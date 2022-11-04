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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Жил Висенте
1:2
Конец матча
Портимоненсе
0'
0:1
12' Гол
Диаби Мохамед
1:1
27' Гол
Франсиско Мартинес
47' Желтая карточка
Лукинья
60' Желтая карточка
Тиба Педру
1:2
78' Гол
Матуш Рикарду
89' Желтая карточка
Абурджания Георгий
90'+6
1
Крицюк
Станислав
15
Карраса
Моура
3
Кунья
Лукас
26
Рубен
Мигель
19
Марин
Адриан
10
Фудзимото
Канья
21
Карвалью
Витор
25
Тиба
Педру
77
Мурило
Коста
9
Франсиско
Мартинес
7
Ауашерия
Билель
32
Накамура
Косукэ
3
Уаттара
Зиэ
44
Энрике
Педро
VI
22
Релвас
Филипе
14
Сек
Мустафа
18
Муфи
Фахд
24
Диаби
Мохамед
38
Эштрела
Паулу
11
Оливейро
Андерсон
II
99
Yago
Cariello
20
Лукинья
Жил Висенте
4-3-3
Портимоненсе
4-4-2

История личных встреч

Жил Висенте
Портимоненсе

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

19 матчей

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

10.5%
63.2%
26.3%
2 победы 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПВЛ
1:2
ПВЛ
0:1
ПВЛ
1:0
К
1:1
ПВЛ
2:2
ГЛ
0:2
ГЛ
0:3
ГЛ
3:0
ГЛ
0:0
КЛ
2:1
КЛ
0:2
ГЛ
0:0

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

0.9
1

Среднее время на гол

100
90

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.11
1

Среднее время на гол

81
90

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 7 (1) 0.58
Алипур Али 1 0.08
Босельи Хуан 1 0.08
Мурило Коста 1 0.08
Фудзимото Канья 0 0
Сантана Элдер 0 0
Ауашерия Билель 0 0
Араужу Томаш 0 0
Буэно Матеус 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велинтон Жуниор 3 (1) 0.25
Yago Cariello 2 0.17
Эвертон Перейра 1 0.08
Лукинья 1 0.08
Эштрела Паулу 1 (1) 0.08
Диаби Мохамед 1 0.08
Матуш Рикарду 1 0.08
Энрике Педро VI 1 0.08
Са Педру 0 0
Сек Мустафа 0 0
Гомес Руи 0 0
Муфи Фахд 0 0
Релвас Филипе 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунья Лукас 4 0
Абурджания Георгий 3 0
Карвалью Витор 3 0
Босельи Хуан 3 0
Марин Адриан 1 1
Франсиско Мартинес 2 0
Тиба Педру 2 0
Гомес Энрике 2 0
Вильодрес Кевин 2 0
Сантана Элдер 1 0
Ауашерия Билель 1 0
Карраса Моура 1 0
Мурило Коста 1 0
Буэно Матеус 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Педро VI 5 0
Велинтон Жуниор 3 0
Эвертон Перейра 3 0
Сек Мустафа 3 0
Гомес Руи 3 0
Релвас Филипе 3 0
Муфи Фахд 1 1
Диаби Мохамед 2 0
Эштрела Паулу 2 0
Оливейро Андерсон II 2 0
Матуш Рикарду 1 0
Рохес Брайан 1 0
Португал Самуэл 1 0
Накамура Косукэ 1 0
Са Педру 1 0
Уаттара Зиэ 1 0
Лукинья 1 0
Да Силва Роша Виллиан 1 0
Сапара Марек 1 0
Жоку Энрике 1 0
Кошта Гонсалу 1 0
Yago Cariello 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Портимоненсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
1
Жил Висенте
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Портимоненсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

4
5
Жил Висенте
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Портимоненсе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

7
6

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
3
43%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
10%
1
20%
1-15
3
30%
2
40%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
5
50%
5
42%
76-90

Пропущено

18
11
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
11%
3
27%
1-15
3
17%
3
27%
16-30
5
28%
2
18%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Жил Висенте - Брага 0:1 Шавиш - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Эшторил 0:1
Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Риу Аве 2:2 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Порту 0:2 Визела - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 Жил Висенте - Фамаликан 0:0 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Арока - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Рига 4:0 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0 Рига - Жил Висенте 1:1 Визела - Жил Висенте 2:3 Жил Висенте - Тондела 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 5:0
Портимоненсе
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Портимоненсе - Эшторил 1:1 Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Вилаверденсе - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Порту 0:2
Визела - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Шавиш 1:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Портимоненсе - Estrela 2:1 Портимоненсе - Ковила 1:0 Портимоненсе - Брага 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Порту 0:1 Портимоненсе - Бирмингем 1:1 Портимоненсе - Монако 0:2

