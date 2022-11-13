Тур: 17. Стадион: МОСИР. Главный судья: Damian Kos
1:2
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаЦихоцки Матеуш
50' Желтая карточкаБранко Рафаэл
50' Вторая желтая карточкаЦихоцки Матеуш
0:1
51' ПенальтиГросицки Камил
60' Желтая карточкаЛенговски Матеуш
62' Желтая карточкаМашаду Луиш
62' Желтая карточкаRoberto Alves
1:1
69' ГолMateusz Grzybek
1:2
90' ГолДабровски Дамьян
90' Желтая карточкаДабровски Дамьян
90' Вторая желтая карточкаБранко Рафаэл
90'+8
Ход матча
40'
50'
50'
51'
0:1
60'
62'
62'
69'
90'
90'
90'
20
Машаду
Луиш
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
10
Захович
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Машаду ЛуишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
-
-
22 Tiago Matos
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
История личных встреч
Радомьяк Радом
Погонь Щецин
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
180
Бомбардиры внутри турнира
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мауридес Жуниор
|4
|0.24
|Нашименту Филипе
|3 (3)
|0.18
|Roberto Alves
|3
|0.18
|Машаду Луиш
|3
|0.18
|Абрамович Давид
|2
|0.12
|Mateusz Grzybek
|2
|0.12
|Бранко Рафаэл
|1
|0.06
|Семеду Лисандру
|1
|0.06
|Michal Feliks
|1
|0.06
|Леандро
|0
|0
|Thabo Cele
|0
|0
|Pedro Justiniano
|0
|0
|Gabriel Kobylak
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|7 (1)
|0.41
|Ковальчик Себастьян
|4 (2)
|0.24
|Алмквист Понтус
|3
|0.18
|Дабровски Дамьян
|3
|0.18
|Захович Лука
|3
|0.18
|Бичахчян Ваан
|3
|0.18
|Салес Жеан Карлос
|1
|0.06
|Бартковски Якуб
|1
|0.06
|Ленговски Матеуш
|1
|0.06
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.06
|Дрыгас Камил
|1 (1)
|0.06
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Карточки
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нашименту Филипе
|8
|0
|Машаду Луиш
|7
|0
|Бранко Рафаэл
|5
|1
|Цихоцки Матеуш
|4
|1
|Pedro Justiniano
|3
|1
|Абрамович Давид
|4
|0
|Мауридес Жуниор
|3
|0
|Gabriel Kobylak
|3
|0
|Леандро
|2
|0
|Roberto Alves
|2
|0
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Thabo Cele
|1
|0
|Павловски Дариуш
|1
|0
|Tiago Matos
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леонардо Родригес
|6
|0
|Бичахчян Ваан
|4
|0
|Ленговски Матеуш
|4
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Цех Бенедикт
|2
|0
|Кухарчик Михал
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Стипица Данте
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Форнальчик Мариуш
|2
|0
|Дрыгас Камил
|1
|0
|Кужава Рафал
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
Результаты матчей
Радомьяк Радом
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Погонь Щецин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
5
5
Радомьяк Радом
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Погонь Щецин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
9
13
Радомьяк Радом
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Погонь Щецин
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
7
10
Волевые поражения
14
18
Голы по времени матча
Забито
12
14
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
8%
4
29%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
4
33%
2
14%
76-90
Пропущено
14
15
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
3
21%
3
20%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
2
14%
1
7%
76-90
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
3
33%
1
7%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
22%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
4
36%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
1
11%
1
9%
76-90
Забито
21
28
6 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
6 Не забивали 1
2
10%
6
21%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
1
5%
5
18%
31-45
4
19%
3
11%
46-60
4
19%
7
25%
61-75
7
33%
3
11%
76-90
Пропущено
23
26
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
2
9%
5
19%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
5
22%
3
12%
31-45
5
22%
8
31%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
3
13%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Радомьяк Радом
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лехия Зелена-Гура - Радомьяк Радом 0:0 Видзев Лодзь - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Варта Познань 2:3 Пяст - Радомьяк Радом 1:2
Завиша - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Шлёнск 2:0 Лех - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:2 Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Ракув - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0 Легия - Радомьяк Радом 1:0 Радомско - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Погонь Щецин - Ракув 0:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:4 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Легия - Погонь Щецин 1:1
Рекорд Бельско-Бяла - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1
Результаты матчей
Радомьяк Радом
Погонь Щецин
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
6 раз 35%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Радомьяк Радом
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
53
18
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
81
35
54
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
161
710
107
215
215
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|17
|13
|2
|2
|35 - 12
|41
|2.
