  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Динамо Киев
3:1
Конец матча
Кривбасс
0'
1:0
20' Гол
Ванат Владислав
2:0
22' Гол
Буяльский Виталий
38' Желтая карточка
Тымчик Александр
43' Желтая карточка
Гармаш Денис
2:1
45' Гол
Дебелко Роман
58' Желтая карточка
Дибанго Иван
2:1
58' Не забитый пенальти
Цыганков Виктор
3:1
59' Гол
Буяльский Виталий
88' Желтая карточка
Попов Денис II
90' Желтая карточка
Вивчаренко Костянтин
90'+4

Ход матча

20'
Ванат Владислав
(Сидорчук Сергей)
1:0
22'
Буяльский Виталий
(Ванат Владислав)
2:0
35'
 
Кораблин Тимур
Татарков Никита
38'
Тымчик Александр
 
43'
Гармаш Денис
 
45'
2:1
Дебелко Роман
(Якимец Владимир)
58'
 
Дибанго Иван
58'
Цыганков Виктор
2:1
59'
Буяльский Виталий
(Караваев Александр)
3:1
64'
Вивчаренко Костянтин
Караваев Александр
 
65'
Энтони Пэррис Кахим
Кабаев Владислав
 
65'
Кедзёра Томаш
Тымчик Александр
 
71'
 
Шевченко Денис
Банада Евгений
71'
 
Микитишин Артур
Задерака Максим
71'
Лонвейк Джастин
Гармаш Денис
 
82'
Шепелев Владимир
Буяльский Виталий
 
87'
 
Устименко Денис
Кораблин Тимур
88'
Попов Денис II
 
90'
Вивчаренко Костянтин
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Динамо Киев 96.6% (115)
X 3.4% (4)
Кривбасс 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
35
Нещерет
Руслан
24
Тымчик
Александр
25
Забарный
Илья
4
Попов
Денис
II
20
Караваев
Александр
5
Сидорчук
Сергей
15
Цыганков
Виктор
29
Буяльский
Виталий
19
Гармаш
Денис
7
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
23
Сарнавский
Богдан
24
Якимец
Владимир
25
Ловрич
Драган
50
Семёнов
Дмитрий
II
55
Дибанго
Иван
8
Капич
Рифет
44
Банада
Евгений
11
Татарков
Никита
94
Задерака
Максим
10
Хомченовский
Дмитрий
27
Дебелко
Роман
Динамо Киев
Кривбасс

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 7 0.88
Ванат Владислав 3 0.38
Цыганков Виктор 1 0.13
Тымчик Александр 1 0.13
Сидорчук Сергей 0 0
Караваев Александр 0 0
Беседин Артём 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелко Роман 3 0.33
Волошин Назар 1 0.11
Хобленко Алексей 1 (1) 0.11
Татарков Никита 0 0
Якимец Владимир 0 0
Микитишин Артур 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванат Владислав 3 0
Забарный Илья 1 1
Караваев Александр 2 0
Тымчик Александр 2 0
Шепелев Владимир 2 0
Попов Денис II 2 0
Сирота Александр 2 0
Вивчаренко Костянтин 2 0
Сидорчук Сергей 1 0
Гармаш Денис 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Бущан Георгий 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 2 1
Дибанго Иван 2 1
Вернидуб Виталий 3 0
Банада Евгений 3 0
Волошин Назар 1 1
Зотько Иван 2 0
Устименко Денис 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Задерака Максим 1 0
Сарнавский Богдан 1 0
Капич Рифет 1 0
Стецков Тимур 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
43%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - Ренн 0:1
Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Минай - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1
Кривбасс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2
Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Нива Тернополь - Кривбасс 1:2 Олимпик Донецк - Кривбасс 0:2 Полесье - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Краматорск 3:0 ВПК-Агро - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Волынь 2:1 Оболонь-Бровар - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Металлист 0:5 Прикарпатье - Кривбасс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 9 8 1 0 21 - 4 25
2. Шахтёр Донецк 8 6 2 0 18 - 5 20
3. Заря 9 6 1 2 20 - 13 19
4. Александрия 8 5 2 1 13 - 8 17
5. Металлист 9 4 2 3 13 - 15 14
6. Верес 9 4 2 3 11 - 10 14
7. Динамо Киев 8 4 1 3 12 - 11 13
8. Колос Ковалёвка 8 3 3 2 6 - 7 12
9. Ворскла 10 3 2 5 12 - 14 11
10. Металлист-1925 9 2 4 3 8 - 12 10
11. Минай 9 2 3 4 6 - 9 9
12. Рух Львов 9 2 2 5 10 - 15 8
13. Кривбасс 9 1 3 5 5 - 11 6
14. Львов 9 1 3 5 7 - 15 6
15. Ингулец 8 0 4 4 7 - 11 4
16. Черноморец Од 9 0 3 6 5 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 6 4 2 0 11 - 4 14
2. Днепр-1 5 4 1 0 11 - 2 13
3. Колос Ковалёвка 5 3 2 0 5 - 1 11
4. Динамо Киев 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Александрия 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Металлист-1925 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
8. Ворскла 5 2 1 2 5 - 4 7
9. Кривбасс 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Металлист 4 1 1 2 5 - 10 4
11. Рух Львов 5 1 1 3 7 - 8 4
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Черноморец Од 4 0 1 3 2 - 8 1
15. Львов 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Днепр-1 4 4 0 0 10 - 2 12
3. Заря 6 4 0 2 12 - 8 12
4. Металлист 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Александрия 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Минай 5 2 1 2 4 - 5 7
7. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Львов 5 1 2 2 3 - 5 5
9. Рух Львов 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ворскла 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Ингулец 5 0 4 1 5 - 6 4
12. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Металлист-1925 3 0 2 1 1 - 4 2
14. Черноморец Од 5 0 2 3 3 - 6 2
15. Колос Ковалёвка 3 0 1 2 1 - 6 1
16. Кривбасс 5 0 1 4 3 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (1)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Днепр-1 Довбик Артём 6 (1)
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (2)
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 6
Верес Пасич Геннадий 1 4
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Рух Львов Слюсар Денис 1 3
Рух Львов Vitaliy Roman 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      58'
      Дибанго Иван получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    Прогнозы 119
    Динамо Киев 96.6% (115)
    X 3.4% (4)
    Кривбасс 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Динамо Киев 3:1 Кривбасс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Динамо Киев 3:1 Кривбасс

    Исход игры
    Динамо Киев
    96.6% (115)
    Ничья
    3.4% (4)
    Кривбасс
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.78% (40)
    Меньше
    65.22% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    26.09% (30)
    Нет
    73.91% (85)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Киев
    47.1% (56)
    2:1 Динамо Киев
    20.2% (24)
    1:0 Динамо Киев
    13.4% (16)
    3:0 Динамо Киев
    8.4% (10)
    3:1 Динамо Киев
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     