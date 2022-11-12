Тур: 13. Стадион: Муниципальный стадион Ароки.
0'
45' Желтая карточкаСоро Исмаила
48' Желтая карточкаЭшгаю Тьягу
57' Желтая карточкаКуарежма
57' Желтая карточкаСимау Давид
0:1
59' ПенальтиЯкубу Абдул-Азиз
63' Желтая карточкаОпоку Джером
0:1
64' Не забитый пенальтиБоатенг Эммануль
72' Желтая карточкаГомеш Витор
77' Желтая карточкаРодригеш Гонсалу
89' Желтая карточкаРуиз Леонардо
90' Желтая карточкаЖонатан Луис
90'+11
Ход матча
45'
48'
57'
57'
59'
0:1
63'
64'
0:1
72'
77'
81'
89'
90'
28
Эшгаю
Тьягу
13
Бассо
Жоау
6
Куарежма
23
Соро
Исмаила
15
Даббаг
Одай
11
Антони
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
93
Витор
Пауло
15
Баэса
Мигель
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
- Защитник
-
6 КуарежмаЗащитник
- Полузащитник
-
23 Соро ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Даббаг ОдайНападающий
-
11 АнтониНападающий
- Запасные игроки
-
92 Валиду ЖоауВратарь
- Защитник
-
44 Галович НиноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Яу МозесПолузащитник
- Нападающий
-
8 АрсениоНападающий
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяЗащитник
-
93 Витор ПаулоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Баэса МигельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Luis Freire
История личных встреч
Арока
Риу Аве
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
75
112
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антони
|3
|0.23
|Мухика Рафаэль
|3
|0.23
|Бассо Жоау
|2 (1)
|0.15
|Букия Андре
|2
|0.15
|Даббаг Одай
|2
|0.15
|Силла Морлей
|1
|0.08
|Куарежма
|1
|0.08
|Симау Давид
|0
|0
|Витиньо Виктор
|0
|0
|Арсенио
|0
|0
|Эшгаю Тьягу
|0
|0
|Опоку Джером
|0
|0
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|6 (1)
|0.46
|Боатенг Эммануль II
|4
|0.31
|Родригеш Гонсалу
|2
|0.15
|Амарал Педру
|1
|0.08
|Коштинья
|1
|0.08
|Fabio Ronaldo
|1
|0.08
|Руиз Леонардо
|1
|0.08
|Самарис Андреас
|0
|0
|Монтейру Андре
|0
|0
|Витор Пауло
|0
|0
|Жосуэ Са
|0
|0
|Жока
|0
|0
|Баэса Мигель
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соро Исмаила
|4
|1
|Опоку Джером
|4
|1
|Руис Алан
|5
|0
|Эшгаю Тьягу
|5
|0
|Куарежма
|3
|1
|Симау Давид
|4
|0
|Ignacio De Arruabarrena
|3
|0
|Букия Андре
|2
|0
|Милованов Богдан
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Зубас Эмилиюс
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Bruno Marques
|1
|0
|Фернандес Рафаэль
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Ferreira2
|4
|1
|Амарал Педру
|5
|0
|Родригеш Гонсалу
|3
|1
|Гомеш Витор
|3
|0
|Витор Пауло
|3
|0
|Коштинья
|3
|0
|Патрик II
|2
|0
|Руиз Леонардо
|2
|0
|Идрисси Амин
|2
|0
|Панталон Ренато
|2
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|2
|0
|Боатенг Эммануль II
|2
|0
|Fabio Ronaldo
|2
|0
|Жонатан Луис
|1
|0
|Joao Graca
|1
|0
|Сантос Адерлан
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Перейра Андре
|1
|0
Результаты матчей
Арока
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Риу Аве
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
8
Арока
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Риу Аве
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
5
6
Арока
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Риу Аве
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
8
14
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
17%
2
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
4
33%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Забито
14
17
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
14%
2
12%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
2
14%
4
24%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
2
14%
4
24%
61-75
3
21%
4
24%
76-90
Пропущено
19
17
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
21%
3
18%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
5
26%
3
18%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
6
35%
61-75
3
16%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Жил Висенте - Арока 1:4 Визела - Арока 0:1 Арока - Спортинг Л 1:0 Маритиму - Арока 1:1
Фонтиньяш - Арока 0:2 Арока - Фамаликан 4:1 Пасуш де Феррейра - Арока 1:1 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Арока - Боавишта 1:2 Каса Пиа - Арока 0:0 Арока - Брага 0:6 Санта-Клара - Арока 1:2 Арока - Жил Висенте 1:0 Бенфика - Арока 4:0 Арока - Paris 13 Atl. 2:1 Арока - Шавиш 0:0 Брага - Арока 3:2 Арока - Белененсеш 0:0 Брага - Арока 1:0 Арока - Портимоненсе 1:0
Риу Аве
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Риу Аве - Боавишта 1:0 Каса Пиа - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Оливейра Ошпитал - Риу Аве 3:2
Бенфика - Риу Аве 4:2 Риу Аве - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Брага 2:3 Шавиш - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 3:1 Эшторил - Риу Аве 2:2 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Визела 0:1 Риу Аве - Академику Визеу 1:0 Риу Аве - Санта-Клара 0:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве - Шавиш 3:0 Спортинг Ковилья - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Мафра - Риу Аве 1:1
Результаты матчей
Арока
Риу Аве
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Арока
Риу Аве
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
25
24
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
15
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
310
58
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|12
|11
|1
|0
|34 - 6
|34
|2.
