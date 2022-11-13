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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Damian Kos
Радомьяк Радом
1:2
Конец матча
Погонь Щецин
0'
40' Желтая карточка
Цихоцки Матеуш
50' Желтая карточка
Бранко Рафаэл
50' Вторая желтая карточка
Цихоцки Матеуш
0:1
51' Пенальти
Гросицки Камил
60' Желтая карточка
Ленговски Матеуш
62' Желтая карточка
Машаду Луиш
62' Желтая карточка
Roberto Alves
1:1
69' Гол
Mateusz Grzybek
1:2
90' Гол
Дабровски Дамьян
90' Желтая карточка
Дабровски Дамьян
90' Вторая желтая карточка
Бранко Рафаэл
90'+8
1
Gabriel
Kobylak
3
Pedro
Justiniano
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
30
Mateusz
Grzybek
90
Jakub
Nowakowski
10
Roberto
Alves
14
Damian
Jakubik
7
Семеду
Лисандру
13
Мауридес
Жуниор
20
Машаду
Луиш
1
Стипица
Данте
7
Кужава
Рафал
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
4
Леонардо
Родригес
8
Дабровски
Дамьян
99
Ленговски
Матеуш
18
Кухарчик
Михал
22
Бичахчян
Ваан
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
Радомьяк Радом
3-4-3
Погонь Щецин
4-2-3-1

История личных встреч

Радомьяк Радом
Погонь Щецин

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Э
4:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
180

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мауридес Жуниор 4 0.24
Нашименту Филипе 3 (3) 0.18
Roberto Alves 3 0.18
Машаду Луиш 3 0.18
Абрамович Давид 2 0.12
Mateusz Grzybek 2 0.12
Бранко Рафаэл 1 0.06
Семеду Лисандру 1 0.06
Michal Feliks 1 0.06
Леандро 0 0
Thabo Cele 0 0
Pedro Justiniano 0 0
Gabriel Kobylak 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 7 (1) 0.41
Ковальчик Себастьян 4 (2) 0.24
Алмквист Понтус 3 0.18
Дабровски Дамьян 3 0.18
Захович Лука 3 0.18
Бичахчян Ваан 3 0.18
Салес Жеан Карлос 1 0.06
Бартковски Якуб 1 0.06
Ленговски Матеуш 1 0.06
Смолиньски Кацпер 1 0.06
Дрыгас Камил 1 (1) 0.06
Вендрыховски Марцел 0 0
Триантафиллопулос Константинос 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нашименту Филипе 8 0
Машаду Луиш 7 0
Бранко Рафаэл 5 1
Цихоцки Матеуш 4 1
Pedro Justiniano 3 1
Абрамович Давид 4 0
Мауридес Жуниор 3 0
Gabriel Kobylak 3 0
Леандро 2 0
Roberto Alves 2 0
Mateusz Grzybek 1 0
Thabo Cele 1 0
Павловски Дариуш 1 0
Tiago Matos 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леонардо Родригес 6 0
Бичахчян Ваан 4 0
Ленговски Матеуш 4 0
Ковальчик Себастьян 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Цех Бенедикт 2 0
Кухарчик Михал 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Захович Лука 2 0
Бартковски Якуб 2 0
Стипица Данте 2 0
Малец Мариуш 2 0
Форнальчик Мариуш 2 0
Дрыгас Камил 1 0
Кужава Рафал 1 0
Мата Луиш 1 0

Результаты матчей

Радомьяк Радом
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Погонь Щецин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

5
5
Радомьяк Радом
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Погонь Щецин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

9
13
Радомьяк Радом
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Погонь Щецин
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
10

Волевые поражения

14
18

Голы по времени матча

Забито

12
14
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
8%
4
29%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
4
33%
2
14%
76-90

Пропущено

14
15
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
3
21%
3
20%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
2
14%
1
7%
76-90

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
3
33%
1
7%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
22%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
4
36%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
1
11%
1
9%
76-90

Забито

21
28
6 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
6 Не забивали 1
2
10%
6
21%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
1
5%
5
18%
31-45
4
19%
3
11%
46-60
4
19%
7
25%
61-75
7
33%
3
11%
76-90

