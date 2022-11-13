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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Франковски Бартож
Лехия Гданьск
1:2
Второй тайм: 88'
Пяст
0'
0:1
43' Гол в свои ворота
Куцяк Душан
0:2
62' Пенальти
Дзичек Патрик
84' Желтая карточка
Храпек Михал
1:2
87' Гол
Налепа Михал
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
2
Петшак
Рафаль
7
Гаёс
Мацей
6
Кубицки
Ярослав
99
Дурмуш
Илкай
28
Пайшау
Флавиу
20
Конрадо
9
Зволински
Лукаш
26
Плах
Франтишек
22
Моква
Томаш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
14
Голубек
Якуб
16
Дзичек
Патрик
6
Храпек
Михал
19
Michael
Ameyaw
92
Кадзиор
Дамиан
20
Томашевич
Гжегож
27
Gabriel
Kirejczyk
Лехия Гданьск
4-2-3-1
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Лехия Гданьск
Пяст

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

31 матч

51.6%
16.1%
32.3%
16 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

29%
48.4%
22.6%
9 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:0
Э
2:2
Э
2:0
ЭГА
1:0
К
2:1
Э
1:0
Э
1:2
С
1:3
ЭГА
0:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:1
Э
3:2
ЭГА
3:0
Э
3:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:3
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
0:1
Э
0:2
Э
0:2
OE
0:0
ВД
3:0

Голы

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.47
1.19

Среднее время на гол

61
75

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.19
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

41
34

Голов в среднем за матч

1.32
1.1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

68
82

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайшау Флавиу 6 (3) 0.38
Гаёс Мацей 3 0.19
Зволински Лукаш 3 0.19
Налепа Михал 2 0.13
Кубицки Ярослав 1 0.06
Дурмуш Илкай 0 0
Конрадо 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Кристерс Тоберс 0 0
Калузиньски Якуб 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильчек Камиль 5 0.29
Кадзиор Дамиан 2 0.12
Райнер Константин 2 0.12
Michael Ameyaw 2 0.12
Червински Якуб 1 0.06
Саппинен Рауно 1 0.06
Феликс Хорхе 1 0.06
Дзичек Патрик 1 (1) 0.06
Храпек Михал 0 0
Томашевич Гжегож 0 0
Катранис Александрос 0 0
Michal Kaput 0 0
Gabriel Kirejczyk 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 6 0
Штек Давид 5 0
Де Кампс Юри 4 0
Гаёс Мацей 3 0
Конрадо 3 0
Кубицки Ярослав 3 0
Кристерс Тоберс 3 0
Малоча Марио 1 1
Куцяк Душан 2 0
Клеменс Кристиан 2 0
Зволински Лукаш 2 0
Кастегрен Хенрик 2 0
Bassekou Diabate 2 0
Бухалик Михал 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Петшак Рафаль 1 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Dominik Pila 1 0
Kacper Sezonienko 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 5 0
Катранис Александрос 5 0
Дзичек Патрик 5 0
Томашевич Гжегож 4 0
Райнер Константин 4 0
Червински Якуб 3 0
Хэйтли Том 2 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Michael Ameyaw 2 0
Мосур Ариэль 0 1
Вильчек Камиль 1 0
Гук Томаш 1 0
Плах Франтишек 1 0
Alberto Toril 1 0
Michal Kaput 1 0
Miguel Munoz2 1 0

Результаты матчей

Лехия Гданьск
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Пяст
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
4
Лехия Гданьск
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Пяст
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
8

Волевые поражения

7
7
Лехия Гданьск
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Пяст
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

14
8

Волевые поражения

10
11

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
2
25%
2
17%
1-15
2
25%
3
25%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
3
38%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
4
31%
1
11%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
4
25%
3
30%
76-90

Забито

17
14
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
2
12%
1
7%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
4
24%
3
21%
61-75
4
24%
2
14%
76-90