|Порту
|1:0
|13
|9
|2
|2
|28 - 8
|29
|3.
|Брага
|12
|8
|1
|3
|27 - 11
|25
|4.
|Каса Пиа
|12
|7
|2
|3
|12 - 8
|23
|5.
|Спортинг Л
|12
|7
|1
|4
|24 - 14
|22
|6.
|Витория Гимарайнш
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|7.
|Портимоненсе
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|8.
|Арока
|13
|5
|4
|4
|14 - 19
|19
|9.
|Риу Аве
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|10.
|Боавишта
|0:1
|13
|5
|2
|6
|13 - 20
|17
|11.
|Эшторил
|12
|4
|4
|4
|13 - 15
|16
|12.
|Шавиш
|12
|4
|4
|4
|11 - 15
|16
|13.
|Визела
|12
|3
|3
|6
|9 - 13
|12
|14.
|Фамаликан
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|15.
|Санта-Клара
|12
|2
|4
|6
|8 - 12
|10
|16.
|Жил Висенте
|12
|2
|3
|7
|10 - 18
|9
|17.
|Маритиму
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|18.
|Пасуш де Феррейра
|12
|0
|2
|10
|7 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|2.
|Порту
|1:0
|6
|5
|0
|1
|19 - 3
|15
|3.
|Спортинг Л
|6
|5
|0
|1
|16 - 4
|15
|4.
|Витория Гимарайнш
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|5.
|Риу Аве
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|6.
|Боавишта
|0:1
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|7.
|Каса Пиа
|6
|3
|1
|2
|4 - 2
|10
|8.
|Брага
|6
|3
|1
|2
|11 - 5
|10
|9.
|Портимоненсе
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|10.
|Арока
|7
|3
|1
|3
|9 - 12
|10
|11.
|Фамаликан
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|12.
|Шавиш
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|13.
|Санта-Клара
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Эшторил
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Жил Висенте
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|16.
|Визела
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|17.
|Маритиму
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|18.
|Пасуш де Феррейра
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|6
|5
|1
|0
|11 - 1
|16
|2.
|Брага
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|3.
|Порту
|1:0
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|4.
|Каса Пиа
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|5.
|Эшторил
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|Портимоненсе
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Арока
|6
|2
|3
|1
|5 - 7
|9
|8.
|Шавиш
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|9.
|Визела
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Спортинг Л
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|11.
|Витория Гимарайнш
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|12.
|Риу Аве
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|13.
|Боавишта
|0:1
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Жил Висенте
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|Санта-Клара
|6
|1
|1
|4
|2 - 5
|4
|16.
|Маритиму
|6
|1
|1
|4
|4 - 18
|4
|17.
|Фамаликан
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|18.
|Пасуш де Феррейра
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|7 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|7
|Порту
|Тареми Мехди
|6 (4)
|Порту
|Эванилсон
|6 (3)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|6 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 7
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 6
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|6
Прогнозы на матч Арока 0:1 Риу Аве
Исход игры
Арока
56.6% (69)
Ничья
32% (39)
Риу Аве
11.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
26.67% (32)
Меньше
73.33% (88)
Обе команды забьют
Да
55% (66)
Нет
45% (54)
Популярный счёт
1:0 Арока
37.7% (46)
1:1 Ничья
27.9% (34)
2:1 Арока
15.6% (19)
1:2 Риу Аве
7.4% (9)
0:1 Риу Аве
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
2:0 Арока
1.6% (2)
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