Тур: 13. Стадион: Estadio do Sao Miguel.
2:1
Второй тайм: 68'
0'
0:1
18' ГолСилики Джеймс
22' Желтая карточкаСилики Джеймс
1:1
23' ГолГонсалес Кристиан
2:1
43' ГолNascimento Leite Matheus3
45' Желтая карточкаСильва Габриэль
65' Желтая карточкаAdriano2
Ход матча
18'
0:1
22'
23'
43'
45'
65'
95
Санья
Пьер
20
Adriano2
62
Tiago
Santos
34
Мешер
Андре
78
Араужу
Тьягу
25
Mor
Ndiaye
21
Говейя
Тьягу
79
Erison
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Санья ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Adriano2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Калила ДиогоЗащитник
-
43 ПаулоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 RildoПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Mario Silva
- Основной состав
- Вратарь
-
62 Tiago SantosЗащитник
-
34 Мешер АндреЗащитник
- Защитник
-
78 Араужу ТьягуЗащитник
-
25 Mor NdiayeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Говейя ТьягуПолузащитник
-
79 ErisonНападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва ПедруВратарь
- Защитник
-
22 Делос ШакилЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
50 Карлос ЖоаоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вериссиму
История личных встреч
Санта-Клара
Эшторил
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
13 матчей
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.14
Среднее время на гол
77
78
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.83
Среднее время на гол
70
108
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.23
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
73
90
Бомбардиры внутри турнира
Санта-Клара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rildo
|2
|0.15
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0.15
|Бруно Алмейда
|1
|0.08
|Тагава Кёсукэ
|1
|0.08
|Гонсалес Кристиан
|1
|0.08
|Сильва Габриэль
|1
|0.08
|Боатенг Кеннеди
|1
|0.08
|Аллано Лима
|1 (1)
|0.08
|Рикардиньо Феррейра
|0
|0
|Кинтилья Хави
|0
|0
|Энрике Паулу
|0
|0
|Стеванович Филип
|0
|0
|Adriano2
|0
|0
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силики Джеймс
|3
|0.23
|Говейя Тьягу
|2
|0.15
|Карлос Жоао III
|2
|0.15
|Rodrigo Martins2
|2
|0.15
|Erison
|2
|0.15
|Шику Жеральдес
|1
|0.08
|Артур Гомес VIII
|1
|0.08
|Sergio Andrade
|1
|0.08
|Жуанзинью Карлуш
|0
|0
|Tiago Santos
|0
|0
|Розье Лорейнц
|0
|0
|Таварес Жилсон
|0
|0
Карточки
Санта-Клара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Кристиан
|5
|1
|Боатенг Кеннеди
|4
|1
|Рикардиньо Феррейра
|3
|1
|Карвалью Андерсон
|4
|0
|Victor Bobsin
|4
|0
|Сильва Габриэль
|3
|0
|Энрике Паулу
|3
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|3
|0
|Messi
|1
|1
|Пауло
|2
|0
|Аллано Лима
|2
|0
|Adriano2
|2
|0
|Фернандеш Рикардо
|1
|0
|Андрезиньо Андре
|1
|0
|Joao Marcos
|1
|0
|Санья Пьер
|1
|0
|Перейра Марку
|1
|0
|Rildo
|1
|0
|Калила Диого
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
|Nunes Matheus
|1
|0
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mor Ndiaye
|4
|1
|Алвару Педру
|5
|0
|Говейя Тьягу
|5
|0
|Силики Джеймс
|4
|0
|Витал Бернардо
|4
|0
|Фигейра Даниэль
|2
|1
|Эштевеш Гонсалу
|2
|1
|Шику Жеральдес
|3
|0
|Жуанзинью Карлуш
|3
|0
|Карвалью Жоау
|2
|0
|Карлос Жоао III
|2
|0
|Tiago Santos
|1
|0
|Мешер Андре
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Розье Лорейнц
|1
|0
|Силва Педру VII
|1
|0
|Rodrigo Martins2
|1
|0
|Бамиделе Юсуф
|1
|0
|Таварес Жилсон
|1
|0
|Sergio Andrade
|1
|0
Результаты матчей
Санта-Клара
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Эшторил
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
2
Санта-Клара
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Эшторил
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
9
Волевые поражения
1
5
Санта-Клара
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Эшторил
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
9
Волевые поражения
5
7
Голы по времени матча
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
2
17%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
8
13
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
4
31%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
4
27%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
3
20%
61-75
2
17%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Санта-Клара
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Шавиш - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Порту 1:1 Визела - Санта-Клара 0:1 Тондела - Санта-Клара 2:0
Санта-Клара - Спортинг Л 1:2 Риу Аве - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Маритиму 2:1 Фамаликан - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Арока 1:2 Боавишта - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Каса Пиа 0:0 Насьонал Мадейра - Санта-Клара 1:2 Маритиму - Санта-Клара 1:0 Риу Аве - Санта-Клара 0:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Тондела - Санта-Клара 1:1 Пенафьел - Санта-Клара 0:0 Витория-2 Гимарайнш - Санта-Клара 6:5
Эшторил
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эшторил - Бенфика 0:1 Эшторил - Бенфика 1:5 Портимоненсе - Эшторил 1:1 Эшторил - Брага 0:2
Амора - Эшторил 2:3 Жил Висенте - Эшторил 0:1 Шавиш - Эшторил 1:1 Эшторил - Порту 1:1 Визела - Эшторил 0:1 Эшторил - Спортинг Л 0:2 Пасуш де Феррейра - Эшторил 0:3 Эшторил - Риу Аве 2:2 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Эшторил - Фамаликан 2:0 Эшторил - Фулхэм 1:3 Эшторил - Брайтон 1:4 Эшторил - Мафра 1:0 Порту - Эшторил 2:0 Эшторил - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Эшторил 3:1
Результаты матчей
Санта-Клара
Эшторил
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Санта-Клара
Эшторил
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
111
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|13
|12
|1
|0
|37 - 7
|37
|2.
