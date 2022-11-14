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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Санта-Клара
2:1
Второй тайм: 68'
Эшторил
0'
0:1
18' Гол
Силики Джеймс
22' Желтая карточка
Силики Джеймс
1:1
23' Гол
Гонсалес Кристиан
2:1
43' Гол
Nascimento Leite Matheus3
45' Желтая карточка
Сильва Габриэль
65' Желтая карточка
Adriano2

Ход матча

18'
0:1
Силики Джеймс
(Говейя Тьягу)
22'
 
Силики Джеймс
23'
Гонсалес Кристиан
1:1
43'
Nascimento Leite Matheus3
(Бруно Алмейда)
2:1
45'
Сильва Габриэль
 
46'
 
Маркес Алехандро
Силики Джеймс
46'
 
Rodrigo Martins2
Erison
65'
Adriano2
 
67'
Карвалью Андерсон
Adriano2
 
Прогнозы 129
Санта-Клара 45.7% (59)
X 41.1% (53)
Эшторил 13.2% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Санта-Клара
Ничья
Эшторил
3.10
4.15
3.45
Все Коэффициенты
12
Батиста
Габриэл
95
Санья
Пьер
4
Боатенг
Кеннеди
17
Гонсалес
Кристиан
3
Кинтилья
Хави
80
Victor
Bobsin
20
Adriano2
10
Рикардиньо
Феррейра
19
Бруно
Алмейда
49
Сильва
Габриэль
39
Nascimento
Leite
Matheus3
99
Фигейра
Даниэль
62
Tiago
Santos
34
Мешер
Андре
3
Витал
Бернардо
78
Араужу
Тьягу
25
Mor
Ndiaye
32
Розье
Лорейнц
95
Силики
Джеймс
20
Карвалью
Жоау
21
Говейя
Тьягу
79
Erison
Санта-Клара
4-2-3-1
Эшторил
4-2-3-1

История личных встреч

Санта-Клара
Эшторил

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

13 матчей

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПВЛ
0:0
ГЛ
1:2
ГЛ
0:2
ГЛ
1:0
КЛ
1:1
ГЛ
0:0
ГЛ
1:1
ГЛ
1:2
ГЛ
1:1
ГЛ
1:1
ГЛ
5:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.14

Среднее время на гол

77
78

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.83

Среднее время на гол

70
108

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.23
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

73
90

Бомбардиры внутри турнира

Санта-Клара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rildo 2 0.15
Nascimento Leite Matheus3 2 0.15
Бруно Алмейда 1 0.08
Тагава Кёсукэ 1 0.08
Гонсалес Кристиан 1 0.08
Сильва Габриэль 1 0.08
Боатенг Кеннеди 1 0.08
Аллано Лима 1 (1) 0.08
Рикардиньо Феррейра 0 0
Кинтилья Хави 0 0
Энрике Паулу 0 0
Стеванович Филип 0 0
Adriano2 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силики Джеймс 3 0.23
Говейя Тьягу 2 0.15
Карлос Жоао III 2 0.15
Rodrigo Martins2 2 0.15
Erison 2 0.15
Шику Жеральдес 1 0.08
Артур Гомес VIII 1 0.08
Sergio Andrade 1 0.08
Жуанзинью Карлуш 0 0
Tiago Santos 0 0
Розье Лорейнц 0 0
Таварес Жилсон 0 0

Карточки

Санта-Клара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Кристиан 5 1
Боатенг Кеннеди 4 1
Рикардиньо Феррейра 3 1
Карвалью Андерсон 4 0
Victor Bobsin 4 0
Сильва Габриэль 3 0
Энрике Паулу 3 0
Nascimento Leite Matheus3 3 0
Messi 1 1
Пауло 2 0
Аллано Лима 2 0
Adriano2 2 0
Фернандеш Рикардо 1 0
Андрезиньо Андре 1 0
Joao Marcos 1 0
Санья Пьер 1 0
Перейра Марку 1 0
Rildo 1 0
Калила Диого 1 0
Стеванович Филип 1 0
Nunes Matheus 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mor Ndiaye 4 1
Алвару Педру 5 0
Говейя Тьягу 5 0
Силики Джеймс 4 0
Витал Бернардо 4 0
Фигейра Даниэль 2 1
Эштевеш Гонсалу 2 1
Шику Жеральдес 3 0
Жуанзинью Карлуш 3 0
Карвалью Жоау 2 0
Карлос Жоао III 2 0
Tiago Santos 1 0
Мешер Андре 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Розье Лорейнц 1 0
Силва Педру VII 1 0
Rodrigo Martins2 1 0
Бамиделе Юсуф 1 0
Таварес Жилсон 1 0
Sergio Andrade 1 0

Результаты матчей

Санта-Клара
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Эшторил
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
2
Санта-Клара
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Эшторил
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
9

Волевые поражения

1
5
Санта-Клара
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Эшторил
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
9

Волевые поражения

5
7

Голы по времени матча

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
2
17%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

