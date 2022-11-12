Тур: 13. Стадион: Бесса.
0'
24' Желтая карточкаКэннон Реджи
0:1
41' ГолМаркано Иван
53' Желтая карточкаКамара Ибраима
58' Вторая желтая карточкаКэннон Реджи
59' Желтая карточкаЛоуренсу Бруну
0:2
64' ГолЭустакиу Стефен
0:3
83' ГолГалено Вандерсон
90' Желтая карточкаУрибе Матеус
1:3
90' Гол в свои воротаКошта Диогу
1:4
90' ГолГалено Вандерсон
90' Желтая карточкаМакута Гайус
90'+5
Ход матча
24'
41'
0:1
53'
58'
59'
64'
0:2
83'
90'
90'
1:3
90'
90'
23
Сассо
Венсан
18
Вукотич
Илия
42
Макута
Гайус
11
Нжие
Юсуфа
13
Ватай
Масаки
99
Кошта
Диогу
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Petit
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
11 Пепе АкиноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Кошта БрунуПолузащитник
-
19 Лодер ДэнниПолузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vitor Bruno
История личных встреч
Боавишта
Порту
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
500%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
500%
0 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 12 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
5.6%
38.9%
55.5%
1 победа 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
2.63
2
Среднее время на гол
34
45
Всего голов
21
24
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
77
67
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нжие Юсуфа
|3 (1)
|0.23
|Сассо Венсан
|2
|0.15
|Martim Tavares
|2
|0.15
|Лоуренсу Бруну II
|2 (1)
|0.15
|Агра Салвадор
|1
|0.08
|Перес Себастьян
|1
|0.08
|Боженик Роберт
|1
|0.08
|Ватай Масаки
|1
|0.08
|Горре Кенджи
|0
|0
|Мальейру Педро
|0
|0
|Абаскаль Родриго
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
|Хамаче Янис
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|6 (1)
|0.46
|Эванилсон
|6
|0.46
|Галено Вандерсон
|5 (1)
|0.38
|Маркано Иван
|3
|0.23
|Эустакиу Стефен
|2
|0.15
|Пепе VI
|2
|0.15
|Мартинес Антонио III
|2
|0.15
|Отавио Эдмилсон
|1
|0.08
|Кардозу Фабиу
|1
|0.08
|Франко Андре
|1
|0.08
|Урибе Матеус
|1 (1)
|0.08
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Кошта Бруну
|0
|0
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэннон Реджи
|4
|1
|Лоуренсу Бруну II
|5
|0
|Сассо Венсан
|4
|0
|Перес Себастьян
|4
|0
|Макута Гайус
|4
|0
|Мальейру Педро
|3
|0
|Камара Ибраима III
|2
|0
|Нжие Юсуфа
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Абаскаль Родриго
|2
|0
|Sopuruchukwu Onyemaechi
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|0
|1
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|Агра Салвадор
|1
|0
|Горре Кенджи
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Ватай Масаки
|1
|0
|Martim Tavares
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Урибе Матеус
|3
|0
|Кардозу Фабиу
|3
|0
|Тареми Мехди
|3
|0
|Эустакиу Стефен
|1
|1
|Груйич Марко
|2
|0
|Мариу Жоау III
|2
|0
|Пепе Кеплер
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Рамош Клаудиу
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Кошта Диогу
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Занузи Зайду
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Результаты матчей
Боавишта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Порту
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
3
Боавишта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Порту
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
1
Волевые поражения
3
19
Боавишта
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Порту
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
1
Волевые поражения
6
22
Голы по времени матча
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
2
25%
6
46%
76-90
Пропущено
13
5
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
2
15%
3
60%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
1
20%
76-90
Забито
5
19
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
20%
3
16%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
7
37%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
40%
3
16%
61-75
0
0%
5
26%
76-90
Пропущено
11
3
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
3
27%
1
33%
61-75
3
27%
1
33%
76-90
Забито
13
32
6 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
2
15%
4
13%
1-15
1
8%
1
3%
16-30
3
23%
10
31%
31-45
1
8%
2
6%
46-60
4
31%
4
13%
61-75
2
15%
11
34%
76-90
Пропущено
24
8
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
1
4%
0
0%
1-15
5
21%
1
13%
16-30
3
13%
3
38%
31-45
3
13%
1
13%
46-60
5
21%
1
13%
61-75
7
29%
29%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Риу Аве - Боавишта 1:0 Боавишта - Визела 2:2 Витория Гимарайнш - Боавишта 3:2 Мачико - Боавишта 1:0
Боавишта - Маритиму 1:1 Фамаликан - Боавишта 4:0 Боавишта - Спортинг Л 2:1 Арока - Боавишта 1:2 Боавишта - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Бенфика 0:3 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Боавишта - Санта-Клара 2:1 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Боавишта - Боливар 3:3 Трофенсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Варзим 0:3 Тондела - Боавишта 2:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Морейренсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Спортинг Л 0:3
Порту
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Мафра - Порту 0:3 Порту - Пасуш де Феррейра 4:0 Порту - Атлетико М 2:1 Санта-Клара - Порту 1:1
Брюгге - Порту 0:4 Порту - Бенфика 0:1 Анадия - Порту 0:6 Байер Л - Порту 0:3 Портимоненсе - Порту 0:2 Порту - Байер Л 2:0 Порту - Брага 4:1 Эшторил - Порту 1:1 Порту - Брюгге 0:4 Порту - Шавиш 3:0 Атлетико М - Порту 2:1 Жил Висенте - Порту 0:2 Риу Аве - Порту 3:1 Порту - Спортинг Л 3:0 Визела - Порту 0:1 Порту - Маритиму 5:1
Результаты матчей
Боавишта
Порту
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
4
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
1
4 раза 31%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Боавишта
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
34
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
58
85
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|12
|11
|1
|0
|34 - 6
|34
|2.
