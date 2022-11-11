  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Висла Плоцк
1:0
Конец матча
Краковия
0'
42' Желтая карточка
Родин Матай
45' Желтая карточка
Швох Матеуш
47' Желтая карточка
Takuto Oshima
60' Желтая карточка
Жезничак Якуб
1:0
66' Гол
Вольски Рафал
80' Вторая желтая карточка
Takuto Oshima
90'+7
1
Каминьски
Кжиштоф
25
Жезничак
Якуб
4
Хжановски
Адам
3
Капюади
Стив
77
Томасик
Пётр
8
Фурман
Доминик
15
Валло
Кристиан
14
Швох
Матеуш
10
Вольски
Рафал
11
Альварес
Давид
20
Секульски
Лукаш
23
Немчикски
Карол
85
Яблонски
Давид
88
Родин
Матай
5
Гицэ
Вирджил
2
Рыпэ
Корнел
3
Сиплак
Михал
18
Takuto
Oshima
22
Лосаж
Флорьян
10
Коноплянка
Евгений
71
Patryk
Makuch
9
Кялльман
Беньямин
Висла Плоцк
4-1-4-1
Краковия
3-4-2-1

История личных встреч

Висла Плоцк
Краковия

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

Э
3:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
0:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
3:2
Э
3:1
Э
0:1
Э
1:3
ЭГБ
1:1
Э
4:1
Э
1:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.83

Среднее время на гол

63
108

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.54
0.92

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

58
97

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Давид 9 (1) 0.53
Вольски Рафал 6 (1) 0.35
Колар Марко 3 0.18
Валло Кристиан 2 0.12
Секульски Лукаш 2 0.12
Damian Warchol 2 0.12
Левандовски Матеуш II 2 0.12
Кривоцюк Антон 1 0.06
Коцыля Давид 1 0.06
Павляк Александр 1 0.06
Расак Дамиан 0 0
Томасик Пётр 0 0
Фурман Доминик 0 0
Лесняк Филип 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 4 0.24
Ракочи Михал 4 0.24
Patryk Makuch 3 (1) 0.18
Мишор Якуб 2 0.12
Коноплянка Евгений 1 0.06
Хебо Матиас 1 0.06
Лосаж Флорьян 1 0.06
Родин Матай 1 0.06
Какабадзе Отар 0 0
Сиплак Михал 0 0
Югас Якуб 0 0
Балай Филип 0 0

Карточки

Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вольски Рафал 2 1
Томасик Пётр 3 0
Швох Матеуш 3 0
Фурман Доминик 3 0
Расак Дамиан 3 0
Жезничак Якуб 2 0
Лесняк Филип 2 0
Кривоцюк Антон 2 0
Градецки Бартломей 2 0
Павляк Александр 2 0
Капюади Стив 0 1
Секульски Лукаш 1 0
Хжановски Адам 1 0
Альварес Давид 1 0
Michal Mokrzycki 1 0
Михальски Дамян 1 0
Коцыля Давид 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яблонски Давид 4 1
Takuto Oshima 4 1
Сиплак Михал 5 0
Рыпэ Корнел 4 0
Какабадзе Отар 4 0
Югас Якуб 3 0
Лосаж Флорьян 3 0
Хебо Матиас 2 0
Гицэ Вирджил 2 0
Ракочи Михал 2 0
Patryk Makuch 2 0
Karol Knap 2 0
Ярошински Павел 1 0
Кялльман Беньямин 1 0
Родин Матай 1 0
Немчикски Карол 1 0
Мишор Якуб 1 0

Результаты матчей

Висла Плоцк
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Краковия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
3
Висла Плоцк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Краковия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

11
9
Висла Плоцк
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
12% (2)
35% (6)
Краковия
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

15
4

Волевые поражения

13
12

Голы по времени матча

Забито

15
9
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
3
20%
3
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
6
40%
1
11%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
3
50%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

15
9
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
4
27%
2
22%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
27%
3
33%
76-90

Пропущено

17
6
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
1
17%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
2
33%
61-75
2
12%
3
50%
76-90

Забито

30
18
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 9
0 Не забивали 6
2
7%
1
6%
1-15
4
13%
3
17%
16-30
7
23%
5
28%
31-45
5
17%
2
11%
46-60
2
7%
3
17%
61-75
10
33%
4
22%
76-90

