Тур: 12. Стадион: Estadio do Futebol Clube de Vizela.
0'
0:1
3' ГолАнтони
42' Желтая карточкаБукия Андре
42' Желтая карточкаМендес Алексис
64' Желтая карточкаЭшгаю Тьягу
90' Желтая карточкаIgnacio De Arruabarrena
90' Желтая карточкаОпоку Джером
90'+6
Ход матча
3'
0:1
42'
42'
64'
90'
23
Рашид
Осама
10
Бондосо
Кико
22
Зохи
Кевин
28
Эшгаю
Тьягу
13
Бассо
Жоау
6
Куарежма
23
Соро
Исмаила
15
Даббаг
Одай
11
Антони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
-
10 Бондосо КикоНападающий
- Нападающий
-
22 Зохи КевинНападающий
- Запасные игроки
-
13 Фелипе ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Diego RosaПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Морейра НунуНападающий
- Нападающий
-
90 Friday Etim
-
Главный тренер: Alvaro Pacheco
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
- Защитник
-
6 КуарежмаЗащитник
- Полузащитник
-
23 Соро ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Даббаг ОдайНападающий
-
11 АнтониНападающий
- Запасные игроки
-
92 Валиду ЖоауВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Галович НиноЗащитник
- Полузащитник
-
17 Яу МозесПолузащитник
-
8 АрсениоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
История личных встреч
Визела
Арока
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
2.5
Среднее время на гол
60
36
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
51
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зохи Кевин
|2
|0.17
|Оливейра Андерсон
|2
|0.17
|Гуззу Рафаэл
|1
|0.08
|Бондосо Кико
|1
|0.08
|Морейра Нуну
|1
|0.08
|Перейра Матеус
|1
|0.08
|Осмаич Милутин
|1
|0.08
|Силва Томаш
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антони
|3
|0.25
|Мухика Рафаэль
|3
|0.25
|Бассо Жоау
|2 (1)
|0.17
|Букия Андре
|2
|0.17
|Даббаг Одай
|2
|0.17
|Силла Морлей
|1
|0.08
|Куарежма
|1
|0.08
|Симау Давид
|0
|0
|Витиньо Виктор
|0
|0
|Арсенио
|0
|0
|Эшгаю Тьягу
|0
|0
|Опоку Джером
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуззу Рафаэл
|6
|1
|Нейва Кристиан
|5
|0
|Силва Томаш
|3
|1
|Оливейра Андерсон
|3
|0
|Бунтиц Фабиян
|3
|0
|Морейра Нуну
|3
|0
|Фернандеш Иванилду
|1
|1
|Клаудемир де Соуза
|2
|0
|Diego Rosa
|2
|0
|Вилсон Бруно
|2
|0
|Мендес Алексис
|2
|0
|Исаак Карлос
|2
|0
|Андрес Сармиенто
|0
|1
|Перейра Матеус
|1
|0
|Рашид Осама
|1
|0
|Гарсия Самуэль
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Зохи Кевин
|1
|0
|Осмаич Милутин
|1
|0
|Alejandro Alvarado
|1
|0
|Бондосо Кико
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Алан
|5
|0
|Соро Исмаила
|3
|1
|Опоку Джером
|3
|1
|Эшгаю Тьягу
|4
|0
|Куарежма
|2
|1
|Симау Давид
|3
|0
|Ignacio De Arruabarrena
|3
|0
|Букия Андре
|2
|0
|Милованов Богдан
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Зубас Эмилиюс
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Bruno Marques
|1
|0
|Фернандес Рафаэль
|1
|0
Результаты матчей
Визела
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Арока
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
2
Визела
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Арока
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
5
8
Визела
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Арока
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
4
9
Волевые поражения
7
10
Голы по времени матча
Забито
3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
33%
2
29%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
17%
1
11%
1-15
2
33%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
5
71%
2
18%
76-90
Забито
9
14
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
2
22%
2
14%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
13
18
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
4
31%
4
22%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
7
54%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Боавишта - Визела 2:2 Визела - Санта-Клара 0:1 Пенафьел - Визела 3:3 Каса Пиа - Визела 0:1
Визела - Портимоненсе 1:0 Брага - Визела 2:0 Визела - Эшторил 0:1 Бенфика - Визела 2:1 Визела - Жил Висенте 2:2 Шавиш - Визела 1:1 Визела - Порту 0:1 Риу Аве - Визела 0:1 Пасуш де Феррейра - Визела 1:2 Пенафьел - Визела 2:0 Визела - Жил Висенте 2:3 Фейренсе - Визела 3:0 Визела - Академику Визеу 0:1 Визела - Торренше 1:3 Визела - Брага 2:3 Морейренсе - Визела 4:1
Арока
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Арока - Спортинг Л 1:0 Маритиму - Арока 1:1 Фонтиньяш - Арока 0:2 Арока - Фамаликан 4:1
Пасуш де Феррейра - Арока 1:1 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Арока - Боавишта 1:2 Каса Пиа - Арока 0:0 Арока - Брага 0:6 Санта-Клара - Арока 1:2 Арока - Жил Висенте 1:0 Бенфика - Арока 4:0 Арока - Paris 13 Atl. 2:1 Арока - Шавиш 0:0 Брага - Арока 3:2 Арока - Белененсеш 0:0 Брага - Арока 1:0 Арока - Портимоненсе 1:0 Визела - Арока 2:1 Арока - Санта-Клара 1:1
Результаты матчей
Визела
Арока
Точный счет
0:1
4 раза 67%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:6
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
6 раз 50%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Визела
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
210
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|11
|10
|1
|0
|29 - 5
|31
|2.
