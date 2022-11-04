Тур: 12. Стадион: Municipal de Barcelos.
1:2
Конец матча
0'
0:1
12' ГолДиаби Мохамед
1:1
27' ГолФрансиско Мартинес
47' Желтая карточкаЛукинья
60' Желтая карточкаТиба Педру
1:2
78' ГолМатуш Рикарду
89' Желтая карточкаАбурджания Георгий
90'+6
Ход матча
12'
0:1
27'
47'
60'
78'
1:2
26
Рубен
Мигель
19
Марин
Адриан
25
Тиба
Педру
77
Мурило
Коста
14
Сек
Мустафа
18
Муфи
Фахд
20
Лукинья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
77 Мурило КостаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
-
72 Араужу ТомашЗащитник
-
57 Буэно МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Mizuki AraiНападающий
-
30 Алипур АлиНападающий
-
78 Danilo Veiga
-
Главный тренер: Carlos Cunha
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
- Защитник
-
14 Сек МустафаЗащитник
-
18 Муфи ФахдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 ЛукиньяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Гомес РуиПолузащитник
- Нападающий
-
35 Рохес БрайанНападающий
-
27 Klismahn
-
28 Pastor
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
История личных встреч
Жил Висенте
Портимоненсе
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
19 матчей
42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
10.5%
63.2%
26.3%
2 победы 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
0.9
1
Среднее время на гол
100
90
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.11
1
Среднее время на гол
81
90
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|7 (1)
|0.58
|Алипур Али
|1
|0.08
|Босельи Хуан
|1
|0.08
|Мурило Коста
|1
|0.08
|Фудзимото Канья
|0
|0
|Сантана Элдер
|0
|0
|Ауашерия Билель
|0
|0
|Араужу Томаш
|0
|0
|Буэно Матеус
|0
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велинтон Жуниор
|3 (1)
|0.25
|Yago Cariello
|2
|0.17
|Эвертон Перейра
|1
|0.08
|Лукинья
|1
|0.08
|Эштрела Паулу
|1 (1)
|0.08
|Диаби Мохамед
|1
|0.08
|Матуш Рикарду
|1
|0.08
|Энрике Педро VI
|1
|0.08
|Са Педру
|0
|0
|Сек Мустафа
|0
|0
|Гомес Руи
|0
|0
|Муфи Фахд
|0
|0
|Релвас Филипе
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунья Лукас
|4
|0
|Абурджания Георгий
|3
|0
|Карвалью Витор
|3
|0
|Босельи Хуан
|3
|0
|Марин Адриан
|1
|1
|Франсиско Мартинес
|2
|0
|Тиба Педру
|2
|0
|Гомес Энрике
|2
|0
|Вильодрес Кевин
|2
|0
|Сантана Элдер
|1
|0
|Ауашерия Билель
|1
|0
|Карраса Моура
|1
|0
|Мурило Коста
|1
|0
|Буэно Матеус
|1
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Педро VI
|5
|0
|Велинтон Жуниор
|3
|0
|Эвертон Перейра
|3
|0
|Сек Мустафа
|3
|0
|Гомес Руи
|3
|0
|Релвас Филипе
|3
|0
|Муфи Фахд
|1
|1
|Диаби Мохамед
|2
|0
|Эштрела Паулу
|2
|0
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|Матуш Рикарду
|1
|0
|Рохес Брайан
|1
|0
|Португал Самуэл
|1
|0
|Накамура Косукэ
|1
|0
|Са Педру
|1
|0
|Уаттара Зиэ
|1
|0
|Лукинья
|1
|0
|Да Силва Роша Виллиан
|1
|0
|Сапара Марек
|1
|0
|Жоку Энрике
|1
|0
|Кошта Гонсалу
|1
|0
|Yago Cariello
|1
|0
Результаты матчей
Жил Висенте
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Портимоненсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
1
Жил Висенте
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Портимоненсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
4
5
Жил Висенте
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Портимоненсе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
7
6
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
3
43%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Пропущено
10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
10%
1
20%
1-15
3
30%
2
40%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
5
50%
5
42%
76-90
Пропущено
18
11
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
11%
3
27%
1-15
3
17%
3
27%
16-30
5
28%
2
18%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Жил Висенте - Брага 0:1 Шавиш - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Эшторил 0:1
Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Риу Аве 2:2 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Порту 0:2 Визела - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 Жил Висенте - Фамаликан 0:0 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Арока - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Рига 4:0 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0 Рига - Жил Висенте 1:1 Визела - Жил Висенте 2:3 Жил Висенте - Тондела 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 5:0
Портимоненсе
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Портимоненсе - Эшторил 1:1 Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Вилаверденсе - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Порту 0:2
Визела - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Шавиш 1:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Портимоненсе - Estrela 2:1 Портимоненсе - Ковила 1:0 Портимоненсе - Брага 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Порту 0:1 Портимоненсе - Бирмингем 1:1 Портимоненсе - Монако 0:2
Результаты матчей
Жил Висенте
Портимоненсе
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Жил Висенте
Портимоненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
42
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
23
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
39
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|11
|10
|1
|0
|29 - 5
|31
|2.