|Легия
|16
|9
|4
|3
|24 - 19
|31
|3.
|Погонь Щецин
|17
|8
|5
|4
|29 - 25
|29
|4.
|Видзев Лодзь
|17
|9
|2
|6
|22 - 17
|29
|5.
|Висла Плоцк
|17
|8
|4
|5
|29 - 24
|28
|6.
|Лех
|16
|8
|4
|4
|20 - 15
|28
|7.
|Сталь Мелец
|17
|8
|3
|6
|25 - 22
|27
|8.
|Варта Познань
|17
|7
|4
|6
|18 - 16
|25
|9.
|Краковия
|17
|7
|4
|6
|18 - 12
|25
|10.
|Радомьяк Радом
|17
|7
|2
|8
|21 - 23
|23
|11.
|Шлёнск
|16
|5
|5
|6
|17 - 22
|20
|12.
|Гурник Забже
|16
|5
|5
|6
|25 - 26
|20
|13.
|Ягеллония
|17
|4
|6
|7
|25 - 26
|18
|14.
|Заглембе Любин
|17
|4
|5
|8
|13 - 27
|17
|15.
|Лехия Гданьск
|0:0
|16
|4
|3
|9
|15 - 26
|15
|16.
|Пяст
|0:0
|17
|3
|5
|9
|15 - 21
|14
|17.
|Корона Кельце
|17
|3
|4
|10
|17 - 26
|13
|18.
|Медзь
|16
|3
|3
|10
|18 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Легия
|8
|6
|2
|0
|14 - 6
|20
|3.
|Висла Плоцк
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|4.
|Погонь Щецин
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|5.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|10 - 5
|14
|7.
|Лех
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|8.
|Видзев Лодзь
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|9.
|Ягеллония
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|10.
|Шлёнск
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|11.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|1
|5
|12 - 14
|10
|12.
|Медзь
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|13.
|Гурник Забже
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|14.
|Заглембе Любин
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|15.
|Пяст
|0:0
|8
|2
|1
|5
|9 - 10
|7
|16.
|Лехия Гданьск
|0:0
|7
|1
|3
|3
|3 - 9
|6
|17.
|Варта Познань
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|Корона Кельце
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|9
|6
|1
|2
|12 - 5
|19
|2.
|Ракув
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|3.
|Видзев Лодзь
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|4.
|Лех
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|5.
|Погонь Щецин
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Радомьяк Радом
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|7.
|Сталь Мелец
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|8.
|Гурник Забже
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|9.
|Краковия
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|10.
|Легия
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|11.
|Заглембе Любин
|8
|3
|1
|4
|7 - 15
|10
|12.
|Висла Плоцк
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|13.
|Лехия Гданьск
|0:0
|9
|3
|0
|6
|12 - 17
|9
|14.
|Корона Кельце
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|15.
|Шлёнск
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|16.
|Пяст
|0:0
|9
|1
|4
|4
|6 - 11
|7
|17.
|Ягеллония
|8
|0
|5
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Медзь
|8
|1
|1
|6
|9 - 14
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (3)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (3)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|7 (3)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Ягеллония
|Нене III
|1 6
|Легия
|Младенович Филип
|7