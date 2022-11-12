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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Арока
0:0
Перерыв
Риу Аве
0'
45' Желтая карточка
Соро Исмаила

Ход матча

45'
Соро Исмаила
 
Прогнозы 122
Арока 56.6% (69)
X 32% (39)
Риу Аве 11.5% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арока
Ничья
Риу Аве
3.30
3.20
3.35
Все Коэффициенты
12
Ignacio
De
Arruabarrena
28
Эшгаю
Тьягу
13
Бассо
Жоау
3
Опоку
Джером
6
Куарежма
2
Силла
Морлей
23
Соро
Исмаила
5
Симау
Давид
7
Букия
Андре
15
Даббаг
Одай
11
Антони
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
4
Патрик
II
33
Сантос
Адерлан
20
Коштинья
93
Витор
Пауло
6
Родригеш
Гонсалу
8
Гомеш
Витор
15
Баэса
Мигель
22
Боатенг
Эммануль
II
19
Якубу
Абдул-Азиз
Арока
4-3-3
Риу Аве
3-5-2

История личных встреч

Арока
Риу Аве

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

КЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
КП
2:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
112

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антони 3 0.23
Мухика Рафаэль 3 0.23
Бассо Жоау 2 (1) 0.15
Букия Андре 2 0.15
Даббаг Одай 2 0.15
Силла Морлей 1 0.08
Куарежма 1 0.08
Симау Давид 0 0
Витиньо Виктор 0 0
Арсенио 0 0
Эшгаю Тьягу 0 0
Опоку Джером 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 5 0.38
Боатенг Эммануль II 4 0.31
Родригеш Гонсалу 2 0.15
Амарал Педру 1 0.08
Коштинья 1 0.08
Fabio Ronaldo 1 0.08
Руиз Леонардо 1 0.08
Самарис Андреас 0 0
Монтейру Андре 0 0
Витор Пауло 0 0
Жосуэ Са 0 0
Жока 0 0
Баэса Мигель 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соро Исмаила 4 1
Руис Алан 5 0
Опоку Джером 3 1
Эшгаю Тьягу 4 0
Куарежма 2 1
Симау Давид 3 0
Ignacio De Arruabarrena 3 0
Букия Андре 2 0
Милованов Богдан 2 0
Антони 1 0
Зубас Эмилиюс 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Bruno Marques 1 0
Фернандес Рафаэль 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Ferreira2 4 1
Амарал Педру 5 0
Родригеш Гонсалу 2 1
Витор Пауло 3 0
Коштинья 3 0
Патрик II 2 0
Гомеш Витор 2 0
Идрисси Амин 2 0
Панталон Ренато 2 0
Якубу Абдул-Азиз 2 0
Боатенг Эммануль II 2 0
Fabio Ronaldo 2 0
Руиз Леонардо 1 0
Joao Graca 1 0
Сантос Адерлан 1 0
Жока 1 0
Перейра Андре 1 0

Результаты матчей

Арока
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Риу Аве
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
8
Арока
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Риу Аве
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

5
6
Арока
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Риу Аве
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

8
14

Голы по времени матча

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
18%
2
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
4
33%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
4
25%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
4
25%
61-75
3
21%
4
25%
76-90

Пропущено

18
17
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
4
22%
3
18%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
5
28%
3
18%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
6
35%
61-75
3
17%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Жил Висенте - Арока 1:4 Визела - Арока 0:1 Арока - Спортинг Л 1:0 Маритиму - Арока 1:1
Фонтиньяш - Арока 0:2 Арока - Фамаликан 4:1 Пасуш де Феррейра - Арока 1:1 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Арока - Боавишта 1:2 Каса Пиа - Арока 0:0 Арока - Брага 0:6 Санта-Клара - Арока 1:2 Арока - Жил Висенте 1:0 Бенфика - Арока 4:0 Арока - Paris 13 Atl. 2:1 Арока - Шавиш 0:0 Брага - Арока 3:2 Арока - Белененсеш 0:0 Брага - Арока 1:0 Арока - Портимоненсе 1:0
Риу Аве
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Риу Аве - Боавишта 1:0 Каса Пиа - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Оливейра Ошпитал - Риу Аве 3:2
Бенфика - Риу Аве 4:2 Риу Аве - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Брага 2:3 Шавиш - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 3:1 Эшторил - Риу Аве 2:2 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Визела 0:1 Риу Аве - Академику Визеу 1:0 Риу Аве - Санта-Клара 0:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве - Шавиш 3:0 Спортинг Ковилья - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Мафра - Риу Аве 1:1

