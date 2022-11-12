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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Боавишта
0:1
Второй тайм: 50'
Порту
0'
24' Желтая карточка
Кэннон Реджи
0:1
41' Гол
Маркано Иван

Ход матча

23'
Камара Ибраима
Вукотич Илия
 
24'
Кэннон Реджи
 
41'
0:1
Маркано Иван
(Эванилсон)
46'
 
Мартинес Антонио
Эванилсон
Прогнозы 125
Боавишта 1.6% (2)
X 1.6% (2)
Порту 96.8% (121)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Боавишта
Ничья
Порту
35.00
6.10
14.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бракалли
Рафаэл
2
Кэннон
Реджи
23
Сассо
Венсан
70
Sopuruchukwu
Onyemaechi
79
Мальейру
Педро
18
Вукотич
Илия
42
Макута
Гайус
19
Мангаш
Рикарду
21
Агра
Салвадор
11
Нжие
Юсуфа
13
Ватай
Масаки
99
Кошта
Диогу
11
Пепе
VI
2
Кардозу
Фабиу
5
Маркано
Иван
22
Венделл
Боргес
25
Отавио
Эдмилсон
46
Эустакиу
Стефен
8
Урибе
Матеус
13
Галено
Вандерсон
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
Боавишта
3-4-3
Порту
4-4-2

История личных встреч

Боавишта
Порту

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
500%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

500%
0 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 12 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

5.6%
38.9%
55.5%
1 победа 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:5
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
К
0:1
ПЛ
0:5
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

2.63
2

Среднее время на гол

34
45

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

77
67

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжие Юсуфа 3 (1) 0.23
Сассо Венсан 2 0.15
Martim Tavares 2 0.15
Лоуренсу Бруну II 2 (1) 0.15
Агра Салвадор 1 0.08
Перес Себастьян 1 0.08
Боженик Роберт 1 0.08
Ватай Масаки 1 0.08
Горре Кенджи 0 0
Мальейру Педро 0 0
Абаскаль Родриго 0 0
Макута Гайус 0 0
Хамаче Янис 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 6 (1) 0.46
Эванилсон 6 0.46
Галено Вандерсон 3 (1) 0.23
Маркано Иван 3 0.23
Пепе VI 2 0.15
Мартинес Антонио III 2 0.15
Эустакиу Стефен 1 0.08
Отавио Эдмилсон 1 0.08
Кардозу Фабиу 1 0.08
Франко Андре 1 0.08
Урибе Матеус 1 (1) 0.08
Мариу Жоау III 0 0
Кошта Бруну 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 4 0
Перес Себастьян 4 0
Кэннон Реджи 4 0
Лоуренсу Бруну II 4 0
Макута Гайус 3 0
Мальейру Педро 3 0
Нжие Юсуфа 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Абаскаль Родриго 2 0
Sopuruchukwu Onyemaechi 2 0
Мангаш Рикарду 0 1
Бракалли Рафаэл 1 0
Агра Салвадор 1 0
Камара Ибраима III 1 0
Горре Кенджи 1 0
Боженик Роберт 1 0
Ватай Масаки 1 0
Martim Tavares 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардозу Фабиу 3 0
Тареми Мехди 3 0
Эустакиу Стефен 1 1
Урибе Матеус 2 0
Груйич Марко 2 0
Мариу Жоау III 2 0
Пепе Кеплер 1 0
Маркано Иван 1 0
Рамош Клаудиу 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Кошта Диогу 1 0
Карму Давид 1 0
Занузи Зайду 1 0
Франко Андре 1 0
Эванилсон 1 0
Верон Габриэл 1 0

Результаты матчей

Боавишта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Порту
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
3
Боавишта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Порту
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
1

Волевые поражения

3
19
Боавишта
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Порту
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
1

Волевые поражения

6
22

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
3
60%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

5
19
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
20%
3
16%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
7
37%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
40%
3
16%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Пропущено

11
3
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
3
27%
1
33%
61-75
3
27%
1
33%
76-90

Забито

13
27
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
2
15%
4
15%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
3
23%
9
33%
31-45
1
8%
2
7%
46-60
4
31%
3
11%
61-75
2
15%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

19
8
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
5
26%
1
13%
16-30
2
11%
3
38%
31-45
3
16%
1
13%
46-60
4
21%
1
13%
61-75
4
21%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Риу Аве - Боавишта 1:0 Боавишта - Визела 2:2 Витория Гимарайнш - Боавишта 3:2 Мачико - Боавишта 1:0
Боавишта - Маритиму 1:1 Фамаликан - Боавишта 4:0 Боавишта - Спортинг Л 2:1 Арока - Боавишта 1:2 Боавишта - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Бенфика 0:3 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Боавишта - Санта-Клара 2:1 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Боавишта - Боливар 3:3 Трофенсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Варзим 0:3 Тондела - Боавишта 2:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Морейренсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Спортинг Л 0:3
Порту
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Мафра - Порту 0:3 Порту - Пасуш де Феррейра 4:0 Порту - Атлетико М 2:1 Санта-Клара - Порту 1:1
Брюгге - Порту 0:4 Порту - Бенфика 0:1 Анадия - Порту 0:6 Байер Л - Порту 0:3 Портимоненсе - Порту 0:2 Порту - Байер Л 2:0 Порту - Брага 4:1 Эшторил - Порту 1:1 Порту - Брюгге 0:4 Порту - Шавиш 3:0 Атлетико М - Порту 2:1 Жил Висенте - Порту 0:2 Риу Аве - Порту 3:1 Порту - Спортинг Л 3:0 Визела - Порту 0:1 Порту - Маритиму 5:1

