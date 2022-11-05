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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Спортинг Л
2:0
Перерыв
Витория Гимарайнш
0'
15' Желтая карточка
Морита Хидемаса
17' Желтая карточка
Afonso Freitas
26' Вторая желтая карточка
Afonso Freitas
1:0
34' Гол
Порро Педро
2:0
40' Гол
Морита Хидемаса

Ход матча

15'
Морита Хидемаса
 
17'
 
Afonso Freitas
26'
 
Afonso Freitas
33'
Эдвардс Маркус
Назиньо Флавио
 
33'
 
Огава Рёя
Nelson Da Luz
34'
Порро Педро
1:0
40'
Морита Хидемаса
(Эдвардс Маркус)
2:0
Прогнозы 128
Спортинг Л 94.5% (121)
X 4.7% (6)
Витория Гимарайнш 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Витория Гимарайнш
1.45
7.40
7.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Адан
Антонио
25
Инасиу
Гонсалу
4
Коатес
Себастьян
2
Матеус
Рейс
24
Порро
Педро
15
Угарте
Мануэль
5
Морита
Хидемаса
71
Назиньо
Флавио
33
Артур
Гомес
VIII
20
Паулинью
Жуан
28
Поте
14
Варела
Бруну
13
Амаро
Андре
22
Ибрахим
Бамба
3
Вильянуэва
Микель
28
Ze
Ferreira
10
Силва
Тьягу
21
Андре
Андре
72
Afonso
Freitas
90
Джонстон
Майкл
33
Силва
Андерсон
20
Nelson
Da
Luz
Спортинг Л
3-4-3
Витория Гимарайнш
3-4-3

История личных встреч

Спортинг Л
Витория Гимарайнш

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед

32 матча

56.3%
28.1%
15.6%
18 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

53.1%
34.4%
12.5%
17 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:5
ТМК
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
5:1
ПЛ
4:1
КЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ТМС
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

2.29
1.5

Среднее время на гол

39
60

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.11
0.64

Среднее время на гол

81
140

Всего голов

52
36

Голов в среднем за матч

1.63
1.13

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

55
80

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 5 (1) 0.42
Сантуш Нуну II 4 0.33
Эдвардс Маркус 3 0.25
Тринкан Франсишку 2 0.17
Морита Хидемаса 2 0.17
Рошинья Кошта 1 0.08
Порро Педро 1 0.08
Луис Матеус II 1 0.08
Сен-Жюст Джеремая 1 0.08
Паулинью Жуан 1 0.08
Эсгаю Рикарду 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nelson Da Luz 3 0.25
Силва Андерсон 2 0.17
Силва Андре III 2 0.17
Джонстон Майкл 1 0.08
Ламейраш Рубен 1 (1) 0.08
Силва Тьягу 1 (1) 0.08
Жанвье Николя 1 0.08
Амаро Андре 1 0.08
Jota Silva 1 0.08
Алмейда Андре IV 0 0
Ze Ferreira 0 0
Afonso Freitas 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантуш Нуну II 4 0
Поте 4 0
Угарте Мануэль 4 0
Порро Педро 2 1
Коатес Себастьян 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Адан Антонио 2 0
Эсгаю Рикарду 2 0
Рошинья Кошта 2 0
Эдвардс Маркус 2 0
Матеус Рейс 2 0
Инасиу Гонсалу 2 0
Нету Луиш 1 0
Паулинью Жуан 1 0
Луис Матеус II 1 0
Иссахаку Абдул 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амаро Андре 5 1
Afonso Freitas 4 1
Силва Тьягу 5 0
Варела Бруну 4 0
Сафира Алиссон 4 0
Ибрахим Бамба 4 0
Андре Андре 3 0
Ламейраш Рубен 3 0
Индио Матеус 1 1
Nelson Da Luz 2 0
Ze Ferreira 2 0
Jota Silva 2 0
Семеду Алфа 0 1
Джонстон Майкл 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Жанвье Николя 1 0
Фернандеш Жорже 1 0
Алмейда Андре IV 1 0
Силва Даниэл 1 0
Силва Андре III 1 0
Са Элдер 1 0
Мигель Магальяеш 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Витория Гимарайнш
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Спортинг Л
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Витория Гимарайнш
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

7
8
Спортинг Л
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

7
11

Голы по времени матча

Забито

12
5
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
8%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
2
40%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
5
50%
1
20%
76-90

Забито

20
13
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
3
15%
1
8%
1-15
5
25%
3
23%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
3
15%
4
31%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
4
20%
3
23%
76-90

