Тур: 12. Стадион: Жозе Алваладе.
2:0
Перерыв
0'
15' Желтая карточкаМорита Хидемаса
17' Желтая карточкаAfonso Freitas
26' Вторая желтая карточкаAfonso Freitas
1:0
34' ГолПорро Педро
2:0
40' ГолМорита Хидемаса
Ход матча
15'
17'
26'
34'
1:0
40'
24
Порро
Педро
28
Поте
14
Варела
Бруну
13
Амаро
Андре
28
Ze
Ferreira
10
Силва
Тьягу
21
Андре
Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Порро ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Артур ГомесНападающий
- Нападающий
-
28 ПотеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Марса ХосеЗащитник
- Защитник
-
84 Эссугу ДариуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
-
13 Амаро АндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Ze FerreiraПолузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
-
21 Андре АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Биай СелтунВратарь
-
25 Огава РёяЗащитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Силва АндреНападающий
- Нападающий
-
11 Jota Silva
-
Главный тренер: Joao Aroso
История личных встреч
Спортинг Л
Витория Гимарайнш
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед
32 матча
56.3%
28.1%
15.6%
18 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
53.1%
34.4%
12.5%
17 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
2.29
1.5
Среднее время на гол
39
60
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.11
0.64
Среднее время на гол
81
140
Всего голов
52
36
Голов в среднем за матч
1.63
1.13
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
55
80
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поте
|5 (1)
|0.42
|Сантуш Нуну II
|4
|0.33
|Эдвардс Маркус
|3
|0.25
|Тринкан Франсишку
|2
|0.17
|Морита Хидемаса
|2
|0.17
|Рошинья Кошта
|1
|0.08
|Порро Педро
|1
|0.08
|Луис Матеус II
|1
|0.08
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.08
|Паулинью Жуан
|1
|0.08
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nelson Da Luz
|3
|0.25
|Силва Андерсон
|2
|0.17
|Силва Андре III
|2
|0.17
|Джонстон Майкл
|1
|0.08
|Ламейраш Рубен
|1 (1)
|0.08
|Силва Тьягу
|1 (1)
|0.08
|Жанвье Николя
|1
|0.08
|Амаро Андре
|1
|0.08
|Jota Silva
|1
|0.08
|Алмейда Андре IV
|0
|0
|Ze Ferreira
|0
|0
|Afonso Freitas
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантуш Нуну II
|4
|0
|Поте
|4
|0
|Угарте Мануэль
|4
|0
|Порро Педро
|2
|1
|Коатес Себастьян
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Адан Антонио
|2
|0
|Эсгаю Рикарду
|2
|0
|Рошинья Кошта
|2
|0
|Эдвардс Маркус
|2
|0
|Матеус Рейс
|2
|0
|Инасиу Гонсалу
|2
|0
|Нету Луиш
|1
|0
|Паулинью Жуан
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Иссахаку Абдул
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амаро Андре
|5
|1
|Afonso Freitas
|4
|1
|Силва Тьягу
|5
|0
|Варела Бруну
|4
|0
|Сафира Алиссон
|4
|0
|Ибрахим Бамба
|4
|0
|Андре Андре
|3
|0
|Ламейраш Рубен
|3
|0
|Индио Матеус
|1
|1
|Nelson Da Luz
|2
|0
|Ze Ferreira
|2
|0
|Jota Silva
|2
|0
|Семеду Алфа
|0
|1
|Джонстон Майкл
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Жанвье Николя
|1
|0
|Фернандеш Жорже
|1
|0
|Алмейда Андре IV
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Силва Андре III
|1
|0
|Са Элдер
|1
|0
|Мигель Магальяеш
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Витория Гимарайнш
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Спортинг Л
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Витория Гимарайнш
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
7
8
Спортинг Л
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
7
11
Голы по времени матча
Забито
12
5
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
8%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
2
40%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
20%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
5
50%
1
20%
76-90
Забито
20
13
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
3
15%
1
8%
1-15
5
25%
3
23%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
3
15%
4
31%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
4
20%
3
23%
76-90
Пропущено
15
10
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
7%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
2
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
4
40%
61-75
6
40%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Спортинг Л - Айнтрахт Фр 1:2 Арока - Спортинг Л 1:0 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Каса Пиа 3:1
Варзим - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Санта-Клара - Спортинг Л 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Боавишта - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Эшторил - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Шавиш 0:2 Порту - Спортинг Л 3:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Брага - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Витория Гимарайнш - Фамаликан 3:2 Витория Гимарайнш - Боавишта 3:2 Канелас - Витория Гимарайнш 1:3 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 0:1
Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Каса Пиа 0:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Хайдук 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 0:1 Хайдук - Витория Гимарайнш 3:1 Пушкаш-Академия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Пушкаш-Академия 3:0 Витория Гимарайнш - Трофенсе 4:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 5:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:1
Результаты матчей
Спортинг Л
Витория Гимарайнш
Точный счет
3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
41
24
41
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
74
38
56
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|11
|10
|1
|0
|29 - 5
|31
|2.
