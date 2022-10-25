Тур: 19.
0:1
Первый тайм: 18'
Ход матча
14'
0:1
30
Lucas
Hoyos
20
Walter
Bou
- Основной состав
-
30 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Walter BouНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Пратто ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Abiel Osorio
-
-
-
-
26 Mateo Seoane
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Renzo LopezНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Deian Veron
-
-
14 Abel Bustos
-
-
36 Jose Amado
-
Главный тренер: Abel Balbo
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Сентраль Кордоба Росарио
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abiel Osorio
|5
|0.19
|Дженсон Лукас
|3 (1)
|0.11
|Walter Bou
|3 (3)
|0.11
|Miguel Brizuela
|2
|0.07
|Jose Florentin
|2
|0.07
|Maximo Perrone
|2
|0.07
|Nicolas Garayalde
|1
|0.04
|Ортега Франсиско
|1
|0.04
|Luca Orellano
|1
|0.04
|Valentin Gomez
|1
|0.04
|Годин Диего
|1
|0.04
|Хара Леонардо
|1
|0.04
|Damian Fernandez
|1
|0.04
|Пратто Лукас
|1
|0.04
|Santiago Castro
|1
|0.04
|Julian Fernandez
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Joel Sonora
|0
|0
|Mateo Seoane
|0
|0
|Gianluca Prestianni
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Lopez
|9
|0.33
|Мартинес Алекс
|6 (4)
|0.22
|Francisco Gonzalez Metilli
|4
|0.15
|Hernan Lopez
|4
|0.15
|Jesus Soraire
|3
|0.11
|Риано Клаудио
|3
|0.11
|Christian Torres
|2
|0.07
|Deian Veron
|1
|0.04
|Jose Amado
|1
|0.04
|Рамирес Иван
|0
|0
|Калински Энсо
|0
|0
|Lucas Besozzi
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Valentin Gomez
|7
|2
|Maximo Perrone
|9
|0
|Ортега Франсиско
|6
|1
|Nicolas Garayalde
|7
|0
|Касерес Сантьяго
|6
|0
|Инсуа Эмануэль
|4
|1
|Matias De los Santos II
|4
|1
|Damian Fernandez
|5
|0
|Abiel Osorio
|5
|0
|Miguel Brizuela
|4
|0
|Agustin Mulet
|4
|0
|Santiago Castro
|4
|0
|Пратто Лукас
|2
|1
|Хара Леонардо
|2
|0
|Julian Fernandez
|2
|0
|Lucas Hoyos
|2
|0
|Mateo Seoane
|2
|0
|Леонардо Буриан
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Luca Orellano
|1
|0
|Jose Florentin
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabio Pereyra
|5
|1
|Калински Энсо
|6
|0
|Jesus Soraire
|6
|0
|Matias Di Benedetto
|5
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|5
|0
|Рамирес Иван
|4
|0
|Nicolas Linares
|4
|0
|Paulo Fabian Lima
|2
|1
|Deian Veron
|2
|1
|Тоселли Кристофер
|3
|0
|Jonathan Bay
|3
|0
|Рамос Гонсало
|1
|1
|Риано Клаудио
|2
|0
|Hernan Lopez
|2
|0
|Ригамонти Сесар
|2
|0
|Franco Sbutoni
|2
|0
|Lautaro Montoya
|2
|0
|Abel Bustos
|0
|1
|Торрес Кристиан
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Renzo Lopez
|1
|0
|Alan Barrionuevo
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
17
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
6
40%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
9
18
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
11%
6
33%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
2
22%
3
17%
61-75
1
11%
4
22%
76-90
Забито
11
16
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
3
27%
2
13%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
9%
4
25%
61-75
4
36%
4
25%
76-90
Пропущено
24
16
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 7
3
13%
1
6%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
3
13%
7
44%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
8
33%
4
25%
76-90
Забито
26
33
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 12
8 Не забивали 7
5
19%
2
6%
1-15
3
12%
2
6%
16-30
3
12%
5
15%
31-45
1
4%
8
24%
46-60
4
15%
7
21%
61-75
10
38%
9
27%
76-90
Пропущено
33
34
14 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 17
4
12%
7
21%
1-15
6
18%
1
3%
16-30
4
12%
5
15%
31-45
5
15%
9
26%
46-60
5
15%
4
12%
61-75
9
27%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1 Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд 1:0
Велес Сарсфилд - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 2:2 Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба Росарио 1:4 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 1:2 Феррокарриль Мидланд - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Сентраль Кордоба Росарио 2:0
Сентраль Кордоба Росарио - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 3:0 Эль Порвенир - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Мартин Бурсако 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 3:0 Реал Пилар - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Уракан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Хенераль Ламадрид 0:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|27
|16
|4
|7
|34 - 28
|52
|2.
|Расинг Авельянеда
|27
|14
|8
|5
|41 - 24
|50
|3.
|Уракан
|27
|12
|11
|4
|35 - 21
|47
|4.
|Ривер Плейт
|27
|14
|5
|8
|43 - 22
|47
|5.
|Атлетико Тукуман
|27
|12
|10
|5
|32 - 22
|46
|6.
|Сан-Лоренсо
|27
|10
|13
|4
|33 - 23
|43
|7.
|Тигре
|27
|11
|10
|6
|41 - 32
|43
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|27
|12
|6
|9
|33 - 24
|42
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|27
|11
|8
|8
|26 - 18
|41
|10.
