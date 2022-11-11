Тур: 17. Стадион: Stadion Dyskobolii. Главный судья: Пржибыл Ярослав
0:0
Первый тайм: 20'
0'
24
Шмыт
Каетан
16
Луиш
Мигел
99
Зреляк
Адам
74
Крук
Камиль
18
Piotr
Wlazlo
99
Said
Hamulic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Said HamulicНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Жира ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Ващук БогданПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Adam Majewski
История личных встреч
Варта Познань
Сталь Мелец
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.25
0.75
Среднее время на гол
360
120
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.63
0.63
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
144
144
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|5
|0.29
|Журавски Мачей
|2
|0.12
|Луиш Мигел
|2
|0.12
|Ставропулос Димитрис
|2
|0.12
|Гжесик Ян
|1
|0.06
|Шимонович Давид
|1
|0.06
|Коррин Милан
|1
|0.06
|Дестан Энис
|1
|0.06
|Копчински Михал
|1 (1)
|0.06
|Шмыт Каетан
|0
|0
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Мяйнпя Нило
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Said Hamulic
|8
|0.47
|Доманьски Мацей
|4 (1)
|0.24
|Piotr Wlazlo
|4 (2)
|0.24
|Матрас Матеуш
|1
|0.06
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0.06
|Ратайчик Адам
|1
|0.06
|Гербовски Фридерик
|1
|0.06
|Fabian Hiszpanski
|1
|0.06
|Жира Павел
|1
|0.06
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Лебедински Миколай
|0
|0
|Флис Марцин
|0
|0
|Цепеля Бартломей
|0
|0
|Крук Камиль
|0
|0
|Маж Пшемыслав
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ставропулос Димитрис
|5
|0
|Зреляк Адам
|4
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Гжесик Ян
|3
|0
|Копчински Михал
|2
|0
|Купчак Матеуш
|2
|0
|Коррин Милан
|2
|0
|Плеснерович Виктор
|2
|0
|Шмыт Каетан
|2
|0
|Дестан Энис
|2
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Кьельб Якуб
|1
|0
|Косцельны Камиль
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Мяйнпя Нило
|1
|0
|Иванов Роберт
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabian Hiszpanski
|4
|0
|Матрас Матеуш
|2
|1
|Касперкевич Аркадиуш
|2
|1
|Piotr Wlazlo
|3
|0
|Крук Камиль
|3
|0
|Bartosz Mrozek
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Лебедински Миколай
|1
|0
|Флис Марцин
|1
|0
|Гетингер Крыстян
|1
|0
|Бараускас Доминикас
|1
|0
|Ратайчик Адам
|1
|0
|Said Hamulic
|1
|0
|David Poreba
|1
|0
Результаты матчей
Варта Познань
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сталь Мелец
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
2
Варта Познань
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сталь Мелец
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
11
11
Варта Познань
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сталь Мелец
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
15
13
Голы по времени матча
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
0
0%
2
18%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
1
9%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
11%
2
15%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
4
36%
2
18%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
4
40%
76-90
Забито
17
22
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
1
6%
3
14%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
3
18%
6
27%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
3
18%
4
18%
61-75
5
29%
29%
3
14%
76-90
Пропущено
15
23
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
1
7%
3
13%
1-15
5
33%
1
4%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
3
20%
5
22%
46-60
2
13%
6
26%
61-75
2
13%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пяст - Варта Познань 0:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 2:3 Варта Познань - Гурник Забже 0:0 Сандецья - Варта Познань 2:1
Варта Познань - Ягеллония 2:0 Легия - Варта Познань 1:0 Шлёнск - Варта Познань 0:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Лех 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 ГКС Ястшембе - Варта Познань 0:2 Краковия - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Медзь - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0
Сталь Мелец
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:3
Корона Кельце - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2 Медзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Легия 0:1 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0
Результаты матчей
Варта Познань
Сталь Мелец
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:2
3 раза 38%
4:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
2
6 раз 38%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Варта Познань
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
62
25
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
53
54
53
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
115
79
97
115
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|12
|2
|2
|33 - 11
|38
|2.
|Легия
|16
|9
|4
|3
|24 - 19
|31
|3.
|Сталь Мелец
|0:0
|17
|8
|3
|6
|24 - 21
|27
|4.
|Погонь Щецин
|16
|7
|5
|4
|27 - 24
|26
|5.
|Видзев Лодзь
|16
|8
|2
|6
|21 - 17
|26
|6.
|Лех
|15
|7
|4
|4
|18 - 14
|25
|7.
|Краковия
|16
|7
|4
|5
|18 - 11
|25
|8.
|Висла Плоцк
|16
|7
|4
|5
|28 - 24
|25
|9.
|Варта Познань
|0:0
|17
|7
|4
|6
|17 - 15
|25
|10.
|Радомьяк Радом
|16
|7
|2
|7
|20 - 21
|23
|11.
|Шлёнск
|16
|5
|5
|6
|17 - 22
|20
|12.
|Гурник Забже
|15
|5
|5
|5
|25 - 23
|20
|13.
|Ягеллония
|16
|4
|6
|6
|24 - 24
|18
|14.
|Заглембе Любин
|16
|4
|5
|7
|12 - 25
|17
|15.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|2
|9
|15 - 26
|14
|16.
|Пяст
|16
|3
|4
|9
|15 - 21
|13
|17.
|Корона Кельце
|16
|3
|4
|9
|17 - 25
|13
|18.
|Медзь
|15
|2
|3
|10
|15 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Легия
|8
|6
|2
|0
|14 - 6
|20
|3.
|Висла Плоцк
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|4.
|Погонь Щецин
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|5.
|Сталь Мелец
|0:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|10 - 5
|14
|7.
|Ягеллония
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|8.
|Лех
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|9.
|Видзев Лодзь
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|10.
|Шлёнск
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|11.
|Радомьяк Радом
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|12.
|Гурник Забже
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|13.
|Медзь
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|14.
|Заглембе Любин
|8
|1
|4
|3
|5 - 10
|7
|15.
|Пяст
|8
|2
|1
|5
|9 - 10
|7
|16.
|Варта Познань
|0:0
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|17.
|Корона Кельце
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|0:0
|9
|6
|1
|2
|12 - 5
|19
|2.
|Ракув
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|3.
|Радомьяк Радом
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|4.
|Видзев Лодзь
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|5.
|Сталь Мелец
|0:0
|9
|4
|1
|4
|11 - 13
|13
|6.
|Лех
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|7.
|Гурник Забже
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|8.
|Погонь Щецин
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|9.
|Краковия
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|10.
|Легия
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|11.
|Заглембе Любин
|8
|3
|1
|4
|7 - 15
|10
|12.
|Висла Плоцк
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|13.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|0
|6
|12 - 17
|9
|14.
|Корона Кельце
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|15.
|Шлёнск
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|16.
|Пяст
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|Ягеллония
|8
|0
|5
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Медзь
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (2)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|8 (2)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|7 (3)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Легия
|Младенович Филип
|7
|Ракув
|Арсенич Зоран
|7