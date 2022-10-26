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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 19.
Велес Сарсфилд
3:1
Конец матча
Сентраль Кордоба Росарио
0'
0:1
14' Гол
Renzo Lopez
1:1
25' Гол
Дженсон Лукас
27' Желтая карточка
Хара Леонардо
37' Желтая карточка
Santiago Castro
2:1
48' Гол
Walter Bou
50' Желтая карточка
Nicolas Garayalde
3:1
75' Пенальти
Walter Bou
90'+4
30
Lucas
Hoyos
6
Matias
De
los
Santos
II
2
Годин
Диего
31
Valentin
Gomez
29
Хара
Леонардо
5
Ортега
Франсиско
36
Nicolas
Garayalde
16
Maximo
Perrone
11
Дженсон
Лукас
21
Santiago
Castro
20
Walter
Bou
23
Ригамонти
Сесар
5
Рамирес
Иван
2
Fabio
Pereyra
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
50
Калински
Энсо
27
Nicolas
Linares
52
Торрес
Кристиан
7
Мартинес
Алекс
31
Renzo
Lopez
Велес Сарсфилд
3-4-1-2
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Сентраль Кордоба Росарио

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
1:2
КДМЭП
0:2
С
0:0
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abiel Osorio 5 0.19
Walter Bou 5 (4) 0.19
Дженсон Лукас 4 (1) 0.15
Miguel Brizuela 2 0.07
Jose Florentin 2 0.07
Maximo Perrone 2 0.07
Ортега Франсиско 1 0.04
Nicolas Garayalde 1 0.04
Luca Orellano 1 0.04
Santiago Castro 1 0.04
Valentin Gomez 1 0.04
Годин Диего 1 0.04
Хара Леонардо 1 0.04
Damian Fernandez 1 0.04
Пратто Лукас 1 0.04
Julian Fernandez 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Joel Sonora 0 0
Mateo Seoane 0 0
Gianluca Prestianni 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Lopez 9 0.33
Мартинес Алекс 6 (4) 0.22
Francisco Gonzalez Metilli 4 0.15
Hernan Lopez 4 0.15
Jesus Soraire 3 0.11
Риано Клаудио 3 0.11
Christian Torres 2 0.07
Deian Veron 1 0.04
Jose Amado 1 0.04
Рамирес Иван 0 0
Калински Энсо 0 0
Lucas Besozzi 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Valentin Gomez 7 2
Maximo Perrone 9 0
Nicolas Garayalde 8 0
Ортега Франсиско 6 1
Касерес Сантьяго 6 0
Инсуа Эмануэль 4 1
Matias De los Santos II 4 1
Damian Fernandez 5 0
Santiago Castro 5 0
Abiel Osorio 5 0
Miguel Brizuela 4 0
Agustin Mulet 4 0
Пратто Лукас 2 1
Хара Леонардо 3 0
Julian Fernandez 2 0
Lucas Hoyos 2 0
Mateo Seoane 2 0
Леонардо Буриан 1 0
Дженсон Лукас 1 0
Luca Orellano 1 0
Jose Florentin 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabio Pereyra 5 1
Калински Энсо 6 0
Jesus Soraire 6 0
Matias Di Benedetto 5 0
Francisco Gonzalez Metilli 5 0
Рамирес Иван 4 0
Nicolas Linares 4 0
Paulo Fabian Lima 2 1
Deian Veron 2 1
Тоселли Кристофер 3 0
Jonathan Bay 3 0
Рамос Гонсало 1 1
Риано Клаудио 2 0
Hernan Lopez 2 0
Ригамонти Сесар 2 0
Franco Sbutoni 2 0
Lautaro Montoya 2 0
Abel Bustos 0 1
Торрес Кристиан 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Renzo Lopez 1 0
Alan Barrionuevo 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Ramon Cansinos 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
18
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
2
11%
1
6%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
4
22%
3
17%
61-75
6
33%
5
28%
76-90

Пропущено

10
21
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
20%
6
29%
1-15
3
30%
1
5%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
20%
3
14%
46-60
2
20%
4
19%
61-75
1
10%
4
19%
76-90

Забито

11
16
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
3
27%
2
13%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
9%
4
25%
61-75
4
36%
4
25%
76-90

Пропущено

24
16
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 7
3
13%
1
6%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
3
13%
7
44%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
8
33%
4
25%
76-90

Забито

29
34
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 13
8 Не забивали 7
5
17%
3
9%
1-15
4
14%
2
6%
16-30
3
10%
5
15%
31-45
2
7%
8
24%
46-60
5
17%
7
21%
61-75
10
34%
9
26%
76-90

