 1 0.11
Хобленко Алексей 1 (1) 0.11
Татарков Никита 0 0
Микитишин Артур 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванат Владислав 3 0
Забарный Илья 1 1
Караваев Александр 2 0
Шепелев Владимир 2 0
Сирота Александр 2 0
Сидорчук Сергей 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Бущан Георгий 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Тымчик Александр 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Попов Денис II 1 0
Вивчаренко Костянтин 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 2 1
Вернидуб Виталий 3 0
Банада Евгений 3 0
Дибанго Иван 1 1
Волошин Назар 1 1
Зотько Иван 2 0
Устименко Денис 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Задерака Максим 1 0
Сарнавский Богдан 1 0
Капич Рифет 1 0
Стецков Тимур 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
43%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - Ренн 0:1
Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Минай - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1
Кривбасс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2
Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Нива Тернополь - Кривбасс 1:2 Олимпик Донецк - Кривбасс 0:2 Полесье - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Краматорск 3:0 ВПК-Агро - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Волынь 2:1 Оболонь-Бровар - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Металлист 0:5 Прикарпатье - Кривбасс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 9 8 1 0 21 - 4 25
2. Шахтёр Донецк 8 6 2 0 18 - 5 20
3. Заря 9 6 1 2 20 - 13 19
4. Александрия 8 5 2 1 13 - 8 17
5. Металлист 9 4 2 3 13 - 15 14
6. Верес 9 4 2 3 11 - 10 14
7. Колос Ковалёвка 8 3 3 2 6 - 7 12
8. Ворскла 10 3 2 5 12 - 14 11
9. Динамо Киев 0:0 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Металлист-1925 9 2 4 3 8 - 12 10
11. Минай 9 2 3 4 6 - 9 9
12. Рух Львов 9 2 2 5 10 - 15 8
13. Кривбасс 0:0 9 1 4 4 4 - 8 7
14. Львов 9 1 3 5 7 - 15 6
15. Ингулец 8 0 4 4 7 - 11 4
16. Черноморец Од 9 0 3 6 5 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 6 4 2 0 11 - 4 14
2. Днепр-1 5 4 1 0 11 - 2 13
3. Колос Ковалёвка 5 3 2 0 5 - 1 11
4. Александрия 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Динамо Киев 0:0 5 2 2 1 5 - 4 8
6. Металлист-1925 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
8. Ворскла 5 2 1 2 5 - 4 7
9. Кривбасс 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Металлист 4 1 1 2 5 - 10 4
11. Рух Львов 5 1 1 3 7 - 8 4
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Черноморец Од 4 0 1 3 2 - 8 1
15. Львов 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Днепр-1 4 4 0 0 10 - 2 12
3. Заря 6 4 0 2 12 - 8 12
4. Металлист 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Александрия 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Минай 5 2 1 2 4 - 5 7
7. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Львов 5 1 2 2 3 - 5 5
9. Рух Львов 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ворскла 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Ингулец 5 0 4 1 5 - 6 4
12. Динамо Киев 0:0 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Металлист-1925 3 0 2 1 1 - 4 2
14. Черноморец Од 5 0 2 3 3 - 6 2
15. Кривбасс 0:0 5 0 2 3 2 - 6 2
16. Колос Ковалёвка 3 0 1 2 1 - 6 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Днепр-1 Довбик Артём 6 (1)
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 5 (1)
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 6
Верес Пасич Геннадий 1 4
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Рух Львов Слюсар Денис 1 3
Рух Львов Vitaliy Roman 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 118
Динамо Киев 96.6% (114)
X 3.4% (4)
Кривбасс 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Кривбасс
1.34
6.20
9.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Динамо Киев 0:0 Кривбасс онлайн

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Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Кривбасс

Исход игры
Динамо Киев
96.6% (115)
Ничья
3.4% (4)
Кривбасс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.78% (40)
Меньше
65.22% (75)
Обе команды забьют
Да
26.09% (30)
Нет
73.91% (85)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
47.1% (56)
2:1 Динамо Киев
20.2% (24)
1:0 Динамо Киев
13.4% (16)
3:0 Динамо Киев
8.4% (10)
3:1 Динамо Киев
3.4% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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