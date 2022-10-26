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  3. Финляндия: Veikkausliiga ECL: Плей-офф: Финал
Стадион: .
ВПС
0:3
Конец матча
Хака
0'
0:1
5' Гол
Эрвин Ли
11' Желтая карточка
Артур Джуд
0:2
28' Гол
Эрвин Ли
38' Желтая карточка
Эрвин Ли
0:3
43' Пенальти
Эрвин Ли
56' Желтая карточка
Prosper Ahiabu
85' Вторая желтая карточка
Артур Джуд
90' Желтая карточка
Аланко Саму
90' Желтая карточка
Энгстрем Йеспер
90'+10
1
Форсман
Оскари
23
Ниеми
Мийка
5
Mikko
Pitkaenen
20
Рид
Тайлер
4
Энгстрем
Йеспер
30
Вахтера
Йонас
25
Samuel
Lindeman
21
Prosper
Ahiabu
13
Мурильо
Луис-Карлос
14
Tete
Yengi
17
kalle
Multanen
12
Хакала
Аату
27
Артур
Джуд
5
Де
Лукас
Луии
3
Фриберг
Никлас
4
Аувинен
Ээро-Матти
6
Atte
Sihvonen
7
Oliver
Whyte
15
Пурме
Тино
11
Роджерсон
Логан
9
Эрвин
Ли
13
Мастокангас
Элиас
ВПС
Хака

История личных встреч

ВПС
Хака

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
88.9%
2 победы 8 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

17.6%
70.6%
11.8%
3 победы 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

11.8%
64.7%
23.5%
2 победы 11 ничьих 4 победы

История матчей

В
3:3
В
0:2
В
0:1
В
2:1
В
1:0
В
1:2
В
1:1
В
0:0
В
1:1
В
2:1
КЛ
1:0
В
0:1
В
0:1
КЛ
2:0
В
1:0
В
0:0
КЛ
0:0

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оулу - ВПС 0:1 Интер Турку - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 2:2 ВПС - Оулу 2:1
ВПС - ХИФК 4:0 Лахти - ВПС 0:2 Ильвес - ВПС 2:3 ВПС - КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:0 ВПС - ХИФК 1:1 ВПС - Лахти 2:3 Интер Турку - ВПС 1:1 ВПС - Ильвес 3:0 Хонка - ВПС 4:0 ВПС - Хака 3:3 ХИК - ВПС 3:1 ВПС - Мариехамн 1:3 Оулу - ВПС 0:6 ВПС - Хонка 0:1 ХИФК - ВПС 1:5
Хака
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хонка - Хака 1:1 Хака - ХИК 0:1 КуПС - Хака 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0
Интер Турку - Хака 0:1 Лахти - Хака 0:1 Хака - Хонка 2:1 Ильвес - Хака 2:3 Хака - ХИК 0:3 Хака - Оулу 3:2 Мариехамн - Хака 2:0 Хака - КуПС 2:1 ВПС - Хака 3:3 Хака - Интер Турку 3:2 ХИФК - Хака 0:2 Хака - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:2 Хака - Мариехамн 3:2 ХЯС Академия - Хака 0:1 Хака - Лахти 1:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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