8
13
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
4
31%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
4
27%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
3
20%
61-75
2
17%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Санта-Клара
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Шавиш - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Порту 1:1 Визела - Санта-Клара 0:1 Тондела - Санта-Клара 2:0
Санта-Клара - Спортинг Л 1:2 Риу Аве - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Маритиму 2:1 Фамаликан - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Арока 1:2 Боавишта - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Каса Пиа 0:0 Насьонал Мадейра - Санта-Клара 1:2 Маритиму - Санта-Клара 1:0 Риу Аве - Санта-Клара 0:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Тондела - Санта-Клара 1:1 Пенафьел - Санта-Клара 0:0 Витория-2 Гимарайнш - Санта-Клара 6:5
Эшторил
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эшторил - Бенфика 0:1 Эшторил - Бенфика 1:5 Портимоненсе - Эшторил 1:1 Эшторил - Брага 0:2
Амора - Эшторил 2:3 Жил Висенте - Эшторил 0:1 Шавиш - Эшторил 1:1 Эшторил - Порту 1:1 Визела - Эшторил 0:1 Эшторил - Спортинг Л 0:2 Пасуш де Феррейра - Эшторил 0:3 Эшторил - Риу Аве 2:2 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Эшторил - Фамаликан 2:0 Эшторил - Фулхэм 1:3 Эшторил - Брайтон 1:4 Эшторил - Мафра 1:0 Порту - Эшторил 2:0 Эшторил - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Эшторил 3:1

Результаты матчей

Санта-Клара
Эшторил

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Санта-Клара
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
1
11
1.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 13 12 1 0 37 - 7 37
2. Порту 13 9 2 2 31 - 9 29
3. Брага 13 9 1 3 29 - 12 28
4. Спортинг Л 13 8 1 4 26 - 15 25
5. Каса Пиа 13 7 2 4 13 - 10 23
6. Витория Гимарайнш 13 7 2 4 14 - 13 23
7. Портимоненсе 13 6 1 6 12 - 14 19
8. Шавиш 13 5 4 4 13 - 16 19
9. Арока 13 5 4 4 14 - 19 19
10. Риу Аве 13 5 3 5 16 - 18 18
11. Боавишта 13 5 2 6 14 - 23 17
12. Эшторил 1:2 13 4 4 5 14 - 17 16
13. Визела 13 4 3 6 11 - 13 15
14. Санта-Клара 2:1 13 3 4 6 10 - 13 13
15. Фамаликан 13 3 2 8 11 - 18 11
16. Жил Висенте 13 2 3 8 11 - 21 9
17. Маритиму 13 1 3 9 8 - 27 6
18. Пасуш де Феррейра 13 0 2 11 7 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 7 7 0 0 26 - 6 21
2. Витория Гимарайнш 7 5 1 1 9 - 5 16
3. Порту 6 5 0 1 19 - 3 15
4. Спортинг Л 6 5 0 1 16 - 4 15
5. Риу Аве 6 4 0 2 8 - 5 12
6. Боавишта 7 3 2 2 9 - 12 11
7. Каса Пиа 7 3 1 3 5 - 4 10
8. Брага 6 3 1 2 11 - 5 10
9. Портимоненсе 7 3 1 3 6 - 7 10
10. Арока 7 3 1 3 9 - 12 10
11. Фамаликан 6 3 0 3 8 - 7 9
12. Санта-Клара 2:1 7 2 3 2 8 - 8 9
13. Шавиш 6 1 4 1 6 - 5 7
14. Эшторил 1:2 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Жил Висенте 7 1 2 4 4 - 8 5
16. Визела 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Маритиму 6 0 2 4 4 - 8 2
18. Пасуш де Феррейра 7 0 1 6 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Бенфика 6 5 1 0 11 - 1 16
3. Порту 7 4 2 1 12 - 6 14
4. Каса Пиа 6 4 1 1 8 - 6 13
5. Шавиш 7 4 0 3 7 - 11 12
6. Эшторил 1:2 7 3 2 2 8 - 5 11
7. Визела 7 3 2 2 8 - 7 11
8. Спортинг Л 7 3 1 3 10 - 11 10
9. Портимоненсе 6 3 0 3 6 - 7 9
10. Арока 6 2 3 1 5 - 7 9
11. Витория Гимарайнш 6 2 1 3 5 - 8 7
12. Риу Аве 7 1 3 3 8 - 13 6
13. Боавишта 6 2 0 4 5 - 11 6
14. Санта-Клара 2:1 6 1 1 4 2 - 5 4
15. Жил Висенте 6 1 1 4 7 - 13 4
16. Маритиму 7 1 1 5 4 - 19 4
17. Фамаликан 7 0 2 5 3 - 11 2
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 4 - 12 1
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Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8
Порту Тареми Мехди 6 (5)
Порту Эванилсон 6 (3)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 7
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Каса Пиа Тайра Альфонсу 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Gabriel Silva получил желтую карточку от судьи
Прогнозы 129
Санта-Клара 45.7% (59)
X 41.1% (53)
Эшторил 13.2% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Санта-Клара
Ничья
Эшторил
3.10
4.15
3.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Санта-Клара 2:1 Эшторил онлайн

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Прогнозы на матч Санта-Клара 2:1 Эшторил

Исход игры
Санта-Клара
45.7% (59)
Ничья
41.1% (53)
Эшторил
13.2% (17)
Тотал 2.5
Больше
25.62% (31)
Меньше
74.38% (90)
Обе команды забьют
Да
66.94% (81)
Нет
33.06% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.8% (50)
1:0 Санта-Клара
23.3% (30)
2:1 Санта-Клара
16.3% (21)
1:2 Эшторил
7% (9)
0:1 Эшторил
5.4% (7)
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Санта-Клара
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