|Порту
|13
|9
|2
|2
|31 - 9
|29
|3.
|Брага
|13
|9
|1
|3
|29 - 12
|28
|4.
|Спортинг Л
|13
|8
|1
|4
|26 - 15
|25
|5.
|Каса Пиа
|13
|7
|2
|4
|13 - 10
|23
|6.
|Витория Гимарайнш
|13
|7
|2
|4
|14 - 13
|23
|7.
|Портимоненсе
|13
|6
|1
|6
|12 - 14
|19
|8.
|Шавиш
|13
|5
|4
|4
|13 - 16
|19
|9.
|Арока
|13
|5
|4
|4
|14 - 19
|19
|10.
|Риу Аве
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|11.
|Боавишта
|13
|5
|2
|6
|14 - 23
|17
|12.
|Эшторил
|1:2
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|13.
|Визела
|13
|4
|3
|6
|11 - 13
|15
|14.
|Санта-Клара
|2:1
|13
|3
|4
|6
|10 - 13
|13
|15.
|Фамаликан
|13
|3
|2
|8
|11 - 18
|11
|16.
|Жил Висенте
|13
|2
|3
|8
|11 - 21
|9
|17.
|Маритиму
|13
|1
|3
|9
|8 - 27
|6
|18.
|Пасуш де Феррейра
|13
|0
|2
|11
|7 - 26
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|7
|7
|0
|0
|26 - 6
|21
|2.
|Витория Гимарайнш
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|16
|3.
|Порту
|6
|5
|0
|1
|19 - 3
|15
|4.
|Спортинг Л
|6
|5
|0
|1
|16 - 4
|15
|5.
|Риу Аве
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|6.
|Боавишта
|7
|3
|2
|2
|9 - 12
|11
|7.
|Каса Пиа
|7
|3
|1
|3
|5 - 4
|10
|8.
|Брага
|6
|3
|1
|2
|11 - 5
|10
|9.
|Портимоненсе
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|10.
|Арока
|7
|3
|1
|3
|9 - 12
|10
|11.
|Фамаликан
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|12.
|Санта-Клара
|2:1
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|13.
|Шавиш
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|14.
|Эшторил
|1:2
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Жил Висенте
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|16.
|Визела
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|17.
|Маритиму
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|18.
|Пасуш де Феррейра
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Бенфика
|6
|5
|1
|0
|11 - 1
|16
|3.
|Порту
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|4.
|Каса Пиа
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|5.
|Шавиш
|7
|4
|0
|3
|7 - 11
|12
|6.
|Эшторил
|1:2
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|7.
|Визела
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|Спортинг Л
|7
|3
|1
|3
|10 - 11
|10
|9.
|Портимоненсе
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|10.
|Арока
|6
|2
|3
|1
|5 - 7
|9
|11.
|Витория Гимарайнш
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|12.
|Риу Аве
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|13.
|Боавишта
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Санта-Клара
|2:1
|6
|1
|1
|4
|2 - 5
|4
|15.
|Жил Висенте
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|16.
|Маритиму
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|17.
|Фамаликан
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|18.
|Пасуш де Феррейра
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
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|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|9 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8
|Порту
|Тареми Мехди
|6 (5)
|Порту
|Эванилсон
|6 (3)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|6 (3)
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 7
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 5
|Каса Пиа
|Тайра Альфонсу
|6
Прогнозы на матч Санта-Клара 2:1 Эшторил
Исход игры
Санта-Клара
45.7% (59)
Ничья
41.1% (53)
Эшторил
13.2% (17)
Тотал 2.5
Больше
25.62% (31)
Меньше
74.38% (90)
Обе команды забьют
Да
66.94% (81)
Нет
33.06% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.8% (50)
1:0 Санта-Клара
23.3% (30)
2:1 Санта-Клара
16.3% (21)
1:2 Эшторил
7% (9)
0:1 Эшторил
5.4% (7)
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