|Брага
|11
|8
|1
|2
|27 - 10
|25
|3.
|Порту
|11
|7
|2
|2
|23 - 8
|23
|4.
|Каса Пиа
|11
|6
|2
|3
|11 - 8
|20
|5.
|Витория Гимарайнш
|11
|6
|2
|3
|13 - 10
|20
|6.
|Спортинг Л
|11
|6
|1
|4
|21 - 14
|19
|7.
|Портимоненсе
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|8.
|Боавишта
|11
|5
|2
|4
|13 - 18
|17
|9.
|Эшторил
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|10.
|Арока
|11
|4
|4
|3
|13 - 18
|16
|11.
|Шавиш
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|12.
|Визела
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|13.
|Риу Аве
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|14.
|Фамаликан
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|15.
|Санта-Клара
|11
|2
|3
|6
|8 - 12
|9
|16.
|Жил Висенте
|12
|2
|3
|7
|10 - 18
|9
|17.
|Маритиму
|11
|1
|2
|8
|8 - 26
|5
|18.
|Пасуш де Феррейра
|11
|0
|2
|9
|7 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|2.
|Витория Гимарайнш
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|3.
|Порту
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|4.
|Спортинг Л
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|5.
|Боавишта
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|6.
|Брага
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|7.
|Каса Пиа
|6
|3
|1
|2
|4 - 2
|10
|8.
|Портимоненсе
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|9.
|Арока
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|10.
|Риу Аве
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|11.
|Фамаликан
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|12.
|Шавиш
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|13.
|Санта-Клара
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Эшторил
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Жил Висенте
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|16.
|Визела
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Маритиму
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|18.
|Пасуш де Феррейра
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|2.
|Бенфика
|5
|4
|1
|0
|6 - 0
|13
|3.
|Порту
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Эшторил
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|5.
|Каса Пиа
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|Портимоненсе
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Шавиш
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|8.
|Визела
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Витория Гимарайнш
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|Спортинг Л
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|11.
|Боавишта
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|12.
|Арока
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|13.
|Жил Висенте
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Маритиму
|6
|1
|1
|4
|4 - 18
|4
|15.
|Риу Аве
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|16.
|Санта-Клара
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Фамаликан
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|18.
|Пасуш де Феррейра
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
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|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|7 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|7
|Бенфика
|Силва Рафа
|6 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|5 (4)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|5 (3)
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 6
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 6
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 5
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 4
Прогнозы на матч Жил Висенте 1:2 Портимоненсе
Исход игры
Жил Висенте
52.3% (69)
Ничья
34.1% (45)
Портимоненсе
13.6% (18)
Тотал 2.5
Больше
19.35% (24)
Меньше
80.65% (100)
Обе команды забьют
Да
46.77% (58)
Нет
53.23% (66)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
34.1% (45)
1:1 Ничья
26.5% (35)
2:1 Жил Висенте
12.1% (16)
0:1 Портимоненсе
9.1% (12)
2:0 Жил Висенте
3.8% (5)
1:2 Портимоненсе
3.8% (5)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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