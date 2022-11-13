Тур: 17. Стадион: Городской стадион Вроцлава. Главный судья: Ласык Петр
Ход матча
21'
23'
0:0
17
Шварц
Петр
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кинтана КайеНападающий
- Нападающий
-
-
18 Karol Borys
-
Главный тренер: Джурджевич Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
11 Пих РобертПолузащитник
-
28 Баку МаканаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
История личных встреч
Шлёнск
Легия
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
75%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 18 побед
36 матчей
19.4%
22.2%
58.4%
7 побед 8 ничьих 21 победа
Первый тайм
11.1%
47.2%
41.7%
4 победы 17 ничьих 15 побед
Второй тайм
22.2%
27.8%
50%
8 побед 10 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
0.63
0.76
Среднее время на гол
142
117
Всего голов
30
31
Голов в среднем за матч
1.76
1.63
Среднее время на гол
51
55
Всего голов
42
44
Голов в среднем за матч
1.17
1.22
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
77
73
Бомбардиры внутри турнира
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|3 (1)
|0.18
|Ольсен Патрик
|3 (1)
|0.18
|Шварц Петр
|2
|0.12
|Замора Джон
|2
|0.12
|Гретарссон Даниэль
|1
|0.06
|Самец-Талар Пётр
|1
|0.06
|Лыщаш Адриан
|1
|0.06
|Ястржембски Деннис
|1
|0.06
|Бейгер Лукаш
|1
|0.06
|Гарсия Виктор III
|0
|0
|Кончковски Мартин
|0
|0
|Науэль Матиас
|0
|0
|Хиек Хавьер
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Младенович Филип
|5
|0.29
|Жозуэ Филипе
|5 (2)
|0.29
|Вшолек Павел
|3 (1)
|0.18
|Мучи Эрнест
|2
|0.12
|Карлитос Карлос
|1
|0.06
|Капустка Бартош
|1
|0.06
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.06
|Роуз Линдси
|1
|0.06
|Рибейру Юри
|1
|0.06
|Навроцкий Майк
|1
|0.06
|Августиняк Рафал
|1
|0.06
|Росолек Мацей
|1
|0.06
|Пих Роберт
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
Карточки
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Патрик
|6
|0
|Вердаска Диогу
|3
|1
|Поправа Конрад
|1
|1
|Шварц Петр
|2
|0
|Гарсия Виктор III
|2
|0
|Кинтана Кайе
|2
|0
|Янасик Патрик
|2
|0
|Замора Джон
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Бейгер Лукаш
|0
|1
|Кончковски Мартин
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Лещыньски Рафал
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Экспозито Эрик
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Хиек Хавьер
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|6
|1
|Младенович Филип
|7
|0
|Жозуэ Филипе
|5
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Роуз Линдси
|3
|0
|Капустка Бартош
|3
|0
|Слиш Бартош
|2
|0
|Баку Макана
|2
|0
|Навроцкий Майк
|2
|0
|Йоханссон Маттиас
|1
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Карлитос Карлос
|1
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Результаты матчей
Шлёнск
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Легия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
4
2
Шлёнск
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Легия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
4
13
Шлёнск
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Легия
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
8
15
Голы по времени матча
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
1
9%
4
40%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
7
54%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
5
38%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
17
23
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
6
26%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
4
24%
4
17%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
3
18%
5
22%
76-90
Пропущено
22
20
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
18%
2
10%
1-15
4
18%
3
15%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
2
9%
5
25%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
7
32%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Шлёнск
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сандецья - Шлёнск 2:2 Медзь - Шлёнск 1:0 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Ягеллония 2:2
Лех - Шлёнск 1:3 Радомьяк Радом - Шлёнск 2:0 Шлёнск - Гурник Забже 4:1 Шлёнск - Варта Познань 0:2 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 Ruch Wysokie Mazowieckie - Шлёнск 0:4 Шлёнск - Ракув 1:4 Шлёнск - Краковия 1:1 Лех - Шлёнск 0:1 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Горица - Шлёнск 1:1
Легия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лехия Гданьск - Легия 2:2 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Ягеллония - Легия 2:5 Легия - Погонь Щецин 1:1
Висла Плоцк - Легия 0:3 Висла Плоцк - Легия 2:1 Легия - Варта Познань 1:0 Лех - Легия 0:0 Легия - Сталь Жешув 3:0 Легия - Медзь 3:2 Ракув - Легия 4:0 Легия - Радомьяк Радом 1:0 Брук-Бет Термалица - Легия 2:3 Сталь Мелец - Легия 0:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Легия - Пяст 2:0 Краковия - Легия 3:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Селтик 2:2
Результаты матчей
Шлёнск
Легия
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Шлёнск
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
53
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
133
511
79
115
214
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|17
|13
|2
|2
|35 - 12
|41
|2.