Пропущено

34
37
15 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 18
5
15%
7
19%
1-15
6
18%
2
5%
16-30
4
12%
5
14%
31-45
5
15%
10
27%
46-60
5
15%
5
14%
61-75
9
26%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1 Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд 1:0
Велес Сарсфилд - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 2:2 Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба Росарио 1:4 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 1:2 Феррокарриль Мидланд - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Сентраль Кордоба Росарио 2:0
Сентраль Кордоба Росарио - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 3:0 Эль Порвенир - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Мартин Бурсако 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 3:0 Реал Пилар - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Уракан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Хенераль Ламадрид 0:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 27 16 4 7 34 - 28 52
2. Расинг Авельянеда 27 14 8 5 41 - 24 50
3. Уракан 27 12 11 4 35 - 21 47
4. Ривер Плейт 27 14 5 8 43 - 22 47
5. Атлетико Тукуман 27 12 10 5 32 - 22 46
6. Сан-Лоренсо 27 10 13 4 33 - 23 43
7. Тигре 27 11 10 6 41 - 32 43
8. Аргентинос Хуниорс 27 12 6 9 33 - 24 42
9. Химнасия Ла-Плата 27 11 8 8 26 - 18 41
10. Дефенса и Хустисия 27 10 10 7 29 - 27 40
11. Патронато Парана 27 11 7 9 31 - 27 40
12. Ньюэллс Олд Бойз 27 11 7 9 26 - 22 40
13. Индепендьенте Авельянеда 27 9 8 10 31 - 31 35
14. Тальерес Кордоба 27 9 8 10 28 - 26 35
15. Годой Крус 27 9 8 10 25 - 29 35
16. Сентраль Кордоба Росарио 27 10 4 13 34 - 37 34
17. Барракас Централь 27 8 10 9 31 - 37 34
18. Эстудиантес Ла Плата 27 9 6 12 28 - 40 33
19. Росарио Сентраль 27 7 11 9 24 - 28 32
20. Унион Санта-Фе 27 8 8 11 28 - 36 32
21. Сармиенто 27 8 8 11 27 - 32 32
22. Атлетико Платенсе 0:1 27 7 10 10 22 - 25 31
23. Арсенал Саранди 27 6 12 9 28 - 29 30
24. Банфилд 27 7 9 11 23 - 29 30
25. Колон 27 7 8 12 24 - 36 29
26. Велес Сарсфилд 27 6 10 11 30 - 33 28
27. Ланус 1:0 27 6 5 16 22 - 39 23
28. Альдосиви 27 4 4 19 16 - 48 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 14 9 3 2 26 - 12 30
2. Уракан 13 9 3 1 22 - 7 30
3. Атлетико Тукуман 14 8 6 0 22 - 8 30
4. Бока Хуниорс 14 9 3 2 22 - 15 30
5. Патронато Парана 14 8 4 2 18 - 9 28
6. Эстудиантес Ла Плата 14 8 3 3 20 - 14 27
7. Аргентинос Хуниорс 14 8 2 4 18 - 14 26
8. Дефенса и Хустисия 14 6 7 1 18 - 12 25
9. Тальерес Кордоба 14 7 3 4 19 - 14 24
10. Химнасия Ла-Плата 13 7 3 3 15 - 6 24
11. Тигре 13 6 5 2 20 - 12 23
12. Годой Крус 13 6 5 2 13 - 7 23
13. Барракас Централь 14 6 5 3 20 - 16 23
14. Сан-Лоренсо 14 5 8 1 19 - 12 23
15. Ривер Плейт 13 7 1 5 22 - 12 22
16. Велес Сарсфилд 13 6 4 3 18 - 10 22
17. Росарио Сентраль 14 5 6 3 11 - 10 21
18. Атлетико Платенсе 0:1 14 4 7 3 11 - 8 19
19. Индепендьенте Авельянеда 13 5 4 4 14 - 12 19
20. Арсенал Саранди 13 4 6 3 16 - 13 18
21. Сармиенто 13 5 3 5 18 - 17 18
22. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 5 4 11 - 9 17
23. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 2 6 15 - 17 17
24. Унион Санта-Фе 13 5 2 6 12 - 17 17
25. Колон 14 4 4 6 12 - 20 16
26. Ланус 1:0 13 3 3 7 11 - 17 12
27. Банфилд 14 2 6 6 13 - 19 12
28. Альдосиви 13 3 1 9 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 14 7 4 3 21 - 10 25
2. Ньюэллс Олд Бойз 14 7 2 5 15 - 13 23
3. Бока Хуниорс 13 7 1 5 12 - 13 22
4. Сан-Лоренсо 13 5 5 3 14 - 11 20
5. Тигре 14 5 5 4 21 - 20 20
6. Расинг Авельянеда 13 5 5 3 15 - 12 20
7. Банфилд 13 5 3 5 10 - 10 18
8. Сентраль Кордоба Росарио 14 5 2 7 19 - 20 17
9. Химнасия Ла-Плата 14 4 5 5 11 - 12 17
10. Уракан 14 3 8 3 13 - 14 17
11. Атлетико Тукуман 13 4 4 5 10 - 14 16
12. Аргентинос Хуниорс 13 4 4 5 15 - 10 16
13. Индепендьенте Авельянеда 14 4 4 6 17 - 19 16
14. Унион Санта-Фе 14 3 6 5 16 - 19 15
15. Дефенса и Хустисия 13 4 3 6 11 - 15 15
16. Сармиенто 14 3 5 6 9 - 15 14
17. Колон 13 3 4 6 12 - 16 13
18. Арсенал Саранди 14 2 6 6 12 - 16 12
19. Патронато Парана 13 3 3 7 13 - 18 12
20. Атлетико Платенсе 0:1 13 3 3 7 11 - 17 12
21. Годой Крус 14 3 3 8 12 - 22 12
22. Тальерес Кордоба 13 2 5 6 9 - 12 11
23. Ланус 1:0 14 3 2 9 11 - 22 11
24. Росарио Сентраль 13 2 5 6 13 - 18 11
25. Барракас Централь 13 2 5 6 11 - 21 11
26. Эстудиантес Ла Плата 13 1 3 9 8 - 26 6
27. Альдосиви 14 1 3 10 6 - 28 6
28. Велес Сарсфилд 14 0 6 8 12 - 23 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 25 (2)
Уракан Кристальдо Франко 22 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 11 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 13 (2)
Сентраль Кордоба Росарио Renzo Lopez 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 12
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 9
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 9
Велес Сарсфилд Valentin Gomez 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Сантьяго Кастро получил желтую карточку от судьи
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