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  3. Финляндия: Veikkausliiga ECL: Плей-офф: Финал
Стадион: .
Хака
0:0
Первый тайм: 6'
ВПС
0'
Лучшие коэффициенты
Хака
Ничья
ВПС
3.20
3.85
4.22
Все Коэффициенты
12
Хакала
Аату
18
Сааринен
Сет
5
Де
Лукас
Луии
3
Фриберг
Никлас
4
Аувинен
Ээро-Матти
7
Oliver
Whyte
6
Atte
Sihvonen
15
Пурме
Тино
13
Мастокангас
Элиас
11
Роджерсон
Логан
9
Эрвин
Ли
1
Форсман
Оскари
20
Рид
Тайлер
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
4
Энгстрем
Йеспер
34
Antti-Ville
Raeisaenen
21
Prosper
Ahiabu
23
Ниеми
Мийка
9
Riku
Jaaska
14
Tete
Yengi
17
kalle
Multanen
Хака
ВПС

История личных встреч

Хака
ВПС

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 9 ничьих 2 победы

18 матчей

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
3 победы 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
4 победы 12 ничьих 2 победы

История матчей

VE
0:3
В
3:3
В
0:2
В
0:1
В
2:1
В
1:0
В
1:2
В
1:1
В
0:0
В
1:1
В
2:1
КЛ
1:0
В
0:1
В
0:1
КЛ
2:0
В
1:0
В
0:0
КЛ
0:0

Голы

Всего голов

5
13

Голов в среднем за матч

0.71
1.18

Среднее время на гол

126
76

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

0.91
0.57

Среднее время на гол

99
157

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

0.83
0.94

Тотал матчей

0.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

108
95

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ВПС - Хака 0:3 Хонка - Хака 1:1 Хака - ХИК 0:1 КуПС - Хака 0:0
Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Интер Турку - Хака 0:1 Лахти - Хака 0:1 Хака - Хонка 2:1 Ильвес - Хака 2:3 Хака - ХИК 0:3 Хака - Оулу 3:2 Мариехамн - Хака 2:0 Хака - КуПС 2:1 ВПС - Хака 3:3 Хака - Интер Турку 3:2 ХИФК - Хака 0:2 Хака - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:2 Хака - Мариехамн 3:2 ХЯС Академия - Хака 0:1
ВПС
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ВПС - Хака 0:3 Оулу - ВПС 0:1 Интер Турку - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 2:2
ВПС - Оулу 2:1 ВПС - ХИФК 4:0 Лахти - ВПС 0:2 Ильвес - ВПС 2:3 ВПС - КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:0 ВПС - ХИФК 1:1 ВПС - Лахти 2:3 Интер Турку - ВПС 1:1 ВПС - Ильвес 3:0 Хонка - ВПС 4:0 ВПС - Хака 3:3 ХИК - ВПС 3:1 ВПС - Мариехамн 1:3 Оулу - ВПС 0:6 ВПС - Хонка 0:1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хака
Ничья
ВПС
3.20
3.85
4.22
Все Коэффициенты
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Хака
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