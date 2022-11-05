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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Визела
0:1
Конец матча
Арока
0'
0:1
3' Гол
Антони
42' Желтая карточка
Букия Андре
42' Желтая карточка
Мендес Алексис
64' Желтая карточка
Эшгаю Тьягу
90' Желтая карточка
Ignacio De Arruabarrena
90' Желтая карточка
Опоку Джером
90'+6
97
Бунтиц
Фабиян
7
Исаак
Карлос
3
Вилсон
Бруно
5
Оливейра
Андерсон
24
Нейва
Кристиан
19
Мендес
Алексис
20
Гарсия
Самуэль
23
Рашид
Осама
10
Бондосо
Кико
11
Шмидт
Александер
22
Зохи
Кевин
12
Ignacio
De
Arruabarrena
28
Эшгаю
Тьягу
13
Бассо
Жоау
3
Опоку
Джером
6
Куарежма
2
Силла
Морлей
23
Соро
Исмаила
5
Симау
Давид
7
Букия
Андре
15
Даббаг
Одай
11
Антони
Визела
4-3-3
Арока
4-3-3

История личных встреч

Визела
Арока

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПВЛ
1:1
ПВЛ
2:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Среднее время на гол

60
36

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
51

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зохи Кевин 2 0.17
Оливейра Андерсон 2 0.17
Гуззу Рафаэл 1 0.08
Бондосо Кико 1 0.08
Морейра Нуну 1 0.08
Перейра Матеус 1 0.08
Осмаич Милутин 1 0.08
Силва Томаш 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антони 3 0.25
Мухика Рафаэль 3 0.25
Бассо Жоау 2 (1) 0.17
Букия Андре 2 0.17
Даббаг Одай 2 0.17
Силла Морлей 1 0.08
Куарежма 1 0.08
Симау Давид 0 0
Витиньо Виктор 0 0
Арсенио 0 0
Эшгаю Тьягу 0 0
Опоку Джером 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуззу Рафаэл 6 1
Нейва Кристиан 5 0
Силва Томаш 3 1
Оливейра Андерсон 3 0
Бунтиц Фабиян 3 0
Морейра Нуну 3 0
Фернандеш Иванилду 1 1
Клаудемир де Соуза 2 0
Diego Rosa 2 0
Вилсон Бруно 2 0
Мендес Алексис 2 0
Исаак Карлос 2 0
Андрес Сармиенто 0 1
Перейра Матеус 1 0
Рашид Осама 1 0
Гарсия Самуэль 1 0
Шмидт Александер 1 0
Зохи Кевин 1 0
Осмаич Милутин 1 0
Alejandro Alvarado 1 0
Бондосо Кико 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Алан 5 0
Соро Исмаила 3 1
Опоку Джером 3 1
Эшгаю Тьягу 4 0
Куарежма 2 1
Симау Давид 3 0
Ignacio De Arruabarrena 3 0
Букия Андре 2 0
Милованов Богдан 2 0
Антони 1 0
Зубас Эмилиюс 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Bruno Marques 1 0
Фернандес Рафаэль 1 0

Результаты матчей

Визела
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Арока
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
2
Визела
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Арока
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

5
8
Визела
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Арока
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

4
9

Волевые поражения

7
10

Голы по времени матча

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
33%
2
29%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
17%
1
11%
1-15
2
33%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
5
71%
2
18%
76-90

Забито

9
14
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
2
22%
2
14%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

13
18
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
4
31%
4
22%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
7
54%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Боавишта - Визела 2:2 Визела - Санта-Клара 0:1 Пенафьел - Визела 3:3 Каса Пиа - Визела 0:1
Визела - Портимоненсе 1:0 Брага - Визела 2:0 Визела - Эшторил 0:1 Бенфика - Визела 2:1 Визела - Жил Висенте 2:2 Шавиш - Визела 1:1 Визела - Порту 0:1 Риу Аве - Визела 0:1 Пасуш де Феррейра - Визела 1:2 Пенафьел - Визела 2:0 Визела - Жил Висенте 2:3 Фейренсе - Визела 3:0 Визела - Академику Визеу 0:1 Визела - Торренше 1:3 Визела - Брага 2:3 Морейренсе - Визела 4:1
Арока
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Арока - Спортинг Л 1:0 Маритиму - Арока 1:1 Фонтиньяш - Арока 0:2 Арока - Фамаликан 4:1
Пасуш де Феррейра - Арока 1:1 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Арока - Боавишта 1:2 Каса Пиа - Арока 0:0 Арока - Брага 0:6 Санта-Клара - Арока 1:2 Арока - Жил Висенте 1:0 Бенфика - Арока 4:0 Арока - Paris 13 Atl. 2:1 Арока - Шавиш 0:0 Брага - Арока 3:2 Арока - Белененсеш 0:0 Брага - Арока 1:0 Арока - Портимоненсе 1:0 Визела - Арока 2:1 Арока - Санта-Клара 1:1

