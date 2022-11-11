Тур: 17. Стадион: Казимеж Гурски.
1:0
Конец матча
0'
42' Желтая карточкаРодин Матай
45' Желтая карточкаШвох Матеуш
47' Желтая карточкаTakuto Oshima
60' Желтая карточкаЖезничак Якуб
1:0
66' ГолВольски Рафал
80' Вторая желтая карточкаTakuto Oshima
90'+7
Ход матча
42'
45'
47'
60'
66'
1:0
80'
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
88
Родин
Матай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Шулек МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Колар МаркоНападающий
-
Главный тренер: Стано Павол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубНападающий
-
45 Балай ФилипНападающий
-
20 Karol Knap
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Висла Плоцк
Краковия
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.83
Среднее время на гол
63
108
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.54
0.92
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
58
97
Бомбардиры внутри турнира
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Давид
|9 (1)
|0.53
|Вольски Рафал
|6 (1)
|0.35
|Колар Марко
|3
|0.18
|Валло Кристиан
|2
|0.12
|Секульски Лукаш
|2
|0.12
|Damian Warchol
|2
|0.12
|Левандовски Матеуш II
|2
|0.12
|Кривоцюк Антон
|1
|0.06
|Коцыля Давид
|1
|0.06
|Павляк Александр
|1
|0.06
|Расак Дамиан
|0
|0
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
|Лесняк Филип
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|4
|0.24
|Ракочи Михал
|4
|0.24
|Patryk Makuch
|3 (1)
|0.18
|Мишор Якуб
|2
|0.12
|Коноплянка Евгений
|1
|0.06
|Хебо Матиас
|1
|0.06
|Лосаж Флорьян
|1
|0.06
|Родин Матай
|1
|0.06
|Какабадзе Отар
|0
|0
|Сиплак Михал
|0
|0
|Югас Якуб
|0
|0
|Балай Филип
|0
|0
Карточки
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вольски Рафал
|2
|1
|Томасик Пётр
|3
|0
|Швох Матеуш
|3
|0
|Фурман Доминик
|3
|0
|Расак Дамиан
|3
|0
|Жезничак Якуб
|2
|0
|Лесняк Филип
|2
|0
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|Градецки Бартломей
|2
|0
|Павляк Александр
|2
|0
|Капюади Стив
|0
|1
|Секульски Лукаш
|1
|0
|Хжановски Адам
|1
|0
|Альварес Давид
|1
|0
|Michal Mokrzycki
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яблонски Давид
|4
|1
|Takuto Oshima
|4
|1
|Сиплак Михал
|5
|0
|Рыпэ Корнел
|4
|0
|Какабадзе Отар
|4
|0
|Югас Якуб
|3
|0
|Лосаж Флорьян
|3
|0
|Хебо Матиас
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|2
|0
|Ракочи Михал
|2
|0
|Patryk Makuch
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Ярошински Павел
|1
|0
|Кялльман Беньямин
|1
|0
|Родин Матай
|1
|0
|Немчикски Карол
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Висла Плоцк
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Краковия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
3
Висла Плоцк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Краковия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
11
9
Висла Плоцк
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
12% (2)
35% (6)
Краковия
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
15
4
Волевые поражения
13
12
Голы по времени матча
Забито
15
9
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
3
20%
3
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
6
40%
1
11%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
3
50%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
15
9
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
4
27%
2
22%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
27%
3
33%
76-90
Пропущено
17
6
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
1
17%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
2
33%
61-75
2
12%
3
50%
76-90
Забито
30
18
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 9
0 Не забивали 6
2
7%
1
6%
1-15
4
13%
3
17%
16-30
7
23%
5
28%
31-45
5
17%
2
11%
46-60
2
7%
3
17%
61-75
10
33%
4
22%
76-90
Пропущено
23
12
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
3
13%
1
8%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
3
13%
3
25%
46-60
7
30%
3
25%
61-75
4
17%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Плоцк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ракув - Висла Плоцк 7:1 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Сталь Мелец - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Легия 0:3
Висла Плоцк - Легия 2:1 Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Пяст 1:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 2:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 СКРА Ченстохова - Висла Плоцк 1:3 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Лех - Висла Плоцк 1:3 Висла Плоцк - Заря 2:3 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2
Краковия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Краковия - Ягеллония 1:0 Заглембе Любин - Краковия 0:2 Краковия - Лех 0:0 ЦВКС Ресовия - Краковия 4:3
Медзь - Краковия 1:1 Краковия - Лехия Гданьск 0:1 Радомьяк Радом - Краковия 0:2 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 3:0 LKS Lagow - Краковия 1:3 Краковия - Варта Познань 0:2 Шлёнск - Краковия 1:1 Краковия - Пяст 0:1 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Краковия - Легия 3:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1
Результаты матчей
Висла Плоцк
Краковия
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
3:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%
0:2
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Висла Плоцк
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
36
26
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
53
36
35
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
107
710
611
413
215
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|12
|2
|2
|33 - 11
|38
|2.
