Тур: 17. Стадион: Энерга Гданьск. Главный судья: Франковски Бартож
1:3
Конец матча
0'
0:1
43' Гол в свои воротаКуцяк Душан
0:2
62' ПенальтиДзичек Патрик
84' Желтая карточкаХрапек Михал
1:2
86' ГолНалепа Михал
1:3
90' ГолХрапек Михал
90'+8
Ход матча
43'
0:1
62'
0:2
84'
86'
1:2
90'
1:3
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
99
Дурмуш
Илкай
20
Конрадо
22
Моква
Томаш
14
Голубек
Якуб
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
29 Штек ДавидЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Dominik Pila
-
-
-
Главный тренер: Marcin Kaczmarek
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Michal Kaput
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Лехия Гданьск
Пяст
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
31 матч
51.6%
16.1%
32.3%
16 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
29%
48.4%
22.6%
9 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.47
1.19
Среднее время на гол
61
75
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.19
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
41
34
Голов в среднем за матч
1.32
1.1
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
68
82
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайшау Флавиу
|6 (3)
|0.38
|Гаёс Мацей
|3
|0.19
|Зволински Лукаш
|3
|0.19
|Налепа Михал
|2
|0.13
|Кубицки Ярослав
|1
|0.06
|Дурмуш Илкай
|0
|0
|Конрадо
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Кристерс Тоберс
|0
|0
|Калузиньски Якуб
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильчек Камиль
|5
|0.29
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.12
|Райнер Константин
|2
|0.12
|Michael Ameyaw
|2
|0.12
|Храпек Михал
|1
|0.06
|Червински Якуб
|1
|0.06
|Саппинен Рауно
|1
|0.06
|Феликс Хорхе
|1
|0.06
|Дзичек Патрик
|1 (1)
|0.06
|Томашевич Гжегож
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
|Michal Kaput
|0
|0
|Gabriel Kirejczyk
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|6
|0
|Штек Давид
|5
|0
|Де Кампс Юри
|4
|0
|Гаёс Мацей
|3
|0
|Конрадо
|3
|0
|Кубицки Ярослав
|3
|0
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Малоча Марио
|1
|1
|Куцяк Душан
|2
|0
|Клеменс Кристиан
|2
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Кастегрен Хенрик
|2
|0
|Bassekou Diabate
|2
|0
|Бухалик Михал
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
|Kacper Sezonienko
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|5
|0
|Катранис Александрос
|5
|0
|Дзичек Патрик
|5
|0
|Томашевич Гжегож
|4
|0
|Райнер Константин
|4
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Хэйтли Том
|2
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Michael Ameyaw
|2
|0
|Мосур Ариэль
|0
|1
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
Результаты матчей
Лехия Гданьск
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Пяст
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
4
Лехия Гданьск
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Пяст
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
8
Волевые поражения
7
7
Лехия Гданьск
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Пяст
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
14
10
Волевые поражения
12
11
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
2
20%
2
14%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
4
29%
76-90
Забито
13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
4
31%
1
11%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
4
25%
3
30%
76-90
Забито
19
16
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
2
11%
1
6%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
3
16%
3
19%
46-60
4
21%
4
25%
61-75
5
26%
3
19%
76-90
Пропущено
26
24
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 15
5
19%
2
8%
1-15
4
15%
6
25%
16-30
4
15%
4
17%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
3
12%
2
8%
61-75
5
19%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лехия Гданьск - Легия 2:2 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3
Радуния Стезика - Лехия Гданьск 1:4 Лехия Гданьск - Ракув 0:3 Краковия - Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гедания Гданьск 6:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0
Пяст
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Гурник Ленчна - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:2
Сталь Мелец - Пяст 0:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 1:2 Пяст - Ракув 0:1 Висла Плоцк - Пяст 1:0 Пяст - Шлёнск 1:1 Гурник Забже - Пяст 3:3 Пяст - Медзь 2:1 Лехия Дзержонюв - Пяст 1:2 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Краковия - Пяст 0:1 Легия - Пяст 2:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2
Результаты матчей
Лехия Гданьск
Пяст
Точный счет
0:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
0:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лехия Гданьск
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
53
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
27
27
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
107
313
413
214
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|17
|13
|2
|2
|35 - 12
|41
|2.
|Легия
|0:0
|17
|9
|5
|3
|24 - 19
|32
|3.
|Погонь Щецин
|17
|8
|5
|4
|29 - 25
|29
|4.
|Видзев Лодзь
|17
|9
|2
|6
|22 - 17
|29
|5.
|Висла Плоцк
|17
|8
|4
|5
|29 - 24
|28
|6.
|Лех
|16
|8
|4
|4
|20 - 15
|28
|7.
|Сталь Мелец
|17
|8
|3
|6
|25 - 22
|27
|8.
|Варта Познань
|17
|7
|4
|6
|18 - 16
|25
|9.
|Краковия
|17
|7
|4
|6
|18 - 12
|25
|10.
|Радомьяк Радом
|17
|7
|2
|8
|21 - 23
|23
|11.
|Шлёнск
|0:0
|17
|5
|6
|6
|17 - 22
|21
|12.
|Гурник Забже
|16
|5
|5
|6
|25 - 26
|20
|13.
|Ягеллония
|17
|4
|6
|7
|25 - 26
|18
|14.
|Заглембе Любин
|17
|4
|5
|8
|13 - 27
|17
|15.
|Пяст
|17
|4
|4
|9
|18 - 22
|16
|16.
|Лехия Гданьск
|16
|4
|2
|10
|16 - 29
|14
|17.
|Корона Кельце
|17
|3
|4
|10
|17 - 26
|13
|18.
|Медзь
|16
|3
|3
|10
|18 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Легия
|0:0
|8
|6
|2
|0
|14 - 6
|20
|3.
|Висла Плоцк
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|4.
|Погонь Щецин
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|5.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|10 - 5
|14
|7.
|Лех
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|8.
|Видзев Лодзь
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|9.
|Ягеллония
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|10.
|Шлёнск
|0:0
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|11.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|1
|5
|12 - 14
|10
|12.
|Медзь
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|13.
|Гурник Забже
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|14.
|Заглембе Любин
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|15.
|Пяст
|8
|2
|1
|5
|9 - 10
|7
|16.
|Варта Познань
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|Корона Кельце
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|9
|6
|1
|2
|12 - 5
|19
|2.
|Ракув
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|3.
|Видзев Лодзь
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|4.
|Лех
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|5.
|Погонь Щецин
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Радомьяк Радом
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|7.
|Сталь Мелец
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|8.
|Гурник Забже
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|9.
|Легия
|0:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|10.
|Краковия
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|11.
|Заглембе Любин
|8
|3
|1
|4
|7 - 15
|10
|12.
|Висла Плоцк
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|13.
|Пяст
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|14.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|0
|6
|12 - 17
|9
|15.
|Корона Кельце
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|16.
|Шлёнск
|0:0
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|17.
|Ягеллония
|8
|0
|5
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Медзь
|8
|1
|1
|6
|9 - 14
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (3)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (3)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|7 (3)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Ягеллония
|Нене III
|1 6
|Легия
|Младенович Филип
|7