Результаты матчей

Боавишта
Порту

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
1
5
7
1.5
7
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 12 11 1 0 34 - 6 34
2. Порту 1:0 13 9 2 2 28 - 8 29
3. Брага 12 8 1 3 27 - 11 25
4. Каса Пиа 12 7 2 3 12 - 8 23
5. Спортинг Л 12 7 1 4 24 - 14 22
6. Витория Гимарайнш 12 6 2 4 13 - 13 20
7. Портимоненсе 12 6 1 5 11 - 12 19
8. Арока 13 5 4 4 14 - 19 19
9. Риу Аве 13 5 3 5 16 - 18 18
10. Боавишта 0:1 13 5 2 6 13 - 20 17
11. Эшторил 12 4 4 4 13 - 15 16
12. Шавиш 12 4 4 4 11 - 15 16
13. Визела 12 3 3 6 9 - 13 12
14. Фамаликан 12 3 2 7 10 - 16 11
15. Санта-Клара 12 2 4 6 8 - 12 10
16. Жил Висенте 12 2 3 7 10 - 18 9
17. Маритиму 12 1 3 8 8 - 26 6
18. Пасуш де Феррейра 12 0 2 10 7 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 6 6 0 0 23 - 5 18
2. Порту 1:0 6 5 0 1 19 - 3 15
3. Спортинг Л 6 5 0 1 16 - 4 15
4. Витория Гимарайнш 6 4 1 1 8 - 5 13
5. Риу Аве 6 4 0 2 8 - 5 12
6. Боавишта 0:1 7 3 2 2 8 - 9 11
7. Каса Пиа 6 3 1 2 4 - 2 10
8. Брага 6 3 1 2 11 - 5 10
9. Портимоненсе 6 3 1 2 5 - 5 10
10. Арока 7 3 1 3 9 - 12 10
11. Фамаликан 5 3 0 2 7 - 5 9
12. Шавиш 6 1 4 1 6 - 5 7
13. Санта-Клара 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Эшторил 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Жил Висенте 7 1 2 4 4 - 8 5
16. Визела 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Маритиму 6 0 2 4 4 - 8 2
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 6 5 1 0 11 - 1 16
2. Брага 6 5 0 1 16 - 6 15
3. Порту 1:0 7 4 2 1 9 - 5 14
4. Каса Пиа 6 4 1 1 8 - 6 13
5. Эшторил 6 3 2 1 7 - 3 11
6. Портимоненсе 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Арока 6 2 3 1 5 - 7 9
8. Шавиш 6 3 0 3 5 - 10 9
9. Визела 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Спортинг Л 6 2 1 3 8 - 10 7
11. Витория Гимарайнш 6 2 1 3 5 - 8 7
12. Риу Аве 7 1 3 3 8 - 13 6
13. Боавишта 0:1 6 2 0 4 5 - 11 6
14. Жил Висенте 5 1 1 3 6 - 10 4
15. Санта-Клара 6 1 1 4 2 - 5 4
16. Маритиму 6 1 1 4 4 - 18 4
17. Фамаликан 7 0 2 5 3 - 11 2
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 4 - 12 1
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Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 7
Порту Тареми Мехди 6 (4)
Порту Эванилсон 6 (3)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 7
Визела Гуззу Рафаэл 1 6
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Маркано Иван бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Кэннон Реджи получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Вукотич Илия уходит с поля. Камара Ибраима III выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 125
Боавишта 1.6% (2)
X 1.6% (2)
Порту 96.8% (121)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боавишта
Ничья
Порту
35.00
6.10
14.00
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Где смотреть матч Боавишта 0:1 Порту онлайн

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Прогнозы на матч Боавишта 0:1 Порту

Исход игры
Боавишта
1.6% (2)
Ничья
1.6% (2)
Порту
96.8% (121)
Тотал 2.5
Больше
42.98% (52)
Меньше
57.02% (69)
Обе команды забьют
Да
40.5% (49)
Нет
59.5% (72)
Популярный счёт
0:2 Порту
41.6% (52)
1:2 Порту
28.8% (36)
0:1 Порту
11.2% (14)
1:3 Порту
6.4% (8)
0:3 Порту
4% (5)
2:3 Порту
1.6% (2)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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