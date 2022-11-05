Тур: 12. Стадион: Драгау.
4:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолЭванилсон
2:0
31' ГолТареми Мехди
3:0
39' ГолЭванилсон
44' Желтая карточкаПиреш Руй
4:0
55' Гол в свои воротаДельгадо Хуан
68' Желтая карточкаГруйич Марко
69' Желтая карточкаДельгадо Хуан
81' Желтая карточкаМариу Жоау
88' Желтая карточкаДжало Матшу
90'+2
Ход матча
4'
1:0
31'
2:0
44'
55'
4:0
68'
69'
78'
81'
88'
99
Кошта
Диогу
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
32
Флавио
Рамос
34
Илори
Тьягу
26
Пиреш
Руй
16
Джало
Матшу
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Кошта БрунуПолузащитник
-
19 Лодер ДэнниПолузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Флавио РамосЗащитник
-
34 Илори ТьягуЗащитник
- Полузащитник
-
26 Пиреш РуйПолузащитник
-
16 Джало МатшуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Силва ХорхеЗащитник
- Полузащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
-
11 КаикиНападающий
-
17 Буцке АдрианНападающий
- Нападающий
-
13 Arthur Sales
-
Главный тренер: Мота Жозе
История личных встреч
Порту
Пасуш де Феррейра
25 матчей
92%
8%
23 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
28%
12%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
88%
4%
8%
22 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 7 ничьих 2 победы
32 матча
71.9%
15.6%
12.5%
23 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
46.9%
40.6%
12.5%
15 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
68.8%
25%
6.2%
22 победы 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
44
23
Голов в среднем за матч
2.75
1.44
Среднее время на гол
32
62
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
0.81
0.56
Среднее время на гол
110
160
Всего голов
57
32
Голов в среднем за матч
1.78
1
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|6 (1)
|0.5
|Эванилсон
|6
|0.5
|Галено Вандерсон
|3 (1)
|0.25
|Пепе VI
|2
|0.17
|Маркано Иван
|2
|0.17
|Мартинес Антонио III
|2
|0.17
|Эустакиу Стефен
|1
|0.08
|Отавио Эдмилсон
|1
|0.08
|Кардозу Фабиу
|1
|0.08
|Франко Андре
|1
|0.08
|Урибе Матеус
|1 (1)
|0.08
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Кошта Бруну
|0
|0
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффи Н'Дри Филиппе
|2
|0.17
|Буцке Адриан
|2
|0.17
|Гайтан Николас
|1
|0.08
|Томас Найджел
|1
|0.08
|Джало Матшу
|1
|0.08
|Антунеш Виторину
|0
|0
|Карлос Луис
|0
|0
|Дельгадо Хуан III
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардозу Фабиу
|3
|0
|Тареми Мехди
|3
|0
|Эустакиу Стефен
|1
|1
|Урибе Матеус
|2
|0
|Груйич Марко
|2
|0
|Мариу Жоау III
|2
|0
|Пепе Кеплер
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Рамош Клаудиу
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Кошта Диогу
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Занузи Зайду
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джало Матшу
|7
|1
|Антунеш Виторину
|4
|1
|Дельгадо Хуан III
|5
|0
|Пиреш Руй
|5
|0
|Лима Нуно
|3
|1
|Буцке Адриан
|2
|1
|Холсгров Джордан
|3
|0
|Зе Уилтон
|1
|1
|Ибрагим Аббас
|2
|0
|Флавио Рамос
|1
|0
|Алмейда Жорди
|1
|0
|Jose Oliveira
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Феригра Эрик
|1
|0
|Томас Найджел
|1
|0
|Каики
|1
|0
Результаты матчей
Порту
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Пасуш де Феррейра
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
5
Порту
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Пасуш де Феррейра
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
11
Волевые поражения
7
1
Порту
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Пасуш де Феррейра
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
11
Волевые поражения
7
6
Голы по времени матча
Забито
19
5
10 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
3
16%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
7
37%
1
20%
31-45
1
5%
2
40%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
5
26%
1
20%
76-90
Пропущено
3
11
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
33%
3
27%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
9%
76-90
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Пропущено
5
12
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
3
60%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
3
25%
76-90
Забито
27
8
14 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
4
15%
0
0%
1-15
1
4%
2
25%
16-30
9
33%
1
13%
31-45
2
7%
2
25%
46-60
3
11%
1
13%
61-75
8
30%
30%
2
25%
76-90
Пропущено
8
23
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
0
0%
3
13%
1-15
1
13%
3
13%
16-30
3
38%
6
26%
31-45
1
13%
5
22%
46-60
1
13%
2
9%
61-75
2
25%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Порту - Атлетико М 2:1 Санта-Клара - Порту 1:1 Брюгге - Порту 0:4 Порту - Бенфика 0:1
Анадия - Порту 0:6 Байер Л - Порту 0:3 Портимоненсе - Порту 0:2 Порту - Байер Л 2:0 Порту - Брага 4:1 Эшторил - Порту 1:1 Порту - Брюгге 0:4 Порту - Шавиш 3:0 Атлетико М - Порту 2:1 Жил Висенте - Порту 0:2 Риу Аве - Порту 3:1 Порту - Спортинг Л 3:0 Визела - Порту 0:1 Порту - Маритиму 5:1 Порту - Тондела 3:0 Порту - Монако 2:1
Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Сетубал - Пасуш де Феррейра 2:0 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 0:1
Пасуш де Феррейра - Арока 1:1 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Боавишта - Пасуш де Феррейра 1:0 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Пасуш де Феррейра - Эшторил 0:3 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Визела 1:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:0 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 0:0 Оливейренсе - Пасуш де Феррейра 0:1 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 2:0 Пасуш де Феррейра - Тондела 1:1
Результаты матчей
Порту
Пасуш де Феррейра
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
4
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Порту
Пасуш де Феррейра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
51
15
51
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
57
75
210
57
39
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|11
|10
|1
|0
|29 - 5
|31
|2.
