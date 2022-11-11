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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Варта Познань
0:0
Первый тайм: 20'
Сталь Мелец
0'
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Сталь Мелец
2.02
3.36
3.90
Все Коэффициенты
33
Гробельны
Енджей
54
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
2
Гжесик
Ян
14
Косцельны
Камиль
21
Купчак
Матеуш
8
Мяйнпя
Нило
24
Шмыт
Каетан
16
Луиш
Мигел
99
Зреляк
Адам
41
Bartosz
Mrozek
74
Крук
Камиль
21
Матрас
Матеуш
4
Флис
Марцин
24
Вольски
Мацей
23
Гетингер
Крыстян
77
Ратайчик
Адам
26
Касперкевич
Аркадиуш
18
Piotr
Wlazlo
7
Доманьски
Мацей
99
Said
Hamulic
Варта Познань
3-4-2-1
Сталь Мелец
5-4-1

История личных встреч

Варта Познань
Сталь Мелец

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Э
0:1
Э
0:0
Э
0:0
Э
0:1
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.25
0.75

Среднее время на гол

360
120

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.63
0.63

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

144
144

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 5 0.29
Журавски Мачей 2 0.12
Луиш Мигел 2 0.12
Ставропулос Димитрис 2 0.12
Гжесик Ян 1 0.06
Шимонович Давид 1 0.06
Коррин Милан 1 0.06
Дестан Энис 1 0.06
Копчински Михал 1 (1) 0.06
Шмыт Каетан 0 0
Купчак Матеуш 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Мяйнпя Нило 0 0
Konrad Matuszewski 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Said Hamulic 8 0.47
Доманьски Мацей 4 (1) 0.24
Piotr Wlazlo 4 (2) 0.24
Матрас Матеуш 1 0.06
Касперкевич Аркадиуш 1 0.06
Ратайчик Адам 1 0.06
Гербовски Фридерик 1 0.06
Fabian Hiszpanski 1 0.06
Жира Павел 1 0.06
Гетингер Крыстян 0 0
Лебедински Миколай 0 0
Флис Марцин 0 0
Цепеля Бартломей 0 0
Крук Камиль 0 0
Маж Пшемыслав 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ставропулос Димитрис 5 0
Зреляк Адам 4 0
Шимонович Давид 3 0
Гжесик Ян 3 0
Копчински Михал 2 0
Купчак Матеуш 2 0
Коррин Милан 2 0
Плеснерович Виктор 2 0
Шмыт Каетан 2 0
Дестан Энис 2 0
Лис Адриан 1 0
Кьельб Якуб 1 0
Косцельны Камиль 1 0
Щепаньски Милош 1 0
Мяйнпя Нило 1 0
Иванов Роберт 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabian Hiszpanski 4 0
Матрас Матеуш 2 1
Касперкевич Аркадиуш 2 1
Piotr Wlazlo 3 0
Крук Камиль 3 0
Bartosz Mrozek 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Лебедински Миколай 1 0
Флис Марцин 1 0
Гетингер Крыстян 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Ратайчик Адам 1 0
Said Hamulic 1 0
David Poreba 1 0

Результаты матчей

Варта Познань
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сталь Мелец
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
2
Варта Познань
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сталь Мелец
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

11
11
Варта Познань
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сталь Мелец
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

15
13

Голы по времени матча

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
0
0%
2
18%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
11%
2
15%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
4
36%
2
18%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
4
40%
76-90

Забито

17
22
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
1
6%
3
14%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
3
18%
6
27%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
3
18%
4
18%
61-75
5
29%
29%
3
14%
76-90

Пропущено

15
23
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
1
7%
3
13%
1-15
5
33%
1
4%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
3
20%
5
22%
46-60
2
13%
6
26%
61-75
2
13%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пяст - Варта Познань 0:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 2:3 Варта Познань - Гурник Забже 0:0 Сандецья - Варта Познань 2:1
Варта Познань - Ягеллония 2:0 Легия - Варта Познань 1:0 Шлёнск - Варта Познань 0:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Лех 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 ГКС Ястшембе - Варта Познань 0:2 Краковия - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Медзь - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0
Сталь Мелец
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:3
Корона Кельце - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2 Медзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Легия 0:1 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0