Результаты матчей

Арока
Риу Аве

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:6
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Арока
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
5
7
1
11
2.5
1
11
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 12 11 1 0 34 - 6 34
2. Порту 12 8 2 2 27 - 8 26
3. Брага 12 8 1 3 27 - 11 25
4. Каса Пиа 12 7 2 3 12 - 8 23
5. Спортинг Л 12 7 1 4 24 - 14 22
6. Витория Гимарайнш 12 6 2 4 13 - 13 20
7. Арока 0:0 13 5 5 3 14 - 18 20
8. Портимоненсе 12 6 1 5 11 - 12 19
9. Боавишта 12 5 2 5 13 - 19 17
10. Риу Аве 0:0 13 4 4 5 15 - 18 16
11. Эшторил 12 4 4 4 13 - 15 16
12. Шавиш 12 4 4 4 11 - 15 16
13. Визела 12 3 3 6 9 - 13 12
14. Фамаликан 12 3 2 7 10 - 16 11
15. Санта-Клара 12 2 4 6 8 - 12 10
16. Жил Висенте 12 2 3 7 10 - 18 9
17. Маритиму 12 1 3 8 8 - 26 6
18. Пасуш де Феррейра 12 0 2 10 7 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 6 6 0 0 23 - 5 18
2. Порту 6 5 0 1 19 - 3 15
3. Спортинг Л 6 5 0 1 16 - 4 15
4. Витория Гимарайнш 6 4 1 1 8 - 5 13
5. Риу Аве 0:0 6 4 0 2 8 - 5 12
6. Боавишта 6 3 2 1 8 - 8 11
7. Арока 0:0 7 3 2 2 9 - 11 11
8. Каса Пиа 6 3 1 2 4 - 2 10
9. Брага 6 3 1 2 11 - 5 10
10. Портимоненсе 6 3 1 2 5 - 5 10
11. Фамаликан 5 3 0 2 7 - 5 9
12. Шавиш 6 1 4 1 6 - 5 7
13. Санта-Клара 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Эшторил 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Жил Висенте 7 1 2 4 4 - 8 5
16. Визела 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Маритиму 6 0 2 4 4 - 8 2
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 6 5 1 0 11 - 1 16
2. Брага 6 5 0 1 16 - 6 15
3. Каса Пиа 6 4 1 1 8 - 6 13
4. Порту 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Эшторил 6 3 2 1 7 - 3 11
6. Портимоненсе 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Арока 0:0 6 2 3 1 5 - 7 9
8. Шавиш 6 3 0 3 5 - 10 9
9. Визела 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Спортинг Л 6 2 1 3 8 - 10 7
11. Витория Гимарайнш 6 2 1 3 5 - 8 7
12. Боавишта 6 2 0 4 5 - 11 6
13. Маритиму 6 1 1 4 4 - 18 4
14. Риу Аве 0:0 7 0 4 3 7 - 13 4
15. Жил Висенте 5 1 1 3 6 - 10 4
16. Санта-Клара 6 1 1 4 2 - 5 4
17. Фамаликан 7 0 2 5 3 - 11 2
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 4 - 12 1
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  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 7
Порту Тареми Мехди 6 (4)
Бенфика Силва Рафа 6 (2)
Порту Эванилсон 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 7
Визела Гуззу Рафаэл 1 6
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 6
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Соро Исмаила получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 122
Арока 56.6% (69)
X 32% (39)
Риу Аве 11.5% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арока
Ничья
Риу Аве
3.30
3.20
3.35
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Где смотреть матч Арока 0:0 Риу Аве онлайн

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БетСити

PARI



Прогнозы на матч Арока 0:0 Риу Аве

Исход игры
Арока
56.6% (69)
Ничья
32% (39)
Риу Аве
11.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
26.67% (32)
Меньше
73.33% (88)
Обе команды забьют
Да
55% (66)
Нет
45% (54)
Популярный счёт
1:0 Арока
37.7% (46)
1:1 Ничья
27.9% (34)
2:1 Арока
15.6% (19)
1:2 Риу Аве
7.4% (9)
0:1 Риу Аве
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
2:0 Арока
1.6% (2)
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Арока
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