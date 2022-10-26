Стадион: Хиеталахти.
0'
0:1
5' ГолЭрвин Ли
11' Желтая карточкаАртур Джуд
0:2
28' ГолЭрвин Ли
38' Желтая карточкаЭрвин Ли
0:3
43' ПенальтиЭрвин Ли
56' Желтая карточкаProsper Ahiabu
85' Вторая желтая карточкаАртур Джуд
90' Желтая карточкаАланко Саму
90' Желтая карточкаЭнгстрем Йеспер
90'+10
Ход матча
5'
0:1
11'
28'
0:2
38'
43'
0:3
56'
85'
90'
90'
23
Ниеми
Мийка
20
Рид
Тайлер
14
Tete
Yengi
12
Хакала
Аату
27
Артур
Джуд
15
Пурме
Тино
9
Эрвин
Ли
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
- Защитник
-
20 Рид ТайлерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Tete YengiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Аланко СамуНападающий
-
-
-
28 Roni Hudd
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
-
27 Артур ДжудЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Нападающий
-
9 Эрвин ЛиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ойала СаломоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
История личных встреч
ВПС
Хака
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
88.9%
2 победы 8 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
17 матчей
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
17.6%
70.6%
11.8%
3 победы 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
11.8%
64.7%
23.5%
2 победы 11 ничьих 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оулу - ВПС 0:1 Интер Турку - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 2:2 ВПС - Оулу 2:1
ВПС - ХИФК 4:0 Лахти - ВПС 0:2 Ильвес - ВПС 2:3 ВПС - КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:0 ВПС - ХИФК 1:1 ВПС - Лахти 2:3 Интер Турку - ВПС 1:1 ВПС - Ильвес 3:0 Хонка - ВПС 4:0 ВПС - Хака 3:3 ХИК - ВПС 3:1 ВПС - Мариехамн 1:3 Оулу - ВПС 0:6 ВПС - Хонка 0:1 ХИФК - ВПС 1:5
Хака
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хонка - Хака 1:1 Хака - ХИК 0:1 КуПС - Хака 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0
Интер Турку - Хака 0:1 Лахти - Хака 0:1 Хака - Хонка 2:1 Ильвес - Хака 2:3 Хака - ХИК 0:3 Хака - Оулу 3:2 Мариехамн - Хака 2:0 Хака - КуПС 2:1 ВПС - Хака 3:3 Хака - Интер Турку 3:2 ХИФК - Хака 0:2 Хака - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:2 Хака - Мариехамн 3:2 ХЯС Академия - Хака 0:1 Хака - Лахти 1:1