|Легия
|0:0
|17
|9
|5
|3
|24 - 19
|32
|3.
|Погонь Щецин
|17
|8
|5
|4
|29 - 25
|29
|4.
|Видзев Лодзь
|17
|9
|2
|6
|22 - 17
|29
|5.
|Висла Плоцк
|17
|8
|4
|5
|29 - 24
|28
|6.
|Лех
|16
|8
|4
|4
|20 - 15
|28
|7.
|Сталь Мелец
|17
|8
|3
|6
|25 - 22
|27
|8.
|Варта Познань
|17
|7
|4
|6
|18 - 16
|25
|9.
|Краковия
|17
|7
|4
|6
|18 - 12
|25
|10.
|Радомьяк Радом
|17
|7
|2
|8
|21 - 23
|23
|11.
|Шлёнск
|0:0
|17
|5
|6
|6
|17 - 22
|21
|12.
|Гурник Забже
|16
|5
|5
|6
|25 - 26
|20
|13.
|Ягеллония
|17
|4
|6
|7
|25 - 26
|18
|14.
|Заглембе Любин
|17
|4
|5
|8
|13 - 27
|17
|15.
|Пяст
|17
|4
|4
|9
|18 - 22
|16
|16.
|Лехия Гданьск
|16
|4
|2
|10
|16 - 29
|14
|17.
|Корона Кельце
|17
|3
|4
|10
|17 - 26
|13
|18.
|Медзь
|16
|3
|3
|10
|18 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Легия
|0:0
|8
|6
|2
|0
|14 - 6
|20
|3.
|Висла Плоцк
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|4.
|Погонь Щецин
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|5.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|10 - 5
|14
|7.
|Лех
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|8.
|Видзев Лодзь
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|9.
|Ягеллония
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|10.
|Шлёнск
|0:0
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|11.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|1
|5
|12 - 14
|10
|12.
|Медзь
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|13.
|Гурник Забже
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|14.
|Заглембе Любин
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|15.
|Пяст
|8
|2
|1
|5
|9 - 10
|7
|16.
|Варта Познань
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|Корона Кельце
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|9
|6
|1
|2
|12 - 5
|19
|2.
|Ракув
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|3.
|Видзев Лодзь
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|4.
|Лех
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|5.
|Погонь Щецин
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Радомьяк Радом
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|7.
|Сталь Мелец
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|8.
|Гурник Забже
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|9.
|Легия
|0:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|10.
|Краковия
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|11.
|Заглембе Любин
|8
|3
|1
|4
|7 - 15
|10
|12.
|Висла Плоцк
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|13.
|Пяст
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|14.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|0
|6
|12 - 17
|9
|15.
|Корона Кельце
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|16.
|Шлёнск
|0:0
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|17.
|Ягеллония
|8
|0
|5
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Медзь
|8
|1
|1
|6
|9 - 14
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (3)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (3)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|7 (3)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Ягеллония
|Нене III
|1 6
|Легия
|Младенович Филип
|7