|Порту
|13
|9
|2
|2
|31 - 9
|29
|3.
|Брага
|12
|8
|1
|3
|27 - 11
|25
|4.
|Каса Пиа
|12
|7
|2
|3
|12 - 8
|23
|5.
|Спортинг Л
|12
|7
|1
|4
|24 - 14
|22
|6.
|Витория Гимарайнш
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|7.
|Портимоненсе
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|8.
|Арока
|13
|5
|4
|4
|14 - 19
|19
|9.
|Риу Аве
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|10.
|Боавишта
|13
|5
|2
|6
|14 - 23
|17
|11.
|Эшторил
|12
|4
|4
|4
|13 - 15
|16
|12.
|Шавиш
|12
|4
|4
|4
|11 - 15
|16
|13.
|Визела
|12
|3
|3
|6
|9 - 13
|12
|14.
|Фамаликан
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|15.
|Санта-Клара
|12
|2
|4
|6
|8 - 12
|10
|16.
|Жил Висенте
|12
|2
|3
|7
|10 - 18
|9
|17.
|Маритиму
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|18.
|Пасуш де Феррейра
|12
|0
|2
|10
|7 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|2.
|Порту
|6
|5
|0
|1
|19 - 3
|15
|3.
|Спортинг Л
|6
|5
|0
|1
|16 - 4
|15
|4.
|Витория Гимарайнш
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|5.
|Риу Аве
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|6.
|Боавишта
|7
|3
|2
|2
|9 - 12
|11
|7.
|Каса Пиа
|6
|3
|1
|2
|4 - 2
|10
|8.
|Брага
|6
|3
|1
|2
|11 - 5
|10
|9.
|Портимоненсе
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|10.
|Арока
|7
|3
|1
|3
|9 - 12
|10
|11.
|Фамаликан
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|12.
|Шавиш
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|13.
|Санта-Клара
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Эшторил
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Жил Висенте
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|16.
|Визела
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|17.
|Маритиму
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|18.
|Пасуш де Феррейра
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|6
|5
|1
|0
|11 - 1
|16
|2.
|Брага
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|3.
|Порту
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|4.
|Каса Пиа
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|5.
|Эшторил
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|Портимоненсе
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Арока
|6
|2
|3
|1
|5 - 7
|9
|8.
|Шавиш
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|9.
|Визела
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Спортинг Л
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|11.
|Витория Гимарайнш
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|12.
|Риу Аве
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|13.
|Боавишта
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Жил Висенте
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|Санта-Клара
|6
|1
|1
|4
|2 - 5
|4
|16.
|Маритиму
|6
|1
|1
|4
|4 - 18
|4
|17.
|Фамаликан
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|18.
|Пасуш де Феррейра
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|7 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|7
|Порту
|Тареми Мехди
|6 (5)
|Порту
|Эванилсон
|6 (3)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|6 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 7
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 6
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|6
Прогнозы на матч Боавишта 1:4 Порту
Исход игры
Боавишта
1.6% (2)
Ничья
1.6% (2)
Порту
96.8% (121)
Тотал 2.5
Больше
42.98% (52)
Меньше
57.02% (69)
Обе команды забьют
Да
40.5% (49)
Нет
59.5% (72)
Популярный счёт
0:2 Порту
41.6% (52)
1:2 Порту
28.8% (36)
0:1 Порту
11.2% (14)
1:3 Порту
6.4% (8)
0:3 Порту
4% (5)
2:3 Порту
1.6% (2)
1:1 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!