Пропущено

23
26
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
2
9%
5
19%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
5
22%
3
12%
31-45
5
22%
8
31%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
3
13%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Радомьяк Радом
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лехия Зелена-Гура - Радомьяк Радом 0:0 Видзев Лодзь - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Варта Познань 2:3 Пяст - Радомьяк Радом 1:2
Завиша - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Шлёнск 2:0 Лех - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:2 Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Ракув - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0 Легия - Радомьяк Радом 1:0 Радомско - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Погонь Щецин - Ракув 0:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:4 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Легия - Погонь Щецин 1:1
Рекорд Бельско-Бяла - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1

Результаты матчей

Радомьяк Радом
Погонь Щецин

Точный счет

0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
6 раз 35%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Радомьяк Радом
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
5
3
1
8
2.5
1
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
5
4
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
16
1
7
10
1.5
10
7
2
15
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 17 13 2 2 35 - 12 41
2. Легия 16 9 4 3 24 - 19 31
3. Погонь Щецин 17 8 5 4 29 - 25 29
4. Видзев Лодзь 17 9 2 6 22 - 17 29
5. Висла Плоцк 17 8 4 5 29 - 24 28
6. Лех 16 8 4 4 20 - 15 28
7. Сталь Мелец 17 8 3 6 25 - 22 27
8. Варта Познань 17 7 4 6 18 - 16 25
9. Краковия 17 7 4 6 18 - 12 25
10. Радомьяк Радом 17 7 2 8 21 - 23 23
11. Шлёнск 16 5 5 6 17 - 22 20
12. Гурник Забже 16 5 5 6 25 - 26 20
13. Ягеллония 17 4 6 7 25 - 26 18
14. Заглембе Любин 17 4 5 8 13 - 27 17
15. Лехия Гданьск 0:0 16 4 3 9 15 - 26 15
16. Пяст 0:0 17 3 5 9 15 - 21 14
17. Корона Кельце 17 3 4 10 17 - 26 13
18. Медзь 16 3 3 10 18 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 8 1 0 23 - 5 25
2. Легия 8 6 2 0 14 - 6 20
3. Висла Плоцк 8 6 1 1 15 - 6 19
4. Погонь Щецин 8 4 3 1 14 - 11 15
5. Сталь Мелец 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Краковия 9 4 2 3 10 - 5 14
7. Лех 9 4 1 4 9 - 10 13
8. Видзев Лодзь 8 4 1 3 12 - 9 13
9. Ягеллония 9 4 1 4 17 - 14 13
10. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
11. Радомьяк Радом 9 3 1 5 12 - 14 10
12. Медзь 8 2 2 4 9 - 13 8
13. Гурник Забже 9 2 2 5 12 - 17 8
14. Заглембе Любин 9 1 4 4 6 - 12 7
15. Пяст 0:0 8 2 1 5 9 - 10 7
16. Лехия Гданьск 0:0 7 1 3 3 3 - 9 6
17. Варта Познань 8 1 3 4 6 - 11 6
18. Корона Кельце 8 1 2 5 7 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 9 6 1 2 12 - 5 19
2. Ракув 8 5 1 2 12 - 7 16
3. Видзев Лодзь 9 5 1 3 10 - 8 16
4. Лех 7 4 3 0 11 - 5 15
5. Погонь Щецин 9 4 2 3 15 - 14 14
6. Радомьяк Радом 8 4 1 3 9 - 9 13
7. Сталь Мелец 9 4 1 4 12 - 14 13
8. Гурник Забже 7 3 3 1 13 - 9 12
9. Краковия 8 3 2 3 8 - 7 11
10. Легия 8 3 2 3 10 - 13 11
11. Заглембе Любин 8 3 1 4 7 - 15 10
12. Висла Плоцк 9 2 3 4 14 - 18 9
13. Лехия Гданьск 0:0 9 3 0 6 12 - 17 9
14. Корона Кельце 9 2 2 5 10 - 15 8
15. Шлёнск 8 2 2 4 5 - 10 8
16. Пяст 0:0 9 1 4 4 6 - 11 7
17. Ягеллония 8 0 5 3 8 - 12 5
18. Медзь 8 1 1 6 9 - 14 4
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (3)
Сталь Мелец Said Hamulic 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (3)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 7 (3)
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Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Ягеллония Нене III 1 6
Легия Младенович Филип 7
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      40'
      Цихоцки Матеуш получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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