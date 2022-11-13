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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Ласык Петр
Шлёнск
0:0
Конец матча
Легия
0'
21' Желтая карточка
Лещыньски Рафал
0:0
23' Не забитый пенальти
Жозуэ Филипе
46' Желтая карточка
Енджейчик Артур
50' Желтая карточка
Вердаска Диогу
90' Желтая карточка
Слиш Бартош
90' Желтая карточка
Бейгер Лукаш
90' Желтая карточка
Августиняк Рафал
90'+19
12
Лещыньски
Рафал
34
Поправа
Конрад
2
Вердаска
Диогу
6
Гретарссон
Даниэль
4
Бейгер
Лукаш
23
Гарсия
Виктор
III
7
Замора
Джон
8
Ольсен
Патрик
15
Науэль
Матиас
17
Шварц
Петр
9
Экспозито
Эрик
1
Тобиаш
Кацпер
17
Навроцкий
Майк
55
Енджейчик
Артур
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
67
Капустка
Бартош
99
Слиш
Бартош
25
Младенович
Филип
39
Росолек
Мацей
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
Шлёнск
5-4-1
Легия
3-4-3

История личных встреч

Шлёнск
Легия

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
75%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 18 побед

36 матчей

19.4%
22.2%
58.4%
7 побед 8 ничьих 21 победа

Первый тайм

11.1%
47.2%
41.7%
4 победы 17 ничьих 15 побед

Второй тайм

22.2%
27.8%
50%
8 побед 10 ничьих 18 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
2:1
ЭГА
2:0
Э
0:3
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
4:1
Э
2:1
Э
0:4
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:4
EFR
1:1
Э
1:3
К
1:1
К
1:1
Э
4:3
Э
1:1
Э
2:1
Э
5:0
КП
0:1
КП
0:2
Э
1:0
С
1:1
Э
0:4
Э
1:2
Э
1:2
К
1:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
OE
4:0

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

0.63
0.76

Среднее время на гол

142
117

Всего голов

30
31

Голов в среднем за матч

1.76
1.63

Среднее время на гол

51
55

Всего голов

42
44

Голов в среднем за матч

1.17
1.22

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

77
73

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 3 (1) 0.18
Ольсен Патрик 3 (1) 0.18
Шварц Петр 2 0.12
Замора Джон 2 0.12
Гретарссон Даниэль 1 0.06
Самец-Талар Пётр 1 0.06
Лыщаш Адриан 1 0.06
Ястржембски Деннис 1 0.06
Бейгер Лукаш 1 0.06
Гарсия Виктор III 0 0
Кончковски Мартин 0 0
Науэль Матиас 0 0
Хиек Хавьер 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Младенович Филип 5 0.29
Жозуэ Филипе 5 (2) 0.29
Вшолек Павел 3 (1) 0.18
Мучи Эрнест 2 0.12
Карлитос Карлос 1 0.06
Капустка Бартош 1 0.06
Йоханссон Маттиас 1 0.06
Роуз Линдси 1 0.06
Рибейру Юри 1 0.06
Навроцкий Майк 1 0.06
Августиняк Рафал 1 0.06
Росолек Мацей 1 0.06
Пих Роберт 0 0
Баку Макана 0 0

Карточки

Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Патрик 6 0
Вердаска Диогу 4 1
Поправа Конрад 1 1
Бейгер Лукаш 1 1
Шварц Петр 2 0
Гарсия Виктор III 2 0
Кинтана Кайе 2 0
Янасик Патрик 2 0
Замора Джон 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Кончковски Мартин 1 0
Шромник Михал 1 0
Лещыньски Рафал 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Экспозито Эрик 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Хиек Хавьер 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 7 1
Младенович Филип 7 0
Жозуэ Филипе 5 0
Ветеска Матеуш 2 1
Роуз Линдси 3 0
Капустка Бартош 3 0
Слиш Бартош 3 0
Баку Макана 2 0
Навроцкий Майк 2 0
Августиняк Рафал 2 0
Йоханссон Маттиас 1 0
Вшолек Павел 1 0
Харатин Игорь 1 0
Карлитос Карлос 1 0
Росолек Мацей 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0

Результаты матчей

Шлёнск
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Легия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

4
2
Шлёнск
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Легия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

4
13
Шлёнск
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Легия
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

8
15

Голы по времени матча

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
1
9%
4
40%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
7
54%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
5
38%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

17
23
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
6
26%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
4
24%
4
17%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
3
18%
5
22%
76-90

