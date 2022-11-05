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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Порту
4:0
Конец матча
Пасуш де Феррейра
0'
1:0
4' Гол
Эванилсон
2:0
31' Гол
Тареми Мехди
3:0
39' Гол
Эванилсон
44' Желтая карточка
Пиреш Руй
4:0
55' Гол в свои ворота
Дельгадо Хуан
68' Желтая карточка
Груйич Марко
69' Желтая карточка
Дельгадо Хуан
81' Желтая карточка
Мариу Жоау
88' Желтая карточка
Джало Матшу
90'+2
99
Кошта
Диогу
17
Консейсау
Родригу
2
Кардозу
Фабиу
5
Маркано
Иван
22
Венделл
Боргес
25
Отавио
Эдмилсон
46
Эустакиу
Стефен
8
Урибе
Матеус
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
1
Алмейда
Жорди
3
Лима
Нуно
32
Флавио
Рамос
34
Илори
Тьягу
15
Дельгадо
Хуан
III
26
Пиреш
Руй
16
Джало
Матшу
5
Антунеш
Виторину
19
Коффи
Н'Дри
Филиппе
10
Гайтан
Николас
9
Зе
Уилтон
Порту
4-4-2
Пасуш де Феррейра
3-4-3

История личных встреч

Порту
Пасуш де Феррейра

25 матчей

92%
8%
23 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
28%
12%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

88%
4%
8%
22 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 7 ничьих 2 победы

32 матча

71.9%
15.6%
12.5%
23 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

46.9%
40.6%
12.5%
15 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
22 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
КЛ
2:3
ПЛ
6:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
С
2:0
К
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

44
23

Голов в среднем за матч

2.75
1.44

Среднее время на гол

32
62

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

0.81
0.56

Среднее время на гол

110
160

Всего голов

57
32

Голов в среднем за матч

1.78
1

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 6 (1) 0.5
Эванилсон 6 0.5
Галено Вандерсон 3 (1) 0.25
Пепе VI 2 0.17
Маркано Иван 2 0.17
Мартинес Антонио III 2 0.17
Эустакиу Стефен 1 0.08
Отавио Эдмилсон 1 0.08
Кардозу Фабиу 1 0.08
Франко Андре 1 0.08
Урибе Матеус 1 (1) 0.08
Мариу Жоау III 0 0
Кошта Бруну 0 0
Пасуш де Феррейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффи Н'Дри Филиппе 2 0.17
Буцке Адриан 2 0.17
Гайтан Николас 1 0.08
Томас Найджел 1 0.08
Джало Матшу 1 0.08
Антунеш Виторину 0 0
Карлос Луис 0 0
Дельгадо Хуан III 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардозу Фабиу 3 0
Тареми Мехди 3 0
Эустакиу Стефен 1 1
Урибе Матеус 2 0
Груйич Марко 2 0
Мариу Жоау III 2 0
Пепе Кеплер 1 0
Маркано Иван 1 0
Рамош Клаудиу 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Кошта Диогу 1 0
Карму Давид 1 0
Занузи Зайду 1 0
Франко Андре 1 0
Эванилсон 1 0
Верон Габриэл 1 0
Пасуш де Феррейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джало Матшу 7 1
Антунеш Виторину 4 1
Дельгадо Хуан III 5 0
Пиреш Руй 5 0
Лима Нуно 3 1
Буцке Адриан 2 1
Холсгров Джордан 3 0
Зе Уилтон 1 1
Ибрагим Аббас 2 0
Флавио Рамос 1 0
Алмейда Жорди 1 0
Jose Oliveira 1 0
Тома Бастьен 1 0
Феригра Эрик 1 0
Томас Найджел 1 0
Каики 1 0

Результаты матчей

Порту
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Пасуш де Феррейра
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
5
Порту
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Пасуш де Феррейра
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
11

Волевые поражения

7
1
Порту
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Пасуш де Феррейра
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
11

Волевые поражения

7
6

Голы по времени матча

Забито

19
5
10 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
3
16%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
7
37%
1
20%
31-45
1
5%
2
40%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
5
26%
1
20%
76-90

Пропущено

3
11
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
33%
3
27%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
9%
76-90

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Пропущено

5
12
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
3
60%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
3
25%
76-90

Забито

27
8
14 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
4
15%
0
0%
1-15
1
4%
2
25%
16-30
9
33%
1
13%
31-45
2
7%
2
25%
46-60
3
11%
1
13%
61-75
8
30%
30%
2
25%
76-90