|Дефенса и Хустисия
|27
|10
|10
|7
|29 - 27
|40
|11.
|Патронато Парана
|27
|11
|7
|9
|31 - 27
|40
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|27
|11
|7
|9
|26 - 22
|40
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1:0
|27
|11
|4
|12
|34 - 34
|37
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|27
|9
|8
|10
|31 - 31
|35
|15.
|Тальерес Кордоба
|27
|9
|8
|10
|28 - 26
|35
|16.
|Годой Крус
|27
|9
|8
|10
|25 - 29
|35
|17.
|Барракас Централь
|27
|8
|10
|9
|31 - 37
|34
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|27
|9
|6
|12
|28 - 40
|33
|19.
|Росарио Сентраль
|27
|7
|11
|9
|24 - 28
|32
|20.
|Унион Санта-Фе
|27
|8
|8
|11
|28 - 36
|32
|21.
|Сармиенто
|27
|8
|8
|11
|27 - 32
|32
|22.
|Атлетико Платенсе
|26
|7
|10
|9
|22 - 24
|31
|23.
|Арсенал Саранди
|27
|6
|12
|9
|28 - 29
|30
|24.
|Банфилд
|27
|7
|9
|11
|23 - 29
|30
|25.
|Колон
|27
|7
|8
|12
|24 - 36
|29
|26.
|Велес Сарсфилд
|0:1
|27
|5
|10
|12
|27 - 33
|25
|27.
|Ланус
|26
|5
|5
|16
|21 - 39
|20
|28.
|Альдосиви
|27
|4
|4
|19
|16 - 48
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|14
|9
|3
|2
|26 - 12
|30
|2.
|Уракан
|13
|9
|3
|1
|22 - 7
|30
|3.
|Атлетико Тукуман
|14
|8
|6
|0
|22 - 8
|30
|4.
|Бока Хуниорс
|14
|9
|3
|2
|22 - 15
|30
|5.
|Патронато Парана
|14
|8
|4
|2
|18 - 9
|28
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|14
|8
|3
|3
|20 - 14
|27
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|8
|2
|4
|18 - 14
|26
|8.
|Дефенса и Хустисия
|14
|6
|7
|1
|18 - 12
|25
|9.
|Тальерес Кордоба
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|24
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|7
|3
|3
|15 - 6
|24
|11.
|Тигре
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|12.
|Сан-Лоренсо
|14
|5
|8
|1
|19 - 12
|23
|13.
|Годой Крус
|13
|6
|5
|2
|13 - 7
|23
|14.
|Барракас Централь
|14
|6
|5
|3
|20 - 16
|23
|15.
|Ривер Плейт
|13
|7
|1
|5
|22 - 12
|22
|16.
|Росарио Сентраль
|14
|5
|6
|3
|11 - 10
|21
|17.
|Велес Сарсфилд
|0:1
|13
|5
|4
|4
|15 - 10
|19
|18.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|20.
|Сармиенто
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|21.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|16 - 13
|18
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|5
|4
|11 - 9
|17
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1:0
|13
|5
|2
|6
|15 - 17
|17
|24.
|Унион Санта-Фе
|13
|5
|2
|6
|12 - 17
|17
|25.
|Колон
|14
|4
|4
|6
|12 - 20
|16
|26.
|Ланус
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|27.
|Банфилд
|14
|2
|6
|6
|13 - 19
|12
|28.
|Альдосиви
|13
|3
|1
|9
|10 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|14
|7
|4
|3
|21 - 10
|25
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|7
|2
|5
|15 - 13
|23
|3.
|Бока Хуниорс
|13
|7
|1
|5
|12 - 13
|22
|4.
|Сан-Лоренсо
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|5.
|Тигре
|14
|5
|5
|4
|21 - 20
|20
|6.
|Расинг Авельянеда
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1:0
|14
|6
|2
|6
|19 - 17
|20
|8.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|4
|5
|5
|11 - 12
|17
|10.
|Уракан
|14
|3
|8
|3
|13 - 14
|17
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|4
|4
|5
|15 - 10
|16
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|4
|4
|6
|17 - 19
|16
|13.
|Атлетико Тукуман
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|14.
|Дефенса и Хустисия
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|15.
|Унион Санта-Фе
|14
|3
|6
|5
|16 - 19
|15
|16.
|Сармиенто
|14
|3
|5
|6
|9 - 15
|14
|17.
|Колон
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|18.
|Арсенал Саранди
|14
|2
|6
|6
|12 - 16
|12
|19.
|Патронато Парана
|13
|3
|3
|7
|13 - 18
|12
|20.
|Атлетико Платенсе
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|21.
|Годой Крус
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|22.
|Росарио Сентраль
|13
|2
|5
|6
|13 - 18
|11
|23.
|Барракас Централь
|13
|2
|5
|6
|11 - 21
|11
|24.
|Тальерес Кордоба
|13
|2
|5
|6
|9 - 12
|11
|25.
|Ланус
|13
|2
|2
|9
|10 - 22
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|0:1
|14
|0
|6
|8
|12 - 23
|6
|27.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
|28.
|Альдосиви
|14
|1
|3
|10
|6 - 28
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|25 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|22 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|11 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|13 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|12
|Уракан
|Lucas Merolla
|11
|Атлетико Тукуман
|Bruno Felix Bianchi
|1 9
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 9
|Велес Сарсфилд
|Valentin Gomez
|2 7