|Порту
|12
|8
|2
|2
|27 - 8
|26
|3.
|Брага
|11
|8
|1
|2
|27 - 10
|25
|4.
|Спортинг Л
|2:0
|12
|7
|1
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Каса Пиа
|11
|6
|2
|3
|11 - 8
|20
|6.
|Витория Гимарайнш
|0:2
|12
|6
|2
|4
|13 - 12
|20
|7.
|Портимоненсе
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|8.
|Арока
|12
|5
|4
|3
|14 - 18
|19
|9.
|Боавишта
|11
|5
|2
|4
|13 - 18
|17
|10.
|Эшторил
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|11.
|Шавиш
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|12.
|Визела
|12
|3
|3
|6
|9 - 13
|12
|13.
|Риу Аве
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|14.
|Фамаликан
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|15.
|Санта-Клара
|11
|2
|3
|6
|8 - 12
|9
|16.
|Жил Висенте
|12
|2
|3
|7
|10 - 18
|9
|17.
|Маритиму
|11
|1
|2
|8
|8 - 26
|5
|18.
|Пасуш де Феррейра
|12
|0
|2
|10
|7 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|2.
|Порту
|6
|5
|0
|1
|19 - 3
|15
|3.
|Спортинг Л
|2:0
|6
|5
|0
|1
|15 - 4
|15
|4.
|Витория Гимарайнш
|0:2
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|5.
|Боавишта
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|6.
|Брага
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|7.
|Каса Пиа
|6
|3
|1
|2
|4 - 2
|10
|8.
|Портимоненсе
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|9.
|Арока
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|10.
|Фамаликан
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|11.
|Риу Аве
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|12.
|Шавиш
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|13.
|Санта-Клара
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Эшторил
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Жил Висенте
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|16.
|Визела
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|17.
|Маритиму
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|18.
|Пасуш де Феррейра
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|2.
|Бенфика
|5
|4
|1
|0
|6 - 0
|13
|3.
|Порту
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Эшторил
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|5.
|Каса Пиа
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|Портимоненсе
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Арока
|6
|2
|3
|1
|5 - 7
|9
|8.
|Шавиш
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|9.
|Визела
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Спортинг Л
|2:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|11.
|Витория Гимарайнш
|0:2
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|12.
|Боавишта
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|13.
|Жил Висенте
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Маритиму
|6
|1
|1
|4
|4 - 18
|4
|15.
|Риу Аве
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|16.
|Санта-Клара
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Фамаликан
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|18.
|Пасуш де Феррейра
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
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|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|7 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|7
|Порту
|Тареми Мехди
|6 (4)
|Бенфика
|Силва Рафа
|6 (2)
|Порту
|Эванилсон
|6 (2)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 7
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 6
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 5
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 4
Прогнозы на матч Порту 4:0 Пасуш де Феррейра
Исход игры
Порту
99.2% (126)
Ничья
0.8% (1)
Пасуш де Феррейра
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.22% (63)
Меньше
48.78% (60)
Обе команды забьют
Да
18.7% (23)
Нет
81.3% (100)
Популярный счёт
2:0 Порту
44.9% (57)
3:0 Порту
27.6% (35)
2:1 Порту
11% (14)
3:1 Порту
4.7% (6)
4:0 Порту
3.9% (5)
1:0 Порту
2.4% (3)
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