Пропущено

8
23
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
0
0%
3
13%
1-15
1
13%
3
13%
16-30
3
38%
6
26%
31-45
1
13%
5
22%
46-60
1
13%
2
9%
61-75
2
25%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Порту - Атлетико М 2:1 Санта-Клара - Порту 1:1 Брюгге - Порту 0:4 Порту - Бенфика 0:1
Анадия - Порту 0:6 Байер Л - Порту 0:3 Портимоненсе - Порту 0:2 Порту - Байер Л 2:0 Порту - Брага 4:1 Эшторил - Порту 1:1 Порту - Брюгге 0:4 Порту - Шавиш 3:0 Атлетико М - Порту 2:1 Жил Висенте - Порту 0:2 Риу Аве - Порту 3:1 Порту - Спортинг Л 3:0 Визела - Порту 0:1 Порту - Маритиму 5:1 Порту - Тондела 3:0 Порту - Монако 2:1
Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Сетубал - Пасуш де Феррейра 2:0 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 0:1
Пасуш де Феррейра - Арока 1:1 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Боавишта - Пасуш де Феррейра 1:0 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Пасуш де Феррейра - Эшторил 0:3 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Визела 1:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:0 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 0:0 Оливейренсе - Пасуш де Феррейра 0:1 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 2:0 Пасуш де Феррейра - Тондела 1:1

Результаты матчей

Порту
Пасуш де Феррейра

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

4
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Порту
Пасуш де Феррейра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
5
1
1.5
1
5
5
1
2.5
3
3
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
5
7
7
5
1.5
2
10
5
7
2.5
3
9
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 11 10 1 0 29 - 5 31
2. Порту 12 8 2 2 27 - 8 26
3. Брага 11 8 1 2 27 - 10 25
4. Спортинг Л 2:0 12 7 1 4 23 - 14 22
5. Каса Пиа 11 6 2 3 11 - 8 20
6. Витория Гимарайнш 0:2 12 6 2 4 13 - 12 20
7. Портимоненсе 12 6 1 5 11 - 12 19
8. Арока 12 5 4 3 14 - 18 19
9. Боавишта 11 5 2 4 13 - 18 17
10. Эшторил 11 4 4 3 12 - 10 16
11. Шавиш 11 4 3 4 11 - 15 15
12. Визела 12 3 3 6 9 - 13 12
13. Риу Аве 11 3 3 5 14 - 18 12
14. Фамаликан 11 3 1 7 10 - 16 10
15. Санта-Клара 11 2 3 6 8 - 12 9
16. Жил Висенте 12 2 3 7 10 - 18 9
17. Маритиму 11 1 2 8 8 - 26 5
18. Пасуш де Феррейра 12 0 2 10 7 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 6 6 0 0 23 - 5 18
2. Порту 6 5 0 1 19 - 3 15
3. Спортинг Л 2:0 6 5 0 1 15 - 4 15
4. Витория Гимарайнш 0:2 6 4 1 1 8 - 5 13
5. Боавишта 6 3 2 1 8 - 8 11
6. Брага 5 3 1 1 11 - 4 10
7. Каса Пиа 6 3 1 2 4 - 2 10
8. Портимоненсе 6 3 1 2 5 - 5 10
9. Арока 6 3 1 2 9 - 11 10
10. Фамаликан 5 3 0 2 7 - 5 9
11. Риу Аве 5 3 0 2 7 - 5 9
12. Шавиш 5 1 3 1 6 - 5 6
13. Санта-Клара 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Эшторил 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Жил Висенте 7 1 2 4 4 - 8 5
16. Визела 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Маритиму 5 0 1 4 4 - 8 1
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 6 5 0 1 16 - 6 15
2. Бенфика 5 4 1 0 6 - 0 13
3. Порту 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Эшторил 6 3 2 1 7 - 3 11
5. Каса Пиа 5 3 1 1 7 - 6 10
6. Портимоненсе 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Арока 6 2 3 1 5 - 7 9
8. Шавиш 6 3 0 3 5 - 10 9
9. Визела 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Спортинг Л 2:0 6 2 1 3 8 - 10 7
11. Витория Гимарайнш 0:2 6 2 1 3 5 - 7 7
12. Боавишта 5 2 0 3 5 - 10 6
13. Жил Висенте 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Маритиму 6 1 1 4 4 - 18 4
15. Риу Аве 6 0 3 3 7 - 13 3
16. Санта-Клара 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Фамаликан 6 0 1 5 3 - 11 1
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 4 - 12 1
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Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 7
Порту Тареми Мехди 6 (4)
Бенфика Силва Рафа 6 (2)
Порту Эванилсон 6 (2)
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Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 7
Визела Гуззу Рафаэл 1 6
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 4
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Эванилсон бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 127
    Порту 99.2% (126)
    X 0.8% (1)
    Пасуш де Феррейра 0% (0)
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    Где смотреть матч Порту 4:0 Пасуш де Феррейра онлайн

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    Прогнозы на матч Порту 4:0 Пасуш де Феррейра

    Исход игры
    Порту
    99.2% (126)
    Ничья
    0.8% (1)
    Пасуш де Феррейра
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.22% (63)
    Меньше
    48.78% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    18.7% (23)
    Нет
    81.3% (100)
    Популярный счёт
    2:0 Порту
    44.9% (57)
    3:0 Порту
    27.6% (35)
    2:1 Порту
    11% (14)
    3:1 Порту
    4.7% (6)
    4:0 Порту
    3.9% (5)
    1:0 Порту
    2.4% (3)
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