Пропущено

24
22
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 14
5
21%
2
9%
1-15
4
17%
6
27%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
5
21%
3
14%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
4
17%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лехия Гданьск - Легия 2:2 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3
Радуния Стезика - Лехия Гданьск 1:4 Лехия Гданьск - Ракув 0:3 Краковия - Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гедания Гданьск 6:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0
Пяст
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Гурник Ленчна - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:2
Сталь Мелец - Пяст 0:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 1:2 Пяст - Ракув 0:1 Висла Плоцк - Пяст 1:0 Пяст - Шлёнск 1:1 Гурник Забже - Пяст 3:3 Пяст - Медзь 2:1 Лехия Дзержонюв - Пяст 1:2 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Краковия - Пяст 0:1 Легия - Пяст 2:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2

Результаты матчей

Лехия Гданьск
Пяст

Точный счет

0:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
0:3
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лехия Гданьск
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
3
1
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
4
2
7
1.5
1
7
2
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
7
3
12
1.5
3
13
2
13
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 17 13 2 2 35 - 12 41
2. Легия 16 9 4 3 24 - 19 31
3. Погонь Щецин 17 8 5 4 29 - 25 29
4. Видзев Лодзь 17 9 2 6 22 - 17 29
5. Висла Плоцк 17 8 4 5 29 - 24 28
6. Лех 16 8 4 4 20 - 15 28
7. Сталь Мелец 17 8 3 6 25 - 22 27
8. Варта Познань 17 7 4 6 18 - 16 25
9. Краковия 17 7 4 6 18 - 12 25
10. Радомьяк Радом 17 7 2 8 21 - 23 23
11. Шлёнск 16 5 5 6 17 - 22 20
12. Гурник Забже 16 5 5 6 25 - 26 20
13. Ягеллония 17 4 6 7 25 - 26 18
14. Заглембе Любин 17 4 5 8 13 - 27 17
15. Пяст 2:1 17 4 4 9 17 - 22 16
16. Лехия Гданьск 1:2 16 4 2 10 16 - 28 14
17. Корона Кельце 17 3 4 10 17 - 26 13
18. Медзь 16 3 3 10 18 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 8 1 0 23 - 5 25
2. Легия 8 6 2 0 14 - 6 20
3. Висла Плоцк 8 6 1 1 15 - 6 19
4. Погонь Щецин 8 4 3 1 14 - 11 15
5. Сталь Мелец 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Краковия 9 4 2 3 10 - 5 14
7. Лех 9 4 1 4 9 - 10 13
8. Видзев Лодзь 8 4 1 3 12 - 9 13
9. Ягеллония 9 4 1 4 17 - 14 13
10. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
11. Радомьяк Радом 9 3 1 5 12 - 14 10
12. Медзь 8 2 2 4 9 - 13 8
13. Гурник Забже 9 2 2 5 12 - 17 8
14. Заглембе Любин 9 1 4 4 6 - 12 7
15. Пяст 2:1 8 2 1 5 9 - 10 7
16. Варта Познань 8 1 3 4 6 - 11 6
17. Корона Кельце 8 1 2 5 7 - 11 5
18. Лехия Гданьск 1:2 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 9 6 1 2 12 - 5 19
2. Ракув 8 5 1 2 12 - 7 16
3. Видзев Лодзь 9 5 1 3 10 - 8 16
4. Лех 7 4 3 0 11 - 5 15
5. Погонь Щецин 9 4 2 3 15 - 14 14
6. Радомьяк Радом 8 4 1 3 9 - 9 13
7. Сталь Мелец 9 4 1 4 12 - 14 13
8. Гурник Забже 7 3 3 1 13 - 9 12
9. Краковия 8 3 2 3 8 - 7 11
10. Легия 8 3 2 3 10 - 13 11
11. Заглембе Любин 8 3 1 4 7 - 15 10
12. Висла Плоцк 9 2 3 4 14 - 18 9
13. Пяст 2:1 9 2 3 4 8 - 12 9
14. Лехия Гданьск 1:2 9 3 0 6 12 - 17 9
15. Корона Кельце 9 2 2 5 10 - 15 8
16. Шлёнск 8 2 2 4 5 - 10 8
17. Ягеллония 8 0 5 3 8 - 12 5
18. Медзь 8 1 1 6 9 - 14 4
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (3)
Сталь Мелец Said Hamulic 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (3)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 7 (3)
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Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Ягеллония Нене III 1 6
Легия Младенович Филип 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Куцяк Душан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лехия Гданьск
Ничья
Пяст
24.00
3.48
3.35
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Лехия Гданьск
Пяст
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