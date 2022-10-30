Стадион: Tehtaan kentta.
0'
12
Хакала
Аату
18
Сааринен
Сет
15
Пурме
Тино
9
Эрвин
Ли
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Эрвин ЛиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ойала СаломоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Рид ТайлерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ниеми МийкаПолузащитник
- Нападающий
-
14 Tete YengiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аланко СамуНападающий
- Нападающий
-
-
28 Roni Hudd
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
Хака
ВПС
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 9 ничьих 2 победы
18 матчей
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
3 победы 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
4 победы 12 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
13
Голов в среднем за матч
0.71
1.18
Среднее время на гол
126
76
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
0.91
0.57
Среднее время на гол
99
157
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
0.83
0.94
Тотал матчей
0.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
108
95
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ВПС - Хака 0:3 Хонка - Хака 1:1 Хака - ХИК 0:1 КуПС - Хака 0:0
Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Интер Турку - Хака 0:1 Лахти - Хака 0:1 Хака - Хонка 2:1 Ильвес - Хака 2:3 Хака - ХИК 0:3 Хака - Оулу 3:2 Мариехамн - Хака 2:0 Хака - КуПС 2:1 ВПС - Хака 3:3 Хака - Интер Турку 3:2 ХИФК - Хака 0:2 Хака - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:2 Хака - Мариехамн 3:2 ХЯС Академия - Хака 0:1
ВПС
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ВПС - Хака 0:3 Оулу - ВПС 0:1 Интер Турку - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 2:2
ВПС - Оулу 2:1 ВПС - ХИФК 4:0 Лахти - ВПС 0:2 Ильвес - ВПС 2:3 ВПС - КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:0 ВПС - ХИФК 1:1 ВПС - Лахти 2:3 Интер Турку - ВПС 1:1 ВПС - Ильвес 3:0 Хонка - ВПС 4:0 ВПС - Хака 3:3 ХИК - ВПС 3:1 ВПС - Мариехамн 1:3 Оулу - ВПС 0:6 ВПС - Хонка 0:1