|Порту
|12
|8
|2
|2
|27 - 8
|26
|3.
|Брага
|11
|8
|1
|2
|27 - 10
|25
|4.
|Спортинг Л
|2:0
|12
|7
|1
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Каса Пиа
|11
|6
|2
|3
|11 - 8
|20
|6.
|Витория Гимарайнш
|0:2
|12
|6
|2
|4
|13 - 12
|20
|7.
|Портимоненсе
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|8.
|Арока
|12
|5
|4
|3
|14 - 18
|19
|9.
|Боавишта
|11
|5
|2
|4
|13 - 18
|17
|10.
|Эшторил
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|11.
|Шавиш
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|12.
|Визела
|12
|3
|3
|6
|9 - 13
|12
|13.
|Риу Аве
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|14.
|Фамаликан
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|15.
|Санта-Клара
|11
|2
|3
|6
|8 - 12
|9
|16.
|Жил Висенте
|12
|2
|3
|7
|10 - 18
|9
|17.
|Маритиму
|11
|1
|2
|8
|8 - 26
|5
|18.
|Пасуш де Феррейра
|12
|0
|2
|10
|7 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|2.
|Порту
|6
|5
|0
|1
|19 - 3
|15
|3.
|Спортинг Л
|2:0
|6
|5
|0
|1
|15 - 4
|15
|4.
|Витория Гимарайнш
|0:2
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|5.
|Боавишта
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|6.
|Брага
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|7.
|Каса Пиа
|6
|3
|1
|2
|4 - 2
|10
|8.
|Портимоненсе
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|9.
|Арока
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|10.
|Фамаликан
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|11.
|Риу Аве
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|12.
|Шавиш
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|13.
|Санта-Клара
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Эшторил
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Жил Висенте
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|16.
|Визела
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|17.
|Маритиму
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|18.
|Пасуш де Феррейра
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|2.
|Бенфика
|5
|4
|1
|0
|6 - 0
|13
|3.
|Порту
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Эшторил
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|5.
|Каса Пиа
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|Портимоненсе
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Арока
|6
|2
|3
|1
|5 - 7
|9
|8.
|Шавиш
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|9.
|Визела
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Спортинг Л
|2:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|11.
|Витория Гимарайнш
|0:2
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|12.
|Боавишта
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|13.
|Жил Висенте
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Маритиму
|6
|1
|1
|4
|4 - 18
|4
|15.
|Риу Аве
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|16.
|Санта-Клара
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Фамаликан
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|18.
|Пасуш де Феррейра
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
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|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|7 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|7
|Порту
|Тареми Мехди
|6 (4)
|Бенфика
|Силва Рафа
|6 (2)
|Порту
|Эванилсон
|6 (2)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 7
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 6
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 5
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 4
Прогнозы на матч Спортинг Л 2:0 Витория Гимарайнш
Исход игры
Спортинг Л
94.5% (121)
Ничья
4.7% (6)
Витория Гимарайнш
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.2% (69)
Меньше
44.8% (56)
Обе команды забьют
Да
53.6% (67)
Нет
46.4% (58)
Популярный счёт
2:1 Спортинг Л
32% (41)
2:0 Спортинг Л
28.1% (36)
1:0 Спортинг Л
12.5% (16)
3:1 Спортинг Л
11.7% (15)
3:0 Спортинг Л
4.7% (6)
1:1 Ничья
3.1% (4)
3:2 Спортинг Л
1.6% (2)
4:1 Спортинг Л
1.6% (2)
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