|Легия
|16
|9
|4
|3
|24 - 19
|31
|3.
|Висла Плоцк
|17
|8
|4
|5
|29 - 24
|28
|4.
|Сталь Мелец
|17
|8
|3
|6
|25 - 22
|27
|5.
|Погонь Щецин
|16
|7
|5
|4
|27 - 24
|26
|6.
|Видзев Лодзь
|16
|8
|2
|6
|21 - 17
|26
|7.
|Лех
|15
|7
|4
|4
|18 - 14
|25
|8.
|Варта Познань
|17
|7
|4
|6
|18 - 16
|25
|9.
|Краковия
|17
|7
|4
|6
|18 - 12
|25
|10.
|Радомьяк Радом
|16
|7
|2
|7
|20 - 21
|23
|11.
|Шлёнск
|16
|5
|5
|6
|17 - 22
|20
|12.
|Гурник Забже
|15
|5
|5
|5
|25 - 23
|20
|13.
|Ягеллония
|16
|4
|6
|6
|24 - 24
|18
|14.
|Заглембе Любин
|16
|4
|5
|7
|12 - 25
|17
|15.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|2
|9
|15 - 26
|14
|16.
|Пяст
|16
|3
|4
|9
|15 - 21
|13
|17.
|Корона Кельце
|16
|3
|4
|9
|17 - 25
|13
|18.
|Медзь
|15
|2
|3
|10
|15 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Легия
|8
|6
|2
|0
|14 - 6
|20
|3.
|Висла Плоцк
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|4.
|Погонь Щецин
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|5.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|10 - 5
|14
|7.
|Видзев Лодзь
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|8.
|Ягеллония
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|9.
|Лех
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|10.
|Шлёнск
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|11.
|Радомьяк Радом
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|12.
|Гурник Забже
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|13.
|Медзь
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|14.
|Заглембе Любин
|8
|1
|4
|3
|5 - 10
|7
|15.
|Пяст
|8
|2
|1
|5
|9 - 10
|7
|16.
|Варта Познань
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|Корона Кельце
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|9
|6
|1
|2
|12 - 5
|19
|2.
|Ракув
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|3.
|Радомьяк Радом
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|4.
|Видзев Лодзь
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|5.
|Сталь Мелец
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|6.
|Лех
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|7.
|Гурник Забже
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|8.
|Погонь Щецин
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|9.
|Краковия
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|10.
|Легия
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|11.
|Заглембе Любин
|8
|3
|1
|4
|7 - 15
|10
|12.
|Висла Плоцк
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|13.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|0
|6
|12 - 17
|9
|14.
|Корона Кельце
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|15.
|Шлёнск
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|16.
|Пяст
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|Ягеллония
|8
|0
|5
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Медзь
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (3)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|9 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (2)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|7 (3)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Легия
|Младенович Филип
|7
|Ракув
|Арсенич Зоран
|7