Пропущено

15
10
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
7%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
2
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
4
40%
61-75
6
40%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Спортинг Л - Айнтрахт Фр 1:2 Арока - Спортинг Л 1:0 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Каса Пиа 3:1
Варзим - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Санта-Клара - Спортинг Л 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Боавишта - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Эшторил - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Шавиш 0:2 Порту - Спортинг Л 3:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Брага - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Витория Гимарайнш - Фамаликан 3:2 Витория Гимарайнш - Боавишта 3:2 Канелас - Витория Гимарайнш 1:3 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 0:1
Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Каса Пиа 0:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Хайдук 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 0:1 Хайдук - Витория Гимарайнш 3:1 Пушкаш-Академия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Пушкаш-Академия 3:0 Витория Гимарайнш - Трофенсе 4:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 5:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:1

Результаты матчей

Спортинг Л
Витория Гимарайнш

Точный счет

3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
1
1.5
2
4
4
1
2.5
2
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
7
4
1.5
3
8
5
6
2.5
2
9
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 11 10 1 0 29 - 5 31
2. Порту 12 8 2 2 27 - 8 26
3. Брага 11 8 1 2 27 - 10 25
4. Спортинг Л 2:0 12 7 1 4 23 - 14 22
5. Каса Пиа 11 6 2 3 11 - 8 20
6. Витория Гимарайнш 0:2 12 6 2 4 13 - 12 20
7. Портимоненсе 12 6 1 5 11 - 12 19
8. Арока 12 5 4 3 14 - 18 19
9. Боавишта 11 5 2 4 13 - 18 17
10. Эшторил 11 4 4 3 12 - 10 16
11. Шавиш 11 4 3 4 11 - 15 15
12. Визела 12 3 3 6 9 - 13 12
13. Риу Аве 11 3 3 5 14 - 18 12
14. Фамаликан 11 3 1 7 10 - 16 10
15. Санта-Клара 11 2 3 6 8 - 12 9
16. Жил Висенте 12 2 3 7 10 - 18 9
17. Маритиму 11 1 2 8 8 - 26 5
18. Пасуш де Феррейра 12 0 2 10 7 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 6 6 0 0 23 - 5 18
2. Порту 6 5 0 1 19 - 3 15
3. Спортинг Л 2:0 6 5 0 1 15 - 4 15
4. Витория Гимарайнш 0:2 6 4 1 1 8 - 5 13
5. Боавишта 6 3 2 1 8 - 8 11
6. Брага 5 3 1 1 11 - 4 10
7. Каса Пиа 6 3 1 2 4 - 2 10
8. Портимоненсе 6 3 1 2 5 - 5 10
9. Арока 6 3 1 2 9 - 11 10
10. Фамаликан 5 3 0 2 7 - 5 9
11. Риу Аве 5 3 0 2 7 - 5 9
12. Шавиш 5 1 3 1 6 - 5 6
13. Санта-Клара 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Эшторил 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Жил Висенте 7 1 2 4 4 - 8 5
16. Визела 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Маритиму 5 0 1 4 4 - 8 1
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 6 5 0 1 16 - 6 15
2. Бенфика 5 4 1 0 6 - 0 13
3. Порту 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Эшторил 6 3 2 1 7 - 3 11
5. Каса Пиа 5 3 1 1 7 - 6 10
6. Портимоненсе 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Арока 6 2 3 1 5 - 7 9
8. Шавиш 6 3 0 3 5 - 10 9
9. Визела 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Спортинг Л 2:0 6 2 1 3 8 - 10 7
11. Витория Гимарайнш 0:2 6 2 1 3 5 - 7 7
12. Боавишта 5 2 0 3 5 - 10 6
13. Жил Висенте 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Маритиму 6 1 1 4 4 - 18 4
15. Риу Аве 6 0 3 3 7 - 13 3
16. Санта-Клара 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Фамаликан 6 0 1 5 3 - 11 1
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 4 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 7
Порту Тареми Мехди 6 (4)
Бенфика Силва Рафа 6 (2)
Порту Эванилсон 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 7
Визела Гуззу Рафаэл 1 6
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогнозы 128
Спортинг Л 94.5% (121)
X 4.7% (6)
Витория Гимарайнш 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Витория Гимарайнш
1.45
7.40
7.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Спортинг Л 2:0 Витория Гимарайнш онлайн

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Прогнозы на матч Спортинг Л 2:0 Витория Гимарайнш

Исход игры
Спортинг Л
94.5% (121)
Ничья
4.7% (6)
Витория Гимарайнш
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.2% (69)
Меньше
44.8% (56)
Обе команды забьют
Да
53.6% (67)
Нет
46.4% (58)
Популярный счёт
2:1 Спортинг Л
32% (41)
2:0 Спортинг Л
28.1% (36)
1:0 Спортинг Л
12.5% (16)
3:1 Спортинг Л
11.7% (15)
3:0 Спортинг Л
4.7% (6)
1:1 Ничья
3.1% (4)
3:2 Спортинг Л
1.6% (2)
4:1 Спортинг Л
1.6% (2)
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Спортинг Л
Витория Гимарайнш
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