Пропущено

22
20
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
18%
2
10%
1-15
4
18%
3
15%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
2
9%
5
25%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
7
32%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Шлёнск
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сандецья - Шлёнск 2:2 Медзь - Шлёнск 1:0 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Ягеллония 2:2
Лех - Шлёнск 1:3 Радомьяк Радом - Шлёнск 2:0 Шлёнск - Гурник Забже 4:1 Шлёнск - Варта Познань 0:2 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 Ruch Wysokie Mazowieckie - Шлёнск 0:4 Шлёнск - Ракув 1:4 Шлёнск - Краковия 1:1 Лех - Шлёнск 0:1 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Горица - Шлёнск 1:1
Легия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лехия Гданьск - Легия 2:2 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Ягеллония - Легия 2:5 Легия - Погонь Щецин 1:1
Висла Плоцк - Легия 0:3 Висла Плоцк - Легия 2:1 Легия - Варта Познань 1:0 Лех - Легия 0:0 Легия - Сталь Жешув 3:0 Легия - Медзь 3:2 Ракув - Легия 4:0 Легия - Радомьяк Радом 1:0 Брук-Бет Термалица - Легия 2:3 Сталь Мелец - Легия 0:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Легия - Пяст 2:0 Краковия - Легия 3:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Селтик 2:2

Результаты матчей

Шлёнск
Легия

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Шлёнск
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
5
3
1
8
2.5
1
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
4
1
7
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
13
4
5
12
1.5
7
10
1
16
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 17 13 2 2 35 - 12 41
2. Легия 17 9 5 3 24 - 19 32
3. Погонь Щецин 17 8 5 4 29 - 25 29
4. Видзев Лодзь 17 9 2 6 22 - 17 29
5. Висла Плоцк 17 8 4 5 29 - 24 28
6. Лех 16 8 4 4 20 - 15 28
7. Сталь Мелец 17 8 3 6 25 - 22 27
8. Варта Познань 17 7 4 6 18 - 16 25
9. Краковия 17 7 4 6 18 - 12 25
10. Радомьяк Радом 17 7 2 8 21 - 23 23
11. Шлёнск 17 5 6 6 17 - 22 21
12. Гурник Забже 16 5 5 6 25 - 26 20
13. Ягеллония 17 4 6 7 25 - 26 18
14. Заглембе Любин 17 4 5 8 13 - 27 17
15. Пяст 17 4 4 9 18 - 22 16
16. Лехия Гданьск 16 4 2 10 16 - 29 14
17. Корона Кельце 17 3 4 10 17 - 26 13
18. Медзь 16 3 3 10 18 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 8 1 0 23 - 5 25
2. Легия 8 6 2 0 14 - 6 20
3. Висла Плоцк 8 6 1 1 15 - 6 19
4. Погонь Щецин 8 4 3 1 14 - 11 15
5. Сталь Мелец 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Краковия 9 4 2 3 10 - 5 14
7. Лех 9 4 1 4 9 - 10 13
8. Видзев Лодзь 8 4 1 3 12 - 9 13
9. Ягеллония 9 4 1 4 17 - 14 13
10. Шлёнск 9 3 4 2 12 - 12 13
11. Радомьяк Радом 9 3 1 5 12 - 14 10
12. Медзь 8 2 2 4 9 - 13 8
13. Гурник Забже 9 2 2 5 12 - 17 8
14. Заглембе Любин 9 1 4 4 6 - 12 7
15. Пяст 8 2 1 5 9 - 10 7
16. Варта Познань 8 1 3 4 6 - 11 6
17. Корона Кельце 8 1 2 5 7 - 11 5
18. Лехия Гданьск 7 1 2 4 4 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 9 6 1 2 12 - 5 19
2. Ракув 8 5 1 2 12 - 7 16
3. Видзев Лодзь 9 5 1 3 10 - 8 16
4. Лех 7 4 3 0 11 - 5 15
5. Погонь Щецин 9 4 2 3 15 - 14 14
6. Радомьяк Радом 8 4 1 3 9 - 9 13
7. Сталь Мелец 9 4 1 4 12 - 14 13
8. Гурник Забже 7 3 3 1 13 - 9 12
9. Легия 9 3 3 3 10 - 13 12
10. Краковия 8 3 2 3 8 - 7 11
11. Заглембе Любин 8 3 1 4 7 - 15 10
12. Висла Плоцк 9 2 3 4 14 - 18 9
13. Пяст 9 2 3 4 9 - 12 9
14. Лехия Гданьск 9 3 0 6 12 - 17 9
15. Корона Кельце 9 2 2 5 10 - 15 8
16. Шлёнск 8 2 2 4 5 - 10 8
17. Ягеллония 8 0 5 3 8 - 12 5
18. Медзь 8 1 1 6 9 - 14 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (3)
Сталь Мелец Said Hamulic 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (3)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 7 (3)
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Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 7
Ягеллония Цэру Богдан 8
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 8
Ягеллония Нене III 1 6
Легия Младенович Филип 7
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Жозуэ Филипе бьет в цель!
    • Описание гола
      23'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Жозуэ Филипе пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      21'
      Лещыньски Рафал получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Шлёнск 0:0 Легия онлайн

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