Результаты матчей

Жил Висенте
Портимоненсе

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Портимоненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 11 10 1 0 29 - 5 31
2. Брага 11 8 1 2 27 - 10 25
3. Порту 11 7 2 2 23 - 8 23
4. Каса Пиа 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Витория Гимарайнш 11 6 2 3 13 - 10 20
6. Спортинг Л 11 6 1 4 21 - 14 19
7. Портимоненсе 12 6 1 5 11 - 12 19
8. Боавишта 11 5 2 4 13 - 18 17
9. Эшторил 11 4 4 3 12 - 10 16
10. Арока 11 4 4 3 13 - 18 16
11. Шавиш 11 4 3 4 11 - 15 15
12. Визела 11 3 3 5 9 - 12 12
13. Риу Аве 11 3 3 5 14 - 18 12
14. Фамаликан 11 3 1 7 10 - 16 10
15. Санта-Клара 11 2 3 6 8 - 12 9
16. Жил Висенте 12 2 3 7 10 - 18 9
17. Маритиму 11 1 2 8 8 - 26 5
18. Пасуш де Феррейра 11 0 2 9 7 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 6 6 0 0 23 - 5 18
2. Витория Гимарайнш 6 4 1 1 8 - 5 13
3. Порту 5 4 0 1 15 - 3 12
4. Спортинг Л 5 4 0 1 13 - 4 12
5. Боавишта 6 3 2 1 8 - 8 11
6. Брага 5 3 1 1 11 - 4 10
7. Каса Пиа 6 3 1 2 4 - 2 10
8. Портимоненсе 6 3 1 2 5 - 5 10
9. Арока 6 3 1 2 9 - 11 10
10. Риу Аве 5 3 0 2 7 - 5 9
11. Фамаликан 5 3 0 2 7 - 5 9
12. Шавиш 5 1 3 1 6 - 5 6
13. Санта-Клара 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Эшторил 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Жил Висенте 7 1 2 4 4 - 8 5
16. Визела 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Маритиму 5 0 1 4 4 - 8 1
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 6 5 0 1 16 - 6 15
2. Бенфика 5 4 1 0 6 - 0 13
3. Порту 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Эшторил 6 3 2 1 7 - 3 11
5. Каса Пиа 5 3 1 1 7 - 6 10
6. Портимоненсе 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Шавиш 6 3 0 3 5 - 10 9
8. Визела 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Витория Гимарайнш 5 2 1 2 5 - 5 7
10. Спортинг Л 6 2 1 3 8 - 10 7
11. Боавишта 5 2 0 3 5 - 10 6
12. Арока 5 1 3 1 4 - 7 6
13. Жил Висенте 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Маритиму 6 1 1 4 4 - 18 4
15. Риу Аве 6 0 3 3 7 - 13 3
16. Санта-Клара 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Фамаликан 6 0 1 5 3 - 11 1
18. Пасуш де Феррейра 5 0 1 4 4 - 8 1
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Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 7
Бенфика Силва Рафа 6 (2)
Порту Тареми Мехди 5 (4)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Визела Гуззу Рафаэл 1 6
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 6
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Прогнозы 132
    Жил Висенте 52.3% (69)
    X 34.1% (45)
    Портимоненсе 13.6% (18)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Жил Висенте 1:2 Портимоненсе онлайн

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    Прогнозы на матч Жил Висенте 1:2 Портимоненсе

    Исход игры
    Жил Висенте
    52.3% (69)
    Ничья
    34.1% (45)
    Портимоненсе
    13.6% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    19.35% (24)
    Меньше
    80.65% (100)
    Обе команды забьют
    Да
    46.77% (58)
    Нет
    53.23% (66)
    Популярный счёт
    1:0 Жил Висенте
    34.1% (45)
    1:1 Ничья
    26.5% (35)
    2:1 Жил Висенте
    12.1% (16)
    0:1 Портимоненсе
    9.1% (12)
    2:0 Жил Висенте
    3.8% (5)
    1:2 Портимоненсе
    3.8% (5)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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