Результаты матчей

Варта Познань
Сталь Мелец

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:2
3 раза 38%
4:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
2
6 раз 38%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Варта Познань
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
3
5
4
1.5
5
3
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
5
7
9
1.5
9
7
1
15
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 12 2 2 33 - 11 38
2. Легия 16 9 4 3 24 - 19 31
3. Сталь Мелец 0:0 17 8 3 6 24 - 21 27
4. Погонь Щецин 16 7 5 4 27 - 24 26
5. Видзев Лодзь 16 8 2 6 21 - 17 26
6. Лех 15 7 4 4 18 - 14 25
7. Краковия 16 7 4 5 18 - 11 25
8. Висла Плоцк 16 7 4 5 28 - 24 25
9. Варта Познань 0:0 17 7 4 6 17 - 15 25
10. Радомьяк Радом 16 7 2 7 20 - 21 23
11. Шлёнск 16 5 5 6 17 - 22 20
12. Гурник Забже 15 5 5 5 25 - 23 20
13. Ягеллония 16 4 6 6 24 - 24 18
14. Заглембе Любин 16 4 5 7 12 - 25 17
15. Лехия Гданьск 15 4 2 9 15 - 26 14
16. Пяст 16 3 4 9 15 - 21 13
17. Корона Кельце 16 3 4 9 17 - 25 13
18. Медзь 15 2 3 10 15 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 8 1 0 23 - 5 25
2. Легия 8 6 2 0 14 - 6 20
3. Висла Плоцк 7 5 1 1 14 - 6 16
4. Погонь Щецин 8 4 3 1 14 - 11 15
5. Сталь Мелец 0:0 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Краковия 9 4 2 3 10 - 5 14
7. Ягеллония 8 4 1 3 16 - 12 13
8. Лех 9 4 1 4 9 - 10 13
9. Видзев Лодзь 8 4 1 3 12 - 9 13
10. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
11. Радомьяк Радом 8 3 1 4 11 - 12 10
12. Гурник Забже 8 2 2 4 12 - 14 8
13. Медзь 8 2 2 4 9 - 13 8
14. Заглембе Любин 8 1 4 3 5 - 10 7
15. Пяст 8 2 1 5 9 - 10 7
16. Варта Познань 0:0 8 1 3 4 5 - 10 6
17. Корона Кельце 7 1 2 4 7 - 10 5
18. Лехия Гданьск 6 1 2 3 3 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 0:0 9 6 1 2 12 - 5 19
2. Ракув 7 4 1 2 10 - 6 13
3. Радомьяк Радом 8 4 1 3 9 - 9 13
4. Видзев Лодзь 8 4 1 3 9 - 8 13
5. Сталь Мелец 0:0 9 4 1 4 11 - 13 13
6. Лех 6 3 3 0 9 - 4 12
7. Гурник Забже 7 3 3 1 13 - 9 12
8. Погонь Щецин 8 3 2 3 13 - 13 11
9. Краковия 7 3 2 2 8 - 6 11
10. Легия 8 3 2 3 10 - 13 11
11. Заглембе Любин 8 3 1 4 7 - 15 10
12. Висла Плоцк 9 2 3 4 14 - 18 9
13. Лехия Гданьск 9 3 0 6 12 - 17 9
14. Корона Кельце 9 2 2 5 10 - 15 8
15. Шлёнск 8 2 2 4 5 - 10 8
16. Пяст 8 1 3 4 6 - 11 6
17. Ягеллония 8 0 5 3 8 - 12 5
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Ягеллония Имас Хесус 8 (2)
Сталь Мелец Said Hamulic 8 (2)
Гурник Забже Новак Бартош 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Легия Младенович Филип 7
Ракув Арсенич Зоран 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Сталь Мелец
2.02
3.36
3.90
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Где смотреть матч Варта Познань 0:0 Сталь Мелец онлайн

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Варта Познань
Сталь Мелец
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