Результаты матчей

Визела
Арока

Точный счет

0:1
4 раза 67%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:6
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
6 раз 50%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Визела
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
2
10
1.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 11 10 1 0 29 - 5 31
2. Брага 11 8 1 2 27 - 10 25
3. Порту 11 7 2 2 23 - 8 23
4. Каса Пиа 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Витория Гимарайнш 11 6 2 3 13 - 10 20
6. Спортинг Л 11 6 1 4 21 - 14 19
7. Портимоненсе 12 6 1 5 11 - 12 19
8. Арока 12 5 4 3 14 - 18 19
9. Боавишта 11 5 2 4 13 - 18 17
10. Эшторил 11 4 4 3 12 - 10 16
11. Шавиш 11 4 3 4 11 - 15 15
12. Визела 12 3 3 6 9 - 13 12
13. Риу Аве 11 3 3 5 14 - 18 12
14. Фамаликан 11 3 1 7 10 - 16 10
15. Санта-Клара 11 2 3 6 8 - 12 9
16. Жил Висенте 12 2 3 7 10 - 18 9
17. Маритиму 11 1 2 8 8 - 26 5
18. Пасуш де Феррейра 11 0 2 9 7 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 6 6 0 0 23 - 5 18
2. Витория Гимарайнш 6 4 1 1 8 - 5 13
3. Порту 5 4 0 1 15 - 3 12
4. Спортинг Л 5 4 0 1 13 - 4 12
5. Боавишта 6 3 2 1 8 - 8 11
6. Брага 5 3 1 1 11 - 4 10
7. Каса Пиа 6 3 1 2 4 - 2 10
8. Портимоненсе 6 3 1 2 5 - 5 10
9. Арока 6 3 1 2 9 - 11 10
10. Фамаликан 5 3 0 2 7 - 5 9
11. Риу Аве 5 3 0 2 7 - 5 9
12. Шавиш 5 1 3 1 6 - 5 6
13. Санта-Клара 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Эшторил 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Жил Висенте 7 1 2 4 4 - 8 5
16. Визела 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Маритиму 5 0 1 4 4 - 8 1
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 6 5 0 1 16 - 6 15
2. Бенфика 5 4 1 0 6 - 0 13
3. Порту 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Эшторил 6 3 2 1 7 - 3 11
5. Каса Пиа 5 3 1 1 7 - 6 10
6. Портимоненсе 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Арока 6 2 3 1 5 - 7 9
8. Шавиш 6 3 0 3 5 - 10 9
9. Визела 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Витория Гимарайнш 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Спортинг Л 6 2 1 3 8 - 10 7
12. Боавишта 5 2 0 3 5 - 10 6
13. Жил Висенте 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Маритиму 6 1 1 4 4 - 18 4
15. Риу Аве 6 0 3 3 7 - 13 3
16. Санта-Клара 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Фамаликан 6 0 1 5 3 - 11 1
18. Пасуш де Феррейра 5 0 1 4 4 - 8 1
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Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 7
Бенфика Силва Рафа 6 (2)
Порту Тареми Мехди 5 (4)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Визела Гуззу Рафаэл 1 6
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 6
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Мендес Алексис получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 127
    Визела 52.8% (67)
    X 37% (47)
    Арока 10.2% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Визела 0:1 Арока онлайн

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    Прогнозы на матч Визела 0:1 Арока

    Исход игры
    Визела
    52.8% (67)
    Ничья
    37% (47)
    Арока
    10.2% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    16.94% (21)
    Меньше
    83.06% (103)
    Обе команды забьют
    Да
    48.39% (60)
    Нет
    51.61% (64)
    Популярный счёт
    1:0 Визела
    38.6% (49)
    1:1 Ничья
    30.7% (39)
    2:1 Визела
    8.7% (11)
    1:2 Арока
    5.5% (7)
    0:1 Арока
    4.7% (6)
    0:0 Ничья
    3.9% (5)
    2:0 Визела
    3.1% (4)
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