|Брага
|11
|8
|1
|2
|27 - 10
|25
|3.
|Порту
|11
|7
|2
|2
|23 - 8
|23
|4.
|Каса Пиа
|11
|6
|2
|3
|11 - 8
|20
|5.
|Витория Гимарайнш
|11
|6
|2
|3
|13 - 10
|20
|6.
|Спортинг Л
|11
|6
|1
|4
|21 - 14
|19
|7.
|Портимоненсе
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|8.
|Арока
|12
|5
|4
|3
|14 - 18
|19
|9.
|Боавишта
|11
|5
|2
|4
|13 - 18
|17
|10.
|Эшторил
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|11.
|Шавиш
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|12.
|Визела
|12
|3
|3
|6
|9 - 13
|12
|13.
|Риу Аве
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|14.
|Фамаликан
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|15.
|Санта-Клара
|11
|2
|3
|6
|8 - 12
|9
|16.
|Жил Висенте
|12
|2
|3
|7
|10 - 18
|9
|17.
|Маритиму
|11
|1
|2
|8
|8 - 26
|5
|18.
|Пасуш де Феррейра
|11
|0
|2
|9
|7 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|2.
|Витория Гимарайнш
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|3.
|Порту
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|4.
|Спортинг Л
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|5.
|Боавишта
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|6.
|Брага
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|7.
|Каса Пиа
|6
|3
|1
|2
|4 - 2
|10
|8.
|Портимоненсе
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|9.
|Арока
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|10.
|Фамаликан
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|11.
|Риу Аве
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|12.
|Шавиш
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|13.
|Санта-Клара
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Эшторил
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Жил Висенте
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|16.
|Визела
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|17.
|Маритиму
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|18.
|Пасуш де Феррейра
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|2.
|Бенфика
|5
|4
|1
|0
|6 - 0
|13
|3.
|Порту
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Эшторил
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|5.
|Каса Пиа
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|Портимоненсе
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Арока
|6
|2
|3
|1
|5 - 7
|9
|8.
|Шавиш
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|9.
|Визела
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Витория Гимарайнш
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Спортинг Л
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|12.
|Боавишта
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|13.
|Жил Висенте
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Маритиму
|6
|1
|1
|4
|4 - 18
|4
|15.
|Риу Аве
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|16.
|Санта-Клара
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Фамаликан
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|18.
|Пасуш де Феррейра
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|7 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|7
|Бенфика
|Силва Рафа
|6 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|5 (4)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|5 (3)
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 6
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 6
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 5
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 4
Прогнозы на матч Визела 0:1 Арока
Исход игры
Визела
52.8% (67)
Ничья
37% (47)
Арока
10.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
16.94% (21)
Меньше
83.06% (103)
Обе команды забьют
Да
48.39% (60)
Нет
51.61% (64)
Популярный счёт
1:0 Визела
38.6% (49)
1:1 Ничья
30.7% (39)
2:1 Визела
8.7% (11)
1:2 Арока
5.5% (7)
0:1 Арока
4.7% (6)
0:0 Ничья
3.9% (5)
2:0 Визела
3.1% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!