Пропущено

23
12
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
3
13%
1
8%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
3
13%
3
25%
46-60
7
30%
3
25%
61-75
4
17%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Плоцк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ракув - Висла Плоцк 7:1 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Сталь Мелец - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Легия 0:3
Висла Плоцк - Легия 2:1 Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Пяст 1:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 2:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 СКРА Ченстохова - Висла Плоцк 1:3 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Лех - Висла Плоцк 1:3 Висла Плоцк - Заря 2:3 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2
Краковия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Краковия - Ягеллония 1:0 Заглембе Любин - Краковия 0:2 Краковия - Лех 0:0 ЦВКС Ресовия - Краковия 4:3
Медзь - Краковия 1:1 Краковия - Лехия Гданьск 0:1 Радомьяк Радом - Краковия 0:2 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 3:0 LKS Lagow - Краковия 1:3 Краковия - Варта Познань 0:2 Шлёнск - Краковия 1:1 Краковия - Пяст 0:1 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Краковия - Легия 3:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1

Результаты матчей

Висла Плоцк
Краковия

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
3:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%
0:2
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Висла Плоцк
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
3
6
2
6
2.5
2
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
6
1.5
3
5
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
10
7
7
10
1.5
6
11
4
13
2.5
2
15
2
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 12 2 2 33 - 11 38
2. Легия 16 9 4 3 24 - 19 31
3. Висла Плоцк 17 8 4 5 29 - 24 28
4. Сталь Мелец 17 8 3 6 25 - 22 27
5. Погонь Щецин 16 7 5 4 27 - 24 26
6. Видзев Лодзь 16 8 2 6 21 - 17 26
7. Лех 15 7 4 4 18 - 14 25
8. Варта Познань 17 7 4 6 18 - 16 25
9. Краковия 17 7 4 6 18 - 12 25
10. Радомьяк Радом 16 7 2 7 20 - 21 23
11. Шлёнск 16 5 5 6 17 - 22 20
12. Гурник Забже 15 5 5 5 25 - 23 20
13. Ягеллония 16 4 6 6 24 - 24 18
14. Заглембе Любин 16 4 5 7 12 - 25 17
15. Лехия Гданьск 15 4 2 9 15 - 26 14
16. Пяст 16 3 4 9 15 - 21 13
17. Корона Кельце 16 3 4 9 17 - 25 13
18. Медзь 15 2 3 10 15 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 8 1 0 23 - 5 25
2. Легия 8 6 2 0 14 - 6 20
3. Висла Плоцк 8 6 1 1 15 - 6 19
4. Погонь Щецин 8 4 3 1 14 - 11 15
5. Сталь Мелец 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Краковия 9 4 2 3 10 - 5 14
7. Видзев Лодзь 8 4 1 3 12 - 9 13
8. Ягеллония 8 4 1 3 16 - 12 13
9. Лех 9 4 1 4 9 - 10 13
10. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
11. Радомьяк Радом 8 3 1 4 11 - 12 10
12. Гурник Забже 8 2 2 4 12 - 14 8
13. Медзь 8 2 2 4 9 - 13 8
14. Заглембе Любин 8 1 4 3 5 - 10 7
15. Пяст 8 2 1 5 9 - 10 7
16. Варта Познань 8 1 3 4 6 - 11 6
17. Корона Кельце 7 1 2 4 7 - 10 5
18. Лехия Гданьск 6 1 2 3 3 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 9 6 1 2 12 - 5 19
2. Ракув 7 4 1 2 10 - 6 13
3. Радомьяк Радом 8 4 1 3 9 - 9 13
4. Видзев Лодзь 8 4 1 3 9 - 8 13
5. Сталь Мелец 9 4 1 4 12 - 14 13
6. Лех 6 3 3 0 9 - 4 12
7. Гурник Забже 7 3 3 1 13 - 9 12
8. Погонь Щецин 8 3 2 3 13 - 13 11
9. Краковия 8 3 2 3 8 - 7 11
10. Легия 8 3 2 3 10 - 13 11
11. Заглембе Любин 8 3 1 4 7 - 15 10
12. Висла Плоцк 9 2 3 4 14 - 18 9
13. Лехия Гданьск 9 3 0 6 12 - 17 9
14. Корона Кельце 9 2 2 5 10 - 15 8
15. Шлёнск 8 2 2 4 5 - 10 8
16. Пяст 8 1 3 4 6 - 11 6
17. Ягеллония 8 0 5 3 8 - 12 5
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (3)
Сталь Мелец Said Hamulic 9 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Ягеллония Имас Хесус 8 (2)
Гурник Забже Новак Бартош 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Легия Младенович Филип 7
Ракув Арсенич Зоран 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Швох Матеуш получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      42'
      Родин Матай получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Висла Плоцк 1:0 Краковия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     